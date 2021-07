1 mile. State bred. Fillies and mares. 3-year-olds and up. Maiden claiming: $7,500. Purse: $11,000.

5 • Warren's Wish (Canchari) 3.00 2.00 2.10

1 • Charming Fury (Butler) 2.20 2.10

3 • Poppin Tops (Negron) 2.40

Time: 1:39.27. Scratched: Surely a Legend. Exacta: 5-1, $2.30. Trifecta: 5-1-3, $3.10.

2. 6 furlongs. Open. 3-year-olds and up. Maiden claiming: $5,000. Purse: $10,000.

6 • Roman Pharoah (Wade) 3.20 2.80 2.40

7 • Big Whiskey (L. Fuentes) 11.60 5.20

2 • Where's Fredo (Ordaz) 3.80

Time: 1:09.68. Exacta: 6-7, $19.00. Trifecta: 6-7-2, $34.35. Superfecta: 6-7-2-4, $27.17. Daily Double: 5-6, $2.50.

3. 1 mile. Open. 3-year-olds and up. Claiming: $4,000. Purse: $13,400.

6 • Minnesota Lucky (Quinonez) 7.00 4.60 3.00

7 • Candy Wompus (Valenzuela) 12.00 4.60

1 • Purely Political (Eikleberry) 2.40

Time: 1:37.98. Scratched: Silver Maker. Exacta: 6-7, $36.00. Trifecta: 6-7-1, $61.30. Superfecta: 6-7-1-3, $50.33. Pick 3: 4/5-6-6, $5.15. Daily Double: 6-6, $6.30.

4. 1 mile on turf. Fillies and mares. 3-year-olds and up. Starter optional claiming: $5,000. Purse: $17,000.

5 • Lulumaru (Wade) 3.40 2.60 2.20

4 • That'sthewaytodoit (Quinonez) 6.40 3.40

3 • Ebony Bay (R. Fuentes) 2.60

Time: 1:35.94. Scratched: Badgeri Candy. Exacta: 5-4, $11.00. Trifecta: 5-4-3, $18.30. Superfecta: 5-4-3-6, $10.89. Pick 3: 6-6-1/5, $6.85. Pick 4: 4/5-6-6-1/5, $11.10. Daily Double: 6-5, $5.80.

5. 1 mile. Fillies and mares. 3-year-olds and up. Claiming: $5,000. Purse: $12,000.

6 • Sneaky Dianne (Eikleberry) 10.00 3.00 2.40

1 • Mocha Kiss (Harr) 2.10 2.10

5 • Charming Flirt (L. Fuentes) 2.60

Time: 1:39.18. Scratched: Sidepocket Bet. Exacta: 6-1, $11.90. Trifecta: 6-1-5, $12.15. Superfecta: 6-1-5-7, $8.99. Pick 3: 6-1/6-6, $20.05. Daily Double: 5-6, $4.10.

6. 1 mile on turf. Open. 3-year-olds and up. Claiming: $16,000. Purse: $20,150.

3 • Devil Vision (Harr) 7.80 4.60 2.80

7 • Hold the Spice (Butler) 7.80 3.60

1 • Turn the Switch (Canchari) 2.60

Time: 1:34.94. Exacta: 3-7, $72.60. Trifecta: 3-7-1, $109.40. Superfecta: 3-7-1-2, $121.88. Pick 3: 1/5-6-3, $20.15. Pick 4: 6-1/5-6-3, $64.30. Daily Double: 6-3, $18.90.

7. 1 mile. Fillies and mares 3-year-olds and up. Allowance. Purse: $31,000.

4 • Sarjenalli (Lindsay) 13.20 6.60 3.60

7 • Come On Sweet Pea (Quinonez) 5.60 3.60

6 • Missyintomischief (R. Fuentes) 2.80

Time: 1:37.61. Exacta: 4-7, $57.00. Trifecta: 4-7-6, $91.65. Superfecta: 4-7-6-3, $88.65. Pick 3: 6-3-4, $74.55. Daily Double: 3-4, $29.20.

8. 5 furlongs on turf. Open. 3-year-olds and up. Claiming: $7,500. Purse: $14,500.

6 • Uncle Goyle (Valenzuela) 6.80 4.00 2.80

4 • Giant Gamble (L. Fuentes) 6.80 4.00

5 • C Dub (Wade) 3.20

Time: 0:56.41. Exacta: 6-4, $18.40. Trifecta: 6-4-5, $41.65. Superfecta: 6-4-5-3, $29.73. Pick 3: 3-4-6, $63.60. Daily Double: 4-6, $28.70.

9. 5 furlongs on turf. Fillies and mares. 3-year-olds and up. Allowance optional claiming: $12,500. Purse: $31,000.

5 • Toreno (Negron) 15.00 5.20 3.60

6 • My Golden Day (Valenzuela) 5.20 3.80

1 • Machos Vision (Quinonez) 3.40

Time: 0:56.65. Exacta: 5-6, $30.00. Trifecta: 5-6-1, $54.65. Superfecta: 5-6-1-7, $48.86. Pick 3: 4-6-5, $95.70. Daily Double: 6-5, $14.40.

10. 1 mile. State bred. Open. 3-year-olds and up. Maiden claiming: $7,500. Purse: $11,000.

3 • Passthecat (Hamilton) 7.20 4.80 3.40

6 • Me and Rose (Canchari) 9.80 6.40

2 • Guest Check (Wade) 4.40

Time: 1:40.40. Exacta: 3-6, $32.20 Trifecta: 3-6-2, $129.55. Superfecta: 3-6-2-5, $106.99. Pick 3: 6-5-3, $54.60. Pick 4: 4-6-5-3, $415.80. Pick 5: 3-4-6-5-3, $$2,222.55. Pick 6: 6-3-4-6-5-3, $29,806.40. Daily Double: 5-3, $29.10.

Live handle: $312,645. Total handle: $1,991,999.

Jay Lietzau's results: Saturday: 6-10 (.600). Totals: 86-235 (.366). Lock of the day: 16-26 (.615).