Share on Pinterest

Share on LinkedIn

Share on:

more

TUESDAY

ALPINE SKIING • BOYS

SOUTH SUBURBAN

At Buck Hill

• Lakeville South 353, Eagan 277, Lakeville North 255. Medalists: John Olson, Lakeville South, and Kyle Wentworth, Lakeville South, 44.4.

ALPINE SKIING • GIRLS

SOUTH SUBURBAN

At Buck Hill

• Eagan 354, Lakeville North 302, Burnsville/Shakopee 297. Medalist: Peyton Servais, Lakeville North, 43.74.

Basketball • BOYS

EASTERN MINNESOTA ATHLETIC

• Math & Science 64, Groves Academy 54

• United Christian 79, Avail Academy 65

METRO EAST

• Henry Sibley 68, St. Thomas Acad. 65, OT

MISSISSIPPI 8

• St. Francis 47, Chisago Lakes 45

NORTHWEST SUBURBAN

• Armstrong 74, Coon Rapids 58

• Blaine 55, Osseo 37

• Maple Grove 81, Elk River 55

• Park Center 85, Anoka 35

• Rogers 65, Centennial 53

• Spring Lake Park 80, Andover 45

• Totino-Grace 53, Champlin Park 50

SOUTH SUBURBAN

• Eastview 87, Burnsville 81

• Lakeville North 76, Farmington 60

• Lakeville South 57, Apple Valley 43

• Prior Lake 81, Rosemount 55

SUBURBAN EAST

• Cretin-Derham Hall 64, Woodbury 51

• East Ridge 58, Irondale 28

• Forest Lake 68, Park of CG 40

• Mounds View 55, Roseville 49

• Stillwater 58, White Bear Lake 53

TRI-METRO

• St. Croix Lutheran 76, Brooklyn Center 46

WRIGHT COUNTY

• Hutchinson 63, Watertown-Mayer 43

METROPOLITAN AREA

• Albany 79, Zimmerman 62

• Bl. Jefferson 52, Mpls. Southwest 44

• Cambridge-Isanti 69, Duluth East 65

• Chaska 74, Wayzata 68

• CHOF 76, Minnesota Transitions 40

• Delano 71, New Ulm 51

• Eden Prairie 74, North St. Paul 57

• Eden Valley-Watkins 66, Spectrum 46

• Edina 54, St. Louis Park 51

• Glencoe-SL 62, Tri-City United 22

• Hill-Murray 62, St. Agnes 53

• Holy Angels 72, Holy Family 67

• Hopkins 92, Minnehaha Academy 85, OT

• Hudson (Wis.) 75, Hastings 72

• Legacy Christian 83, Lakes International 35

• L. Prairie/HT 64, Norwood YA 34

• Litchfield 62, Atwater-C-Grove City 52

• Mankato East 68, Northfield 47

• Maple Lake 49, Dassel-Cokato 44

• Monticello 77, Benilde-St. Margaret’s 68

• Mound W. 70, St. Michael-Albertville 56

• Mounds Park Academy 50, Chesterton 49

• Nova Classical 48, Shattuck-St. Mary’s 38

• Pine City 81, North Branch 71

• Princeton 89, Hermantown 84

• River Falls (Wis.) 71, SP Johnson 55

• Rockford 59, Big Lake 44

• St. Croix Prep 67, SP Central 59

• Simley 62, St. Anthony 46

• South St. Paul 71, Richfield 66

• Tartan 69, SP Harding 46

• Waconia 81, Jordan 74

basketball • GIRLS

MINNEAPOLIS CITY

• Edison 52, Roosevelt 41

• South 70, Washburn 42

MINNESOTA RIVER

• Belle Plaine 45, Jordan 43

• Mayer Lutheran 67, Norwood YA 49

• Sibley East 47, Le Sueur-Henderson 46

• SW Christian 62, Tri-City United 51

MISSISSIPPI 8

• Chisago Lakes 50, St. Francis 35

NORTHWEST SUBURBAN

• Armstrong 54, Coon Rapids 48

• Blaine 70, Osseo 49

• Centennial 70, Rogers 65

• Maple Grove 47, Elk River 44, OT

• Park Center 76, Anoka 50

• Spring Lake Park 69, Andover 63

• Totino-Grace 44, Champlin Park 38

SOUTH SUBURBAN

• Apple Valley 53, Lakeville South 46

• Burnsville 76, Eastview 52

• Farmington 78, Lakeville North 67

• Rosemount 64, Prior Lake 56

• Shakopee 68, Eagan 47

SUBURBAN EAST

• Cretin-Derham Hall 65, Woodbury 53

• East Ridge 61, Irondale 51

• Forest Lake 64, Park of CG 27

• Roseville 60, Mounds View 39

• White Bear Lake 69, Stillwater 55

WRIGHT COUNTY

• Holy Family 75, Glencoe-Silver Lake 58

• Hutchinson 80, Rockford 75

METROPOLITAN AREA

• Becker 85, Foley 29

• Benilde-SM 63, Mound Westonka 53

• Chanhassen 83, Buffalo 78

• Chaska 69, New Prague 41

• Cooper 71, St. Paul Humboldt 29

• Cristo Rey Jesuit 58, CHOF 41

• DeLaSalle 80, St. Michael-Albertville 69

• Hill-Murray 92, Fridley 57

• Howard Lake-W-W 65, L. Prairie/HT 46

• Legacy Christian 42, Trinity 22

• Mahtomedi 83, Columbia Heights 54

• Mankato East 57, Northfield 42

• Maple Lake 61, PACT 25

• Monticello 59, Dassel-Cokato 36

• New Ulm 67, Delano 58

• North Branch 71, St. Croix Prep 38

• Nova Classical 37, Shattuck-St. Mary’s 23

• Orono 57, Concordia Academy 46

• Red Wing 74, Owatonna 39

• Richfield 66, Bloomington Jefferson 61

• Royalton 70, Heritage Christian 68

• St. Louis Park 69, Edina 58

• SP Highland Park 44, St. Agnes 27

• Sartell-SS 67, Zimmerman 62, OT

• South St. Paul 65, SP Harding 23

• Twin Cities Academy 73, SP Johnson 18

• Watertown-Mayer 64, Maranatha 52

GYMNastics • girls

SOUTH SUBURBAN

• Eagan 136.8, Apple Valley/Eastview 126.6. All-around: Hannah Maccarone, Eagan, 36.6.

• Prior Lake 133.25, Lakeville South 132.775. All-around: Jadyn Krull, Lakeville South, 33.75.

hockey • BOYS

METRO EAST

• Mahtomedi 5, South St. Paul 0

MISSISSIPPI 8

• North Branch 8, Becker/Big Lake 0

• Princeton 13, Cambridge-Isanti 0

WRIGHT COUNTY

• Hutchinson 2, New Prague 2, OT

• Mound Westonka 7, Litchfield/D-C 2

• Orono 5, Holy Family 2

METROPOLITAN AREA

• Champlin Park 3, Forest Lake 2

• Chanhassen 5, Hopkins 1

• Duluth East 4, Centennial 0

• Eagan 3, East Ridge 1

• Irondale 4, Coon Rapids 3, OT

• Minnesota River 3, Redwood Valley 2

• Moorhead 2, St. Michael-Albertville 2, OT

• Owatonna 2, Northfield 0

• Rosemount 7, Chaska 0

• St. Louis Park 2, Gentry Academy 1, OT

• Shakopee 3, Minneapolis 0

• Simley 11, Minnehaha Academy 4

• Spring Lake Park 8, River Falls (Wis.) 7, OT

• White Bear Lake 3, Hill-Murray 2, OT

• Winona 3, Red Wing 1

hockey • GIRLS

LAKE

• Edina 4, Buffalo 1

• Minnetonka 4, Eden Prairie 0

• North Wright County 6, Wayzata 4

METRO EAST

• Hill-Murray 2, North St. Paul/Tartan 1

• Simley 7, Henry Sibley/St. Paul 1

• South St. Paul 3, Mahtomedi 2

NORTHWEST SUBURBAN

• Andover 3, Maple Grove o

• Blaine 9, Totino-Grace 0

• Centennial 3, Rogers 2, OT

• Elk River/Zimmerman 5, Osseo/PC 3

SOUTH SUBURBAN

• Apple Valley 2, Lakeville South 1

• Eagan 5, Shakopee 2

• Eastview 4, Prior Lake 1

• Farmington 8, Rosemount 5

• Lakeville North 5, Burnsville 4

SUBURBAN EAST

• Forest Lake 5, Cretin-Derham Hall 3

• Mounds View 5, Irondale/St. Anthony 0

• Stillwater 4, East Ridge 1

• Woodbury 1, Roseville 0

WRIGHT COUNTY

• Delano/Rockford 3, Waconia 0

• Holy Family 7, Orono 1

• Hutchinson 4, New Prague 1

• Litchfield/D-C 1, Mound Westonka 1, OT

METROPOLITAN AREA

• Benilde-St. Margaret’s 9, Holy Angels 0

• Cloquet-Esko-Carlton 8, Princeton 0

• Hopkins/St. Louis Park 7, Red Wing 3

• Minneapolis 4, Bl. Jefferson 0

• Northfield 4, Owatonna 0

SWIMMING • boys

METROPOLITAN AREA

• Buffalo 97, Monticello 87

• Dassel-C./Litchfield 97, St. Cloud Apollo 83

• Hopkins 120, SP Highland Park/SPA 63

• Northfield 96, Roch. John Marshall 84

Wrestling

METROPOLITAN AREA

• Glencoe-SL/LP 48, Sibley East 12

SUMMARIES

BASKETBALL • BOYS

Armstrong 74, Coon Rapids 58

Armstrong 36 38-74

Coon Rapids 20 38-58

Armstrong: Breitbach 20, Biewen 12, Inniger 11, Iyawe 9, Larkins 7, Solomon 5, Bies 4, Newbern 4, Stanslaski 2. Coon Rapids: Moronge 19, Aurelius 11, Doe 9, Smith 7, Palmer 5, Elmi 4, Tarnue 3.

Blaine 55, Osseo 37

Blaine 31 24-55

Osseo 17 20-37

Blaine: Kaul 13, Giles 10, Hicks-Stohl 10, Perreault 8, Olson 6, Kavi 4, Garcia-Leaf 2, Stepanek 2. Osseo: Kamara 12, Omooria 8, Barhayiga 6, Waits 6, McIntyre 3, Nygard 2.

Bl. Jefferson 52, Mpls. Southwest 44

Minneapolis Southwest 26 18-44

Bloomington Jefferson 24 28-52

Minneapolis Southwest: Polydorou 19, Holter 16, Ford 3, Gaulden 2, Mattox 2, Reed 2. Bloomington Jefferson: Jones 14, Wanzek 13, Lind 9, Colby 6, Schrank 6, Atkins 4.

Cambridge-Isanti 69, Duluth East 65

Cambridge-Isanti 33 36-69

Duluth East 33 32-65

Cambridge-Isanti: Ladd 21, Abraham 18, Melander 14, Braaten 6, Cox 5, Swanson 5. Duluth East: Saldivar 21, Paulson 14, Thompson 13, Winesett 11, Van Scoy 6.

Chaska 74, Wayzata 68

Chaska 34 40-74

Wayzata 37 31-68

Chaska: Lea 22, Strazzanti 16, Faisal 12, Kallman 7, Frick 6, Goetz 6, Nicholson 5. Wayzata: Bjerke 21, Berkland 16, Yarbrough 14, Williams 8, Bokovitz 2, Gullickson 2, Harvey 2, Lance 2, Knox 1.

CHOF 76, Minnesota Transitions 40

Minnesota Transitions 16 24-40

Christ’s Household of Faith 37 39-76

Minnesota Transitions: Patterson 18, Jones 7, Brown 6, Whitson 4, Fisher 3, Robertson 2. Christ’s Household of Faith: Eckman 15, Collins 12, P. Alleman 11, Strandlund 11, A. Alleman 8, S. Alleman 4, H. Bluhm 4, Scheeler 4, C. Bluhm 3, Harms 2, Schutz 2.

Cretin-Derham Hall 64, Woodbury 51

Cretin-Derham Hall 22 42-64

Woodbury 26 25-51

Cretin-Derham Hall: Hadley 23, Carter 19, Holloman 9, Jones 8, Tauer 3, Guerra 2. Woodbury: Cimperman 14, McMorrow 13, West 11, Culpepper 6, Rohrer 3, Frommelt 2, Padelford 2.

Delano 71, New Ulm 51

Delano 22 49-71

New Ulm 27 24-51

Delano: Smith 23, Longstreet 18, O’Neill 18, Otto 5, Tolkkinen 4, Balsiger 3. New Ulm: Melby 24, Rhode 14, Osbourne 10, Geariety 3.

East Ridge 58, Irondale 28

East Ridge 22 36-58

Irondale 8 20-28

East Ridge: Carlson 20, Bretoi 8, Thomas 8, Blue 7, Adams 4, Jeter 4, North 3, Koch 2, Kriesel 1, Larson 1. Irondale: Herzog 9, Crooks 4, Vana 4, Benti 3, Eilefson 3, Ejiofor 3, Kasper 2.

Eastview 87, Burnsville 81

Burnsville 44 37-81

Eastview 37 50-87

Burnsville: Rosenber 26, El-Amin 22, Kempf 12, Bettis 10, Alexander 6, Jordan 3, Brown 2. Eastview: Crowl 33, Thissen 26, James 9, Spann 6, Machacek 4, Scales 4, Stalboerger 3, Purcell 2.

Eden Prairie 74, North St. Paul 57

Eden Prairie 38 36-74

North St. Paul 26 31-57

Eden Prairie: Frisch 18, Christensen 15, Andrews 13, Dobbs 12, Dunford 4, Foster 4, Donohue 3, Tiran 3, Watson 2. North St. Paul: Thomas 20, Muhammad 15, Hickman 12, Murphy 6, Ajayi 2, Teigland 1, Wright 1.

Forest Lake 68, Park of Cottage Grove 40

Park of Cottage Grove 22 18-40

Forest Lake 35 33-68

Park of Cottage Grove: Lane 11, Bammert-Mueller 6, Blumberg 5, Townsend 5, Blatcher 4, Dixon 4, Bearth 3, Schmillen 2. Forest Lake: Boysen 27, Traylor 10, Taylor 8, Peterson 7, Berg 4, Zobreck 4, Gullikson 3, Thiesfeld 3, Ritter 2.

Henry Sibley 68, St. Thomas Academy 65, OT

Henry Sibley 28 28 12-68

St. Thomas Academy 22 34 9-65

Henry Sibley: Thompson 16, Davis 12, Frier 9, Russell 9, Hale 6, Michaels 5, Latvis 4, Lail 3, Hazzard 2, Lail 2. St. Thomas Academy: Betts 20, Dvorak 8, Kirchner 8, Chamberlain 8, Fondungallah 6, Vascellaro 6, Grismer 4, Chamberlain 3, Bickford 2.

Hill-Murray 62, St. Agnes 53

Hill-Murray 35 27-62

St. Agnes 28 25-53

Hill-Murray: McKinley 19, Larmie 13, Schoenecker 8, Nicholson 7, Yanz 7, Yanz 6, Koch 2. St. Agnes: Brezny 15, Masek 12, Plamann 10, Okerstrom 7, Jones 3, Brownell 2, Flood 2, Stark 2.

Holy Angels 72, Holy Family 67

Holy Family 31 36-67

Holy Angels 31 41-72

Holy Family: Seck 13, Thompson 13, Hendler 12, Kirsch 11, Torborg 9, Lund 5, McNulty 2, Richelsen 2. Holy Angels: Banovetz 21, Johnson 18, Boyd 16, Smith 8, Kesti 3, O’Rourke 3, Pierce 3.

Hopkins 92, Minnehaha Academy 85, OT

Minnehaha Academy 37 43 5-85

Hopkins 35 45 12-92

Minnehaha Academy: Suggs 41, Davis 15, Aligbe 9, Smith 7, Watson-Saulsberry 5, Finney 4, Carter 2, Johnson 2. Hopkins: Walton 29, Treml 23, Richardson 11, Gray 9, Nnaji 7, Shrake 7, Merritt 3, White 3.

Lakeville North 76, Farmington 60

Lakeville North 41 35-76

Farmington 23 37-60

Lakeville North: Blascziek 17, Kamara 17, Frechette 15, Koshiol 11, Miller 8, Nephew 4, Laufenburger 3, Wall 1. Farmington: Ask 21, Huschka 9, Bassett 8, Darrington 6, Hrncir 6, Cochnauer 5, Rust 5.

Lakeville South 57, Apple Valley 43

Apple Valley 22 21-43

Lakeville South 36 21-57

Apple Valley: Hosea 15, Friedt 8, Kone 6, Jackson 4, Ewald 3, Klett 3, Edgeworth 2, Johnsen 2. Lakeville South: Patterson 20, Mast 10, Bachinski 6, Mahlman 6, Fliehe 5, Unke 3, Vigil 3, Bloomquist 2, Leland 2.

Mankato East 68, Northfield 47

Mankato East 36 32-68

Northfield 21 26-47

Mankato East: Gong 22, Merseth 18, Madson 16, Omot 7, Gong 3, Schendel 2. Northfield: Schetnan 15, Clay 9, Monaghan 7, Larson 6, Touchette 6, Labenski 4.

Maple Grove 81, Elk River 55

Elk River 26 29-55

Maple Grove 36 45-81

Elk River: Mielke 16, Carr 9, Melchior 7, Eng 6, Erickson 4, Hultberg 4, P. Behne 3, C. Behne 2, Gillquist 2, O’ Connor 2. Maple Grove: Parker 15, Dillard 13, Bergstrom 9, Haakenson 9, Fahnbulleh 6, Miller 6, Paurus 6, Anthony-Larmouth 5, O’Dwyer 5, Williams 4, Boettcher 3.

Math & Science 64, Groves Academy 54

Math & Science 37 27-64

Groves Academy 12 42-54

Math & Science: Sahr 11, Kroells 10, Goff 9, Taiwo 8, Elhassan 7, Eng 6, Hansen 6, Demer 4, Stephen 3. Groves Academy: Galle 28, Gordon 9, Hall 7, Anderson 4, Berthoud 3, Harden 3.

Mound W. 70, St. Michael-Albertville 56

Mound Westonka 34 36-70

St. Michael-Albertville 32 24-56

Mound Westonka: Sexton 19, Spaeth 17, Prok 13, Phommahaxay 10, Heimermann 6, Dempsey 3, Leonard 2. St. Michael-Albertville: Tennyson 16, Olson 13, Carroll 10, Wieker 6, Merila 5, Miller 4, Culhane 2.

Mounds Park Academy 50, Chesterton 49

Chesterton 32 17-49

Mounds Park Academy 19 31-50

Chesterton: Soderlund 16, Lelemsis 15, Halpin 6, Ahlquist 4, WIlkowske 3, Eldridge 3, Laughery 2. Mounds Park Academy: Fruchterman 20, Mahamoud 10, Esch 9, Muppidi 7, Nicoski 4.

Nova Classical 48, Shattuck-St. Mary’s 38

Shattuck-St. Mary’s 20 18-38

Nova Classical 20 28-48

Shattuck-St. Mary’s: Xiong 13, Antwi 10, Jiao 7, Song 6, Gong 2. Nova Classical: Parsonage 17, Taha 13, Borell 9, Frost 6, Monroe 3.

Park Center 85, Anoka 35

Park Center 53 32-85

Anoka 14 21-35

Park Center: Dainja 23, Frierson 16, Grigsby 12, Ijadimbola 10, Brown 7, Cook 5, Lewis 4, Carrington 2, Oganda 2, Rudolph 2, Ware 2. Anoka: Prah 9, Tinnel 7, Kiatamba 6, Ayeni 4, Deutschman 3, Nyamari 2, Stewart-Kush 2, Wilson 2.

Princeton 89, Hermantown 84

Hermantown 44 40-84

Princeton 47 42-89

Hermantown: Soumis 34, Kucza 13, Mesedahl 12, Thomas 11, Kragseth 8, Everett 6. Princeton: Flicek 21, Miller 17, Alickson 15, Laabs 11, Stay 11, O’Neil 7, Bebeau 5, Arseneau 2.

Rockford 59, Big Lake 44

Rockford 31 28-59

Big Lake 16 28-44

Rockford: Sisk 22, Traen 15, Kulavik 6, Boysen 4, Brun 4, Hall 4, Pepin 4. Big Lake: Windhorst 14, Spanier 9, Josewski 7, McConville 5, Morehead 5, Boeckman 3, Ombongi 1.

St. Croix Lutheran 76, Brooklyn Center 46

Brooklyn Center 17 29-46

St. Croix Lutheran 42 34-76

Brooklyn Center: Chavis 14, Larkins 8, Somefun 8, Smith 7, Rich 4, Sewonou 3, Johnson 2. St. Croix Lutheran: Garcia 24, Bushaw 10, Longueville 9, Arroyo 6, Mielke 6, Miller 6, Austin 4, Jovanovic 4, Lemke 3, Blomquist 2, Raasch 2.

St. Francis 47, Chisago Lakes 45

Chisago Lakes 29 16-45

St. Francis 22 25-47

Chisago Lakes: Koehler 18, Backes 14, Thompson 4, Lasiuta 3, Sanvik 3, Koehler 2, Forsberg 1. St. Francis: Schroeder 15, Magnuson 10, Jackson 9, Luesse 3, Scardigli 3, Waller 3, Bothun 2, Schultz 2.

Simley 62, St. Anthony 46

Simley 27 35-62

St. Anthony 14 32-46

Simley: Vandermeer 19, Buysman 15, Binley 11, Jioklow 10, Robinson 5, Wormer 2. St. Anthony: Kachman 13, Nelson 13, Lucas 7, Omodt 7, Abraham 6.

South St. Paul 71, Richfield 66

Richfield 36 30-66

South St. Paul 30 41-71

Richfield: January 26, Grayson 22, Miles 8, Casey Hammond 5, Patterson 3, Heddle 2. South St. Paul: Dodd 36, Gleb 15, Brown 9, Nieman-Burnett 4, Faulk 3, Dean 2, Harmon 2.

Spring Lake Park 80, Andover 45

Spring Lake Park 51 29-80

Andover 26 19-45

Spring Lake Park: Remme 26, Myren 17, Johnston 12, Philips 7, Ojile 6, Skelly 6, Kesti 2, Leifker 2, Wreh 2,. Andover: Foy 9, Aune 7, Sharon 7, Weikel 7, Musungu 4, Alexander 2, Angell 2, Feine 2, Kleppe 2, Learned 2, Kalmes 1.

Tartan 69, St. Paul Harding 46

St. Paul Harding 20 26-46

Tartan 30 39-69

St. Paul Harding: Sharp 25, Addai 8, Lane 4, Ahmed 3, Adam 2, Bisong 2, Gray 2. Tartan: Kearney 16, Binns 13, Dowd 8, Chelley 7, Vukomanovich 6, Keita 4, Singer 4, Favors 3, Burns 3.

Totino-Grace 53, Champlin Park 50

Totino-Grace 20 33-53

Champlin Park 21 29-50

Totino-Grace: Chatman 23, Alt 8, Akpati 7, Humphries 6, Burger 5, O’Hara 4. Champlin Park: Strong 22, Nwaokorie 9, Moberg 6, Witt 6, Olson 2, Rens 2, Walter 2, Scott 1.

Waconia 81, Jordan 74

Waconia 40 41-81

Jordan 36 38-74

Waconia: Hayes IV 20, Swanson 19, Christians 14, Delange 11, Behrens 8, Schwob 6, Kienholz 2, Wisniewski 1. Jordan: Samuelson 32, Koch 13, Keiser 9, Sievers 9, Kloeppel 5, Dietel 4, Dean 2.

BASKETBALL • GIRLS

Apple Valley 53, Lakeville South 46

Lakeville South 30 16-46

Apple Valley 25 28-53

Lakeville South: Wheeler 15, Guentzel 10, Schultz 9, Harvey 4, Brown 3, Ostrowski 3, Ohnstad 2. Apple Valley: Mutch 22, Young 16, Myers 14, Reed 1.

Armstrong 54, Coon Rapids 48, OT

Coon Rapids 25 19 4-48

Armstrong 13 31 10-54

Coon Rapids: Giorgi 13, Kehr 9, Post 8, Ntambwe 6, Holland 5, Kalala 3, Thom 3, Henneman 1. Armstrong: Brugnoli 20, Brigham 10, Fisher 9, Hanley 5, Beugen 4, Parsons 3, McGowan 3.

Becker 85, Foley 29

Foley 21 8-29

Becker 45 40-85

Foley: Hageman 8 Hermanson 8, , Gross 6, Mazacek 4, Wilson 2, Beier 1. Becker: Kent 17, Bengtson 15, Gamble 14, Westin 14, Nuest 8, Lindquist 7, Brown 5, Nuest 5.

Benilde-SM 63, Mound Westonka 53

Benilde-St. Margaret’s 29 34-63

Mound Westonka 31 22-53

Benilde-St. Margaret’s: Olson 25, Wolf 17, Coleman 8, Reliford 4, Davison 3, Layton 2, Sohm 2, Swann 2. Mound Westonka: Shelton 23, Drill 9, Wanner 5, Blanck 4, Hollins 4, Otto 4, Eidsness 3, Peterson 1.

Blaine 70, Osseo 49

Osseo 29 20-49

Blaine 34 36-70

Osseo: Holman 17, Choi 13, Cronin 6, Wilson 6, Brack 3, Kline 2, Tuazama 2. Blaine: Bohr 22, Garfield 17, Friedrich 10, Schmidt 7, Hoehne 6, Terry 4, Bryant 2, Smith 2.

Centennial 70, Rogers 65

Rogers 26 39-65

Centennial 37 33-70

Rogers: Buzzelle 24, Karels 10, Jensen 8, Brenning 7, Fuller 6, Heinen 6, Glad 4. Centennial: Guyer 27, Anderson 14, Han. Herzig 10, Kubes 10, Cummings 4, Hai. Herzig 3, Johnson 2.

Chaska 69, New Prague 41

New Prague 15 26-41

Chaska 34 35-69

New Prague: Russo 12, Giesen 8, B. Vasecka 6, K. Vasecka 6, Russo 5, Mulvihill 2, Wedeking 2. Chaska: Heyer 14, Sanders 12, VanEps 12, Williems 9, Hendrickson 8, Schuelke 8, Heir 4, Karrmann 2.

Chisago Lakes 50, St. Francis 35

Chisago Lakes 31 19-50

St. Francis 19 16-35

Chisago Lakes: Erickson 17, Hempel 14, Bjelland 11, Gillach 4, Godden 2, Saueressig 2. St. Francis: Rothbauer 11, Aaberg 10, Kopet 9, Mensink 8, Schultz 5, Ogbemudia 2.

Cretin-Derham Hall 65, Woodbury 53

Cretin-Derham Hall 35 30-65

Woodbury 20 33-53

Cretin-Derham Hall: Mason 25, Jackson 14, Mader 8, Martinez Stewart 8, Moeschter 4, Allen 2, Caruso 2, Lewis 2. Woodbury: West 16, Grant 13, Mundahl 9, Paulson 8, Buckhalton 4, Henry 2, Hurley 1.

DeLaSalle 80, St. Michael-Albertville 69

St. Michael-Albertville 43 26-69

DeLaSalle 42 38-80

St. Michael-Albertville: Kramer 16, Miller 15, Alexander 13, Johnson 13, Cox 8, Tennyson 3, Carlson 1. DeLaSalle: Weems 24, White 16, Lockett 15, Runsewe 11, Thomas 8, Salaam 6.

East Ridge 61, Irondale 51

Irondale 24 27-51

East Ridge 39 22-61

Irondale: Okpara 16, Hiatt 9, Morris 9, Engel 7, Bickford 6, Jarmoluk 2, Neumann 2. East Ridge: Christenson 17, Burns 13, Knupp 10, Stegeman 9, Carlson 6, Arnold Jones 4, Slavin 2.

Farmington 78, Lakeville North 67

Farmington 45 33-78

Lakeville North 31 36-67

Farmington: Hart 25, Mogensen 20, Kindseth 14, Blandin 10, Mohr 7, Ebel 2. Lakeville North: Jensen 27, Kuma 22, Berkvam 9, Robison 5, Glomstad 2, Ruhland 2.

Forest Lake 64, Park of Cottage Grove 27

Forest Lake 34 30-64

Park of Cottage Grove 18 9-27

Forest Lake: Anderson 26, G. Krieger 14, M. Krieger 10, Pitzl 6, Pekron 4, Bostrom 2, Lesch 2. Park of Cottage Grove: Blumberg 7, Jameson 7, Satcher 6, Olson 3, Boykin 2, Langbehn 2.

Hill-Murray 92, Fridley 57

Fridley 22 35-57

Hill-Murray 52 40-92

Fridley: Yancy 14, Gillispie 10, Johnson 10, Drummer 9, Hansen 5, Morben 5, Namgyal 4. Hill-Murray: Hartzel 30, Mackley 20, Runyon 19, Sutherland 8, Pearson 5, Perkins 3, Rymal 3, Mackley 2, Werner 2.

Holy Family 75, Glencoe-Silver Lake 58

Glencoe-Silver Lake 28 30-58

Holy Family 35 40-75

Glencoe-Silver Lake: Monahan 23, Christianson 12, Malz 5, Touailat 5, Sonju 4, Guerrero 3, Hansch 2, Metcalf 2, Richer 2. Holy Family: Bowlin 18, Elander 17, Cizek 14, Hall 10, Hertel 7, Neubauer 5, Fink 2, Schmeling 2.

Hutchinson 80, Rockford 75

Hutchinson 28 52-80

Rockford 24 51-75

Hutchinson: Stamer 22, Beffert 21, Stamer 17, Olberg 9, Ellis 8, Korson 2, Peterson 1. Rockford: Manthana 26, Lark 12, Cusciotta 11, Graunke 7, Sather 7, Byers 6, Robran 4, Stedman 2.

Mahtomedi 83, Columbia Heights 54

Columbia Heights 26 28-54

Mahtomedi 56 27-83

Columbia Heights: Bergan 15, Howard-Reynolds 14, Howard-Reynolds 9, Laryea 7, Mohamed 5, Rockwell 2, Kyseth 2. Mahtomedi: Thompson 16, Washington 16, Hronski 13, Salmen 12, Schimnowski 10, Underwood 8, Cummins 4, Potthoff 2, Gile 2.

Maple Grove 47, Elk River 44, OT

Maple Grove 21 21 5-47

Elk River 23 19 2-44

Maple Grove: Baranick 17, Lamker 17, Kanz 6, Schulte 5, Brant 2. Elk River: Langbehn 14, Tobin 7, Engebretson 6, Haack 6, Kanenwisher 5, Maass 4, Barschdorf 2.

Maple Lake 61, PACT 25

Maple Lake 40 21-61

PACT 16 9-25

Maple Lake: Heying 19, Lind 15, Elsenpeter 10, Demarais 7, Kiebel 4, Wassermann 4, Pribyl 2. PACT: Erickson 13, Churchill 6, Moran 4, Spiess 1, Willems 1.

Mayer Lutheran 67, Norwood YA 49

Mayer Lutheran 30 37-67

Norwood Young America 19 30-49

Mayer Lutheran: Chmielewski 9, Lade 9, Schermann 9, Wachholz 9, Stahlke 8, Karels 7, Paulsrud 7, Guetzkow 5, Carns 4. Norwood Young America: Wischnack 14, Conser 12, Kamps 12, Herrmann 11.

Mpls. Edison 52, Mpls. Roosevelt 41

Minneapolis Edison 27 25-52

Minneapolis Roosevelt 12 29-41

Minneapolis Edison: Brown 16, Seabrooks 11, Johnson 9, Easton 8, Morrow-Carpenter 3, Young 3, Poisson 2. Minneapolis Roosevelt: Wren 19, Walker 13, Reichert-Giron 4, Johnson 3, Brown 2.

Monticello 59, Dassel-Cokato 36

Monticello 20 39-59

Dassel-Cokato 16 20-36

Monticello: Olson 23, Spears 14, Manning 7, Terres 7, Roubinek 3, Zwack 2, Cordell 2, Lindberg 1. Dassel-Cokato: Travis 10, Patten 7, Lee 6, Quem 6, Quem 5, Kraemer 2.

New Ulm 67, Delano 58

New Ulm 29 38-67

Delano 31 27-58

New Ulm: Dennis 23, Osborne 13, Windschill 10, Wick 8, Nesvold 5, Forstner 5, Suess 3. Delano: Brinkmann 22, Elstad 8, Peterson 8, Jaunich 6, Deters 4, Peterson 4, Stowman 4, Jackola 2.

North Branch 71, St. Croix Prep 38

North Branch 29 42-71

St. Croix Prep 22 16-38

North Branch: Peaslee 17, Helin 16, Lattimore 11, Carlson 10, Bunes 9, Kuhlman 5, Bistodeau 3. St. Croix Prep: Ylonen 9, Doely 9, Christenson 7, Peterson 6, Schutz 3, Whitman 2, Witt 2.

Orono 57, Concordia Academy 46

Concordia Academy 18 28-46

Orono 29 28-57

Concordia Academy: Tensaie 15, Coultas 12, Pelzer 7, Siglin 6, Landvik 4, Hackett 2. Orono: Knudson 14, Johnson 12, Singleton 10, Youngs 10, Paulson 9, Gunderson 2.

Park Center 76, Anoka 50

Anoka 23 27-50

Park Center 48 28-76

Anoka: Anderson 12, McAlpine 12, Stangle 10, Quire 8, Tommerdahl 4, Seibure 2, Youngquist 2. Park Center: McKenzie 42, Frost 13, Ragulen 12, Griffin 5, McGill 2, Baggett 1, Chatman 1.

Rosemount 64, Prior Lake 56

Prior Lake 22 34-56

Rosemount 30 34-64

Prior Lake: Brostrom 16, Pitsch 14, Kulstad 10, Kallevig 7, Trachsel 6, Pawlyshyn 3. Rosemount: Janssen 23, Leenderts 14, Staley 8, O’Neil 8, Finley 5, O’Neil 3, Tauer 2, Freking 1.

Roseville 60, Mounds View 39

Roseville 32 28-60

Mounds View 12 27-39

Roseville: Johnston 21, Ugass 13, Haug 9, Meadows 9, Johnston 6, Parker 2. Mounds View: Becher 17, Ban 6, Manecke 5, Hanson 4, Abed 3, Dolton 2, Bone 2.

Royalton 70, Heritage Christian 68

Royalton 40 30-70

Heritage Christian 31 37-68

Royalton: Malikowski 20, Gottwalt 17, Anderson 13, Schoenrock 9, Petron 5, Waletski 4, Popp 2. Heritage Christian: Schuck 24, Robbins 14, Allen 13, Millar 7, Jones 4, Smith 4, Jacobson 2.

St. Paul Highland Park 44, St. Agnes 27

St. Agnes 10 17-27

St. Paul Highland Park 12 32-44

St. Agnes: Boyle 14, Miller 4, Plamann 4, Dipetro 3, Yost 2. St. Paul Highland Park: Ellis 13, Norquist 11, Turner 11, Cournoyer 7, Bade 2.

Sartell-St. Stephen 67, Zimmerman 62, OT

Sartell-St. Stephen 27 32 8-67

Zimmerman 30 29 3-62

Sartell-St. Stephen: E. Crandall 19, Mahowald 18, Templin 10, L. Crandall 6, Driste 5, Snoberger 5, Larson 4. Zimmerman: Paulsen 18, Hagstrom 16, Olerich 9, Williams 9, Larson 3, McEachern 3, Giffen 2, Miller 2.

Shakopee 68, Eagan 47

Eagan 29 18-47

Shakopee 37 31-68

Eagan: Eckerle 10, Fandre 10, Grebin 6, Plonski 5, Buslee 4, Iten 4, Morin 4, Erickson 2, Hoke 2. Shakopee: Holte 17, Brennan 15, Broze 14, Cordes 11, Jossart 5, McClellon 4, Giese 2.

South St. Paul 65, St. Paul Harding 23

South St. Paul 37 28-65

St. Paul Harding 12 11-23

South St. Paul: Rosebur 18, Podgorski 12, McLaughlin 10, Youngstrom 9, Ebert 6, Bauer 6, Dillion 4. St. Paul Harding: Kardor 7, Davis Chavez 6, Dixon 4, Logan 2, Lopez 2, Reid 2.

Spring Lake Park 69, Andover 63

Andover 21 42-63

Spring Lake Park 37 32-69

Andover: White 23, Gerth 14, Diemer 8, Donner 6, Feine 5, Scowcroft 3, Elynck 3, White 1. Spring Lake Park: Ngene 17, Talso 13, Smith 13, Dunbar 6, Diaz 6, Levahn 4, Kloubec 3, Richard 3, Nienow 3, Falvey 1.

Totino-Grace 44, Champlin Park 38

Champlin Park 20 18-38

Totino-Grace 26 18-44

Champlin Park: Quick 9, Stefferud 8, Lillard 7, Counce 5, Doree 4, Valentino 3, Fitzpatrick 2. Totino-Grace: Meyer 17, Dengerud 10, Schutz 7, Caspers 4, Sikkink 4, Hall 2.

Watertown-Mayer 64, Maranatha 52

Watertown-Mayer 35 29-64

Maranatha 21 31-52

Watertown-Mayer: Czinano 20, Mueller 12, Heilman 11, Bumeister 9, Bamhart 4, Barden 4, Foley 4. Maranatha: Hill 18, Jarnot 9, Erickson 5, Au. Lanari 5, Griffin 4, Ab. Lanari 4, White 4, Dehler 3.

White Bear Lake 69, Stillwater 55

Stillwater 25 30-55

White Bear Lake 38 31-69

Stillwater: Karlen 14, Scalia 13, Pratt 11, Holder 6, Cote 5, Fultz 4, Carr 2. White Bear Lake: Janicki 17, Hughes 15, Lehner 15, Eckerle 9, Juelich 6, Bachmeier 4, Anderson 3.

HOCKEY • BOYS

Champlin Park 3, Forest Lake 2

Forest Lake 2 0 0-2

Champlin Park 0 3 0-3

First: F-Makelke (Johnson), 8:56, sh. F-Johnson (Vlatkovich, LaCasse), 13:22. Second: C-Sinjem, 2:32. C-Mus (Sinjem, Grant), 12:39. C-Vizenor (Lawler, Thompson), 15:15. Saves: Forest Lake: Soukkala 9-10-3-22. Champlin Park: Wostrel 7-5-10-22.

Chanhassen 5, Hopkins 1

Hopkins 1 0 0-1

Chanhassen 3 1 1-5

First: C-Davidson (Bosch, Gerebi), 3:51. H-Renier (Greeley, DeGiulio), 7:55, pp. C-Willis, 10:32. C-Hudnut (Thomas, Bosch), 15:26. Second: C-Nicholson (Davidson, Kauffman), 10:22. Third: C-Hegenes (Martin), 8:44. Saves: Hopkins: Hayes 5-13-17-35. Chanhassen: Weyandt 11-11-9-31.

Duluth East 4, Centennial 0

Centennial 0 0 0-0

Duluth East 0 2 2-4

Second: DE-Johnson (Erickson), 3:40. DE-Johnson (Nelson), 5:40. Third: DE-Cummings (Sutherland, Hoops), 12:30, pp. DE-Hoops, 16:57, sh. Saves: Centennial: Troje 10-12-6-28. Duluth East: Kausch 5-6-11-22.

Eagan 3, East Ridge 1

East Ridge 0 0 1-1

Eagan 0 1 2-3

Second: E-Reiff (Meiers, Byrne), 5:11. Third: E-Byrne (Anderson, Asta), 5:05. ER-Troje (Brown, Johnson), 12:23. E-Meiers, 16:39. Saves: East Ridge: Dokken 6-10-15-31. Eagan: Manzella 8-8-9-25.

Hutchinson 2, New Prague 2, OT

New Prague 0 0 2 0-2

Hutchinson 0 0 2 0-2

Third: H-Jozwick (Johnson), :52. NP-Lee (Vacek), 10:17, sh. H-Jozwick (Jensen, Knorr), 10:48. NP-Picka (WIlmes), 12:37. Saves: New Prague: Schmidt 6-6-7-3-22. Hutchinson: Hagen 7-6-16-6-35.

Irondale 4, Coon Rapids 3, OT

Irondale 1 1 1 1-4

Coon Rapids 0 1 2 0-3

First: I-LaPoint (Anderson, Foley), 9:23. Second: I-Neururer (Anderson, Foley), :24. CR-Kouri (Pour, Covel), 16:59. Third: I-Foley (Kvaal), :38, pp. CR-Covel (Kouri), 11:19. CR-Racine (Avery, Espinosa), 13:56. Overtime: I-Anderson (Foley), 6:20. Saves: Irondale: Kaasa 3-6-8-2-19. Coon Rapids: Wise 13-7-14-4-38.

Mahtomedi 5, South St. Paul 0

Mahtomedi 0 3 2-5

South St. Paul 0 0 0-0

Second: M-Klingbeil (Peterson, Johnson), 1:54. M-Klingbeil (Peterson), 9:55. M-Berglund (Pieper, Dulak), 10:40. Third: M-Decker (Hansen, Olson), 13:05. M-Dulak (Peterson), 15:01, sh. Saves: Mahtomedi: Dardis 11-13-12-36. South St. Paul: Sitar 7-3-7-17.

Minnesota River 3, Redwood Valley 2

Redwood Valley 0 2 0-2

Minnesota River 2 0 1-3

First: MR-Reicks (Olson), 5:48. MR-O’Keefe, 6:47. Second: RV-Clark, 6:10. RV-Clark (Beladic, Iwan), 6:53, pp. Third: MR-Weick (Sowder, Lehtinen), 16:55. Saves: Redwood Valley: Jacobson 6-13-5-24. Minnesota River: Kotek 4-8-7-19.

Mound Westonka 7, Litchfield/D-C 2

Mound Westonka 1 3 3-7

Litchfield/Dassel-Cokato 1 1 0-2

First: M-Krebsbach (Bowe, Krebsbach), 6:53, pp. L-Raisanen (Schroeder), 10:07. Second: L-Johnson, 4:35. M-Krebsbach (Krebsbach), 8:04, sh. M-Krebsbach, 8:47. M-Nobs (Sunder), 12:50. Third: M-Timberg, 2:56. M-Flemal (Curti, Doshan), 4:49. M-Bowe (Gutekunst, Nobs), 7:34. Saves: Mound Westonka: Moen 2-4-11-17. Litchfield/Dassel-Cokato: Halonen 9-7-8-24.

North Branch 8, Becker/Big Lake 0

Becker/Big Lake 0 0 0-0

North Branch 1 5 2-8

First: NB-Dekanick (Dekanick, Croal), 5:10. Second: NB-Sachs (Huth), 6:52. NB-Kerchner, 9:45. NB-Kerchner (Dekanick), 10:03. NB-Sachs (Croal, Johnson), 13:28, pp. NB-Sachs (Johnson, Huth), 15:39. Third: NB-Axberg (Croal, Kerchner), 9:31. NB-Garin (Langevin), 13:08. Saves: Becker/Big Lake: Anderson 12-13-6-31. North Branch: Turek 8-6-5-19.

Orono 5, Holy Family 2

Orono 0 4 1-5

Holy Family 1 1 0-2

First: HF-Fechko (Lindberg, Roelofs), 16:57, pp. Second: O-Hendrickson (Mohs-Messerli, Walker), 2:59, pp. O-Walker (Klaers), 8:53. O-Walker (Mohs-Messerli, Simon), 13:32. HF-Blood (Rahn), 13:52. O-Simon (Mohs-Messerli, Anderson), 16:34. Third: O-Hendrickson (Mohs-Messerli, Simon), 12:19, pp. Saves: Orono: McElroy 12-8-11-31. Holy Family: Halliwill 11-4-5-20.

Owatonna 2, Northfield 0

Owatonna 1 0 1-2

Northfield 0 0 0-0

First: O-Sampson (Achterkirch), 2:13. Third: O-Bangs (Oldefendt), 12:40. Saves: Owatonna: Wiese 5-7-9-21. Northfield: Frank 6-10-8-24.

Princeton 13, Cambridge-Isanti 0

Cambridge-Isanti 0 0 0- 0

Princeton 5 7 1-13

First: P-Southard (Cook, Jensen), 3:39. P-Cook (Jensen), 7:38. P-Jensen (Cook), 10:41. P-Pazdernik (Berglund), 12:26. P-Southard (Cook, Lindquist), 13:47. Second: P-Pazdernik (Berglund), 2:03. P-Southard (Cook), 4:37. P-Lindquist (Southard, Cook), 7:37, pp. P-Jensen (Southard, Cook), 10:06. P-Pazdernik (Huber, Anderson), 10:31. P-Cook (Jensen, Anderson), 12:25. P-Danielson, 14:45. Third: P-Smith (Pazdernik), 14:13. Saves: Cambridge-Isanti: Gibb 10-5-x-15, Ziebarth x-10-3-13. Princeton: Burian 12-10-5-27.

Rosemount 7, Chaska 0

Rosemount 2 2 3-7

Chaska 0 0 0-0

First: R-Kenefick (Stramel, Bade), 8:07. R-Levandowski (Brumm, Sabo), 10:55. Second: R-Levandowski, 4:50. R-Sabo (Levandowski, Ratzlaff), 13:08. Third: R-Campbell (Brumm, Levandowski), 1:10. R-Kenefick (Stramel, Bade), 4:05. R-Forshier (Campbell, Ohlenschlager van Coller), 15:50. Saves: Rosemount: Tollefson 10-7-4-21. Chaska: Wishart 4-8-1-13.

St. Louis Park 2, Gentry Academy 1, OT

St. Louis Park 0 0 1 1-2

Gentry Academy 0 0 1 0-1

Third: G-Yusupoff (Heiderscheid, Skinner), 3:45. S-Johnson (Dvorak, Berry), 9:34, pp. Overtime: S-Doss (Dvorak), 7:42. Saves: St. Louis Park: Pinney 7-6-12-11-36. Gentry Academy: Fellows 7-10-7-3-27.

Shakopee 3, Minneapolis 0

Shakopee 2 0 1-3

Minneapolis 0 0 0-0

First: S-Pederson (Roder, Loiselle), 6:14. S-Bigaouette (Schmidt), 14:34. Third: S-Schmitz (McCarvel), :29. Saves: Shakopee: Pederson 11-14-7-32. Minneapolis: Lamont 6-7-6-19.

Simley 11, Minnehaha Academy 4

Minnehaha Academy 1 3 0- 4

Simley 6 1 4-11

First: S-Peterson, :44. S-Peterson (Luedke, Prifrel), 2:56. S-Peterson (Luedke, Moland), 4:44, pp. S-Bollmann (Seidl), 13:12. S-Prifrel (Luedke, Peterson), 13:44. S-Prifrel (Luedke, Moland), 15:36. MA-Beugen (Coleman, Rodriguez), 16:42. Second: MA-Nelson, 4:12. MA-Nelson (Becker, McClenahan), 6:53, pp. S-Warrick (Luedke, Prifrel), 9:36. MA-McClenahan (Nelson, Becker), 13:55, pp. Third: S-Seidl (Gorman, Bollmann), 4:30. S-Robinson (Tuccitto, Bergum), 5:47. S-Warrick (Robinson), 6:36. S-Prifrel, 10:56, sh. Saves: Minnehaha Academy: Anderson 6-x-4-10, O’Connell x-4-3-7. Simley: Sandnas 5-8-5-18.

White Bear Lake 3, Hill-Murray 2, OT

White Bear Lake 1 0 1 1-3

Hill-Murray 0 0 2 0-2

First: WBL-Moerke (Kodytek, Verkerke), 16:11. Third: HM-Tabucol (Mountain), 8:06. HM-Strobel (Eischen, Pierre), 12:28, pp. WBL-Newpower (Rose), 16:44. Overtime: WBL-Rose (Roed), 4:13, pp. Saves: White Bear Lake: Steffens 5-7-5-2-19. Hill-Murray: Keopple 6-1-6-6-19.

Winona 3, Red Wing 1

Winona 1 2 0-3

Red Wing 0 0 1-1

First: W-Kovala (Grulkowski), 11:04. Second: W-Grulkowski (Thompson), 7:03. W-Grulkowski (Thesing, Larsen), 9:20, pp. Third: RW-Lampe (Luhman), 12:56. Saves: Winona: Benson 13-13-10-36. Red Wing: Coyle 7-10-6-23.

HOCKEY • GIRLS

Andover 3, Maple Grove 0

Andover 0 0 3-3

Maple Grove 0 0 0-0

Third: A-Hemp, 5:50, pp. A-Jurgensen (Kaiser, Goettl), 10:33. A-Goettl, 16:21. Saves: Andover: Pelkey 8-8-2-18. Maple Grove: Cassibo 13-10-10-33.

Apple Valley 2, Lakeville South 1

Lakeville South 1 0 0-1

Apple Valley 1 0 1-2

First: LS-Maloney (Fettig), 3:44. AV-Losby (Bergerson), 12:08. Third: AV-Lankas, 14:04. Saves: Lakeville South: Macklin 9-10-10-29. Apple Valley: Allen 8-11-8-27.

Benilde-St. Margaret’s 9, Holy Angels 0

Holy Angels 0 0 0-0

Benilde-St. Margaret’s 6 2 1-9

First: BSM-Podein (Mortenson, Mortenson), 1:02. BSM-Podein (Junker), 2:43. BSM-Hancock (Hanson), 10:09. BSM-Hanson, 10:30. BSM-Hanson (Hancock, Melsness), 13:20. BSM-DeCesare (Junker), 15:25, sh. Second: BSM-Junker (Jones, Peschel), 4:41. BSM-Peschel, 6:04. Third: BSM-McMillan, 15:00. Saves: Holy Angels: Rimstad 7-8-14-29. Benilde-St. Margaret’s: Greene 5-5-2-12.

Blaine 9, Totino-Grace 0

Blaine 3 4 2-9

Totino-Grace 0 0 0-0

First: B-Parent (Fussy), 8:31. B-Brunette (Parent), 11:19, pp. B-Fussy (Nowicki), 12:11. Second: B-Sandberg (Fussy), 1:03. B-Fussy (Brunette), 4:07. B-Bautch (Sinner, Singh), 6:57. B-Blesi (Fussy), 15:01, pp. Third: B-Singh (Janssen), 5:20. B-Janssen (Singh), 9:55. Saves: Blaine: Hansen 6-9-2-17. Totino-Grace: Schmaltz 9-5-x-14, Vowels x-5-6-11.

Centennial 3, Rogers 2, OT

Centennial 0 0 2 1-3

Rogers 0 2 0 0-2

Second: R-Hatcher (Erdahl, Vreeman), 5:38, pp. R-Patin (Scherling, Achterkirch), 9:51, pp. Third: C-O’Hara (Pitlick, Thompson), 15:20. C-Griefenhagen (Gulner), 16:59. Overtime: C-Griefenhagen (Gulner), 1:37. Saves: Centennial: Gilgosch 4-9-8-0-21. Rogers: Hartlage 9-4-10-0-23.

Cloquet-Esko-Carlton 8, Princeton 0

Cloquet-Esko-Carlton 2 2 4-8

Princeton 0 0 0-0

First: CEC-Pogorelc, 1:04. CEC-Nelson (DeLeon), 14:09. Second: CEC-DeLeon (Ellena, Stewart), :17. CEC-Pogorelc (Cawcutt, Jones), 9:29. Third: CEC-Bender (Nelson, Cawcutt), 3:46. CEC-Nelson (Bender, Cawcutt), 4:16. CEC-Dostal (Hanson, Grashorn), 7:04. CEC-Martin (Ellena), 16:50. Saves: Cloquet-Esko-Carlton: Maslowski 1-2-1-4. Princeton: Dembinski 17-10-6-33, Ulm x-x-2-2.

Cretin-Derham Hall 3, Forest Lake 2

Forest Lake 2 0 0-2

Cretin-Derham Hall 2 0 1-3

First: F-Peterson (Parent), 2:16. C-Ryan (Bonfe, Evans), 7:20. C-Bonfe, 15:14, pp. F-Parent (Peterson), 16:34. Third: F-O’Donovan (Mills), 3:48, pp. C-Dolan, 14:14. Saves: Forest Lake: Goehner 5-9-5-19. Cretin-Derham Hall: Fritz 13-9-14-36.

Delano/Rockford 3, Waconia 0

Delano/Rockford 2 1 0-3

Waconia 0 0 0-0

First: DR-Von Holtum (Staunton), 4:20. DR-Kuechle (Daly, Kivisto), 9:49, pp. Second: DR-Heinzen (Reierson), 12:22. Saves: Delano/Rockford: Glasrud 6-6-4-16. Waconia: Neubert 6-11-4-21.

Eagan 5, Shakopee 2

Eagan 2 2 1-5

Shakopee 0 2 0-2

First: E-Barger (Ruiz, Pladson), 10:12, pp. E-Ruiz (Barger), 13:04, pp. Second: S-Scott (Bode), 9:11. S-Grabianowski (Bachelor, Eckers), 10:54, pp. E-Cronkhite (Schreiber), 13:08. E-Ruiz (Barger, Cronkhite), 13:52. Third: E-Ruiz, 12:40. Saves: Eagan: Sieger 7-9-6-22. Shakopee: Hearn 9-8-3-20.

Eastview 4, Prior Lake 1

Eastview 2 1 1-4

Prior Lake 0 0 1-1

First: E-Benadum, 3:50. E-Wilhelm (Swenson, Bordson), 8:01. Second: E-Chesek, 9:31. Third: PL-Swanson (Winter), 0:54. E-Swenson (Benadum), 16:11. Saves: Eastview: Johnson 8-7-5-20. Prior Lake: Elbon 12-6-6-24.

Edina 4, Buffalo 1

Buffalo 0 1 0-1

Edina 1 1 2-4

First: E-Chorske (Jungels, Conner), 4:31. Second: B-Wurm (Habisch), 15:08. E-Conner (Jungels, Hankinson), 16:45. Third: E-Conner (Chorske, Jungels), 12:29. E-Conner, 15:15. Saves: Buffalo: Varner 7-15-8-30. Edina: Swann 2-1-5-8.

Elk River/Zimmerman 5, Osseo/PC 3

Elk River/Zimmerman 2 2 1-5

Osseo/Park Center 1 0 2-3

First: ERZ-Johnson (Fischer), 1:17. OPC-Sherner, 3:45. ERZ-Christian (Johnson, Fischer), 7:44. Second: ERZ-Soukup (Wilson), 11:22. ERZ-Christian (Johnson), 11:48. Third: ERZ-Wilson, 1:05. OPC-Strand, 2:44. OPC-Kraemer (Smith), 12:32. Saves: Elk River/Zimmerman: Langton 12-9-6-27. Osseo/Park Center: White 6-12-8-26.

Farmington 8, Rosemount 5

Rosemount 1 2 2-5

Farmington 4 1 3-8

First: F-Moehle, 2:57. F-Lancaster (Enright, Long), 5:13. R-Browning (Jagoe), 10:35, pp. F-Enright, 12:41. F-Enright (Moehle, Wood), 15:04, pp. Second: R-Tuttle (Browning, Shandorf), 3:44. R-Nygaard, 12:09. F-Helleson, 12:53. Third: R-Tuttle (Browning), 1:58. F-Zwart (Seifert, Moehle), 4:01, pp. F-Zwart (Helleson, Moehle), 6:09, pp. R-Shandorf (Tuttle, Tuttle), 9:40, pp. F-Zwart, 15:28. Saves: Rosemount: Tollefson 7-9-x-16, Heffron x-x-8-8. Farmington: Furlong 4-4-5-13.

Hill-Murray 2, North St. Paul/Tartan 1

Hill-Murray 0 1 1-2

North St. Paul/Tartan 0 1 0-1

Second: NSPT-Henriksen (Thieschafer), 9:05. HM-Sevigny, 11:57. Third: HM-Boyer (Steigauf), 4:48. Saves: Hill-Murray: Kennedy 4-5-2-11. North St. Paul/Tartan: Panagiotopoulos 13-4-15-32.

Holy Family 7, Orono 1

Holy Family 2 1 4-7

Orono 1 0 0-1

First: HF-Paidosh (Rock, Kelly), 2:15. O-Niccum (Ryskamp, Whittington), 3:43. HF-Woytcke, 14:07. Second: HF-Kelly (Limke, Morgan), 12:46. Third: HF-Hickey (Kelly), 2:06, pp. HF-Limke (Cronin), 4:49. HF-Woytcke (Moss, Kamp), 6:00. HF-Paulsen, 6:52. Saves: Holy Family: Blair 3-7-5-15. Orono: Lisle 10-17-10-37.

Hopkins/St. Louis Park 8, Red Wing 3

Red Wing 0 1 2-3

Hopkins/St. Louis Park 0 5 3-8

Second: R-Roe (DiNatale), 4:56. H-Rich (Meyer), 5:30. H-Brousseau (Amato), 6:14. H-Stoldorf (Rich, Hoffman), 8:06. H-Chollar (Meyer), 9:31. H-Brousseau (Meyer), 13:16, sh. Third: R-DiNatale (Zylka), 3:30, pp. R-Chaska (DiNatale, Hintz), 9:04, pp. H-Brousseau, 11:56. H-Rich (Stoldorf), 13:48. H-Chollar (O’Reilly), 16:58. Saves: Red Wing: Ehlers 17-8-13-38. Hopkins/St. Louis Park: Bosch 2-16-9-27.

Lakeville North 5, Burnsville 4

Burnsville 0 2 2-4

Lakeville North 1 2 2-5

First: LN-Jensen (Reed), 16:52. Second: LN-Power (Doll), 5:29. LN-Reed (Jensen, Albrecht), 9:12. B-Bowlby (Katzmarek), 10:04. B-Bowlby (Howard), 11:39, pp. Third: B-Sawchuk, 9:48. B-Sawchuk (Bowlby, Nelvin), 14:09. LN-Buckingham (Jensen, Power), 15:58. LN-Jensen, 16:52. Saves: Burnsville: Widen 11-4-4-19. Lakeville North: Santiago 7-5-12-24.

Litchfield/D-C 1 Mound Westonka 1, OT

Litchfield/Dassel-Cokato 1 0 0 0-1

Mound Westonka 0 0 1 0-1

First: LDC-DeWolf (Olson, Hillmann), 7:03. Third: MW-Pioske, 2:21. Saves: Litchfield/Dassel-Cokato: Stilwell 14-25-17-11-67. Mound Westonka: Nelson 5-3-2-0-10.

Minneapolis 4, Bloomington Jefferson 0

Minneapolis 2 1 1-4

Bloomington Jefferson 0 0 0-0

First: M-Helmstetter (Davis), 13:32, pp. M-Miller (Midtbo, Stevens), 16:50, pp. Second: M-Hamel (Sorock), 13:30, pp. Third: M-Garton (Davis, Helmstetter), 2:32. Saves: Minneapolis: Taylor 2-4-4-10. Bloomington Jefferson: Anderson 9-9-13-31.

Mounds View 5, Irondale/St. Anthony 0

Irondale/St. Anthony 0 0 0-0

Mounds View 1 1 3-5

First: MV-Bullert (Ballinger, Arfstrom), :37. Second: MV-Ballinger (Berggren, Bullert), 4:24. Third: MV-McAlpine (Robert, Landis), 3:39. MV-McAlpine (Berggren, Landis), 4:30. MV-Arfstrom (McAlpine, Coltvet), 7:13. Saves: Irondale/St. Anthony: Rupp 10-9-4-23. Mounds View: Thompson 1-3-7-11.

North Wright County 6, Wayzata 4

Wayzata 2 2 0-4

North Wright County 2 3 1-6

First: NWC-Bourgerie, 3:44. W-Matthews (Coffin, Branton), 5:34. W-Aadalen (Urban), 7:53. NWC-Skelton (Gillespie, Petersen), 8:16. Second: W-Branton (Hackley, Matthews), 1:15, pp. W-Branton (Coffin), 9:40. NWC-Petersen (Skelton), 9:54. NWC-Bourgerie (Dunn, Finnerty), 10:44. NWC-Skelton (Petersen), 12:17. Third: NWC-Bourgerie, 16:30. Saves: Wayzata: Kimlinger 4-15-1-20. North Wright County: LaRose 7-7-11-25.

Northfield 4, Owatonna 0

Northfield 0 1 3-4

Owatonna 0 0 0-0

Second: N-Monson (Puppe, Stanchina), 5:33, pp. Third: N-Stanchina (Fossum), 11:10. N-Monson (Stanchina), 14:12. N-Sorenson (Garlie), 14:49. Saves: Northfield: Malecha 9-7-7-23. Owatonna: Buryska 6-9-6-21.

Simley 7, Henry Sibley/St. Paul 1

Simley 3 3 1-7

Henry Sibley/St. Paul 0 1 0-1

First: S-Juers (Heimerl, Fredeen), 7:39. S-Juers (Boughton), 9:56. S-Tuccitto, 12:48. Second: S-Juers (Tuccitto), 2:20. S-Schwark, 5:29, pp. S-Juers (Juers, Heimerl), 10:46, pp. HSSP-Knoll, 15:39. Third: S-DuVal (Juers), 16:24. Saves: Simley: Patnode 1-6-3-10. Henry Sibley/St. Paul: Graham 16-14-16-46.

South St. Paul 3, Mahtomedi 2

Mahtomedi 0 1 1-2

South St. Paul 3 0 0-3

First: SSP-Deering (Reynolds, Ramirez), 4:58, pp. SSP-Ramirez, 10:34. SSP-Rambaum (Madigan, Reynolds), 12:33. Second: M-Nelson (Broten), 9:39. Third: M-Donovan (Nelson, Broten), 14:51. Saves: Mahtomedi: Hamme 5-8-13-26. South St. Paul: Norman 4-4-3-11.

Stillwater 4, East Ridge 1

East Ridge 0 1 0-1

Stillwater 1 2 1-4

First: S-Schuster (St. Martin), 13:21. Second: ER-Claugherty (Bierwerth, Meyer), :34. S-Huber (St. Martin), 1:10. S-Wohlers (St. Martin, Huber), 4:54. Third: S-Wohlers (Eder-Zdechlik), 1:24. Saves: East Ridge: Kelley 12-12-11-35. Stillwater: Cronk 4-10-10-24.

Woodbury 1, Roseville 0

Roseville 0 0 0-0

Woodbury 1 0 0-1

First: W-Zwakman (Molnau, Chmielewski), 11:03, pp. Saves: Roseville: Jones 11-8-9-28. Woodbury: Julius 2-12-6-20.