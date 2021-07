Share on Pinterest

1 6 furlongs. Fillies and mares. 3-year-olds and up. Allowance optional claiming: $35,000. Purse: $34,000.

5 • Ring Leader (Wade) 4.80 2.80 2.80

2 • Full of Grace (Canchari) 3.20 2.80

3 • Nat Gio (Valenzuela) 4.00

Time: 1:10.46. Exacta: 5-2, $7.70. Trifecta: 5-2-3, $13.35.

2 6½ furlongs. Fillies and mares. 3-year-olds and up. Claiming: $5,000. Purse: $12,000.

5 • La Rosa Drive (Lopez) 6.40 3.00 2.40

3 • Blazing Charm (Wade) 2.60 2.10

6 • Twilight Galaxy (Negron) 3.00

Time: 1:18.29. Exacta: 5-3, $7.80. Trifecta: 5-3-6, $14.35. Superfecta: 5-3-6-4, $4.40. Daily Double: 5-5, $10.10.

3 7½ furlongs on turf. Open. 3-year-olds and up. Allowance. Purse: $33,425.

7 • Aubey Ridge (Hernandez) 7.20 3.20 3.20

3 • Overly Lucky (Quinonez) 3.00 3.00

5 • Cernan (Wade) 2.80 3.00

Time: 1:29.51. Exacta: 7-3, $10.00. Exacta: 7-5, $6.90. Trifecta: 7-3-5, $15.35. Trifecta: 7-5-3, $11.15. Superfecta: 7-5-3-1, $3.74. Superfecta: 7-3-5-1, $4.64. Pick 3: 5-5-7, $23.30. Daily Double: 5-7, $13.50.

4 6½ furlongs. Fillies and mares. 3-year-olds and up. Claiming: $10,000. Purse: $17,000.

5 • She's Fire and Ice (Wade) 3.80 2.40 2.10

6 • Bentley's Dream (R. Fuentes) 3.80 2.60

2 • Fables Love Affair (Lopez) 2.40

Time: x. Scratched: She Began Again. Exacta: 5-6, $6.60. Trifecta: 5-6-2, $11.30. Pick 3: 5-7-3/5, $16.05. Daily Double: 7-5, $6.80.

5 7½ furlongs on turf. Open. 3-year-olds and up. Allowance optional claiming: $25,000. Purse: $34,600.

1 • Sonny Smack (Wade) 4.00 2.40 2.10

2 • Bring Me a Check (R. Fuentes) 4.20 3.00

7 • Giant Payday (Butler) 2.20

Time: 1:28.93. Scratched: Where's Jordan. Exacta: 1-2, $7.40. Trifecta: 1-2-7, $7.30. Superfecta: 1-2-7-6, $2.84. Pick 3: 7-3/5-1/5, $10.80. Pick 4: 5-7-3/5-1/5, $49.20. Daily Double: 5-1, $4.70.

6 6 furlongs. State bred. Open. 3-year-olds and up. Allowance optional claiming: $15,000. Purse: $36,000.

1 • May We All (Eikleberry) 4.80 2.80 2.40

7 • Westons Wildcat (Arroyo) 9.60 5.80

4 • Gone a Lil Lu Hu (Harr) 5.40

Time: 1:11.46. Scratched: Lil' Ninja, Nastida Mast. Exacta: 1-7, $30.70. Trifecta: 1-7-4, $90.00. Pick 3: 3/5-1/5-1, $6.55. Daily Double: 1-1, $5.80.

7 7½ furlongs on turf. Fillies and mares. 3-year-olds and up. Allowance. Purse: $32,285.

3 • Lady Hideaway (Eikleberry) 5.40 3.00 2.60

2 • Pranked (Wade) 4.00 3.40

5 • Fall Moon (Butler) 5.40

Time: 1:29.03. Exacta: 3-2, $10.60. Trifecta: 3-2-5, $32.25. Superfecta: 3-2-5-4, $64.90. Pick 3: 1/5-1-3, $12.30. Daily Double: 1-3, $9.50.

8 1 mile on turf. State bred. 3-year-olds and up. Allowance. Purse: $36,000.

8 • Let's Skedaddle (Eikleberry) 3.20 2.40 2.10

2 • Imminent Threat (Canchari) 4.20 2.80

9 • Molly's Angel (Quinonez) 3.20

Time: 1:37.63. Exacta: 8-2, $5.20. Trifecta: 8-2-9, $7.85. Superfecta: 8-2-9-7, $8.32. Pick 3: 1-3-8, $8.60. Daily Double: 3-8, $7.10.

9 6 furlongs. State bred. Open. 3-year-olds and up. Maiden claiming: $25,000. Purse: $17,500.

2 • Bobby Boots (Wade) 15.60 5.60 3.60

7 • Devoted to You (Eikleberry) 3.20 2.40

4 • J J's Wildcat (Harr) 2.80

Time: 1:12.28. Exacta: 2-7, $18.80. Trifecta: 2-7-4, $23.25. Superfecta: 2-7-4-1, $54.18. Pick 3: 3-8-2, $24.85. Pick 4: 1-3-8-2, $71.50. Pick 5: 1/5-1-3-8-2, $185.90. Pick 6: 3/5-1/5-1-3-8-2, $756.20. Daily Double: 8-2, $10.00.

Live handle: $143,701. Total handle: $1,582,730. Jay Lietzau's results: Thursday: 5-9 (.556). Totals: 103-273 (.377). Lock of the day: 19-30 (.633).