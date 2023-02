Here is a position-by-position look at the Vikings' roster, with each player's contract status or 2023 salary cap hit in parentheses. Players who will be free agents in March are in bold:

QB

Kirk Cousins ($36.3 million)

Nick Mullens (unrestricted free agent)

RB

Dalvin Cook ($14.1 million)

Alexander Mattison (UFA)

Kene Nwangwu ($1.13 million)

Ty Chandler ($944,710)

C.J. Ham ($3.8 million)

WR

Justin Jefferson ($4.18 million)

Adam Thielen ($19.97 million)

K.J. Osborn ($2.81 million)

Jalen Reagor ($2.42 million)

Jalen Nailor ($915,165)

Trishton Jackson ($870,000)

Blake Proehl ($870,000)

Thomas Hennigan ($750,000)

Bisi Johnson (UFA)

TE

T.J. Hockenson ($9.39 million)

Irv Smith (UFA)

Johnny Mundt ($1.23 million)

Nick Muse ($870,000)

Ben Ellefson (RFA)

OL

Christian Darrisaw ($3.64 million)

Ezra Cleveland ($3.39 million)

Garrett Bradbury (UFA)

Ed Ingram ($1.36 million)

Brian O'Neill ($19.66 million)

Chris Reed ($2.75 million)

Austin Schlottmann (UFA)

Oli Udoh (UFA)

Blake Brandel (exclusive rights free agent)

Vederian Lowe ($919,468)

Josh Sokol ($750,000)

DL

Jonathan Bullard (UFA)

Harrison Phillips ($6.83 million)

Dalvin Tomlinson (UFA)

Khyiris Tonga (ERFA)

D.J. Wonnum ($2.93 million)

Ross Blacklock ($1.69 million)

Patrick Jones ($1.33 million)

James Lynch ($1.18 million)

Esezi Otomewo ($947,262)

Sheldon Day ($940,000)

Curtis Weaver ($750,000)

T.J. Smith ($750,000)

Kenny Williekes (restricted free agent)

LB

Za'Darius Smith ($15.49 million)

Danielle Hunter ($13.12 million)

Eric Kendricks ($11.43 million)

Jordan Hicks ($6.5 million)

Brian Asamoah ($1.25 million)

Troy Dye ($1.18 million)

Luiji Vilian ($876,666)

William Kwenkeu ($870,000)

Benton Whitley ($750,000)

CB

Patrick Peterson (UFA)

Duke Shelley (UFA)

Chandon Sullivan (UFA)

Cameron Dantzler ($2.97 million)

Andrew Booth ($1.89 million)

Kris Boyd (UFA)

Akayleb Evans ($1.06 million)

Tay Gowan ($940,000)

Kalon Barnes ($870,000)

S

Harrison Smith ($19.13 million)

Camryn Bynum ($1.13 million)

Lewis Cine ($2.61 million)

Josh Metellus ($1.01 million)

Theo Jackson ($870,000)

K

Greg Joseph (UFA)

P

Ryan Wright ($871,666)

LS

Andrew DePaola (UFA)