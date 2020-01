Share on Pinterest

TUESDAY

ALPINE SKIING • BOYS

SOUTH SUBURBAN

At Buck Hill

• Lakeville South 384, Eagan 374, Lakeville North 342. Medalist: Camden Palmquist, Eagan, 39.76.

ALPINE SKIING • GIRLS

SOUTH SUBURBAN

At Buck Hill

• Eagan 409.5, Lakeville North 344.5, Burnsville 332. Medalist: Peyton Servais, Lakeville North, 42.32.

basketball • BOYS

EASTERN MINNESOTA ATHLETIC

• United Christian 141, Hmong Academy 38

INDEPENDENT METRO ATHLETIC

• Blake 90, Breck 70

• Providence Academy at Mounds Park

METRO EAST

• Tartan 82, Hill-Murray 37

• Hastings at St. Thomas Academy

• Henry Sibley at Mahtomedi

• South St. Paul at Simley

MCAA

• Heritage Christian at Lester Prairie/HT

• Legacy Christian at North Lakes

• Spectrum at West Lutheran

MINNESOTA RIVER

• Jordan at Belle Plaine

• Mayer Lutheran at Norwood YA

• Sibley East at Le Sueur-Henderson

• Tri-City United at SW Christian

MISSISSIPPI 8

• Becker 76, St. Francis 55

• Cambridge-Isanti at Big Lake

• Chisago Lakes at Monticello

• Princeton at North Branch

NORTHWEST SUBURBAN

• Blaine 80, Centennial 46

• Champlin Park 86, Anoka 41

• Maple Grove 72, Andover 50

• Osseo 64, Rogers 59

• Spring Lake Park 81, Coon Rapids 49

• Armstrong at Totino-Grace

• Park Center at Elk River

SKYLINE

• St. Croix Prep 59, Trinity 31

• Concordia Acad. at Cristo Rey Jesuit

• New Life Academy at Maranatha

• Nova Classical at St. Agnes

SOUTH SUBURBAN

• Farmington 78, Apple Valley 62

• Eagan at Burnsville

• Eastview at Lakeville North

• Lakeville South at Rosemount

• Prior Lake at Shakopee

SUBURBAN EAST

• Cretin-Derham Hall 68, Irondale 53

• East Ridge 81, Stillwater 56

• Forest Lake at Roseville

• Mounds View at White Bear Lake

• Park of Cottage Grove at Woodbury

WRIGHT COUNTY

• Litchfield at New London-Spicer

• Orono at Hutchinson

METROPOLITAN AREA

• Delano 71, St. Cloud Apollo 56

• Eden Prairie 100, Chanhassen 67

• Edina 48, Bl. Jefferson 35

• Hope Academy 75, St. Paul Humboldt 71

• Howard Lake-W-W 57, Glencoe-SL 49

• Mpls. Southwest 68, St. Paul Harding 66

• Minn. Transitions 69, Ubah Medical 56

• North St. Paul 70, Wayzata 60

• St. Michael-Albertville 84, Brainerd 50

• St. Paul Johnson 82, Mpls. South 43

• Chaska at Minnetonka

• DeLaSalle at Minneapolis North

• Mankato West at Northfield

• Mpls. Washburn at Bl Kennedy

• Red Wing at Austin

• Richfield at St. Paul Como Park

• Rocori at Zimmerman

• St. Croix Lutheran at St. Peter

• St. Louis Park at Mound Westonka

• Waconia at Benilde-St. Margaret’s

MINNESOTA

• Aitkin 53, Moose Lake/WR 51

• Atwater-C-GC 75, Buffalo Lake-H-S 43

• Badger-G-MR 68, Stephen-Argyle 47

• Bemidji 59, Willmar 44

• Benson 75, Kerkhoven-M-S 71

• Blue Earth Area 50, Maple River 36

• Breckenridge 83, Staples-Motley 51

• Caledonia 78, Byron 69

• Cromwell 65, Carlton 44

• Decorah (Iowa) 55, Spring Grove 34

• Delano 71, St. Cloud Apollo 56

• Duluth East 79, Hermantown 67

• East Grand Forks 78, Northern Freeze 30

• Eden Valley-Watkins 79, Foley 36

• Fergus Falls 51, Detroit Lakes 39

• Fond du Lac Ojibwe 95, Mtn. Iron-Buhl 81

• Goodhue 56, Zumbrota-Mazeppa 42

• Grand Rapids 66, Esko 42

• Greenway 69, Ely 46

• Hayfield 66, Rushford-Peterson 46

• Kittson County Central 76, Warroad 70

• Lac qui Parle Valley 71, Montevideo 45

• Littlefork-Big Falls 60, Laporte 35

• Marshall 93, Luverne 43

• Menahga 59, Verndale 29

• Mora 72, Maple Lake 50

• NCE/U-H 63, Bagley 32

• Nevis 76, Walker-H-A 51

• Osakis 53, Royalton 24

• Owatonna 75, Faribault 51

• Pequot Lakes 74, St. Cloud Cathedral 67

• Perham 71, Barnesville 47

• Red Rock Central 57, Edgerton 38

• Schaeffer Academy 73, Mabel-Canton 31

• Silver Bay 67, McGregor 47

• Virginia 86, Two Harbors 43

• Wabasha-Kellogg 63, Bethlehem Academy 45

• Waseca 85, St. James Area 48

• Winona 67, Kasson-Mantorville 54

basketball • GIRLS

EASTERN MINNESOTA ATHLETIC

• United Christian 54, Hmong Academy 10

• Avail Academy at Comm. of Peace

INDEPENDENT METRO ATHLETIC

• Blake 67, Breck 45

• Providence Acad. 78, Mounds Park Acad. 17

• St. Paul Acad. at Minnehaha Acad.

LAKE

• Eden Prairie 75, Minnetonka 62

• Wayzata 72, Buffalo 19

• Edina at Hopkins

METRO EAST

• Hastings 60, North St. Paul 22

• Mahtomedi at Henry Sibley

• Simley at South St. Paul

• Tartan at Hill-Murray

METRO WEST

• Chaska 71, Benilde-St. Margaret’s 39

• St. Louis Park 67, Bl. Kennedy 36

• Bl. Jefferson at Chanhassen

MINNEAPOLIS CITY

• North 64, Edison 48

• South 63, Southwest 29

• Henry at Washburn

MCAA

• PACT 65, Eagle Ridge 15

• Spectrum 52, West Lutheran 23

• Legacy Christian at North Lakes

• Lester Prairie/HT at Heritage Christian

MISSISSIPPI 8

• Becker at St. Francis

• Big Lake at Cambridge-Isanti

• Monticello at Chisago Lakes

• North Branch at Princeton

NORTHWEST SUBURBAN

• Anoka 49, Champlin Park 46

• Centennial 65, Blaine 62

• Maple Grove 55, Andover 42

• Totino-Grace 47, Armstrong 31

• Elk River at Park Center

• Spring Lake Park at Coon Rapids

ST. PAUL CITY

• Como Park 92, Johnson 10

• Highland Park at Central

SKYLINE

• Concordia Acad. at Cristo Rey Jesuit

• Maranatha at New Life Academy

• St. Croix Prep at Trinity

SOUTH SUBURBAN

• Farmington 78, Apple Valley 48

• Prior Lake 52, Shakopee 44

• Burnsville at Eagan

• Lakeville North at Eastview

• Rosemount at Lakeville South

SUBURBAN EAST

• Cretin-Derham Hall 69, Irondale 67

• Roseville 59, Forest Lake 50

• Woodbury 64, Park of Cottage Grove 59

• East Ridge at Stillwater

• White Bear Lake at Mounds View

TRI-METRO

• DeLaSalle 83, Holy Angels 79

• St. Croix Lutheran 81, St. Anthony 54

• Columbia Heights at Richfield

• Visitation at Fridley

WRIGHT COUNTY

• Annandale 52, Glencoe-Silver Lake 39

• Hutchinson 68, Orono 63

• New Prague 69, Delano 27

• Mound Westonka at Rockford

• New London-Spicer at Litchfield

• Waconia at Holy Family

• Watertown-Mayer at Dassel-Cokato

METROPOLITAN AREA

• Albany 63, Zimmerman 40

• Nova Classical 58, Metro College Prep 34

• Austin at Red Wing

• Jordan at Christ’s Household of Faith

• Northfield at Mankato West

• St. Paul Harding at Hope Academy

• St. Paul Humboldt at Mpls. Roosevelt

MINNESOTA

• Adrian 75, Westbrook-WG 36

• BOLD 57, Montevideo 50

• Barnesville 51, Osakis 48

• Blooming Prairie 55, Southland 30

• Braham 51, Rush City 34

• Buffalo Lake-H-S 81, Martin County West 54

• Eden Valley-Watkins 57, Maple Lake 31

• Fairmont 67, Jackson Co. Central 64

• Fillmore Central 53, Spring Grove 39

• Fosston 61, Mahnomen/Waubun 46

• GHEC/Martin Luther 62, AC/GE 49

• Hawley 67, Perham 58

• Hermantown 48, Duluth East 28

• Lake Crystal-WM 71, Nicollet/Loyola 39

• Lakeview 52, MACCRAY 40

• Marshall 56, Luverne 24

• McGregor 44, Silver Bay 28

• Minneota 94, Dawson-Boyd 24

• NCE/U-H 79, Bagley 27

• Park Rapids 63, Detroit Lakes 55

• Pelican Rapids 54, Breckenridge 28

• Pequot Lakes 78, Aitkin 317

• Randolph 61, Lyle/Pacelli 33

• Roch. John Marshall 74, Albert Lea 48

• Roch. Mayo 61, Roch. Century 26

• Royalton 56, Holdingford 43

• Sleepy Eye St. Mary’s 61, Gibbon-F-W 43

• St. Cloud Cathedral 61, Foley 57

• Swanville 64, Long Prairie-Grey Eagle 53

• Tracy-M-B 53, Lac qui Parle Valley 47

• Underwood 61, Battle Lake 24

• Walker-H-A 82, Nevis 41

• Worthington 68, New Ulm 29

GYMNastics • girls

NORTHWEST SUBURBAN

• Elk River 142.175, Centennial 131.625. All-around: Audrey Noha, Centennial, 36.025.

SOUTH SUBURBAN

• Eagan 134.8, Prior Lake 132.15. All-around: Hannah Maccarone, Eagan, 36.525.

• Farmington 137.55, Lakeville South 133.525. All-around: Ella Erickson, Lakeville South, 34.175.

• Lakeville North 142.75, Apple Valley/Eastview 132.52. All-around: Anna Altermatt, Lakeville North, 38.17.

WRIGHT COUNTY

• Watertown-Mayer/Mound Westonka 142.125, Dassel-Cokato 127.275, Glencoe-Silver Lake 124.1. All-around: Anna Mielke, Watertown-Mayer/Mound Westonka , 36.65.

METROPOLITAN AREA

• Hopkins 136.70, Breck 125.725. All-around: Kaija Pratt, Hopkins, 33.725.

hockey • BOYS

INDEPENDENT METRO ATHLETIC

• St. Paul Academy at Blake

METRO WEST

• St. Louis Park 8, Chaska 3

NORTHWEST SUBURBAN

• Elk River/Zimmerman at Anoka

• Osseo at Coon Rapids

• Totino-Grace at Rogers

SOUTH SUBURBAN

• Burnsville 3, Prior Lake 3, OT

SUBURBAN EAST

• Cretin-Derham Hall at Stillwater

WRIGHT COUNTY

• Orono 5, New Prague 1

• Waconia 3, Mound Westonka 1

• Holy Family at Litchfield/D-C

• Hutchinson at Delano

METROPOLITAN AREA

• Providence Academy 5, Prairie Centre 2

• St. Cloud Cathedral 2, Andover 1

• Armstrong/Cooper at Minnehaha Acad.

• Bl. Kennedy at Somerset (Wis.)

• East Ridge at Bl. Jefferson

• Forest Lake at St. Francis

• Minnesota River at Austin

• Pine City at St. Paul Highland Park

• Princeton at Sauk Rapids-Rice

• Simley at Willmar

• South St. Paul at Holy Angels

• SW Christian/Richfield at Minneapolis

MINNESOTA

• Detroit Lakes/Perham 5, Wadena-DC 0

• Eveleth-Gilbert 3, Hibbing/Chisholm 0

• Greenway/N-K 2, North Shore 0

• International Falls 3, Virginia/MI-B 3, OT

• Luverne 8, Fairmont 0

• Moorhead 6, East Grand Forks 3

hockey • GIRLS

INDEPENDENT METRO ATHLETIC

• Breck at Minnehaha United

LAKE

• Eden Prairie 4, Wayzata 0

• North Wright County at Buffalo

METRO EAST

• So. St. Paul 3, No. St. Paul/Tartan 1

• Mahtomedi at Henry Sibley/SP

• Simley at Hastings

METRO WEST

• Benilde-SM at Chaska/Chanhassen

MISSISSIPPI 8

• St. Francis/NB at Chisago Lakes

NORTHWEST SUBURBAN

• Andover at Centennial

• Armstrong/Cooper at Elk River/Z.

• Blaine at Maple Grove

• Champlin Park/CR at Osseo/PC

SOUTH SUBURBAN

• Eastview 4, Eagan 1

• Farmington 4, Apple Valley 3, OT

• Lakeville South 6, Prior Lake 0

• Rosemount 3, Lakeville North 2

• Shakopee at Burnsville

SUBURBAN EAST

• Cretin-Derham Hall 2, Stillwater 2, OT

• Forest Lake at Woodbury

• Irondale/SA at Park of CG

WRIGHT COUNTY

• Holy Family 4, Litchfield/D-C 0

• Hutchinson 4, Delano/Rockford 2

• Orono at New Prague

• Waconia at Mound Westonka

METROPOLITAN AREA

• Red Wing 1, Rochester Century 0

• River Lakes 6, Princeton 4

• St. Paul United 6, Minneapolis 2

• Bl. Jefferson at Holy Angels

• Minnesota River at Waseca

MINNESOTA

• Alexandria 5, Sartell/SR-R 2

• Brainerd/LF 4, Moorhead 0

• Faribault 11, Albert Lea 7

• Fergus Falls 8, Detroit Lakes/Perham 0

• Luverne 4, Fairmont 1

• Prairie Centre 4, Morris/Benson Area 0

• Roch. Lourdes/D-E 5, Owatonna 3

• Superior (Wis.) 7, Cloquet-E-C 0

• Willmar 7, Northern Lakes 3

• Worthington/Fulda 4, Marshall 3

SWIMMING • boys

NORTHWEST SUBURBAN

• Coon Rapids 96, Centennial 90

Wrestling

MINNESOTA

• Adrian 52, Pipestone 23

• Badger-G-MR 56, Pembina Co. North (N.D.) 24

• Little Falls 39, Aitkin 34

• LPGE/Browerville 58, Little Falls 21

• Minneota 53, Redwood/River Valley 27

• Minneota 65, Fulda/MCC 9

• Moorhead 42, West Fargo (N.D.) 27

• Pelican Rapids 48, Breckenridge 30

• Perham 72, Pelican Rapids 6

• Pequot Lakes/PR-B 45, Proctor/Hermantown 27

• Pequot Lakes/PR-B 62, Rush City/Braham 17

• Proctor/Hermantown 30, Pine City/H-F 30, tie

• Rush City/Braham 45, Proctor/Hermantown 27

• Springfield 52, LeSueur-Henderson 24

• St. Peter 58, Lake Crystal-WM 9

• Staples-Motley 40, Wadena-DC 27

• TMB/WWG 50, Pipestone 19

• Windom/Mt. Lake 57, LeSueur-Henderson 10

• Windom/Mt. Lake 66, Madelia/T/ML 12

• Windom/Mt. Lake 45, Springfield 36

RANKINGS

GYMNASTICS • GIRLS

BY THE COACHES ASSOCIATION

Class 2A

• 1. Lakeville North 145.408; 2. Sartell-St. Stephen 143.067; 3. Mahtomedi 142.750; 4. Cambridge-Isanti 141.567; 5. Bemidji 141.458; 6. Wayzata 141.425; 7. Brainerd 141.375; 8. Mounds View/Irondale 141.058; 9. East Ridge 140.833; 10. Rosemount 140.483.

Class 1A

• 1. Big Lake 144.633; 2. Mankato West 142.850; 3. Melrose Area 140.592; 4. Pine Island/Zumbrota-Mazeppa 140.267; 5. Worthington 140.192; 6. Perham 139.958; 7. Detroit Lakes 139.808; 8. Monticello 138.625; 9. Watertown-Mayer/Mound Westonka 136.250; 10. Mankato East 135.067.

SUMMARIES

BASKETBALL • BOYS

Becker 76, St. Francis 55

St. Francis 28 27-55

Becker 34 42-76

St. Francis: Bothun 14, Jackson 13, Schroeder 13, Pennebaker 6, Luesse 4, Scardigli 2, Waller 2, Schultz 1. Becker: Mittelstaedt 20, Callahan 12, Fobbe 10, Knute 10, Callahan 8, Hietala 7, Fischer 6, Koste 3.

Blaine 80, Centennial 46

Centennial 25 21-46

Blaine 42 38-80

Centennial: Hemric 9, Lindsay 9, Palmsteen 8, Neudahl 6, Johnson 5, Ruikka 5, Bushnell 2, Clark 2. Blaine: Kaul 19, Perreault 14, Hicks-Stohl 11, Garcia-Leaf 7, Giles 7, Bruesehoff 4, Kavi 4, Olson 4, Muyres 3, Stepanek 3, Kardor 2, Reynolds 2.

Blake 90, Breck 70

Breck 43 27-70

Blake 45 45-90

Breck: Morton 21, Koch 15, A. Ott 10, W. Ott 10, Bergerson 8, DeMaris 2, Luebke 2, Walker 2. Blake: J. Liu 22, Ganz 16, Okoronkwo 16, Deignan 11, T. Liu 11, Slavitt 7, Bix 6, Hubler 1.

Champlin Park 86, Anoka 41

Anoka 24 17-41

Champlin Park 50 36-86

Anoka: Tinnel 16, Lake 9, Kamanda 6, Stewart-Kush 5, Rodriguez 3, Prah 2. Champlin Park: Moore 19, Olson 15, Rens 13, Messinger 8, Witt 8, Moberg 6, Scott 6, Strong 6, Gichaba 3, Walter 2.

Cretin-Derham Hall 68, Irondale 53

Irondale 23 30-53

Cretin-Derham Hall 29 39-68

Irondale: Ejiofor 26, Herzog 11, Collins 5, Berry 4, Romes 4, Baker 3. Cretin-Derham Hall: Hadley 24, Jones 20, Carter 6, Clipper 6, Holloman 6, Burke 4, Tauer 2.

Delano 71, St. Cloud Apollo 56

St. Cloud Apollo 22 34-56

Delano 30 41-71

St. Cloud Apollo: Gravelle 13, J. Hoth 13, C. Hoth 10, Dobuol 9, Diew 5, Hausman 2, Johnson 2, Williams 2. Delano: Smith 32, O’Neill 16, Longstreet 12, Balsiger 6, Otto 4, Weiman 1.

East Ridge 81, Stillwater 56

Stillwater 22 34-56

East Ridge 42 39-81

Stillwater: M. Shikenjanski 20, Richardson 13, Swanson 8, Tompkins 7, S. Shikenjanski 4, Smalley 4. East Ridge: Carlson 21, Adams 18, Blue 15, Thomas 13, Kriesel 8, Goetz 2, Jeter 2, Koch 2.

Eden Prairie 100, Chanhassen 67

Chanhassen 32 35- 67

Eden Prairie 66 34-100

Chanhassen: Gitzen 18, Dieken 12, Manuel 10, Giles 8, Shea 8, Strobel 5, Boll 2, Kirchoff 2, Ungar 2. Eden Prairie: Andrews 19, Nyland 18, Frisch 15, Henry 13, Christensen 11, Foster 11, Warren 6, Dobbs 3, Donohue 2, Tiran 2.

Edina 48, Bloomington Jefferson 35

Edina 20 28-48

Bloomington Jefferson 20 15-35

Edina: Harrell 10, Glenna 9, Hutson 9, Presthus 9, Helgren 4, Swinney 4, Crawford 3. Bloomington Jefferson: Jones 10, Montgomery 9, Schrank 7, Wanzek 3, Atkins 2, Colby 2, Lind 2.

Farmington 78, Apple Valley 62

Apple Valley 31 31-62

Farmington 38 40-78

Apple Valley: Hosea 14, Gardner 12, Kone 9, Klett 8, Friedt 7, Wetzel 4, Deluca 3, Johnsen 3, Loesch 2. Farmington: Ask 16, Todd 13, Darrington 11, Z. Cochnauer 8, Hrncir 7, Bassett 6, J. Cochnauer 6, Huschka 5, Dahlberg 2, Finley 2, Weed 2.

Hope Academy 75, St. Paul Humboldt 71

Hope Academy 38 37-75

St. Paul Humboldt 33 38-71

Hope Academy: Hoilien 23, Irving 16, Ruhland 10, Dube 9, Hardimon 9, Farmer 5, Hoilien 3. St. Paul Humboldt: Williams 16, Pippens 15, Mercado 14, Urbina 9, Yinst 9, Hobday 6, Parker 2.

Howard Lake-W-W 57, Glencoe-SL 49

Howard Lake-W-Winsted 32 25-57

Glencoe-Silver Lake 27 22-49

Howard Lake-Waverly-Winsted: Jones 14, Woolhouse 12, Anderson 8, Bush 8, Dickhausen 8, Lade 4, Koosman 3. Glencoe-Silver Lake: Jaskowiak 23, Klockmann 6, Mickolichek 6, Uecker 6, Christianson 5, Schwirtz 3.

Maple Grove 72, Andover 50

Maple Grove 38 34-72

Andover 24 26-50

Maple Grove: Parker 16, Williams 14, O’Dwyer 12, Dillard 7, Fahnbulleh 6, Anthony-Larmouth 4, Bergstrom 4, Haakenson 4, Paurus 3, Keomysy 2. Andover: Musungu 12, Foy 9, Learned 9, Alexander 5, Feine 5, Aune 3, Kalmes 3, Kleppe 2, Sharon 2.

Mpls. Southwest 68, St. Paul Harding 66

Minneapolis Southwest 38 30-68

St. Paul Harding 39 27-66

Minneapolis Southwest: Polydorou 25, Ford 12, Mattox 12, Holter 7, Senseman-Cassidy 6, Elias 2, Gaulden 2, Reed 2. St. Paul Harding: Sharp 24, Addai 12, De. Atkins 9, Lane 9, Ahmed 7, Da. Atkins 3, Gray 2.

North St. Paul 70, Wayzata 60

Wayzata 23 37-60

North St. Paul 28 42-70

Wayzata: Heide 25, Berkland 15, Beeninga 7, Bjerke 4, Williams 4, Gullickson 3, Wildermuth 2. North St. Paul: Hill 18, Thomas 14, Hickman 12, Muhammad 12, West-Zimpel 10, Murphy 2, Teigland 2.

Osseo 64, Rogers 59

Rogers 26 33-59

Osseo 28 36-64

Rogers: Simpson 12, Hemann 11, Glad 10, Maurer 8, Daun 7, Belka 6, Olowo 3, Kimbler 2. Osseo: Ola-Joseph 24, Barhayiga 11, Omooria 6, Ferguson 5, Kamara 5, McIntyre 4, Waits 4, Dukowitz 2, Spencer 2, Nygard 1.

St. Croix Prep 59, Trinity 31

Trinity 15 16-31

St. Croix Prep 44 15-59

Trinity: Knippel 10, Showalter 7, Erickson 3, Rudquist 3, Brummer 2, Carlson 2, Cline-Cole 2, Martin 2. St. Croix Prep: Metcalf 22, Doely 12, Howard 9, McCarrell 9, Schultz 3, Benson 2, Johnson 2.

St. Michael-Albertville 84, Brainerd 50

Brainerd 24 26-50

St. Michael-Albertville 44 40-84

Brainerd: Staehling 18, Davis 10, Powers 5, Engholm 4, Macejkovic 3, Staehling 3, Berry 2, Roberts 2, Rushin 2, Lelwica 1. St. Michael-Albertville: Tennyson 22, Hoselton 18, Carroll 16, Blakstvedt 6, Christopherson 5, Olson 5, Wieker 5, Culhane 4, Radke 3.

St. Paul Johnson 82, Mpls. South 43

St. Paul Johnson 34 48-82

Minneapolis South 21 22-43

St. Paul Johnson: Jones 17, Hodges 12, Foster 10, Harris 8, Knox 8, Lewis 8, David 7, Galloway 6, James 5, Molette 1. Minneapolis South: Martin 14, Seay 11, Allah 8, Bradley 6, Hegarty 2, Misterek 2.

Spring Lake Park 81, Coon Rapids 49

Coon Rapids 21 28-49

Spring Lake Park 47 34-81

Coon Rapids: Elmi 12, Doe 11, Aurelius 9, Galimah 9, Osayameh 6, Ellingson 1, Palmer 1. Spring Lake Park: Skelly 25, Remme 18, Philips 11, Say 7, Johnston 6, Myren 6, Wreh 5, Ojile 3.

BASKETBALL • GIRLS

Albany 63, Zimmerman 40

Zimmerman 28 12-40

Albany 25 38-63

Zimmerman: Kuker 8, Miller 7, Larson 5, Weber 4, Hagstrom 3, McEachern 3, Wiley 3, Williams 3, Olerich 2, Paulsen 2. Albany: Meyer 32, Christen 13, Herkenhoff 9, Neu 5, Keske 2, Findley 1, Koglin 1.

Annandale 52, Glencoe-Silver Lake 39

Glencoe-Silver Lake 20 19-39

Annandale 25 27-52

Glencoe-Silver Lake: Monahan 23, Richer 4, Metcalf 3, Sonju 3, Hansch 2, Radke 2, Christianson 1, Malz 1. Annandale: Meidinger 14, Campbell 9, Reimer 9, Neutz 8, Lillehaug 5, Helget 3, Alberg 2, Jones 2.

Anoka 49, Champlin Park 46

Champlin Park 18 28-46

Anoka 21 28-49

Champlin Park: Fitzpatrick 12, Doree 9, Stefferud 9, Dubose 6, Lillard 6, Counce 2, Quick 2. Anoka: Anderson 13, McAlpine 12, Stangle 12, Josephson 6, Tommerdahl 3, Seibure 2, Quire 1.

Blake 67, Breck 45

Blake 36 31-67

Breck 24 21-45

Blake: Moe 22, Mack 13, Hardy 12, Minde 10, Winkey 8, Deignan 2. Breck: McGee 18, Blake 11, Agyeman-Mensah 8, Oden 4, Aafedt 2, Murray 1, Nelson 1.

Centennial 65, Blaine 62

Blaine 35 27-62

Centennial 33 32-65

Blaine: Bohr 27, Hoehne 15, Garfield 8, Terry 8, Bryant 2, Friedrich 2. Centennial: Guyer 15, Herzig 12, Kubes 11, Anderson 8, Johnson 8, Cummings 7, Mulberry 4.

Chaska 71, Benilde-St. Margaret’s 39

Chaska 42 29-71

Benilde-St. Margaret’s 21 18-39

Chaska: Heyer 22, Sanders 15, Williems 12, VanEps 7, Schuelke 5, Hendrickson 3, Lenzen 3, Heir 2, Karrmann 2. Benilde-St. Margaret’s: Williams 18, Wolf 6, Olson 5, Coleman 4, Swann 3, Miller 2, Wubbenn 1.

Cretin-Derham Hall 69, Irondale 67

Cretin-Derham Hall 34 35-69

Irondale 36 31-67

Cretin-Derham Hall: Moeschter 18, Mason 16, Martinez Stewart 12, Jackson 8, Allen 6, Kline 4, Caruso 2, Markoe 2, Mader 1. Irondale: Okpara 20, Jarmoluk 12, Engel 8, Neumann 7, Freiberg 6, Loehr 6, Hiatt 4, Bickford 2, Morris 2.

DeLaSalle 83, Holy Angels 79

DeLaSalle 44 39-83

Holy Angels 42 37-79

DeLaSalle: Runsewe 26, Weems 22, White 13, Lockett 10, Klick 7, Salaam 5. Holy Angels: Vascellaro 26, Caron 17, Kawiecki 15, I. Henry 8, E. Henry 7, Massaquoi 6.

Hastings 60, North St. Paul 22

North St. Paul 4 18-22

Hastings 35 25-60

North St. Paul: Jones 10, Nwankpa 4, Guenther 2, Lee 2, Thomas 2, Warner 2. Hastings: Brake 19, Nuytten 9, Levos 7, Schlottman 7, Catflisch 4, Amundson 3, Daley 3, Bakker 2, Biscoe 2, Doffing 2, Schultz 2.

Hutchinson 68, Orono 63

Orono 32 31-63

Hutchinson 31 37-68

Orono: Paulson 21, J. Knudson 15, L. Knudson 9, Youngs 8, Kallenbach 5, Gunderson 4, Johnson 1. Hutchinson: Beffert 20, Olberg 12, A. Stamer 12, Ellis 9, M. Stamer 6, Korson 5, Peterson 4.

Maple Grove 55, Andover 42

Andover 26 16-42

Maple Grove 27 28-55

Andover: White 14, Diemer 13, Gerth 8, Donner 3, Elynck 2, Feine 2. Maple Grove: Schulte 16, Lamker 11, Gordon 10, Kormann 8, Kanz 7, Brant 3.

Mpls. North 64, Mpls. Edison 48

Minneapolis North 41 23-64

Minneapolis Edison 14 34-48

Minneapolis North: McNeill 19, Jackson 17, Tidwell-Bennett 14, White 5, Bynum 4, Jamison-Travis 3, Marshall 2. Minneapolis Edison: Johnson 19, Craig 8, Poisson 7, Young 4, Easton 2, Hart 2, Novack 2, Seabrooks 2, Walker 2.

Mpls. South 63, Mpls. Southwest 29

Minneapolis South 27 36-63

Minneapolis Southwest 19 10-29

Minneapolis South: J. Hill 24, A. Hill 15, Mullins-Carlson 13, Benjamin 11. Minneapolis Southwest: Johnson 11, Murphy 10, Green 3, Igherighe 2, Youngdahl 2, Stewart 1.

New Prague 69, Delano 27

Delano 14 13-27

New Prague 39 30-69

Delano: Jaunich 7, Stowman 7, Brinkmann 6, Peterson 4, Deters 3. New Prague: B. Vasecka 14, Giesen 11, Russo 11, K. Vasecka 11, Mulvihill 7, Russo 6, Hennen 5, Morris 2, Wedeking 2.

PACT 65, Eagle Ridge 15

Eagle Ridge 4 11-15

PACT 48 17-65

Eagle Ridge: Willcock 11, McEwan 4. PACT: Erickson 26, Willems 13, G. Moran 12, Churchill 6, V. Moran 6, Tessum 2.

Prior Lake 52, Shakopee 44

Prior Lake 20 32-52

Shakopee 20 24-44

Prior Lake: Trachsel 15, Pitsch 14, Kulstad 11, Kallevig 5, Brostrom 3, Pawlyshyn 2, Zang 2. Shakopee: Holte 15, Brennan 12, Cordes 6, Mitchell 4, Broze 3, Jossart 3, Giese 1.

Providence Acad. 78, Mounds Park Acad. 17

Mounds Park Academy 9 8-17

Providence Academy 58 20-78

Mounds Park Academy: Moore 6, E. Kunze-Hoeg 4, Jakway 2, K. Kunze-Hoeg 2, Pederson 2, Goodbo 1. Providence Academy: Hohenecker 22, Anderson 15, Miller 14, G. Counts 11, M. Counts 6, Kettler 6, Klammer 4.

Roseville 59, Forest Lake 50

Roseville 28 31-59

Forest Lake 22 28-50

Roseville: Johnston 17, Ugass 14, Iserman 8, Kopp 8, Meadows 7, Parker 3, Haug 2. Forest Lake: Anderson 17, Krieger 11, Krieger 8, Pekron 7, Kahl 3, Bostrom 2, Pitzl 2.

St. Croix Lutheran 81, St. Anthony 54

St. Croix Lutheran 42 39-81

St. Anthony 26 28-54

St. Croix Lutheran: Skrien 24, La. Hauge 20, Lu. Hauge 16, Moon 7, C. Avery 6, Maki 4, E. Avery 3, Ponath 1. St. Anthony: Thomas 13, Wiese 9, Sibbet 7, Dahl 6, Grosz 6, Nogosek 5, Bergquist 4, Maile 2, Zielsdorf 2.

St. Louis Park 67, Bloomington Kennedy 36

Bloomington Kennedy 18 18-36

St. Louis Park 43 24-67

Bloomington Kennedy: Burchette 14, Miller 6, Buchanan 5, Kopka 3, Brown 2, Singleton-Buchanan 2. St. Louis Park: Coley 19, Alexander 18, Miller 10, Yarosh 9, Brown 4, Hegdahl 2, Johnson 2, Spates 2, Watkins 1.

Spectrum 52, West Lutheran 23

Spectrum 30 22-52

West Lutheran 14 9-23

Spectrum: Thompson 18, Elrod 12, Foell 7, Behnken 5, Hovda 4, Alders 2, Schreifels 2, Smith 2. West Lutheran: Sherwood 8, Fritze 4, Menges 4, Valleau 4, Ellis 3.

Totino-Grace 47, Armstrong 31

Totino-Grace 23 24-47

Armstrong 16 15-31

Totino-Grace: Dengerud 16, Meyer 10, Sikkink 6, Mraz 4, Miller 3, Benson 2, Caspers 2, Hall 2, LaPanta 2. Armstrong: Parsons 10, McGowan 8, Brigham 4, Hanson 4, Beugen 2, Fisher 2, Hanley 1.

HOCKEY • BOYS

Burnsville 3, Prior Lake 3, OT

Burnsville 0 0 3 0-3

Prior Lake 1 0 2 0-3

First: PL-Lincoln (Long, Beaty), 16:34. Third: PL-Bump (Magnuson), 4:35, pp. B-Nielsen (Friedmann, Bell), 5:48. PL-Bump (Rice, Schumacher), 6:40. B-Nielsen (Anderson, Myers), 12:25, pp. B-Bell (Nielsen, Urlaub), 15:56. Saves: Burnsville: Wittchow 7-8-13-2-30. Prior Lake: Lavigne 6-5-5-5-21.

Cretin-Derham Hall 2, Stillwater 0

Cretin-Derham Hall 0 1 1-2

Stillwater 0 0 0-0

Second: CDH-Nei (Sondreal, Gleason), 2:09, pp. Third: CDH-Sondreal (Gleason), 5:51. Saves: Cretin-Derham Hall: Belak 2-3-11-16. Stillwater: Bies 4-10-4-18.

Delano 2, Hutchinson 1

Hutchinson 0 1 0-1

Delano 1 0 1-2

First: D-Brown (Brown), 9:32, pp. Second: H-Jensen (Jozwick, Schmidt), 3:31, pp. Third: D-Oja (Keranen), 2:04. Saves: Hutchinson: Hagen 9-5-9-23. Delano: Lommel 2-7-5-14.

Minnesota River 7, Austin 1

Minnesota River 4 2 1-7

Austin 1 0 0-1

First: MR-Sowder (Lehtinen), 4:32. MR-Lehtinen (Sowder, Weick), 9:51, pp. MR-Fink (Throldahl), 12:39. MR-Weick (Sowder), 13:00. A-Dunlap (Fox), 16:30. Second: MR-Sowder (Weick, Lehtinen), :43. MR-Weick (Lehtinen), 3:57. Third: MR-Lehtinen (Sowder, Rimstad), 7:08, pp. Saves: Minnesota River: Moe 6-6-10-22. Austin: Eyre 13-12-9-34.

Orono 5, New Prague 1

New Prague 0 0 1-1

Orono 2 0 3-5

First: O-Simon (Walker, Stephenson), :59. O-Brekken (Bazil, Tichy), 2:15. Third: O-Tichy (Stephenson, Bazil), 1:20. NP-WIlmes (Zack, Emerson), 13:48. O-Bazil (Brophy, Tichy), 15:48. O-Tichy (Mohs-Messerli, Stephenson), 16:03. Saves: New Prague: Schmidt 5-11-8-24. Orono: Grandy 5-9-7-21.

Providence Academy 5, Prairie Centre 2

Prairie Centre 0 1 1-2

Providence Academy 1 2 2-5

First: PA-Price, 1:50. Second: PA-Smith (Peterson), 7:55. PC-Fletcher, 10:37. PA-Reller (Peterson), 10:53. Third: PA-Mogeni (Peterson), 9:20, pp. PA-Vos (Mogeni), 11:14. PC-Fletcher (Bick), 16:35, pp. Saves: Prairie Centre: DeFoe 7-11-11-29. Providence Academy: Villagomez 6-7-4-17.

St. Cloud Cathedral 2, Andover 1

St. Cloud Cathedral 0 1 1-2

Andover 1 0 0-1

First: A-DeBettignies (Kaiser, Bauer), 8:01. Second: SCC-Perbix, 7:25, sh. Third: SCC-Cumming (Hirschfeld, Motzko), 10:48. Saves: St. Cloud Cathedral: Martin 14-7-12-33. Andover: Larson 2-14-3-19.

St. Louis Park 8, Chaska 3

Chaska 1 1 1-3

St. Louis Park 3 1 4-8

First: SLP-Sorenson (Johnson, Dvorak), 1:17. SLP-Johnson (Berry), 6:20, pp. SLP-Pittman (Boyum, Wandmacher), 7:03. C-Burkholder (Seltun, McDonald), 13:13, pp. Second: SLP-Wandmacher (Young, Dvorak), 2:43. C-Scholle (Lavelle), 12:59. Third: SLP-Sorenson, 1:04. SLP-Dvorak (Farley), 5:13. C-Goodrich (Snuggerud), 10:19. SLP-Regguinti, 10:41. SLP-Dvorak (Wandmacher), 14:42. Saves: Chaska: Wishart 12-7-x-19, Harrison x-x-6-6. St. Louis Park: Pinney 7-1-6-14.

Waconia 3, Mound Westonka 1

Mound Westonka 1 0 0-1

Waconia 2 0 1-3

First: W-Holcomb, 9:13. W-Bodem (Holcomb), 14:39. MW-Krebsbach (Krebsbach, Gutekunst), 16:42. Third: W-O’Brien, :28. Saves: Mound Westonka: Miller 4-3-11-18. Waconia: Behring 14-2-14-30.

HOCKEY • GIRLS

Cretin-Derham Hall 2, Stillwater 2, OT

Cretin-Derham Hall 1 0 1 0-2

Stillwater 0 2 0 0-2

First: CDH-Ryan (Anderson), 16:36. Second: S-Ligday (Wohlers, Schuster), 5:36, pp. S-Einan (Eder-Zdechlik, Scheel), 12:07. Third: CDH-Ryan (Bonfe), 9:05. Saves: Cretin-Derham Hall: Fritz 13-7-10-6-36. Stillwater: Cronk 4-8-6-2-20.

Eastview 4, Eagan 1

Eagan 0 0 1-1

Eastview 3 0 1-4

First: East-Chesek (Bordson), 7:55. East-Chesek (Stepan), 11:36, pp. East-Wilhelm (Benadum), 16:11. Third: East-Kelley (Wilhelm, Chesek), 12:35. Eag-Cooper (Ruiz), 16:56, pp. Saves: Eagan: Sieger 5-x-x-5, Kawlewski x-5-4-9. Eastview: Johnson 8-12-16-36.

Eden Prairie 4, Wayzata 0

Eden Prairie 0 2 2-4

Wayzata 0 0 0-0

Second: EP-Wagner (Kuipers, Langseth), 9:08. EP-Brown (Langseth), 13:31, pp. Third: EP-Langseth, 4:36. EP-Langseth, 16:03. Saves: Eden Prairie: Goergen 10-9-8-27. Wayzata: Kimlinger 10-5-6-21.

Farmington 4, Apple Valley 3, OT

Apple Valley 0 1 2 0-3

Farmington 2 0 1 1-4

First: F-Fuhrman, 5:37, sh. F-Long (Kadrlik), 9:22. Second: AV-Mar. Moran (Mak. Moran, Johnson), 16:15. Third: AV-Ford (Leong), 2:02. AV-Mak. Moran (Hoff), 11:10. F-Long (Kadrlik, Fuhrman), 16:17. Overtime: F-Long (Kadrlik), :37. Saves: Apple Valley: Allen 8-12-9-0-29. Farmington: Furlong 6-1-6-0-13.

Holy Family 4, Litchfield/D-C 0

Litchfield/Dassel-Cokato 0 0 0-0

Holy Family 1 2 1-4

First: HF-Rock (Cronin, Kelly), 8:17. Second: HF-Woytcke (Morgan, Paidosh), 12:06. HF-Charchenko (Moss, Linn), 14:42. Third: HF-Woytcke (Cronin, Rock), 3:02. Saves: Litchfield/Dassel-Cokato: Stilwell 19-26-13-58. Holy Family: Blair 5-1-8-14.

Hutchinson 4, Delano/Rockford 2

Delano/Rockford 0 0 2-2

Hutchinson 0 2 2-4

Second: H-Harlander (Seifert), 9:12, pp. H-Seifert (Harlander), 16:59. Third: DR-Gillete (Stansberry), :17. DR-Stansberry, 2:17. H-Seifert (Tracy), 2:57. H-Berthiamume, 16:30. Saves: Delano/Rockford: Glasrud 6-15-7-28. Hutchinson: Ladwig 4-3-3-10.

Lakeville South 6, Prior Lake 0

Prior Lake 0 0 0-0

Lakeville South 1 3 2-6

First: LS-Maloney, 10:54. Second: LS-McKinney (Olin, Calderon), 6:20. LS-Maloney (Maloney, Fettig), 11:44. LS-Maloney (Vitelli), 16:23. Third: LS-Otremba (Wright, Welsch), 4:52. LS-Otremba (Maloney, Fettig), 8:23. Saves: Prior Lake: Elbon 9-18-7-34. Lakeville South: Macklin 5-6-2-13.

Red Wing 1, Rochester Century 0

Rochester Century 0 0 0-0

Red Wing 0 1 0-1

Second: RW-DiNatale (Pauzauskie, Kruger), 5:53. Saves: Rochester Century: Conners 15-11-13-39. Red Wing: Ehlers 3-2-9-14.

River Lakes 6, Princeton 4

River Lakes 2 2 2-6

Princeton 3 0 1-4

First: P-Isaacson (Karger), 2:13. RL-Lemke (Zimmer), 12:11. RL-Blattner (Roeske), 13:38, pp. P-Smith, 14:06. P-Smith (Abrahamson), 14:47. Second: RL-Roeske (Blattner, Griffin), 13:49. RL-Zimmer (Haines), 15:31. Third: P-Abrahamson (Smith), :28. RL-Haines (Deming), 5:46. RL-Blattner (Lemke, Roeske), 9:35. Saves: River Lakes: Roeske 3-2-6-11. Princeton: Dembinski 17-16-18-51.

Rosemount 3, Lakeville North 2

Lakeville North 0 1 1-2

Rosemount 2 0 1-3

First: R-Hutchins, 2:48. R-Nygaard (Tuttle), 8:37. Second: LN-Ahrenstorff (Mattis, Buckingham), 11:53. Third: LN-Mattis (Jensen), :49. R-Edgar (Hutchins), 12:04. Saves: Lakeville North: Smrekar 8-7-3-18. Rosemount: Heffron 8-13-6-27.

St. Paul United 6, Minneapolis 2

Minneapolis 1 0 1-2

St. Paul United 3 0 3-6

First: SPU-Allen (Deuel), 1:57. SPU-Allen, 2:22. SPU-Allen (Killian), 3:47, pp. M-Hamel (Midtbo), 7:22. Third: SPU-Hoops (Bond), 1:03. SPU-Hoops (Bond), 5:57, sh. M-Hamel (Sorock, Peterson), 6:30, pp. SPU-Hoops, 10:30. Saves: Minneapolis: Taylor 9-6-8-23. St. Paul United: Emerson 9-14-16-39.

South St. Paul 3, North St. Paul/Tartan 1

North St. Paul/Tartan 0 1 0-1

South St. Paul 1 1 1-3

First: SSP-Madigan (Sexauer, Reynolds), 16:44. Second: NSPT-Sutton (Holthe, Novak), 1:36. SSP-Sexauer (Deering, Reynolds), 1:56. Third: SSP-Sexauer (Ramirez, Deering), 8:12, pp. Saves: North St. Paul/Tartan: Panagiotopoulos 13-7-9-29. South St. Paul: Norman 9-13-7-29.