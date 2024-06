1. 6 furlongs. Fillies and mares. 3-, 4- and 5-year-olds. Maiden claiming: $7,500. Purse: $12,650.

1 • Miss Double (Roman) 22.40 7.20 2.40

5 • Aunt Kendra (Gallardo) 6.20 2.40

3 • Global Risk (Fuentes) 2.10

Time: 1:14.53. Exacta: 1-5, $55.40. Trifecta: 1-5-3, $39.55. Superfecta: 1-5-3-6, $25.54.

2. 5 furlongs on turf. Fillies and mares. 3-year-olds and up. Claiming: $7,500. Purse: $14,175.

5 • Shacked Stateside (Fuentes) 12.20 4.80 3.60

6 • Mia Baby (Barajas) 2.80 2.40

2 • Invincibella (Valenzuela) 3.00

Time: 0:57.43. Exacta: 5-6, $14.70. Trifecta: 5-6-2, $21.25. Superfecta: 5-6-2-3, $18.63. Daily Double: 1-5, $104.60.

3. 5½ furlongs. State bred. Open. 3-, 4- and 5-year-olds. Maiden claiming: $20,000. Purse: $12,500.

3 • Wynn Trip (Carmona) 2.20 2.10 2.10

2 • Ka Pow (Da Silva) 2.80 2.10

1 • Carpe Gold (Harr) 2.40

Time: 1:06.45. Scratched: Wild Thor. Exacta: 3-2, $2.40. Trifecta: 3-2-1, $3.15. Superfecta: 3-2-1-7, $5.41. Pick 3: 1-5-3/4, $65.20. Daily Double: 5-3, $16.60.

4. 11⁄16 miles on turf. Open. 3-year-olds and up. Claiming: $10,000. Purse: $17,160.

4 • Kurt's Choice (Rodriguez) 9.40 4.60 3.40

9 • My Partner Glen (Fuentes) 2.80 2.60

7 • Wild Time (Carmona) 3.60

Time: 1:43.05. Scratched: Win Over Wyatt. Exacta: 4-9, $11.70. Trifecta: 4-9-7, $32.50. Superfecta: 4-9-7-5, $39.20. Pick 3: 5-3/4-4, $48.90. Daily Double: 3-4, $14.60.

5. 5½ furlongs. State bred. Open. 3-year-olds and up. Allowance. Purse: $34,000.

7 • Haunted Haze (Fuentes) 4.20 2.80 2.20

6 • Jonny B Goney (Gallardo) 3.20 2.60

5 • Superstar Swank (Carmona) 2.80

Time: 1:06.14. Scratched: Hat Trick Jack. Exacta: 7-6, $5.70. Trifecta: 7-6-5, $6.50. Superfecta: 7-6-5-4, $2.91. Pick 3: 3/4-4-7/9, $15.50. Pick 4: 5-3/4-4-7/9, $69. Pick 5: 1-5-3/4-4-7/9, $685.10. Daily Double: 4-7, $20.20.

6. 7½ furlongs on turf. Fillies and mares. 3-year-olds and up. Allowance optional claiming. Purse: $35,160.

2 • Gypsy Reward (Roman) 14.20 6.60 3.80

7 • Desert Glow (Carmona) 5.80 3.60

6 • Lock It Down (Valenzuela) 2.60

Time: 1:28.59. Scratched: Morgs World. Exacta: 2-7, $43. Trifecta: 2-7-6, $72.05. Superfecta: 2-7-6-5, $30.13. Pick 3: 4-7/9-2, $215.30. Consolation Double: 7-3, $4. Daily Double: 7-2, $33.40.

7. 5 furlongs. Open. 3-year-olds and up. Claiming: $5,000. Purse: $12,675.

1 • Magnet and Steel (Valenzuela) 9.00 4.60 3.00

7 • Cinco Majestic (Barajas) 3.20 2.40

5 • Majestic Kraken (Gallardo) 3.00

Time: 0:59.88. Exacta: 1-7, $15.20. Trifecta: 1-7-5, $26.85. Superfecta: 1-7-5-2, $47.17. Pick 3: 7/9-2-1, $146.40. Daily Double: 2-1, $73.

8. 7½ furlongs on turf. Open. 3-year-olds and up. Allowance optional claiming: $12,500. Purse: $34,000.

1 • North Arm Bay (Rodriguez) 17.60 6.20 4.00

3 • Mr Navigator (DaSilva) 2.40 2.10

4 • Just Plain Ornery (Ceballos) 4.40

Time: 1:30.09. Exacta: 1-3, $17.50. Trifecta: 1-3-4, $89.50. Superfecta: 1-3-4-7, $56.69. Pick 3: 2-1-1, $306.40. Pick 4: 7/9-2-1-1, $786.25. Pick 5: 4-7/9-2-1-1, $4,431.80. Daily Double: 1-1, $146.

Total handle: $932,140. Live handle: $132,866.

Jay Lietzau's results: Sunday: 2-8 (.250). Totals: 18-64 (.281). Lock of the day: 4-8 (.500).