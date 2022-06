CANTERBURY PARK SaTURDAY'S RESULTS

1 5½ furlongs.Open. 3-year-olds and up. Claiming: $5,000. Purse: $12,200.

6 • The Z Man (H. Hernandez) 6.80 4.80 3.00

5 • Poverty Flats (Chirinos) 13.80 6.00

1 • Irish Tuff (Quinonez) 3.60

Time: 1:04.12. Exacta: 6-5, $35.80. Trifecta: 6-5-1, $59.90. Superfecta: 6-5-1-4, $31.15.

2 1 mile. Fillies and mares. 3-year-olds and up. Claiming: $5,000. Purse: $12,740.

5 • Midnight Garden (Lopez) 4.80 3.40 2.60

1 • Starlight Twist (H. Hernandez) 5.00 3.40

2 • Streamer (L. Fuentes) 2.80

Time: 1:37.58. Scratched: Beyond Brown. Exacta: 5-1, $11.10. Trifecta: 5-1-2, $18.65. Superfecta: 5-1-2-6, $14.78. Daily Double: 6-5, $14.10.

3 7½ furlongs on turf. Fillies and mares. 3-year-olds and up. Maiden claiming: $16,000. Purse: $15,000.

9 • Intense Company (R. Fuentes) 10.20 5.00 3.80

4 • Desert Glow (Conning) 7.60 4.40

6 • Innovate (Lara) 3.40

Time: 1:30.58. Exacta: 9-4, $33.70. Trifecta: 9-4-6, $58.55. Superfecta: 9-4-6-5, $46.63. Pick 3: 6-4/5-9, $49.70. Daily Double: 5-9, $14.40.

4 5½ furlongs. Open. 3-year-olds and up. Allowance optional claiming: $12,500. Purse: $36,700.

5 • Astronaut Oscar (Lindsay) 18.20 7.20 5.40

6 • Lonely Private (Wade) 3.80 3.00

4 • Rickey B (Quinonez) 5.00

Time: 1:02.25. Exacta: 5-6, $29.30. Trifecta: 5-6-4, $75.60. Superfecta: 5-6-4-1, $63.59. Pick 3: 4/5-9-5, $74.30. Pick 4: 6-4/5-9-5, $387.95. Daily Double: 9-5, $72.90.

5 1 mile on turf. Fillies and mares. 3-year-olds and up. Allowance optional claiming: $20,000. Purse: $32,000.

3 • Let's Skedaddle (L. Fuentes) 2.60 2.10 2.10

9 • Scent of Success (Chirinos) 2.80 2.20

6 • Sarjenalli (Quinonez) 3.60

Time: 1:35.00. Scratched: Distorted View, Rush Hour Traffic, Hunter's Magic, Hotasapistol. Exacta: 3-9, $3.10. Trifecta: 3-9-6, $7.75. Superfecta: 3-9-6-1, $4.62. Pick 3: 9-5-2/3/4/7/8, $43.70. Daily Double: 5-3, $15.10.

6 6½ furlongs. Open. 3-year-olds and up. Maiden special weight. Purse: $30,000.

4 • Geaux Yoshka (Chirinos) 4.20 2.40 2.10

7 • Prize Fighter (L. Fuentes) 2.20 2.10

2 • Hurts So Bad (Wade) 3.00

Time: 1:17.71. Scratched: Simpson Bay, Notacry. Exacta: 4-7, $3.40. Trifecta: 4-7-2, $3.90. Superfecta: 4-7-2-5, $3.65. Pick 3: 5-2/3/4/7/8-4, $17.65. Daily Double: 3-4, $3.30.

7 7½ furlongs on turf. Open. 3-year-olds and up. Allowance optional claiming: $12,500. Purse: $31,000.

5 • Skippy's Strike (Bridgmohan) 53.40 20.60 9.00

3 • Pintxos (Lindsay) 18.60 7.60

8 • Treasure Run (Valenzuela) 11.20

Time: 1:27.97. Exacta: 5-3, $410.20. Trifecta: 5-3-8, $5,757.95. Superfecta: 5-3-8-4, $3,288.73. Pick 3: 2/3/4/7/8-4-5, $46.90. Daily Double: 4-5, $52.90.

8 5 furlongs on turf. Open. 3-year-olds and up. Claiming: $20,000. Purse: $19,500.

9 • Bayou Colonel (H. Hernandez) 13.60 9.20 4.60

4 • Candy Prince (R. Fuentes) 9.40 4.40

3 • Future Perfect (Quinonez) 2.80

Time: 0:56.20. Exacta: 9-4, $64.10. Trifecta: 9-4-3, $101.60. Superfecta: 9-4-3-1, $85.53. Pick 3: 4-5-9, $85.20. Daily Double: 5-9, $298.80.

9 1 mile. State bred. Open. 3-year-olds and up. Maiden special weight. Purse: $35,000.

1 • North Arm Bay (Wade) 3.80 2.10 2.10

2 • Back to Selling (L. Fuentes ) 2.10 2.10

4 • Tiger Hunter (Lopez) 3.00

Time: 1:39.22. Scratched: Slim Chance, Fly With Class. Exacta: 1-2, $2.50. Trifecta: 1-2-4, $5.60. Superfecta: 1-2-4-7, $2.81. Pick 3: 5-9-1/3/6, $125.15. Pick 4: 4-5-9-1/3/6, $430.00. Pick 5: 2/3/4/7/8-4-5-9-1/3/6, $783.75. Daily Double: 9-1, $17.60.

Total handle: $1,119,624. Live handle: $188,415.

Jay Lietzau's results: Saturday: 4-9 (.444). Totals: 56-162 (.346). Lock of the day: 9-17 (.529).