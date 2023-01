Tap the bookmark to save this article.

THURSDAY

BASKETBALL • BOYS

INDEPENDENT METRO ATHLETIC

• Blake 79, Mounds Park Academy 31

MCAA

• PACT 87, North Lakes 81

METRO EAST

• Tartan 74, Hastings 48

MINNESOTA RIVER

• Norwood YA 54, Lester Prairie 51

• Sibley East 63, Tri-City United 55

MISSISSIPPI 8

• St. Francis 71, Chisago Lakes 69

SKYLINE

• Maranatha 71, New Life Academy 62

SOUTH SUBURBAN

• Eastview 61, Eagan 55

TRI-METRO

• Columbia Heights 96, Holy Angels 94

WRIGHT COUNTY

• Holy Family 86, Dassel-Cokato 47

• Hutchinson 90, Glencoe-SL 79

METROPOLITAN AREA

• Buffalo 61, Rogers 58

• Byron 64, New Prague 60

• Delano 90, Richfield 83

• Duluth East 68, Osseo 61

• Faribault 42, Red Wing 39

• Forest Lake 70, Centennial 51

• Jordan 60, Providence Academy 28

• Milaca 73, Annandale 44

• Northfield 76, Austin 60

• Randolph 68, CHOF 57

• Rosemount 66, Chaska 50

• Watertown-Mayer 74, Belle Plaine 65

MINNESOTA

• Albert Lea 77, Mankato West 73

• Barnesville 80, Park Rapids 42

• Brainerd 77, Rocori 65

• Cloquet 67, Aitkin 48

• Eden Valley-Watkins 63, Belgrade-B-E 60

• Foley 82, Long Prairie-GE 57

• Goodhue 59, Zumbrota-Mazeppa 55

• Grand Rapids 64, Duluth Denfeld 59

• Henning 55, Wadena-Deer Creek 44

• Janesville-W-P 62, Blue Earth Area 54

• Kerkhoven-M-S 72, Hillcrest Lutheran 54

• Kimball 82, Maple Lake 43

• Lake Crystal-WM 72, Madelia 43

• Lyle/Pacelli 101, LeRoy-Ostrander 45

• Mabel-Canton 63, Kingsland 59

• Mankato Loyola 86, Cleveland 31

• Martin County West 68, St. Clair 46

• Minneota 68, Wabasso 61

• Minn. Valley Luth. 67, Buffalo Lake-H-S 57

• Mountain Lake Area 68, Edgerton 51

• Owatonna 73, Rochester Mayo 54

• Paynesville 57, Royalton 53

• Sacred Heart 81, Win-E-Mac 64

• Sauk Centre 66, West Central 58

• Springfield 64, New Ulm Cathedral 53

• T/ML/GHEC 70, Alden-Conger 66

• Thief River Falls 66, Dilworth-G-F 53

• Waseca 92, Medford 63

• Yellow Medicine East 80, Ortonville 52

BASKETBALL • GIRLS

EASTERN MINNESOTA ATHLETIC

• Avail Academy 52, Liberty Classical 12

INDEPENDENT METRO ATHLETIC

• Blake 47, Mounds Park Academy 28

MCAA

• PACT 47, North Lakes 17

• Spectrum 55, Heritage Christian 51

MISSISSIPPI 8

• Chisago Lakes 64, St. Francis 61

NORTHWEST SUBURBAN

• Maple Grove 78, Totino-Grace 54

SOUTH SUBURBAN

• Farmington 79, Burnsville 70

SUBURBAN EAST

• Cretin-Derham Hall 66, Irondale 44

TRI-METRO

• Cooper 45, Fridley 40

WRIGHT COUNTY

• Glencoe-SL 74, Hutchinson 50

• SW Christian 73, Howard Lake-W-W 19

METROPOLITAN AREA

• Austin 65, Northfield 42

• Benilde-St. Marg. 83, St.P. Como Park 66

• Centennial 56, Forest Lake 43

• Hope Academy 50, New Life Academy 44

• Maple River 57, LeSueur-Henderson 41

• Monticello 75, Mound Westonka 59

• Prior Lake 70, Chanhassen 41

• Providence Academy 75, Becker 65

• Red Wing 52, Faribault 31

• St. Cloud Cathedral 51, Zimmerman 48

• St. Michael-Albertville 84, Waconia 40

MINNESOTA

• Barnesville 58, East Grand Forks 50

• Bethlehem Academy 50, Cleveland 49

• Breckenridge 61, Wheaton/H-N 60

• Cherry 57, Deer River 31

• Cloquet 58, Esko 57

• Cromwell 62, Walker-H-A 55

• Fairmont 69, Martin County West 42

• Fergus Falls 51, St. Cloud Tech 46

• Fertile-Beltrami 80, Climax/Fisher 50

• Fillmore Central 87, LeRoy-Ostrander 14

• Foley 58, Pierz 39

• Goodhue 80, Zumbrota-Mazeppa 38

• Hayfield 66, Triton 39

• Hibbing 53, International Falls 39

• Hills-BC 68, HL-O/Fulda 19

• Lewiston-Altura 57, Wabasha-Kellogg 31

• Minneota 49, Central Minn. Chr. 27

• Montevideo 57, Melrose 19

• Mtn. Lake Area 53, Edgerton 51

• Pelican Rapids 55, Hawley 51

• Pine City 80, Rush City 45

• Pipestone 81, Jackson County Central 56

• Plainview-E-M 48, Rushford-Peterson 42

• Roseau 81, Warroad 39

• Sauk Rapids-Rice 49, Bemidji 36

• Sleepy Eye St. Mary's 75, Mn. Valley Luth. 29

• South Ridge 87, McGregor 18

• SW Minn. Chr. 72, Murray Co. Central 24

• Stewartville 64, Rochester Lourdes 52

• Waterville-E-M 66, St. Clair 48

• Westbrook-WG 47, Red Rock Central 26

• Westby (Wis.) 55, Houston 40

• Worthington 54, Western Chr. (Ia.) 48

GYMNASTICS • GIRLS

METRO EAST

• Simley 133.425, South St. Paul 110.65. All-around: Lucy Pentilla, Simley, 35.1.

SUBURBAN EAST

• Cretin-Derham Hall 127.75, Roseville 125.9. All-around: Delany Cunnington, Cretin-Derham Hall, 36.075.

• East Ridge 142.375, Woodbury 118.925. All-around: Laney Schwellenbach, East Ridge, 37.825.

METROPOLITAN AREA

• Buffalo 134.625, Breck 134.275. All-around: Audrey Strike, Buffalo, 35.3.

HOCKEY • BOYS

INDEPENDENT METRO ATHLETIC

• Breck at St. Paul Academy

LAKE

• Wayzata 5, Buffalo 1

METRO EAST

• Tartan 4, South St. Paul 3

METRO WEST

• Chanhassen 6, Waconia 0

MISSISSIPPI 8

• Chisago Lakes 4, Cambridge-Isanti 0

• Princeton 10, Northern Edge 2

NORTHWEST SUBURBAN

• Centennial 10, Spring Lake Park 0

• Champlin Park 8, Blaine 3

• Maple Grove 4, Andover 1

• Osseo 4, Coon Rapids 2

• Rogers 11, Armstrong/Cooper 3

• Totino-Grace 4, Anoka 2

SOUTH SUBURBAN

• Lakeville North 6, AV/Burnsville 3

SUBURBAN EAST

• Cretin-Derham Hall 7, Stillwater 5

• East Ridge 2, Woodbury 1

• Roseville 8, Irondale 2

• White Bear Lake 6, Forest Lake 1

WRIGHT COUNTY

• Delano 3, Litchfield/D-C 1

METROPOLITAN AREA

• Austin 4, Red Wing 1

• Benilde-St. Marg. 4, St. Thomas Acad. 2

• Blake 8, Mounds View 1

• Eastview 6, Park of Cottage Grove 1

• Eden Prairie 3, Prior Lake 1

• Gentry Academy 6, Elk River/Zimm. 0

• Hastings 6, Eagan 3

• Holy Angels 7, Hopkins 4

• Minnesota River 8, Waseca 4

• Minnetonka 5, Hill-Murray 0

• Mound Westonka 3, Two Rivers 2

• Northfield 8, Roch. John Marshall 1

• Pine City Area 3, Becker/Big Lake 0

• Providence Academy 6, Monticello 2

• Spooner (Wis.) 6, St. Paul Johnson 4

• St. Michael-Alb. 4, Farmington 1

MINNESOTA

• Ashland (Wis.) 5, Ely 4, OT

• Bagley/Fosston 6, Kittson Co. Central 3

• Dodge County 5, Roch. Lourdes 0

• Duluth Denfeld 2, Proctor 0

• Fairmont 10, Worthington 4

• River Lakes 7, Willmar 0

• Windom 6, Redwood Valley 1

HOCKEY • GIRLS

METRO WEST

• Benilde-St. Marg. 4, Chaska/Chan. 1

MISSISSIPPI 8

• Minnetonka 6, Buffalo 1

SOUTH SUBURBAN

• Apple Valley 2, Eagan 1

• Eastview 1, Metro-South 0

• Lakeville North 7, Prior Lake 2

• Lakeville South 1, Shakopee 0

• Rosemount 4, Farmington 1

SUBURBAN EAST

• Forest Lake 2, White Bear Lake 1

WRIGHT COUNTY

• Holy Family 4, MW/SWC 3, OT

METROPOLITAN AREA

• Anoka 3, Northern Tier 0

• Armstrong/Cooper 11, Visitation 0

• Centennial/SpLP 2, East Ridge 1, OT

• Delano/Rockford 3, Chisago Lakes 1

• Holy Angels 6, Bloom. Jefferson 0

• Hopkins/StLP 6, Princeton 1

• Litchfield/D-C 7, Morris/Benson 0

• Mankato East 6, Hutchinson 2

• North Wright County 5, Rogers 3

• Northfield 10, Rochester Century 2

• Red Wing 11, Austin 3

MINNESOTA

• Alexandria 5, St. Cloud 0

• Crookston 8, Devil's Lake (N.D.) 1

• Northern Lakes 9, Detroit Lakes 1

• Owatonna 8, Rochester Mayo 1

• Superior (Wis.) 2, Hibbing/Chisholm 0

• Willmar 3, Brainerd/Little Falls 2

NORDIC SKIING • BOYS

LAKE

At Hyland Park Reserve

• Eden Prairie 562, Minnetonka 515, Wayzata 495, Edina 466, Hopkins 390. Medalist (5k): Jace Haerter, Edina, 13:39.2.

METRO WEST

At Baker Park Reserve

• Orono 294, Bloomington 248, St. Louis Park 246, Chaska/Chanhassen 209, Benilde-St. Margaret's 158, Richfield 117, DeLaSalle 92. Medalist (5k): Anders Westanmo, Bloomington, 16:31.6.

SUBURBAN EAST

At Battle Creek Park

• Forest Lake 472, Irondale 443, Mounds View 413, Stillwater 391, Roseville 389, PWER 378, White Bear Lake 367.

NORDIC SKIING • GIRLS

LAKE

At Hyland Park Reserve

• Minnetonka 552, Eden Prairie 551, Hopkins 479, Edina 475, Wayzata 421. Medalist (5k): Courtney Fussy, Eden Prairie, 15:24.8.

METRO WEST

At Baker Park Reserve

• St. Louis Park 284, Bloomington 251, Chaska/Chanhassen 231, Orono 194, Benilde-St. Margaret's 124, Richfield 83, DeLaSalle 38. Medalist (5k): Hanna Wilsey, St. Louis Park, 18:52.9.

SWIMMING • BOYS

SOUTH SUBURBAN

• Farmington 94, Eastview 74

WRESTLING

NORTHWEST SUBURBAN

• Coon Rapids 45, Blaine 27

SOUTH SUBURBAN

• Apple Valley 45, Eastview 30

• Rosemount 58, Burnsville 19

TRI-METRO

• Fridley 63, Brooklyn Center/CA 14

• Fridley 63, Richfield 18

WRIGHT COUNTY

• HL-W-W 48, D-C/Litchfield 21

METROPOLITAN AREA

• Burnsville 42, St. Agnes 36

RANKINGS

BASKETBALL • BOYS

BY MINNESOTA BASKETBALL NEWS

Class 4A

• 1. Park Center; 2. Lakeville North; 3. Hopkins; 4. Maple Grove; 5. Eden Prairie; 6. Eastview; 7. Minnetonka; 8. Farmington; 9. Wayzata; 10. Shakopee.

Class 3A

• 1. Totino-Grace; 2. Benilde-St. Margaret's; 3. DeLaSalle; 4. Orono; 5. Mahtomedi; 6. Alexandria; 7. Princeton; 8. Mankato East; 9. Austin; 10. Hermantown.

Class 2A

• 1. Lake City; 2. Holy Family; 3. Minneapolis North; 4. Maranatha Christian Academy; 5. Maple River; 6. Minnehaha Academy; 7. Perham; 8. Albany; 9. Lake Crystal-Wellcome Memorial; 10. Esko.

Class 1A

• 1. New Life Academy; 2. Cass Lake-Bena; 3. Cherry; 4. Hayfield; 5. Belgrade-Brooten-Elrosa; 6. Henning; 7. Goodhue; 8. Russell-Tyler-Ruthton; 9. Mankato Loyola; 10. Legacy Christian.

BASKETBALL • GIRLS

BY MINNESOTA BASKETBALL NEWS

Class 4A

• 1. Hopkins; 2. St. Michael-Albertville; 3. Chaska; 4. Wayzata; 5. Rosemount; 6. Eden Prairie; 7. East Ridge; 8. Minnetonka; 9. Maple Grove; 10. Lakeville North.

Class 3A

• 1. Benilde-St. Margaret's; 2. Becker; 3. Jordan; 4. Holy Angels; 5. Marshall; 6. Grand Rapids; 7. Stewartville; 8. Cloquet; 9. Detroit Lakes; 10. Alexandria.

Class 2A

• 1. Providence Academy; 2. Minnehaha Academy; 3. St. Croix Lutheran; 4. Lake Crystal-Wellcome Memorial; 5. New London-Spicer; 6. Albany; 7. Goodhue; 8. Rochester Lourdes; 9. Sauk Centre; 10. Perham.

Class 1A

• 1. Mayer Lutheran; 2. Mountain Iron-Buhl; 3. Buffalo Lake-Hector-Stewart; 4. Hayfield; 5. Hancock; 6. Fosston; 7. Kelliher-Northome; 8. Braham; 9. Badger-Greenbush-Middle River; 10. Breckenridge.

SUMMARIES

BASKETBALL • BOYS

Blake 79, Mounds Park Academy 31

Blake 53 26-79

Mounds Park Academy 14 17-31

Blake: McMichael 23, Okoronkwo 19, Griffin 10, Schnabel 9, Dillon 9, Baker 6, J. Wilson 2, A. Wilson 1. Mounds Park Academy: Srsen 13, Hudock 12, Choi 2, Dimopoulos 2, Bisanz 2.

Buffalo 61, Rogers 58

Rogers 22 36-58

Buffalo 37 24-61

Rogers: Dalluge 15, Whitconb 15, Kane 9, Fuller 8, Watson 7, Cespedes 2, Risbrudt 2, Buffalo: Dahl 17, Penney 13, Guida 10, Wishart 10, Johnson 9, Torgrimson 2.

Byron 64, New Prague 60 [OT]

Byron 28 28 8-64

New Prague 26 30 4-60

Byron: Connelly 18, Coble 11, Hulke 9, Christenson 9, Blazing 8, Christenson 6, Lee 2, Cartney 1. New Prague: Washa 17, Songe 15, Burkhardsmeier 9, Novak 7, Weichert 7, Cavanaugh 5.

Columbia Heights 96, Holy Angels 94

Columbia Heights 51 45-96

Holy Angels 43 51-94

Columbia Heights: Davis 28, McClendon 19, Rulford 14, Hicks 13, Smith 10, Morke 6, Udean 6. Holy Angels: Boehm-Peterson 23, Rowe 21, Boarman 20, Miller 13, Devine 9, Akerson 6, DeBoer 2.

Delano 90, Richfield 83

Richfield 38 45-83

Delano 44 46-90

Richfield: Armstrong 33, Hayes 17, Hayes 12, Lee Jr 11, Wells 5, Gay 5. Delano: Strandemo 34, Iversen 23, Stewart 16, Schultz 7, Longstreet 3, Monke 3, Nau 2, Maschino 2.

Eastview 61, Eagan 55 [OT]

Eastview 24 29 8-61

Eagan 25 28 2-55

Eastview: Mekonnen 17, Kloss 15, Adams 11, Batala 8, Adams 7, Omweno 3. Eagan: Schmitter 18, Syring 13, Carruthers 9, Buslee 8, Khazon 5, Schroepfer 2.

Forest Lake 70, Centennial 51

Centennial 23 28-51

Forest Lake 34 36-70

Centennial: Driessen 11, D'Agostino 10, Burgoon 8, Lee 7, Quick 6, Ball 4, Simso 3, Binder 2. Forest Lake: Waldoch 16, Sauvageau 16, Turk 10, Lukkason 6, Olson 6, Dumonceaux 6, Westman 5, Mata 4, Larson 1.

Holy Family 86, Dassel-Cokato 47

Dassel-Cokato 26 21-47

Holy Family 41 45-86

Dassel-Cokato: Colline 11, Warner 9, Aamot 9, Smock 7, Keith 5, Thinesen 5, Schrupp 1. Holy Family: Richlsen 20, Hanson 20, Kapke 20, Mulholland 14, Bauer 3, Guggemos 3, Cummings 2, Dorr 2, Bollig 2.

Hutchinson 90, Glencoe-Silver Lake 79

Hutchinson 40 50-90

Glencoe-Silver Lake 39 40-79

Hutchinson: Butler 34, Johnson 18, Verhasselt 14, Kadlec 11, Lenz 7, Larson 4, Lipke 2. Glencoe-Silver Lake: Kaczmarek 32, Ehrke 19, Fiecke 10, Sonju 10, Schwartz 4, Neid 2, Christensen 2.

Jordan 60, Providence Academy 28

Providence Academy 16 12-28

Jordan 31 29-60

Providence Academy: Mokua 14, Perrill 8, Willinghanz 2, Igbanugo 2, Hunter 1, Jacobson 1. Jordan: S. Young 29, Noyes 8, Koch 4, Kes 4, Runge 4, Schmidt 3, David 3, Krautkremer 2, L. Young 2, Bakeberg 1.

PACT 87, North Lakes 81

North Lakes 45 36-81

PACT 49 38-87

North Lakes: Jensen 29, Ozment 21, Zenkic 13, Dufour 9, Dillard 4, Somers 3, Jakob 2. PACT: Basso 24, Cherenkevich 20, Kapas 13, Nyabuto 11, Bjokne 7, Guastad 4, Anderson 4, Grams 4.

Rosemount 66, Chaska 50

Chaska 24 26-50

Rosemount 36 30-66

Chaska: Lenzen 14, Rain 12, Coddington 9, Rief 6, Born 3, Peterson 2, Forrest 2, Virasami 2. Rosemount: Ramlall 19, Burke 17, Leenderts 11, Bass 6, Siwek 6, Harder 3, Priest 2, Peroutka 2.

Watertown-Mayer 74, Belle Plaine 65

Belle Plaine 36 29-65

Watertown-Mayer 34 40-74

Belle Plaine: Retzer 19, Siegle 11, Traxler 11, Martin 10, Gerres 7, Sparby 5, Tharaldson 1. Watertown-Mayer: Rundell 17, Sinsabaugh 13, McCabe 11, Kind 11, Rowan 10, Ragner 8, Ritter 2, Foley 2.

BASKETBALL • GIRLS

Benilde-St. Marg. 83, St.P. Como Park 66

St. Paul Como Park 23 43-66

Benilde-St. Margaret's 46 37-83

St. Paul Como Park: Nichols VanNett 33, Singer 18, Seppanen 5, Wagner-Hemstad 4, Hinton 4, James 2. Benilde-St. Margaret's: Olson 39, McGee 18, Kapsner 7, Wismer 6, Bishop 5, Nnaji 4, Friedly 3, Wells 1.

Blake 47, Mounds Park Academy 28

Mounds Park Academy 18 10-28

Blake 26 21-47

Mounds Park Academy: Jakway 14, Pederson 11, Mulvihill 3. Blake: Hardy 18, Gregor 9, Bowles 8, Michael-Crushshon 6, Mithun 3, Vandersall 3.

Centennial 56, Forest Lake 43

Centennial 31 25-56

Forest Lake 14 29-43

Centennial: Littlefield 19, Walsh 11, Frost 10, McCall 6, Tharp 5, Metz 4, Skalicky 1. Forest Lake: Espelien 16, Pitzl 12, Hultman 6, Jerde 4, Ostercamp 3, Fearing 2.

Chisago Lakes 64, St. Francis 61

Chisago Lakes 39 25-64

St. Francis 51 10-61

Chisago Lakes: Erickson 27, Wille 15, Sufka 6, Hilber 6, Barrett 4, Aldrich 3, Peterson 3. St. Francis: Peterson 21, Comfort 7, Johnson 7, Anderson 6, Skogquist 4, Stancer 4, Natzel 3, Lupinek 3, Hass 3, Markas 3.

Cooper 45, Fridley 40

Fridley 20 20-40

Cooper 25 20-45

Fridley: Washington 15, Jensen 11, Cochran-Starr 7, Green 3, Oftedahl 2, Williamson 2. Cooper: Frazier 11, Singleton 10, Turner-Stensrud 9, Kamara 5, MacCarthy 5, Davison 3, Simmons 2.

Cretin-Derham Hall 66, Irondale 44

Irondale 27 17-44

Cretin-Derham Hall 37 29-66

Irondale: Kiana 11, Gallagher 9, Anderson 6, Saylor 6, Badejo 5, Hansen 3, Gibbons 3, Herlofsky 1. Cretin-Derham Hall: Bengtson 17, Hahs 15, Hodges 14, Kronschnabel 10, Gorman 8, Dornan 1, Hover 1.

Farmington 79, Burnsville 70

Burnsville 29 41-70

Farmington 32 47-79

Burnsville: Bruha 25, Krumwiede 16, King 12, Johnson 7, Gannon 3, Baskin 2, Reuter 2, Olsen 2, Wooten 1. Farmington: Hansen 22, Garrahy 18, Scott 11, Blom 10, Goring 8, Helgemoe 6, Griffin 4.

Maple Grove 78, Totino-Grace 54

Maple Grove 33 45-78

Totino-Grace 25 29-54

Maple Grove: Klick 23, Ode 21, Kormann 14, Stern 9, Holmquist 8, Misoi 2, Hanna 1, Totino-Grace: Nuss 14, Etuko 8, Spencer 8, Radabaugh 5, Cloud 5, Riegel 5, Schrader 5, Lord 2, Welsh 2.

Monticello 75, Mound Westonka 59

Mound Westonka 31 28-59

Monticello 44 31-75

Mound Westonka: Hollenstein 20, K. Hatlestad 11, A. Hatlestad 10, Christensen 9, Lawrence 6, Dallman 2, Bjorlin 1. Monticello: Voll 16, Manning 15, Roubinek 10, Olson 8, Haase 7, Smith 6, Hanson 5, Nebben 4, May 2, Carson 2.

Prior Lake 70, Chanhassen 41

Prior Lake 33 37-70

Chanhassen 15 26-41

Prior Lake: McNair 16, Holmberg 12, Bowman 11, Thoms 9, Van-Helden 8, Horner 5, Carter 4, Fisher 4, Hauschildt 1. Chanhassen: Arnold 12, Naples 10, Sustacek 4, Charles 4, Arnold 4, Miller 3, Charon 2, Linder 2.

Providence Academy 75, Becker 65

Becker 36 29-65

Providence Academy 40 35-75

Becker: Brown 29, Mackedanz 7, Voller 6, Nuest 6, Bass 6, Kreft 6, Hausmann 2, Providence Academy: Greenway 27, Hohenecker 16, G. Counts 11, Millerbernd 10, Miller 5, H. Counts 4, Healy 2.

Spectrum 55, Heritage Christian 51

Spectrum 18 24 7 6-55

Heritage Christian 22 20 7 2-51

Spectrum: Behnken 15, Vetsch 10, Alders 8, Novotny 7, Walker 7, Novotny 4, Beck 2, Carlson 2. Heritage Christian: Jones 29, Inmon 8, Mokosso 4, Hartel 4, Henning 3, Williams 3.

St. Michael-Albertville 84, Waconia 40

Waconia 24 16-40

St. Michael-Albertville 56 28-84

Waconia: As. Bryfczynski 11, Lauwagie 10, Keaveny 5, Roitenberg 5, Stock 3, Ad. Bryfczynski 3, Smith 2, Hanson 1. St. Michael-Albertville: Craft 20, Haus 16, Johnson 14, Diaz 13, Carlson 10, Hoselton 4, Jahnke 3, Lindeman 2, Voigt 2.

SW Christian 73, Howard Lake-W-W 19

Howard Lake-Waverly-Winsted 7 12-19

Southwest Christian 44 29-73

Howard Lake-W-W: Fasching 10, Bloch 5, Kallio 4. SW Christian: Brunsberg 13, Burkhart 12, Straub 9, Dekkers 8, Beckering 8, Greer 7, Schmidt 5, O'Brien 5, Wercinski 3, Nicklaus 3.

HOCKEY • BOYS

Austin 4, Red Wing 1

Red Wing 0 1 0-1

Austin 3 0 1-4

First: A-Eyre (Schaefer), 13:32, pp. A-Schaefer, 14:54. A-Schaefer, 15:20. Second: R-Wooden (Schlichting), 8:54, pp. Third: A-Schaefer (Stromlund), 15:32, sh. Saves: Red Wing: Petersmeyer 7-9-0-16. Austin: Knox 12-16-11-39.

Benilde-St. Marg. 4, St. Thomas Acad. 2

Benilde-St. Margaret's 0 3 1-4

St. Thomas Academy 0 1 1-2

Second: B-Berg, 0:19. S-Cronin, 4:58, pp. B-Stewart, 8:12, pp. B-Stenger, 15:54, pp. Third: S-Cronin, 12:50. B-Stenger, 16:38. Saves: Benilde-St. Margaret's: McElroy 8-9-8-25. St. Thomas Academy: Magozzi 8-17-10-35.

Centennial 10, Spring Lake Park 0

Centennial 2 7 1-10

Spring Lake Park 0 0 0-0

First: C-Carls, 0:26. C-Menne (Ramirez, Searles), 1:36. Second: C-Blair (Menne), 3:10. C-Ramirez (Blair, Searles), 7:21. C-Coenen (Krumwiede, Clarner), 9:02. C-Graczyk (Menne, Petersen), 9:19. C-Clampitt (Carls, Krinkie), 11:15. C-Ramirez (Carls, Clarner), 12:03. C-Nelson (Carls, Escobedo), 14:28. Third: C-Searles (Petersen, Ramirez), 7:45. Saves: Centennial: Cody 3-6-4-13. Spring Lake Park: Lueck 13-10-11-34.

Champlin Park 8, Blaine 3

Champlin Park 3 2 3-8

Blaine 2 0 1-3

First: C-Aberwald (Ronn), 2:50. C-Williams (Ronn, Aberwald), 3:26. B-Parent (Guse), 8:04, pp. C-Williams (Ronn, Olson), 15:20, sh. B-Jorgenson (Shaughnessy, Gilbertson), 16:01, pp. Second: C-Aberwald (Ronn, Long), 12:03. C-Williams (Belleson), 14:41, pp. Third: C-Carlson (Williams, Belleson), 1:27, pp. C-Williams (Aberwald, Ronn), 2:04. C-Aberwald (Ronn), 5:07. B-Sutherland, 7:02. Saves: Champlin Park: Whipple 6-5-4-15. Blaine: Spaniol 15-19-17-51.

Chanhassen 6, Waconia 0

Waconia 0 0 0-0

Chanhassen 2 1 3-6

First: C-Lee (Uhlenkamp, Miller), 10:39. C-Buesgens (Smith), 16:32. Second: C-Wassengeso, 2:54. Third: C-Smith (Willis, McNeely), 4:07. C-Uhlenkamp (Christ, Bosch), 11:32, sh. C-Smith (Uhlenkamp, Christ), 13:30, pp. Saves: Waconia: Butler 19-27-13-59. Chanhassen: Hendrickson 0-1-5-6.

Chisago Lakes 4, Cambridge-Isanti 0

Cambridge-Isanti 0 0 0-0

Chisago Lakes 1 1 2-4

First: CH-Bakken (Bluhm, Jinks), 4:54, pp. Second: CH-Swanson (Thyen, Kerkow), 6:43, pp. Third: CH-Bakken (Dassner, Jinks), 1:47. CH-Dorcas (Kerkow, Fitzgerald), 10:44. Saves: Cambridge-Isanti: Sibell 6-17-7-30. Chisago Lakes: Hanson 6-5-7-18.

Cretin-Derham Hall 7, Stillwater 5

Stillwater 2 3 0-5

Cretin-Derham Hall 1 4 2-7

First: C-Fisher (Jamieson), 0:47, pp. S-Myers (Calderone), 6:18. S-Bernier (Roeske, Einan), 16:55. Second: C-Owens (Fisher), 1:58. S-Longnecker (Skuza, Myers), 2:38. S-Tuccitto (Kingbay, Dustin), 2:43. C-Owens (Lippai), 6:43, sh. C-Lippai, 9:28. S-Dustin (Roeske, Tuccitto), 11:35. C-Cernohous (Chorlton, Lippai), 12:46. Third: C-Swift (Gnetz), 4:36. C-Fisher, 16:59. Saves: Stillwater: Anderson 10-7-0-17. Cretin-Derham Hall: Nelson 4-14-6-24.

Eden Prairie 3, Prior Lake 1

Eden Prairie 0 1 2-3

Prior Lake 0 1 0-1

Second: P-Stephany (Pavek, Pearson), 8:06. E-Jacobson-Couch (Earl, Miller), 12:20. Third: E-Moe (Saterdalen, Townsend), 1:13, pp. E-Moe (Koering, Townsend), 15:12, pp. Saves: Eden Prairie: Paulnock 3-10-4-17. Prior Lake: Mickett 8-8-12-28.

Gentry Academy 6, Elk River/Zimm. 0

Gentry Academy 1 2 3-6

Elk River/Zimmerman 0 0 0-0

First: G-Vonklinggraeff (Obrochta, Bailey), 4:39. Second: G-Bailey (Shaw), 0:36. G-Shaw (Geyer, Vonklinggraeff), 10:12, pp. Third: G-Shaw (Bailey, Geyer), 0:21. G-Vonklinggraeff (Geyer), 5:21, pp. G-Johnson (Guille, Casey), 9:45. Saves: Gentry Academy: Heinsch 5-14-4-23. Elk River/Zimmerman: Stockman 12-10-6-28.

Hastings 6, Eagan 3

Hastings 0 3 3-6

Eagan 3 0 0-3

First: E-Orrey (Nichols, Gleich), 0:14. E-Goihl (Gerard), 13:30. E-Gerard (Orrey), 16:59. Second: H-DeNoyer (Harris), 1:02. H-Zgoda (McNamara, Shanks), 4:18. H-DeNoyer (Iovino, Sherry), 15:29. Third: H-Millner (Carlson), 10:51. H-Iovino, 15:56. H-Iovino, 16:44. Saves: Hastings: Niederkorn 9-7-6-22. Eagan: Gleich 6-5-7-18.

Lakeville North 6, AV/Burnsville 3

Lakeville North 1 2 3-6

Apple Valley/Burnsville 0 2 1-3

First: L-Swanson, 10:44. Second: A-Mickelson (Strowbridge), 3:38. L-Griffin (Jackson, St. John), 4:15. A-Ranning (Cloutier, Lind), 12:00. L-Kranz (St. John), 13:51. Third: L-Griffin (St. John), 8:21. A-Ranning (Davis, Sieben), 11:10.(Foley), 14:11. L-Swanson (Kranz), 15:05. Saves: Lakeville North: Mayfield 11-13-10-34. Apple Valley/Burnsville: Johnson 10-0-0-10; Gilmore 0-12-7-19.

Maple Grove 4, Andover 1

Maple Grove 0 2 2-4

Andover 0 1 0-1

Second: A-Casey (May-Robinson), 13:05. M-Ellingson (Busch, Leafblad), 13:57. M-Brink (Steenerson, Kernan), 16:55. Third: M-Ellingson, 4:44. M-Margenau (Steenerson, Kernan), 15:38. Saves: Maple Grove: Roach 7-6-8-21. Andover: Altman 10-14-5-29.

Minnetonka 5, Hill-Murray 0

Minnetonka 0 2 3-5

Hill-Murray 0 0 0-0

Second: M-Sand (Lunski), 3:15. M-Sand (Holzer, Lunski), 12:01. Third: M-Moore (Burrows, Hupka), 1:50, pp. M-Scheetz (Hupka, Moore), 7:28. M-Garry (Moore, Hupka), 14:18. Saves: Minnetonka: Bauer 2-6-5-13. Hill-Murray: Erickson 2-9-13-24.

Osseo 4, Coon Rapids 2

Osseo 2 1 1-4

Coon Rapids 0 0 2-2

First: O-LaBerge (Konsela), 1:58, pp. O-Prokop (LaBorde), 5:13. Second: O-Larson (Wick), 1:58. Third: C-Kish, 1:37, sh. C-Engberg (Klinsing), 9:21, pp. O-Sawicky, 16:59. Saves: Osseo: Halvorson 11-8-9-28. Coon Rapids: Durkop 8-12-6-26.

Pine City Area 6, Becker/Big Lake 1

Becker/Big Lake 0 0 1-1

Pine City Area 3 3 0-6

First: P-Leger (Thurman), 2:08. P-Leger, 11:16. P-Youngbauer (Broz), 12:02. Second: P-Faur (Painovich), 2:22. P-Broz (Youngbauer, Leger), 13:52, pp. P-Broz, 16:23, sh. Third: B-Slepica (Sellner), 1:17, pp. Saves: Becker/Big Lake: Holm 13-5-9-27. Pine City Area: Gribauval 7-0-5-12.

Providence Academy 6, Monticello 2

Providence Academy 0 3 3-6

Monticello 1 0 1-2

First: M-Dunn (Brooks, Bergstrom), 9:00. Second: P-Wehmann (Hendrickson), 1:10. P-Hendrickson (Wehmann), 12:16, pp. P-Hendrickson, 15:23. Third: P-Owen (Wehmann, Damberg), 3:40. P-Hendrickson (Miest, Damberg), 10:04. M-Bitz (Miller), 15:32. P-Miest (Hendrickson, Lewis), 16:44. Saves: Providence Academy: Miest 11-11-11-33. Monticello: Soderholm 15-5-6-26.

Roseville 8, Irondale 2

Irondale 0 2 0-2

Roseville 1 4 3-8

First: R-Lackner (Sundeen), 1:19. Second: R-Steffen (Steffen), 1:46, pp. I-Springborn (Slack), 2:55. R-Steffen (Hiber), 4:50. I-Urdahl (Fagerlee), 10:10, pp. R-Molloy (Steffen), 15:29. R-Steffen (Steffen, Molloy), 16:47. Third: R-Steffen (Molloy, Steffen), 0:53. R-Steffen (Steffen), 7:50. R-Figgins (Wachtler), 9:10. Saves: Irondale: McGrath 19-16-16-51. Roseville: Stevens 6-5-4-15.

St. Michael-Albertville 4, Farmington 1

St. Michael-Albertville 0 1 3-4

Farmington 1 0 0-1

First: F-Walton (Bennett, Risch), 11:39. Second: S-Jordan (Rokala, Lekatz), 0:42. Third: S-Lobitz (Waller, Couet), 6:25. S-Waller (Lobitz, Punton), 14:11. S-Jordan (Rokala, Lekatz), 14:43. Saves: St. Michael-Albertville: Westerman 8-6-6-20. Farmington: McGregor 9-10-9-28.

Tartan 4, South St. Paul 3

Tartan 0 1 3-4

South St. Paul 0 3 0-3

Second: T-Joyce (Buche), 1:33, sh. S-Stever, 8:56. S-Simons (Shepard), 12:30, pp. S-Simons, 15:20, sh. Third: T-Kammerer (Bertelsen), 0:22. T-Laska (Duggan), 1:54. T-Buche (Joyce, Resch), 11:15. Saves: Tartan: Bangura 7-4-3-14. South St. Paul: Cheney 10-16-13-39.

White Bear Lake 6, Forest Lake 1

Forest Lake 0 0 1-1

White Bear Lake 3 2 1-6

First: W-Welch (Borgestad, Belisle), 3:59. W-Stanius (Olsen), 6:27. W-Borgestad (Roed, Belisle), 8:12. Second: W-Roed (Welch, Borgestad), 5:07. W-Roed (Welch, Borgestad), 14:46. Third: F-Middendorf (Speidel), 7:45. W-Borgestad (Welch, Belisle), 9:21. Saves: Forest Lake: Saxe 24-17-17-58. White Bear Lake: Gabriel 7-7-3-17.

HOCKEY • GIRLS

Anoka 3, Northern Tier 0

Northern Tier 0 0 0-0

Anoka 1 1 1-3

First: A-Hennes (Moore), 0:24. Second: A-Hennes (Rykkeli), 12:48. Third: A-Alm, 15:14. Saves: Northern Tier: Thurmer 6-7-8-21. Anoka: Paaverud 5-3-8-16.

Apple Valley 2, Eagan 1

Eagan 0 0 1-1

Apple Valley 1 1 0-2

First: A-Ryan (Hentges, Jensen), 11:07. Second: A-Moran (Ryan, Moran), 15:48. Third: E-Bauman (Barry, Drugge), 7:55, pp. Saves: Eagan: Whitehead 13-9-0-22. Apple Valley: Cozy 12-5-10-27.

Armstrong/Cooper 11, Visitation 0

Visitation 0 0 0- 0

Armstrong/Cooper 6 3 2-11

First: R-Monogue (College, Palony), 2:42. R-Riestenberg (Sondrall), 7:00. R-Riestenberg (Cook), 7:23. R-Riestenberg (Cook), 10:17. R-Riestenberg (Mack, Sondrall), 14:21. R-Hanson, 15:50. Second: R-College (Hanson), 5:55. R-Cook (Sondrall), 7:50, pp. R-Fruetel (Reidhead, LeVoir), 15:14. Third: R-Monogue (Hanson), 1:30. R-Sondrall (Mack), 4:10. Saves: Visitation: Cooper 6-7-7-20. Armstrong/Cooper: Kahl 2-5-4-11.

Centennial/SpLP 2, East Ridge 1 [OT]

East Ridge 1 0 0 0-1

Centennial/SpLP 0 1 0 1-2

First: E-Fetch (Warner), 12:13. Second: C-Ball (Laager, Hemr), 5:23. OT: C-Hemr, 3:20. Saves: East Ridge: Limpert 5-11-13-3-32. Centennial/Spring Lake Park: Groess 9-1-6-1-17.

Delano/Rockford 3, Chisago Lakes 1

Chisago Lakes 0 0 1-1

Delano/Rockford 1 0 2-3

First: D-Treptau, 16:35. Third: D-Pettit (Coppin, Lind), 7:35. D-Treptau (McClurg), 8:50, pp. C-Perreault (DeVries), 10:24, pp. Saves: Chisago Lakes: Ritter 8-4-7-19. Delano/Rockford: Simonson 8-10-19-37.

Eastview 1, Metro-South 0

Eastview 1 0 0-1

Metro-South 0 0 0-0

First: E-Cords (Hayward, Schaefer), 14:23. Saves: Eastview: Hanson 4-6-5-15. Metro-South: Magnuson 6-5-10-21.

Forest Lake 2, White Bear Lake 1

Forest Lake 1 0 1-2

White Bear Lake 0 0 1-1

First: F-Monette (Kissell), 16:28. Third: F-McKinnon (Hanowski), 7:07. W-Smythe (Belisle), 15:27, pp. Saves: Forest Lake: Thompson 6-14-9-29. White Bear Lake: Marston 17-6-8-31.

Holy Angels 6, Bloom. Jefferson 0

Bloomington Jefferson 0 0 0-0

Holy Angels 0 5 1-6

Second: A-LaMere (Poehling), 0:18. A-Garton (Lesnar), 5:25. A-Loichle (Jung), 6:13. A-Lesnar (LaMere), 9:05. A-Lesnar (Garton), 14:42. Third: A-Loichle (Anderson), 15:03. Saves: Bloomington Jefferson: Rash 43. Holy Angels: Rimstad 15.

Holy Family 4, MW/SWC 3 [OT]

Holy Family 0 1 2 1-4

Mound Westonka/SWC 1 2 0 0-3

First: M-Leonard (Hargreaves), 8:43, pp. Second: M-Hargreaves (Wendorf, Leonard), 0:41, pp. M-Pioske (Hargreaves), 2:04. H-Limke (Koeppl), 7:09. Third: H-Paidosh, 0:57. H-Limke, 16:06. OT: H-Helmstetter, 2:50. Saves: Holy Family: Blair 9-6-7-5-27. Mound Westonka/Southwest Christian: Roth 9-18-9-1-37.

Hopkins/St. Louis Park 6, Princeton 1

Hopkins/St. Louis Park 1 3 2-6

Princeton 0 1 0-1

First: H-Shaw (Hoffman), 12:41. Second: H-Hoffman (Shaw), 4:52. H-Bisbee (Jansen, Johnson), 7:36. H-Shaw (DeGiulio), 10:16. P-Knaack, 14:30. Third: H-Etzell, 2:51. H-Helstrom (Kotila, Geiser), 15:48. Saves: Hopkins/St. Louis Park: Osland 3-5-4-12. Princeton: Ulm 16-10-18-44.

Lakeville North 7, Prior Lake 2

Lakeville North 3 4 0-7

Prior Lake 0 2 0-2

First: L-Smith (Lee), 11:54. L-Swanson (Tomas, Swierczek), 12:28. L-Swanson (Ruppert, Mayer), 15:16, pp. Second: L-Smith (Swierczek, Wagenbach), 4:23. L-Bowlby (Ruppert), 5:09, sh. P-Zollman (Guillemette), 6:45, pp. L-Wagenbach (Hanson, Weckman), 11:11, pp. L-Hanson (Gibbons), 16:27. P-Gillen (Rook, Kashmark), 16:40. Saves: Lakeville North: Weiland 1-11-1-13. Prior Lake: Sandell 14-9-0-23; Larson 0-0-10-10.

Lakeville South 1, Shakopee 0

Lakeville South 0 0 1-1

Shakopee 0 0 0-0

Third: L-Hofmann, 6:48. Saves: Lakeville South: Bronson 6-5-4-15. Shakopee: Morrow 7-6-10-23.

Litchfield/D-C 7, Morris/Benson 0

Morris/Benson Area 0 0 0-0

Litchfield/Dassel-Cokato 2 3 2-7

First: L-Benson (Braaten), 3:31. L-Robertson, 10:14. Second: L-Peter (Iverson, Robertson), 2:58. L-Hillmann, 4:45. L-Braaten (Schultz, Peter), 6:35. Third: L-Tormanen (Woelfel), 6:53. L-Iverson (Peter, Hillmann), 11:54, pp. Saves: Morris/Benson: Breuer 15-11-13-39. Litchfield/D-C: Kuechle 6-3-3-12.

Mankato East 6, Hutchinson 2

Mankato East 3 1 2-6

Hutchinson 0 1 1-2

First: M-Keller, 1:02. M-Newton (Prange, Tibodeau), 8:32. M-Newton (Keller), 11:54. Second: M-Newton (Newton, Jackson), 5:54. H-Longie (Schweim), 10:30. Third: M-Tibodeau, 8:08, sh. H-Hanson (Hauan), 13:07. M-Schulz (Fischer), 15:45. Saves: Mankato East: Rader 5-6-5-16. Hutchinson: Fitterer 9-8-8-25.

Minnetonka 6, Buffalo 1

Buffalo 0 1 0-1

Minnetonka 1 2 3-6

First: M-Goldsworthy (Mack, Hemp), 12:59, pp. Second: M-Hemp (Mack), 2:59, pp. B-Wurm, 5:35. M-Mack (Sadura, Goldsworthy), 9:35. Third: M-Leeper (Hemp), 6:06. M-Finnegan (Hemp, Ryan), 6:40. M-Finnegan, 8:47. Saves: Buffalo: Jovan 7-18-13-38. Minnetonka: Hazlett 1-1-2-4.

N. Wright County 5, Rogers 3

Rogers 0 1 2-3

North Wright County 1 2 2-5

First: N-Hansen (Felling, VanKuyk), 11:05, pp. Second: R-Bailey, 5:55, pp. N-Hansen (Nelson), 10:21, pp. N-VanKuyk (Schednt), 12:54. Third: R-Johansson (Messer), 1:55, pp. N-Landkammer (Felling), 5:53. R-Johansson, 6:27. N-Landkammer, 16:17. Saves: Rogers: Backmann 2-9-2-13. North Wright County: Weiser 10-13-8-31.

Red Wing 11, Austin 3

Austin 1 2 0-3

Red Wing 7 1 3-11

First: R-Tyler (Thiem), 3:48, pp. A-Squier, 4:16. R-Kruger (Zylka, Roe), 6:57, pp. R-Zylka (Roe, Grove), 8:39. R-Zylka (Roe), 11:01. R-Kruger (Hoppman), 11:13. R-Cordes (Zylka, Roe), 13:37. R-Hoppman (Knowlton, Thiem), 14:45. Second: R-Zylka (Cordes, Roe), 3:58. A-Huerta (Squier), 6:35. A-Bowe, 16:02. Third: R-Pauzauskie (Thiem), 0:14. R-Cordes (Roe), 4:36. R-Kruger (Zylka, Cordes), 16:30, pp. Saves: Austin: Schaal 12-7-7-26. Red Wing: Meyer 1-3-3-7.