92nd MAJOR LEAGUE ALL-STAR GAME

When: 7 p.m.

Where: Dodger Stadium, Los Angeles. The Dodgers are hosting for the fourth time and for the second time at Dodger Stadium. The NL won 4-2 in 1980. Ken Griffey Sr. was the MVP.

The matchup: The AL leads the all-time series 46-43-2. It has won eight in a row and 20 of 24.

Managers: Houston's Dusty Baker for the AL and Atlanta's Brian Snitker for Atlanta.

TV: Ch. 9. Radio: 1500 AM,

AMERICAN LEAGUE

Starting lineup

Designated hitter: Shohei Ohtani, Los Angeles

Right field: Aaron Judge, New York

Third base: Rafael Devers, Boston

First base: Vladimir Guerrero Jr., Toronto

Left field: Giancarlo Stanton, New York

Center field: Byron Buxton, Twins (replaces Mike Trout, Los Angeles)

Shortstop: Tim Anderson, Chicago

Second base: Andres Gimenez, Cleveland (replaces Jose Altuve, Houston)

Catcher: Alejandro Kirk, Toronto

Reserve position players

Miguel Cabrera, DH, Detroit (legacy selection); Jose Trevino, C, New York; Luis Arraez, 1B, Twins; Ty France*, 1B, Seattle; Santiago Espinal*, 2B, Toronto; Jose Ramirez, 3B, Cleveland; Xander Bogaerts, SS, Boston; Corey Seager*, SS, Texas; Kyle Tucker, OF, Houston; George Springer**, OF, Toronto; Andrew Benintendi, OF, Kansas City; Julio Rodriguez, OF, Seattle; Yordan Alvarez**, DH, Houston; J.D. Martinez*, DH, Boston

Starting pitchers

Shane McClanahan, Tampa Bay; Justin Verlander**, Houston; Alek Manoah, Toronto; Nestor Cortes, New York; Gerrit Cole**, New York; Shohei Ohtani, Los Angeles; Paul Blackburn, Oakland; Martín Pérez, Texas; Framber Valdez, Houston

Relievers

Clay Holmes, New York; Emmanuel Clase, Cleveland; Jorge López, Baltimore; Gregory Soto, Detroit; Liam Hendricks*, Chicago; Jordan Romano**, Toronto

*-injury replacement **-will not play

NATIONAL LEAGUE

Starters

Right field: Ronald Acuña, Atlanta

Center field: Mookie Betts, Los Angeles

Third base: Manny Machado, San Diego

First base: Paul Goldschmidt, St. Louis

Shortstop: Trea Turner, Los Angeles

Catcher: Willson Contreras, Chicago

Designated hitter: William Contreras, Atlanta (replaces Bryce Harper, Philadelphia)

Left field: Joc Pederson, San Francisco

Second base: Jeff McNeil, New York (replaces Jazz Chisholm, Miami)

Position player reserves

Albert Pujols, DH, St. Louis (legacy selection); Travis d'Arnaud, C, Atlanta; Pete Alonso, 1B, New York; C.J. Cron, 1B, Colorado; Freddie Freeman**, 1B, Los Angeles; Jake Cronenworth*, 2B, San Diego; Nolan Arenado**, 3B, St. Louis; Austin Riley*, 3B, Atlanta; Dansby Swanson, SS, Atlanta; Kyle Schwarber, OF, Philadelphia; Starling Marte**, OF, New York; Ian Happ, OF, Chicago; Juan Soto, OF, Washington; Garrett Cooper*, DH, Miami

Starting pitchers

Sandy Alcantara, Miami; Corbin Burnes**, Milwaukee; Joe Musgrove, San Diego; Max Fried**, Atlanta; Tony Gonsolin, Los Angeles; Luis Castillo, Cincinnati; Clayton Kershaw, Los Angeles; Carlos Rodon**, San Francisco; Tyler Anderson*, Los Angeles; Miles Mikolas*, St. Louis

Relievers

Josh Hader**, Milwaukee; Edwin Diaz, New York; Ryan Helsley, St. Louis; David Bednar, Pittsburgh; Joe Mantiply, Arizona; Devin Williams*, Milwaukee.

*-injury replacement **-will not play