KC_T.Hill 40 pass from Moore (Butker kick), 8:21.
Min_O.Johnson 4 pass from Cousins (Bailey kick), 2:50.
KC_FG Butker 24, 4:34.
Min_FG Bailey 29, :06.
Min_Abdullah 16 pass from Cousins (kick failed), 11:51.
KC_Dam.Williams 91 run (Butker kick), 6:13.
KC_FG Butker 45, :30.
Min_Rudolph 3 pass from Cousins (Bailey kick), 10:59.
KC_FG Butker 54, 2:30.
KC_FG Butker 44, :00.
A_73,615.
RUSHING_Minnesota, Cook 21-71, Diggs 1-12, Mattison 3-6, Cousins 1-5, Abdullah 1-2. Kansas City, Dam.Williams 12-125, McCoy 3-9, Hardman 1-7, T.Hill 1-5, Dar.Williams 1-1.
PASSING_Minnesota, Cousins 19-38-0-220. Kansas City, Moore 25-35-0-275.
RECEIVING_Minnesota, Cook 4-45, I.Smith 4-33, Treadwell 3-58, Rudolph 3-23, Ham 2-37, Abdullah 1-16, O.Johnson 1-4, Diggs 1-4. Kansas City, Watkins 7-63, Kelce 7-62, T.Hill 6-140, Dam.Williams 2-3, Robinson 1-5, Bell 1-2, McCoy 1-0.
MISSED FIELD GOALS_None.