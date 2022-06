Share on Pinterest

FRIDAY

BASEBALL

CLASS 4A

Section 2

Winner's bracket • Third round

• Chanhassen 12, Shakopee 1

Loser's bracket • Second round

• Chaska 7, Waconia 1

• Prior Lake 8, Minnetonka 5

Section 3

Loser's bracket • Second round

• Eastview 7, Eagan 5

• Rosemount 6, Hastings 4

Section 5

Winner's bracket • Third round

• Maple Grove 5, Mounds View 4, 9 inn.

Loser's bracket • Second round

• Champlin Park 3, Spring Lake Park 0

• Totino-Grace 10, Osseo 3

CLASS 3A

Section 3

Winner's bracket • Third round

• Two Rivers 4, St. Thomas Academy 3

Loser's bracket • Third round

• Holy Angels 12, Bloomington Kennedy 0

CLASS 1A

Section 5 • Semifinals

• Bertha-Hewitt/Verndale 9, Nevis 5

• Hinckley-Finlayson 15, Ogilvie 5

Loser's bracket • First round

• Braham 8, Mille Lacs 1

• Sebeka 6, Pine River-Backus 0

LACROSSE • BOYS

Section 4 • Semifinals

• Mahtomedi 7, Irondale 6

• Stillwater 10, White Bear Lake 6

LACROSSE • GIRLS

Section 1 • Semifinal

• Lakeville South 21, Rochester Century 0

Section 4 • Quarterfinals

• Hill-Murray 17, Roseville 6

• Mahtomedi 11, St. Croix Prep 10

• Stillwater 18, Totino-Grace 1

• White Bear Lake 14, Mounds View 6

Section 5 • Quarterfinals

• Armstrong 19, St. Louis Park 5

• Benilde-St. Margaret's 11, Hopkins 2

• Wayzata 18, Breck 5

SOFTBALL

CLASS 4A

Section 3 • Championship

• Rosemount 3, East Ridge 2 (Game 1)

• East Ridge 7, Rosemount 1 (Game 2)

CLASS 3A

Section 3 • Championship

• Simley 4, Holy Angels 3

Section 5 • Championship

• Monticello 4, Becker 1

TRACK AND FIELD • BOYS

CLASS 3A

Section 2

• Minnetonka and Prior Lake 139.5, Eden Prairie 125.5, Chanhassen 86, Shakopee 63, Chaska 59.5, Bloomington Jefferson 50, Waconia 36

State meet qualifiers

• 100: Tyrique Williams, Chanhassen, 10.64; Grayson Spronk, Prior Lake, 10.72; Austin Chroup, Bloomington Jefferson, 10.74; Justice Lee, Prior Lake, 10.98; Moses Vah, Eden Prairie, 11.01.

• 200: Ty. Williams 21.97; Tobias Williams, Minnetonka, 22.53.

• 400: Cole Donahe, Chanhassen, 50.27; Michael Gross, Eden Prairie, 50.32.

• 800: Donahe 1:58.31; Mark Rud, Waconia, 1:58.58.

• 1,600: Nicholas Gilles, Minnetonka, 4:19.59; Hootie Hage, Prior Lake, 4:21.31.

• 3,200: Gilles 9:22.52; Hage 9:25.06.

• 110 hurdles: Stephane Kone, Eden Prairie, 14.53; Jeramiah Boyd, Bloomington Jefferson, 15.02.

• 300 hurdles: Jake Herbert, Minnetonka, 39.94; Ty. Williams 40.72.

• 4x100 relay: Prior Lake 42.75; Minnetonka 43.29.

• 4x200 relay: Eden Prairie 1:29.39; Minnetonka 1:30.09.

• 4x400 relay: Minnetonka 3:26.96; Eden Prairie 3:27.32.

• 4x800 relay: Chanhassen 8:09.05; Minnetonka 8:10.03.

• High jump: Devin Jordan, Eden Prairie, 6-2; Tyrese Ossei, Prior Lake, 6-0.

• Long jump: Lucas Poey, Minnetonka, 22-¾; Jordan 21-10¼.

• Triple jump: Christian Batchlor, Chanhassen, 44-3½; Jordan 43-7¼.

• Shot put: Evan Laughridge, Prior Lake, 55-0; Christian Elert, Prior Lake, 51-9.

• Discus: Ryan Mercer, Chaska, 162-10; Martin Owusu, Prior Lake, 145-6.

• Pole vault: Travis Reighard, Waconia, 14-0; Derek Baptiste, Prior Lake, 12-7.

Section 5

• Mounds View 158.5, Champlin Park 121, Spring Lake Park 106, Maple Grove 76, Osseo 75, Roseville 75, Irondale 50.5, Park Center 38

State meet qualifiers

• 100: Richlu Tudee, Champlin Park, 10.76; Juriad Hughes, Irondale, 10.98.

• 200: Tudee 21.85; Malcolm Randolph, Osseo, 22.32.

• 400: Dylan Wheeler, Mounds View, 50.92; Ahmed Khadar, Osseo, 51.06.

• 800: William Skelly, Mounds View, 1:59.93; Victor Lelinga, Mounds View, 2:00.22.

• 1,600: Elliott McArthur, Mounds View, 4:19.25; Skelly 4:20.29.

• 3,200: McArthur 9:26.58; Jimmy Olson, Roseville, 9:28.09.

• 110 hurdles: Linton McPherson, Osseo, 15.31; Nathaniel Otis, Roseville, 15.35.

• 300 hurdles: Otis 40.60; Isaac Ononiwu, Spring Lake Park, 41.24.

• 4x100 relay: Champlin Park 42.83; Irondale 44.18.

• 4x200 relay: Champlin Park 1:30.39; Osseo 1:30.62.

• 4x400 relay: Mounds View 3:27.93; Maple Grove 3:28.80.

• 4x800 relay: Mounds View 8:13.89; Maple Grove 8:14.31.

• High jump: Ononiwu 6-1; Da'Jon Borom, Park Center, 6-1.

• Long jump: Lorenzo Andrews, Champlin Park, 21-10½; Ononiwu 21-1.

• Triple jump: Colin Elliott, Mounds View, 43-¾; Tonie Torboh, Mounds View, 41-8½.

• Shot put: Aaron Chanthanavong, Spring Lake Park, 53-¼; Emerson Mandell, Irondale, 50-6¾.

• Discus: Sean Erickson Champlin Park, 160-7; Daniel Walker, Champlin Park, 143-11.

• Pole vault: Sebastian Santiago, Spring Lake Park, 12-7; Joseph Ream, Maple Grove, 12-4.

Section 7

• Andover 153, Blaine 151, Forest Lake 124, Anoka and Coon Rapids 70, Cambridge-Isanti 56, Centennial 42, Duluth East 35

State meet qualifiers

• 100: Jeremiah Chanzu, Blaine, 10.84; Cole Brisbois, Forest Lake, 10.90; Dmarzhay Johnson, Coon Rapids, 10.92.

• 200: Chanzu 22.14; Brian Obwogi, Blaine, 22.17.

• 400: Caden Wheeler, Andover, 49.77; Jacob Mayer, Forest Lake, 50.61.

• 800: Cameron Heppner, Andover, 1:57.04; Jackson DesCombaz, Duluth East, 1:57.70.

• 1,600: Daniel Vanacker, Forest Lake, 4:21.05; Gabriel Birkmeier, Andover, 4:24.64.

• 3,200: Vanacker 9:11.85; Birkmeier 9:36.40.

• 110 hurdles: Blake Nyenati, Andover, 14.11; Gus Giddings, Andover, 15.21.

• 300 hurdles: Nyenati 37.95; William Selinger, Blaine, 40.19.

• 4x100 relay: Forest Lake 42.49; Blaine 42.68; Coon Rapids 43.10.

• 4x200 relay: Forest Lake 1:28.12; Andover 1:29.06.

• 4x400 relay: Forest Lake 3:20.99; Andover 3:22.76; Cambridge-Isanti 3:24.38.

• 4x800 relay: Anoka 8:04.85; Duluth East 8:08.86.

• High jump: MJ Galimah, Coon Rapids, 6-3; Levi Moore, Andover, 6-2.

• Long jump: Galimah 22-4¾; Nicholas Bartlett, Forest Lake, 21-10½.

• Triple jump: Theodore Carey, Forest Lake, 44-2¼; Jordan Reynolds, Blaine, 43-3¼.

• Shot put: Lance Liu, Centennial, 50-5; Andrew Edwards, Blaine, 49-11½.

• Discus: Logan Day, Anoka, 159-0; John Ziebarth, Cambridge-Isanti, 154-1.

• Pole vault: Joshua Graske, Anoka, 13-1; Leif Ziring, Duluth East, 13-1.

CLASS 2A

Section 2

• Worthington 99, Mankato East 86, Jordan and Mankato West 77, St. Peter 74, Belle Plaine and New Prague 68, Fairmont 57, Hutchinson 42, Glencoe-Silver Lake 27, Marshall 22, New Ulm 8

State meet qualifiers

• 100: Brogan Hanson, St. Peter, 10.89; Aaron Stewart, Mankato East, 11.01.

• 100 wheelchair: Nelson Remington, Fairmont, 19.77.

• 200: Peyton Goettlicher, Mankato West, 22.30; Mitchell Piehl, Hutchinson, 22.32.

• 200 wheelchair: Remington, 38.64.

• 400: Piehl, 50.05; Hudson Artz, Fairmont, 50.56.

• 800: Emmett Gerres, Belle Plaine, 1:56.48; Kaleb Sharp, Jordan, 1:56.71.

• 800 wheelchair: Remington, 2:53.29.

• 1,600: Gerres 4:21.21; Filmon Wolday, Worthington, 4:34.68.

• 3,200: Isaiah Anderson, Mankato East, 9:33.89; Connor Hallaway, Glencoe-Silver Lake, 9:51.39.

• 110 hurdles: Abagotte Opiew, Worthington, 15.43; Corbin Herron, St. Peter, 15.48.

• 300 hurdles: Marenono Opiew, Worthington, 41.23; Puolrah Gong, Mankato East, 41.66.

• 4x100 relay: Mankato West (Blake Kirby, Goettlicher, Jalen Smith, Jack Raverty), 43.60; New Prague 43.74.

• 4x200 relay: Mankato West (Smith, Raverty, Kriby, Goettlicher), 1:29.83; St. Peter 1:30.13.

• 4x400 relay: Jordan (Owen Montreuil, Will Major, Isaac Young, Kaleb Sharp), 3:27.84; Worthington 3:30.62.

• 4x800 relay: Jordan (Young, Montreuil, Aiden Langheim, Sharp), 8:12.63; Worthington 8:15.65.

• High jump: Ethan Chromy, New Prague, 6-3; Andrew Siegle, Belle Plaine, 6-2.

• Long jump: Austin Smith, Jordan, 21-9¾; A. Opiew 21-6½.

• Triple jump: A. Opiew 44-10¾; Montreuil 42-1.

• Shot put: Hank Artz, Fairmont, 51-3; Ryan Retzer, Belle Plaine, 50-9.

• Discus: Luke Banks, St. Peter, 164-11; Sawyer Tordsen, Fairmont, 155-1.

• Pole vault: Kole Guth, St. Peter, 12-6; Joseph Hernandez, Jordan, 12-3.

Section 4

• Mahtomedi 173.5, Totino-Grace 139, Fridley 120, Hill-Murray 111.5, Columbia Heights 100, DeLaSalle 99.5, St. Anthony 80, St. Paul Como Park 74, Breck School 33, Minneapolis Henry 18, Minneapolis Edison 10, St. Paul Johnson 8.5, St. Paul Washington 6

State meet qualifiers

• 100: Sawyer Seidl, Hill-Murray, 11.03; Rashad McKinley, Hill-Murray, 11.22.

• 200: Seidl 22.71; Gus Langford, DeLaSalle, 22.94.

• 400: Langford 49.78; Nolan Conners, Hill-Murray, 49.99.

• 800: Alexander Bjork, St. Anthony, 2:03.91; Charles Iyegha, St. Anthony, 2:03.92.

• 1,600: Charlie Power-Theisen, St. Paul Como Park, 4:28.21; Harris Gulbransen, Breck, 4:28.76.

• 3,200: Power-Theisen 9:39.55; Gulbransen 9:48.34.

• 110 hurdles: Jonah McCormick, Mahtomedi, 15.61; Kole McKeown, Mahtomedi, 16.12.

• 300 hurdles: McCormick 40.44; McKeown 42.20.

• 4x100 relay: Hill-Murray 42.93; Fridley 43.22.

• 4x200 relay: Fridley 1:32.15; Totino-Grace 1:32.29.

• 4x400 relay: DeLaSalle 3:29.48; Totino-Grace 3:31.59.

• 4x800 relay: St. Anthony 8:25.14; Columbia Heights 8:25.78.

• High jump: Ben Olson, Columbia Heights, 6-2; Ahjany Lee, Totino-Grace, 6-2.

• Long jump: Olson 23-¾; Tykelian Moore, Fridley, 22-1¼.

• Triple jump: Anthony Borom, Fridley, 44-¼; Isaiah Watson, Fridley, 42-5.

• Shot put: Louie DeMedici, Totino-Grace, 45-9; Emmett Poppelman, Mahtomedi, 44-7½.

• Discus: Charles Baker, Totino-Grace, 143-4; Charlie Kramer, Mahtomedi, 140-7.

• Pole vault: Jeranimo Laklia, Hill-Murray, 10-3; Wyatt Siess, Mahtomedi, 10-0.

Section 6

• Orono 111, Rockford 102, Delano 81, Dassel-Cokato and Litchfield 76, Annandale 69, Providence Academy 63, Mound Westonka 59, Holy Family 33, Benilde-St Margaret's 18, Southwest Christian 13

State meet qualifiers

• 100: Eli Gillman, Dassel-Cokato, 10.93; PK Moore, Delano, 11.07.

• 200: Grant Nelson, Providence Academy, 22.27; Blake Aller, Litchfield, 22.48.

• 400: Moore 49.11; Nelson 50.12.

• 800: Lance Nemecek, Mound Westonka, 2:00.89; Jack Markstrom Mound Westonka, 2:01.55.

• 1,600: Salvador Wirth, Annandale, 4:30.45; Owen Hirt, Orono, 4:31.89.

• 3,200: Wirth 9:40.75; Owen Chapman, Orono, 9:43.98.

• 110 hurdles: Cole Schmidt, Delano, 15.33; Jack Fischer, Orono, 15.87.

• 300 hurdles: Fischer 39.46; Schmidt 39.70.

• 4x100 relay: Dassel-Cokato 43.59; Rockford 43.88.

• 4x200 relay: Providence Academy 1:29.70; Annandale 1:32.02.

• 4x400 relay: Annandale 3:25.87; Delano 3:28.27.

• 4x800 relay: Orono 8:11.52; Mound Westonka 8:16.63.

• High jump: Henry Skinner, Rockford, 6-3; August Heinen, Orono 6-1.

• Long jump: Nelson 22-¼; Edward Diminnie, Holy Family, 20-9.

• Triple jump: Caleb Richards, Rockford, 41-4½; Gillman 40-11½.

• Shot put: TJ Christensen, Litchfield, 51-6; Dom Dietel, Litchfield, 50-4½.

• Discus: Christensen 155-6; Samuel Dioszeghy, Mound Westonka, 139-3.

• Pole vault: Brian Schloeder, Rockford, 13-9; Payton Kasper, Mound Westonka, 13-3.

TRACK AND FIELD • GIRLS

CLASS 3A

Section 2

• Minnetonka 225, Prior Lake 124.7, Eden Prairie 104.2, Bloomington Jefferson 62, Chanhassen 60.2, Waconia 46.5, Chaska 44.2, Shakopee 35.2

State meet qualifiers

• 100: Norah D'Almeida, Bloomington Jefferson, 12.30; Zeal Kuku, Minnetonka, 12.32; Jordan Grell, Waconia, 12.36.

• 200: Kuku 25.46; Grell 25.55.

• 400: Kate LeBlanc, Minnetonka, 57.50; Vanessa Jordan, Eden Prairie, 58.64.

• 800: Maya Mor, Minnetonka, 2:14.19; Ella Graham, Minnetonka, 2:17.26.

• 1,600: Isabella Roemer, Chanhassen, 4:53.67; Maya Mor, Minnetonka, 4:54.98; Marissa Long, Chanhassen, 5:00.49; Megan Lee, Bloomington Jefferson, 5:01.52.

• 3,200: Roemer 10:28.28 102; Long 10:48.64; Lee 10:50.69.

• 100 hurdles: Ruby Pajibo, Minnetonka, 14.64; Claire Kohler, Minnetonka, 14.74.

• 300 hurdles: Addyson White, Prior Lake, 44.80; Kohler 46.21.

• 4x100 relay: Minnetonka 49.19; Prior Lake 49.22.

• 4x200 relay: Eden Prairie 1:44.08; Minnetonka 1:45.34.

• 4x400 relay: Minnetonka 3:57.58; Eden Prairie 4:02.46.

• 4x800 relay: Minnetonka 9:30.50; Prior Lake 9:37.19.

• High jump: Nia Holloway, Eden Prairie, 5-8; Winona Stone, Minnetonka 5-8; Lauren DuBois, Shakopee, 5-6; Mya Folken, Minnetonka, 5-6; Mari Mohling, Prior Lake, 5-4.

• Long jump: Ashlyn Jore, Prior Lake, 17-8; Samantha Carr, Shakopee, 17-4¾.

• Triple jump: Lucy Hiller, Minnetonka, 37-0; Claire Kohler, Minnetonka, 34-10.

• Shot put: Holloway 36-3; Olivia Opstad, Bloomington Jefferson, 35-6½.

• Discus: Olivia Duncan, Prior Lake, 131-8; Anna Mestnik, Prior Lake, 110-1.

• Pole vault: Katie Ose, Eden Prairie, 10-7; Lilian Sather, Chanhassen, 10-4.

Section 5

• Mounds View 157, Roseville 130, Spring Lake Park 122, Maple Grove 77, Champlin Park 68, Irondale 56, Osseo 54, Park Center 37

State meet qualifiers

• 100: Jordyn Borsch, Maple Grove, 12.02; Laubenra Ben, Park Center, 12.35.

• 200: Borsch 24.32; Ben 24.60.

• 400: Borsch 55.95; Ivy Nystrom, Mounds View, 1:00.97.

• 800: Lauren Kath, Mounds View, 2:20.85; Alexa Davis, Osseo, 2:21.57.

• 1,600: Taylor Isabel, Mounds View, 5:04.35; Elizabeth VanLoon, Irondale, 5:18.95.

• 3,200: Isabel 10:52.42; Emily Mehta, Mounds View, 11:05.14.

• 100 hurdles: Ava Fitzgerald, Roseville, 14.24; Narindwa Semakula, Irondale, 15.14.

• 300 hurdles: Fitzgerald 45.37; Kyra Marshall, Mounds View, 48.20

• 4x100 relay: Champlin Park 49.52; Spring Lake Park 49.67.

• 4x200 relay: Roseville 1:44.44; Mounds View 1:45.98.

• 4x400 relay: Mounds View 4:05.66; Roseville Area 4:14.88.

• 4x800 relay: Maple Grove 9:40.28; Mounds View 9:44.89.

• High jump: Megan Monsrud, Spring Lake Park, 5-1; Hannah Horton, Champlin Park, 5-0.

• Long jump: Victoria Laberge, Spring Lake Park, 17-5; Hemetii Apet, Roseville, 17-3¼.

• Triple jump: Laberge 37-4½; Apet 37-1¼.

• Shot put: Adyson Kapitzke, Champlin Park, 43-0; Hadley Streit, Mounds View, 42-11½.

• Discus: Kapitzke 140-1; Ashley Stewart, Spring Lake Park, 138-2.

• Pole vault: Olivia Gentile, Roseville, 12-0; Jaylyn Ahlberg, Mounds View, 10-7.

Section 7

• Blaine 118, Forest Lake 109, Anoka 105, Cambridge-Isanti 98, Centennial 88, Andover 77, Coon Rapids 61, Duluth East 44

State meet qualifiers

• 100: Emily Anderson, Centennial, 12.03; Anika Larson, Cambridge-Isanti, 12.30.

• 200: Anderson 25.55; Larson 25.58.

• 400: Allison Hookom, Anoka, 58.19; Hannah Claussen, Blaine, 59.73.

• 800: Ellie Hanowski, Forest Lake, 2:14.87; Shalom Sulungaine, Blaine, 2:16.70.

• 1,600: Norah Hushagen, Forest Lake, 5:16.38; Isabel Castilleja, Forest Lake, 5:20.23.

• 3,200: Hushagen 10:57.11; Isabel Grant, Andover, 11:40.54.

• 100 hurdles: Kennedy Martinson, Coon Rapids, 14.44; Marvelous Onwualo, Blaine, 14.78.

• 300 hurdles: Martinson 45.0; Stephenie Kemo, Blaine, 47.03.

• 4x100 relay: Anoka 49.32; Cambridge-Isanti 50.65.

• 4x200 relay: Blaine 1:44.71; Anoka 1:45.0.

• 4x400 relay: Blaine 4:02.39; Forest Lake 4:03.63.

• 4x800 relay: Centennial 9:51.25; Andover 9:53.87.

• High jump: Desiree Loyd, Blaine, 5-3; Ali Dehnicke, Andover, 5-2.

• Long jump: Anika Larson, Cambridge-Isanti, 17-6½; Cedar Jorgenson, Andover, 17-2.

• Triple jump: Elange Seibure, Anoka, 36-4¼; Onwualo, Blaine, 36-¼.

• Shot put: Lydia Lakanen, Anoka, 37-5; Linaya Tubbs, Centennial, 36-1¾.

• Discus: Tubbs 112-9; Lakanen 108-5.

• Pole vault: Martinson 12-1; Sofia Condon, Anoka, 11-10; Grace Kehr, Coon Rapids, 11-1.

CLASS 2A

Section 2

• Mankato West 149.5, Mankato East 92, Fairmont 89, New Prague 73, Jordan 54, Marshall 46.5, Worthington 44, St. Peter 43.5, Belle Plaine 41, Hutchinson 34, Glencoe-Silver Lake 25, New Ulm 11.5

State meet qualifiers

• 100: Avery Hennen, New Prague, 12.82; Bailey Newman, Worthington, 12.93.

• 100 wheelchair: Adaylia Borgmeier, Mankato East, 19.83.

• 200: Ruby Marble, Mankato West, 26.20; Brooklyn Scheitel-Taylor, Worthington, 26.23.

• 200 wheelchair: Borgmeier, 40.05.

• 400: Bianna Simpson, Marshall, 1:00.57; Corene Moeller, Fairmont, 1:00.63.

• 800: Kendra Krueger, Jordan, 2:20.47; Malayh Metcalf, Glencoe-Silver Lake, 2:21.31.

• 800 wheelchair: Borgmeier, 2:53.43.

• 1,600: Isabelle Schmitz, Hutchinson, 5:03.97; Krueger 5:05.03.

• 3,200: Schmitz 10:50.38; Laura Thompson, Fairmont, 11:02.02.

• 100 hurdles: Jillian Hiveley, Jordan, 14:53; Lauren Dimler, Mankato West, 15:04.

• 300 hurdles: Hiveley 46.03; Dimler 47.18.

• 4x100 relay: Worthington (Newyouman Gora, Newman, Pham Gora, Scheitel-Taylor), 50.80; New Prague 50.87.

• 4x200 relay: Mankato West (Zoey Hermel, Dimler, Marble, Avery Schmitz), 1:45.31; Worthington 1:47.30.

• 4x400 relay: Fairmont (Moeller, Thompson, Macy Hanson, Carissa Saxton), 4:07.75; Mankato West 4:10.35.

• 4x800 relay: Marshall (Bellamy Sukalski, Taleigha Bigler, Miracle Tucker, Allyson Sample), 9:48.62; Mankato East 9:53.69.

• High jump: Hennen 5-5; Lexi Karge, Mankato East, 5-4.

• Long jump: Dimler 18-1¼; Ellie Hernes, Fairmont, 17-3¾.

• Triple jump: Hernes 37-11¼; Malina Koepp, Belle Plaine, 37-1¼.

• Shot put: Grace Banse, Mankato West, 35-7; Cadence Selzler-Campion, St. Peter, 35-0.

• Discus: Kate Gurrola, St. Peter, 119-4; Banse 111-11.

• Pole vault: Jenna Sikel, Mankato West, 11-4; Rylie Hanson, Mankato East, 10-10.

Section 4

• Mahtomedi 259.5, Breck 116.5, St. Anthony 99, Totino-Grace 98, DeLaSalle 82, Columbia Heights and Hill-Murray 77, St. Paul Como Park 43.5, Fridley 35, Minneapolis Edison 33, Minneapolis Henry 24.5, St. Paul Washington 22, St. Paul Johnson 14

State meet qualifiers

• 100: Naja Giles, DeLaSalle, 13.18; Sierra Halverson, St. Anthony, 13.28.

• 200: Anna Holst, Mahtomedi, 26.66; Halverson 26.90.

• 400: Olivia Thiele, Mahtomedi, 1:00.02; Keely McSherry, Totino-Grace, 1:00.99.

• 800: Annabelle Ellenbogen, Breck, 2:19.98; Cambelle Waldspurger, Mahtomedi, 2:24.99.

• 1,600: Ella Fullerton, Breck, 5:21.69; Makayla Fischer, Mahtomedi, 5:35.86.

• 3,200: Sarah Brings Mahtomedi, 12:08.97; Gabby Fox, Mahtomedi, 12:09.06.

• 100 hurdles: Asharia Lewis, Minneapolis Edison, 16.51; Brooke Cina, Totino-Grace, 16.84.

• 300 hurdles: Cina 46.62; Mara Larson, St. Anthony, 47.66.

• 4x100 relay: Mahtomedi 50.58; DeLaSalle 50.89.

• 4x200 relay: Mahtomedi 1:46.67; DeLaSalle 1:47.00.

• 4x400 relay: Totino-Grace 4:09.52; Mahtomedi 4:12.21.

• 4x800 relay: Breck 9:53.48; Mahtomedi 10:30.21.

• High jump: Aaliyah Dumoulin, Columbia Heights, 5-1; Gabrielle Johansson, Breck, 5-1.

• Long jump: Danchau Le, Columbia Heights, 16-8¼; Jackelyn Ong, Mahtomedi, 16-7.

• Triple jump: Erin Steinman, Mahtomedi, 35-4¼; Jaeden Sims, St. Paul Washington, 35-3½.

• Shot put: Caraline Schlaefer, Totino-Grace, 33-11; Nkobwa Ngunu, Mahtomedi, 33-9.

• Discus: Shean'Areial Miller, Minneapolis Edison, 99-8; Abbe Colgan, Breck, 95-4.

• Pole vault: Ava Johnson, Hill-Murray, 9-7; Ella King, Hill-Murray, 9-7.

Section 6

• Rockford 137.33, Providence Academy 117, Delano 80.33, Mound Westonka 63.33, Orono 62, Litchfield 55, Southwest Christian 45, Annandale 42, Benilde-St Margaret's 36, Dassel-Cokato 27, Watertown-Mayer 22, Holy Family 15

State meet qualifiers

• 100: Cassia Cady, Rockford, 12.56; Brooke Hohenecker, Providence Academy, 12.70.

• 200: Cady 25.54; Hohenecker 25.69.

• 400: Hohenecker 59.33; Eliza McKown, Orono, 1:00.51.

• 800: Emma Kelly, Providence Academy, 2:22.92; Claire Thompson, Annandale, 2:24.84.

• 1,600: Kelly 5:17.79; Vivienne Larson, Benilde-St Margaret's, 5:23.91.

• 3,200: Larson 11:34.76; Erica Kazin, Delano, 11:58.35.

• 100 hurdles: Evelyn Olberding, Delano, 16.17; Cherish Jorgensen, Dassel-Cokato, 16.31.

• 300 hurdles: Maddyn Greenway, Providence Academy, 45.10; Estelle Atkinson, Orono, 47.34.

• 4x100 relay: Southwest Christian 49.99; Mound Westonka 50.0.

• 4x200 relay: Southwest Christian 1:46.19; Mound Westonka 1:47.47.

• 4x400 relay: Providence Academy 4:05.69; Rockford 4:11.33.

• 4x800 relay: Rockford 9:55.07; Delano 9:55.25.

• High jump: Freya Clifford, Orono, 5-0; Isabel Newell, Mound Westonka, 5-0; Justine Miller, Rockford, 5-0; Abby Menk, Delano, 5-0.

• Long jump: Elise Biorn, Rockford, 17-1; Lillia Chvatal, Litchfield, 16-7½.

• Triple jump: Cady 38-11; Biorn 36-6.

• Shot put: Jaelyn Baseman, Litchfield, 36-7½; Hailey Kuperus, Delano, 33-2.

• Discus: Maria Counts, Providence Academy, 116-4; Grace Counts, Providence Academy, 112-0.

• Pole vault: Raina Kaping, Litchfield, 10-4; Alexandra Schloeder, Rockford, 10-1.

STATE TOURNAMENTS

ADAPTED SOFTBALL

At Chanhassen H.S.

CI DIVISION

Friday • Quarterfinals

• Burnsville/Farmington/Lakeville 15, So. Washington County 5

• Chaska/Chanhassen/Prior Lake/Shakopee 20, St. Cloud 17

• Dakota United 3, Osseo 2

• New Prague 22, North Suburban 14

Saturday • Semifinals

• Burnsville/Farmington/Lakeville vs. Chaska/Chanhassen/Prior Lake/Shakopee, noon

• Dakota United vs. New Prague, noon

Consolation semifinals

• North Suburban vs. Osseo, 9 am

• St. Cloud vs. So. Washington County, 10:30 am

Fifth place

• Consolation semifinal winners, 1:45 pm

Third place

• Semifinal losers, 3:15 pm

Championship

• Semifinal winners, 3:45 pm

PI DIVISION

Friday • Quarterfinals

• Rochester 15, Osseo 2

• Anoka-Hennepin, Dakota United & Robbinsdale/Hopkins/Mound Westonka, bye

Saturday • Semifinals

• Anoka-Hennepin vs. Rochester, 10:30 am

• Dakota United vs. Robbinsdale/Hopkins/Mound Westonka, 10:30 am

Third place

• Semifinal losers, 1:15 pm

Championship

• Semifinal winners, 1:45 pm

TENNIS • BOYS

CLASS 2A

At Baseline Tennis Center

Tuesday • Quarterfinals

• Duluth East vs. Orono, 8 am

• Eagan vs. Rochester Mayo, 10 am

• Eden Prairie vs. Edina, noon

• Becker vs. Mounds View, 2 pm

Consolation semifinals

• Quarterfinal winners, 4 & 6 pm

Wednesday • Semifinals

• Quarterfinal winners, 8 & 10 am

Third place

• Semifinal losers, 2 pm

Championship

• Semifinal winners, 4 pm

Individual tournament

Thursday

• Singles: First round, 8 am; Quarterfinals & Consolation first round, noon

• Doubles: First round, 10 a.m.; Quarterfinals & Consolation first round, 2 pm

Friday

• Singles: Semifinals & consolation semifinals, 8 am; Championship, third place & consolation championship, 11:30 am

• Doubles: Semifinals & consolation semifinals, 8 am; Championship, third place & consolation championship, 11:30 am

CLASS 1A

At Reed-Sweatt Tennis Center

Tuesday • Quarterfinals

• Minnewaska Area vs. Rock Ridge, 8 am

• Luverne vs. St. Paul Academy, 10 am

• Foley vs. Rochester Lourdes, noon

• Breck vs. Litchfield, 2 pm

Consolation semifinals

• Quarterfinal winners, 4 & 6 pm

Wednesday • Semifinals

• Quarterfinal winners, 8 & 10 am

Third place

• Semifinal losers, 2 pm

Championship

• Semifinal winners, 4 pm

Individual tournament

Thursday

• Singles: First round, 8 am; Quarterfinals & Consolation first round, noon

• Doubles: First round, 10 a.m.; Quarterfinals & Consolation first round, 2 pm

Friday

• Singles: Semifinals & consolation semifinals, 8 am; Championship, third place & consolation championship, 11:30 am

• Doubles: Semifinals & consolation semifinals, 8 am; Championship, third place & consolation championship, 11:30 am