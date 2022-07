Share on Pinterest

Share on LinkedIn

Share on:

more

CANTERBURY PARK ThursDAY'S RESULTS

1 4½ furlongs. State bred. Open. 2-year-olds. Maiden special weight. Purse: $35,000.

4 • Its Bobs Business (Roman) 3.40 2.40 2.10

8 • Withstandthestorm (Wade) 6.00 3.60

6 • Sharpened (H. Hernandez) 2.40

Time: 0:51.67. Scratched: Jomama Sassy. Exacta: 4-8, $12.60. Trifecta: 4-8-6, $20.85. Superfecta: 4-8-6-5, $9.13.

2 5½ furlongs. Open. 3-year-olds and up. Claiming: $10,000. Purse: $13,740.

3 • Just Right Mike (L. Fuentes) 4.20 3.00 2.20

4 • Misawa (Bridgmohan) 4.20 2.80

6 • Elusive Freud (Wade) 3.60

Time: 1:05.39. Exacta: 3-4, $6.90. Trifecta: 3-4-6, $15.45. Superfecta: 3-4-6-2, $11.84. Daily Double: 4-3, $3.30.

3 6 furlongs. Open. 3-year-olds and up. Allowance. Purse: $38,600.

2 • Doctor Oscar (Lindsay) 6.80 2.80 2.40

7 • Bayou Benny (H. Hernandez) 2.40 2.10

3 • Sisaway Now (Canchari) 3.60

Time: 1:09.46. Exacta: 2-7, $6.20. Trifecta: 2-7-3, $16.00. Superfecta: 2-7-3-4, $6.10. Pick 3: 4/7-3-2, $8.55. Daily Double: 3-2, $9.30.

4 1 mile, 70 yards on turf. Open. 3-year-olds and up. Claiming: $7,500. Purse: $14,500.

4 • Chocolateicecream (L. Fuentes) 6.00 3.40 2.40

2 • Jailhouse Kitten (Wade) 4.40 3.80

9 • Exeter (R. Fuentes) 3.20

Time: 1:39.26. Scratched: I Will Yeah. Exacta: 4-2, $16.90. Trifecta: 4-2-9, $72.25. Superfecta: 4-2-9-1, $99.32. Pick 3: 3-2-4/6, $16.15. Pick 4: 4/7-3-2-4/6, $41.15. Daily Double: 2-4, $11.40.

5 6½ furlongs. Open. 3-year-olds and up. Allowance optional claiming: $12,500. Purse: $36,700.

6 • Prince Rama (L. Fuentes) 9.80 5.20 3.60

3 • Mrs. Bean (Wade) 4.00 3.20

2 • Lookin for Eight (Valenzuela) 3.00

Time: 1:16.02. Exacta: 6-3, $23.50. Trifecta: 6-3-2, $54.65. Superfecta: 6-3-2-5, $13.88. Superfecta: 6-3-2-7, $21.46. Pick 3: 2-4/6-6, $30.55. Daily Double: 4-6, $25.30.

6 7½ furlongs on turf. Fillies and mares. 3-year-olds and up. Claiming: $16,000. Purse: $17,550.

5 • Apart of My Charm (L. Fuentes) 7.80 5.60 4.00

2 • Rozey Cheeks (R. Fuentes) 4.60 3.40

9 • Minnesota Nice (H. Hernandez) 3.80

Time: 1:28.35. Scratched: Paynt the Kitty, Withherbootson. Exacta: 5-2, $24.10. Trifecta: 5-2-9, $49.20. Superfecta: 5-2-9-12, $40.54. Pick 3: 4/6-6-5/6/8, $44.30. Daily Double: 6-5, $32.10. Daily Double: 6-6, $5.40.

7 5 furlongs on turf. Open. 3-year-olds and up. Maiden special weight. Purse: $30,000.

1 • Test Pilot (Quinonez) 5.40 4.20 3.20

5 • Westport Captain (Lopez) 9.80 6.20

7 • Slightly Crafty (Harr) 8.80

Time: 0:56.64. Exacta: 1-5, $28.70. Trifecta: 1-5-7, $147.35. Superfecta: 1-5-7-8, $84.59. Pick 3: 6-5/6/8-1, $38.25. Pick 4: 4/6-6-5/6/8-1, $173.55. Pick 5: 2-4/6-6-5/6/8-1, $647.40. Daily Double: 5-1, $19.00.

8 330 yards. Open. 3-year-olds and up. Maiden. Purse: $16,620.

8 • Prankster (Valenzuela) 13.40 5.80 3.60

3 • Apocalltical James (Suarez Ricardo) 4.00 2.80

7 • Sweeet Tea (Quiroz) 4.00

Time: 0:16.95. Exacta: 8-3, $23.50. Trifecta: 8-3-7, $54.15. Superfecta: 8-3-7-4, $38.44. Pick 3: 5/6/8-1-8, $59.25. Daily Double: 1-8, $33.80.

9 350 yards. Open. 3-year-olds and up. Optional claiming: $10,000. Purse: $18,120.

7 • Five Bar Fantasy (Cervantes) 7.80 4.60 2.20

2 • Tres Elegance (Valenzuela) 4.20 2.40

6 • Jesst for Speed (Smith) 2.10

Time: 0:17.79. Scratched: Coquettish, Shes Already Famous. Exacta: 7-2, $10.00. Trifecta: 7-2-6, $10.30. Superfecta: 1-8-7, $36.40. Consolation Double: 8-3, $6.40. Daily Double: 8-7, $34.80.

10 300 yards. Open. 2-year-olds. Maiden. Purse: $16,500.

2 • Southard Rocket (Escobedo) 3.80 3.20 2.40

3 • Waymakerr (Valenzuela) 7.80 5.00

4 • Kellies First Dash (Estrada) 5.20

Time: 0:15.72. Exacta: 2-3, $19.00. Trifecta: 2-3-4, $88.45. Superfecta: 2-3-4-6, $48.12. Pick 3: 8-7-2, $44.80. Daily Double: 7-2, $9.30.

Total handle: $1,383,955. Live handle: $110,543. Jay Lietzau's results: Thursday: 5-10 (.500). Totals: 84-227 (.370). Lock of the day: 14-24 (.583).