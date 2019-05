ANDRI SNAER MAGNASON: "The Casket of Time." 3 p.m. today. Open Book, 1011 Washington Av. S., Mpls.

JOAN CROSBY: "Tucker Lake Chronicle." 7 p.m. Mon. Magers & Quinn, 3038 Hennepin Av. S., Mpls.

ANIKA FAJARDO: "Magical Realism for Non- Believers." 6 p.m. Tue. Le Center Library, 10 W. Tyrone St., Le Center, Minn.

FRANK WEBER: "The I-94 Murders." 6:30 p.m. Tue. Lake Elmo Library, 3537 Lake Elmo Av., Lake Elmo.

ROSEMARY VALERO-O'CONNELL: "Laura Dean Keeps Breaking Up With Me." 6:30 p.m. Tue. Red Balloon Bookshop, 891 Grand Av., St. Paul.

CHARLES C. MANN: "The Wizard and the Prophet." 7 p.m. Tue. Merriam Park Branch Library, 1831 Marshall Av., St. Paul.

BARBARA SJOHOLM: "By the Fire." 6 p.m. Wed. American Swedish Institute, 2600 Park Av. S., Mpls.

CHRISTINE RICCIO: "Again, but Better." 6:30 p.m. Thu. Red Balloon, 891 Grand Av., St. Paul.

AUSTIN KLEON: "Keep Going." 7 p.m. Thu. River Falls Library, 140 Union St., River Falls, Wis.

CAROLINE ROTHSTEIN: Poetry reading. 7 p.m. Thu. St. Paul Jewish Community Center, 1375 St. Paul Av., St. Paul.

THE ABC OF IT: WHY CHILDREN'S BOOKS MATTER: Panel discussion. Noon Fri. Elmer L. Andersen Library, 222 21st Av. S., Mpls.

PHYLLIS ROOT AND BETSY BOWEN: "The Lost Forest." 10 a.m. Sat. Isanti County Historical Society, 33525 Flanders St. NE., Cambridge, Minn.

STEPHEN KING (and 100 other authors): Wordplay Festival. 10 a.m. Sat. Open Book, 1011 Washington Av. S., Mpls. Wristband required. loft.org.

RHONDA GILLILAND: "Cooked to Death Vol. IV." Noon Sat. Once Upon a Crime, 604 W. 26th St., Mpls.

JEFF NANIA: "Figure Eight." 1 p.m. Sat. Chapter 2 Books, 226 Locust St., Hudson, Wis.