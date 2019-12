Share on Pinterest

TUESDAY

Basketball • BOYS

MINNEAPOLIS CITY

• North 96, South 66

• Washburn 79, Edison 74

MCAA

• Legacy Christian 83, Heritage Christian 68

• Lester Prairie/HT 78, Eagle Ridge 53

• Spectrum 78, PACT 33

• West Lutheran 76, North Lakes 47

MINNESOTA RIVER

• Belle Plaine 78, Southwest Christian 59

• Jordan 96, Sibley East 35

• Le Sueur-Henderson 71, Norwood YA 57

• Mayer Lutheran 58, Tri-City United 38

NORTHWEST SUBURBAN

• Park Center 79, Osseo 62

SUBURBAN EAST

• Cretin-Derham Hall 77, Stillwater 43

• East Ridge 76, Park of Cottage Grove 38

• Irondale 61, Forest Lake 46

• Mounds View 83, Woodbury 58

• White Bear Lake 62, Roseville 54

WRIGHT COUNTY

• Holy Family 58, Glencoe-Silver Lake 36

• Mound Westonka 64, Orono 54

METROPOLITAN AREA

• Annandale 66, Howard Lake-W-W 55

• Armstrong 70, Minnetonka 58

• Benilde-St. Margaret’s 81, Fridley 69

• Blake 72, Brooklyn Center 70

• Chanhassen 66, New Prague 55

• Concordia Academy 62, Providence 43

• Cooper 100, SP Johnson 66

• Delano 77, Monticello 54

• Eagan 70, Hastings 33

• Eden Valley-Watkins 49, Litchfield 45

• Farmington 55, Bloomington Jefferson 42

• Henry Sibley 66, St. Louis Park 65

• Hill-Murray 75, Chisago Lakes 69

• Lakeville North 76, Wayzata 72

• Lakeville South 62, Totino-Grace 49

• Mahtomedi 72, Centennial 59

• Moorhead 64, Rogers 57

• New Life 67, St. Paul Academy 66

• North Branch 77, Mora 66

• Prairie Seeds 76, Venture Academy 72

• Princeton 100, Zimmerman 77

• Red Wing 63, Faribault 36

• Richfield 79, St. Thomas Academy 75

• Roch. John Marshall 80, Northfield 48

• St. Croix Prep 95, SP Washington 84

• St. Francis 60, Anoka 53

• St. Michael-Albertville 72, Andover 64

• SP Humboldt 51, Trinity 34

• Tartan 60, Elk River 52

• Waseca 88, Waconia 66

• Watertown-Mayer 69, New Ulm 55

basketball • GIRLS

MCAA

• Heritage Christian 76, Legacy Christian 19

• Lester Prairie/HT 90, Eagle Ridge 23

• Spectrum 65, PACT 15

• West Lutheran 47, North Lakes 37

NORTHWEST SUBURBAN

• Blaine 60, Anoka 46

• Centennial 66, Totino-Grace 53

• Elk River 78, Osseo 35

• Maple Grove 53, Armstrong 19

• Park Center 71, Andover 50

• Spring Lake Park 68, Champlin Park 62

SOUTH SUBURBAN

• Apple Valley 58, Lakeville North 52

• Eastview 65, Lakeville South 64

• Farmington 78, Shakopee 34

• Prior Lake 65, Eagan 64

• Rosemount 62, Burnsville 56

SUBURBAN EAST

• East Ridge 63, Park of Cottage Grove 38

• Forest Lake 88, Irondale 56

• Roseville 51, White Bear Lake 42

• Stillwater 91, Cretin-Derham Hall 47

• Woodbury 57, Mounds View 39

WRIGHT COUNTY

• Glencoe-Silver Lake 56, Delano 35

• Orono 83, Mound Westonka 47

METROPOLITAN AREA

• Annandale 67, Kimball Area 42

• Blake 70, St. Croix Prep 29

• Benilde-St. Margaret’s 51, Visitation 19

• Buffalo 71, St. Cloud Tech 44

• Chaska 56, Minnetonka 36

• Chisago Lakes 62, Cloquet 33

• Columbia Heights 68, SP Humboldt 56

• Cooper 89, SP Central 28

• Cristo Rey Jesuit 50, Mpls. Washburn 46

• Eden Prairie 87, Chanhassen 40

• Edina 53, Hill-Murray 46

• Foley 46, Zimmerman 42

• Hastings 65, Hudson (Wis.) 44

• Hermantown 51, Cambridge-Isanti 40

• Holy Angels 81, Bloomington Jefferson 53

• Hopkins 93, DeLaSalle 48

• Howard Lake-W-W 53, Litchfield 52

• Hutchinson 57, Jordan 46

• Mahtomedi 68, St. Croix Lutheran 67

• Mayer Lutheran 70, Maranatha 51

• Mpls. Edison 50, CHOF 47

• Mpls. Roosevelt 56, North St. Paul 38

• Mpls. Southwest 61, Breck 38

• Minnehaha 77, SP Highland Park 38

• New Life Academy 65, SP Johnson 30

• New Prague 72, Bl. Kennedy 38

• Providence 64, Concordia Academy 46

• Red Wing 77, Faribault 31

• Richfield 67, SP Harding 10

• Roch. John Marshall 80, Northfield 48

• Royalton 60, Mpls. North 28

• St. Michael-Albertville 84, Waconia 45

• Southwest Christian 63, St. Agnes 26

• Watertown-Mayer 46, Maple Lake 29

GYMNastics • girls

NORTHWEST SUBURBAN

• Blaine 130.275, Rogers 125.05. All-around: Grace Gerard, Blaine, 33.725.

SOUTH SUBURBAN

• Eagan 135.25, Lakeville South 129.775. All-around: Hannah Maccarone, Eagan, 36.575.

• Lakeville North 145.0, Prior Lake 133.8. All-around: Ashley Goodlund, Lakeville North, 36.525.

METROPOLITAN AREA

• Howard Lake-Waverly-Winsted 122.875, Glencoe-Silver Lake 118.475. All-around: Marissa Greeley, Glencoe-Silver Lake, 32.0.

• Sartell-St. Stephen 140.55, Monticello 136.2. All-around: Marley Michaud, Sartell-St. Stephen, 35.125.

hockey • BOYS

INDEPENDENT METRO ATHLETIC

• Breck 6, St. Paul Academy 1

MISSISSIPPI 8

• St. Francis 8, Becker/Big Lake 3

NORTHWEST SUBURBAN

• Blaine 6, Elk River/Zimmerman 1

WRIGHT COUNTY

• Holy Family 7, Mound Westonka 3

METROPOLITAN AREA

• Bloomington Kennedy 4, Waconia 2

• Buffalo 5, St. Cloud 4

• Eastview 6, Bloomington Jefferson 3

• Farmington 4, Rochester Mayo 1

• Holy Angels 4, New Prague 1

• Hutchinson 5, Chanhassen 2

• Mahtomedi 3, Monticello 0

• Minneapolis 5, St. Louis Park 3

• Minnehaha Academy 4, Roch. Lourdes 1

• Mounds View 2, Totino-Grace 0

• Northfield 3, Mankato West 2

• Orono 3, Chaska 2, OT

• Providence Academy 3, Anoka 1

• St. Paul Highland Park 4, Moose Lake 0

• St. Paul Johnson 7, River Falls (Wis.) 0

• SW Christian/Richfield 4, Hopkins 1

hockey • GIRLS

LAKE

• Buffalo 7, Hopkins/St. Louis Park 0

• Edina 5, Wayzata 1

METRO EAST

• Hill-Murray 4, Simley 0

• South St. Paul 6, Hastings 1

MISSISSIPPI 8

• Cambridge-I./Mora/PC 5, Princeton 1

• Chisago Lakes 7, St. Francis/NB 2

NORTHWEST SUBURBAN

• Andover 5, Rogers 1

• Blaine 1, Armstrong/Cooper 0

• Champlin Park/CR 4, Centennial 1

• Elk River/Zimmerman 4, Anoka/SLP 3

• Maple Grove 7, Totino-Grace 1

SOUTH SUBURBAN

• Apple Valley 5, Rosemount 3

• Burnsville 4, Prior Lake 1

• Eastview 2, Shakopee 2, OT

• Farmington 3, Eagan 2

• Lakeville North 2, Lakeville South 2, OT

SUBURBAN EAST

• Cretin-Derham Hall 4, Park of CG 1

• Forest Lake 10, White Bear Lake 0

• Stillwater 2, Woodbury 1

WRIGHT COUNTY

• Delano/Rockford 1, New Prague 1, OT

• Holy Family 5, Mound Westonka 2

• Orono 8, Waconia 1

METROPOLITAN AREA

• Blake 1, Benilde-St. Margaret’s 0

• Hutchinson 8, Minnesota River 2

• Minneapolis 8, Henry Sibley/St. Paul 0

• Minnetonka 4, No. Wright County 3, OT

• Rochester Lourdes 10, Red Wing 0

• St. Paul United 2, No. St. Paul/Tartan 1

• Northfield at Rochester Century

SWIMMING • boys

METROPOLITAN AREA

• Hopkins 95, St. Louis Park 88

Wrestling

METROPOLITAN AREA

• Shakopee 50, Bemidji 13

• Shakopee 48, Detroit Lakes 9

SUMMARIES

BASKETBALL • BOYS

Armstrong 70, Minnetonka 58

Minnetonka 22 36-58

Armstrong 29 41-70

Minnetonka: Banken 20, O’Connor 12, Steele 12, Cain 7, Kellogg 5, Owens 2. Armstrong: Biewen 20, Breitbach 18, Larkins 12, Inniger 6, Iyawe 6, Newbern 4, Solomon 4.

Benilde-St. Margaret’s 81, Fridley 69

Benilde-St. Margaret’s 48 33-81

Fridley 27 42-69

Benilde-St. Margaret’s: Smith 18, Peterson 17, Johnson 12, Ijadimbola 11, Standifer 9, Kinsey 5, Best 4, Birkeland 3, Pohlen 2. Fridley: Ruei 20, Nelsen 15, Crockett 9, Niewald 9, Burns 5, Ahmed 3, McCoy 3, Paton 3, Stevenson 2.

Blake 72, Brooklyn Center 70

Brooklyn Center 29 41-70

Blake 42 30-72

Brooklyn Center: Larkins 17, Ring 15, Douglas 10, Smith 8, Chavis 7, Johnson 7, Rich 3, Sewonou 3. Blake: J. Liu 21, Ganz 14, T. Liu 13, Grace IV 10, Okoronkwo 10, Bix 4.

Chanhassen 66, New Prague 55

New Prague 18 37-55

Chanhassen 27 39-66

New Prague: Johnson 28, Traxler 9, Eckstein 8, Bixby 6, Callahan 4. Chanhassen: Giles 19, Gitzen 11, Boll 8, Strobel 8, Brick 7, Manuel 7, Smith 4, Shea 2.

Cooper 100, St. Paul Johnson 66

St. Paul Johnson 26 40- 66

Cooper 51 49-100

St. Paul Johnson: Graham 18, Gaultney 14, Hodges 8, Jones 6, Harris 6, Molette 6, Galloway 4, James 2, Knox 2. Cooper: Murphy 19, Dallas 16, Cooper 14, Evans 11, Powell Jr. 10, BankHead 8, Appiah 7, Russell 4, Ward 4, Clay-Traczyk 3, Connors 2, Matthews 2.

Cretin-Derham Hall 77, Stillwater 43

Stillwater 21 22-43

Cretin-Derham Hall 47 30-77

Stillwater: M.Shikenjanski 18, Smalley 9, S. Shikenjanski 8, B. Richardson 4, M. Richardson 2, Tompkins 2. Cretin-Derham Hall: Guerra 12, Hadley 12, Clipper 11, McGraw 8, Jones 7, Garcia 6, J. Plum 5, Carter 4, C. Plum 4, Burke 2, Holloman 2, Stewart 2, Tauer 2.

Delano 77, Monticello 54

Monticello 19 35-54

Delano 42 35-77

Monticello: Wetter 22, Kolles 9, Johnson 6, Sawatzke 5, Thompson 5, Hansgleben 4, Erb 2, Keller 1. Delano: O’Neill 21, Longstreet 20, Smith 16, Balsiger 8, Otto 7, McMahan 2, Sladek 2, Tolkkinen 1.

Eagan 70, Hastings 33

Hastings 18 15-33

Eagan 20 50-70

Hastings: Arnold 9, Swanson 8, Gudissa 5, Haraldson 4, McGinnis 3, Arnold 2, Sellner 1, Zak 1. Eagan: Nelsen 11, Ohlhues 11, Schmitter 10, House 9, Stone 9, Schmidt 5, Verbeke 4, Davis 3, Kontz 3, Keel 2, Madigan 2, McLoone 1.

East Ridge 76, Park of Cottage Grove 38

East Ridge 49 27-76

Park of Cottage Grove 23 15-38

East Ridge: Carlson 25, Adams 14, Blue 14, Kriesel 8, North 8, Jeter 4, Payne 2, Budzyn 1. Park of Cottage Grove: Townsend 11, Bearth 9, Payne 9, Blumberg 4, Johnson 2, Kuemmel 2, Hatchett 1.

Henry Sibley 66, St. Louis Park 65

Henry Sibley 32 34-66

St. Louis Park 33 32-65

Henry Sibley: Thompson 41, Davis 6, Frier 6, Hazzard 4, Latvis 4, Lail 3, Mogelson 2. St. Louis Park: Johnson 23, Piehl 14, Ellingson 12, Ewald 5, Ross 4, Holm 3, Dvorak 2, Schmitz 2.

Holy Family 58, Glencoe-Silver Lake 36

Glencoe-Silver Lake 19 17-36

Holy Family 25 33-58

Glencoe-Silver Lake: Klockmann 18, Christianson 7, Jaskowiak 7, Uecker 4. Holy Family: Hendler 14, Torborg 13, Kirsch 11, Thompson 7, McNulty 5, Johnson 3, Lund 3, Seck 2.

Irondale 61, Forest Lake 46

Irondale 19 42-61

Forest Lake 24 22-46

Irondale: Ejiofor 22, Herzog 16, Collins 8, Vana 5, Baker 4, Eilefson 3, Romes 3. Forest Lake: Peterson 12, Boysen 11, Taylor 9, Gullikson 5, Traylor 5, Berg 2, Zobreck 2.

Lakeville South 62, Totino-Grace 49

Totino-Grace 29 20-49

Lakeville South 23 39-62

Totino-Grace: Akpati 11, Chatman 11, O’Hara 10, Weierke 9, Alt 4, Burger 2, Hofschulte-Beck 2. Lakeville South: Patterson 25, Mast 10, Leland 9, Bachinski 6, Bloomquist 6, Mahlman 4, Alipate 2.

Le Sueur-Henderson 71, Norwood YA 57

Norwood Young America 27 30-57

Le Sueur-Henderson 34 37-71

Norwood Young America: Molva 17, Will 10, Sudheimer 7, Melsha 6, Latzke 5, Smith 5, Jensen 3, Duck 2, Steinhagen 2. Le Sueur-Henderson: Drent 23, Maczkowicz 13, Barret 11, Gregersen 7, Stolley 4, Bishop 3, Graff 3, Steiger 3, Edmondson 2, Gupton 2.

Mahtomedi 72, Centennial 59

Mahtomedi 33 39-72

Centennial 25 34-59

Mahtomedi: Fox 20, Chapman 18, Ricker 10, Greene 9, Schulte 5, Moriarity 4, Russell 4, Hogan 2. Centennial: Palmsteen 15, Waldvogel 15, Lindsay 14, Ruikka 7, Walsh 6, Hemric 2.

Mayer Lutheran 58, Tri-City United 38

Mayer Lutheran 31 27-58

Tri-City United 12 26-38

Mayer Lutheran: Martin 14, Neitzel 8, Jopp 7, Johnson 6, Olsen 6, Hoese 5, Buchanan 4, Krueger 4, Harnung 2, Neitzel 2. Tri-City United: Miland 13, Rabenberg 12, Hurd 8, Estevez 2, Vargo 2, Smith 1.

Mpls. North 96, Mpls. South 66

Minneapolis North 52 44-96

Minneapolis South 38 28-66

Minneapolis North: Wilson 24, Townley 21, Brown III 12, Jamison-Travis 9, Butler 8, Sanders II 8, Anderson 6, Collins 3, Harden 2, Murry 2, Walker 1. Minneapolis South: Blakley 16, Martin 14, Hill 10, Allah 9, Bradley 8, Johnson 4, McArthur 3, Seay 2.

Mpls. Washburn 79, Mpls. Edison 74

Minneapolis Edison 31 43-74

Minneapolis Washburn 42 37-79

Minneapolis Edison: Muhammad 19, Spencer 16, Thompson 16, Langley 8, Flores 5, Wali 4, Hampton 4, Mohamud 2. Minneapolis Washburn: Rogers 25, Nelson 19, Bilcik 12, Worman 10, Wheeler 8, Kuelbs 3, Dickel 2.

Moorhead 64, Rogers 57

Moorhead 34 30-64

Rogers 32 25-57

Moorhead: Hegg 16, Hinsz 11, Feeney 10, Bl. Walthall 7, Br. Walthall 7, Hagen 6, Alemadi 4, Karfear 3. Rogers: Simpson 16, Glad 14, Hemann 14, Olowo 6, Belka 5, Maurer 2.

Mound Westonka 64, Orono 54

Mound Westonka 27 37-64

Orono 18 36-54

Mound Westonka: Sexton 25, Leonard 11, Phommahaxay 9, Prok 6, Spaeth 6, Oates 3, Dempsey 2, Mackell 2. Orono: Farrell 14, Beltrand 12, Chappell 12, Loder 8, Patterson 5, Clifford 2, Mandel 1.

Mounds View 83, Woodbury 58

Mounds View 28 55-83

Woodbury 19 39-58

Mounds View: Wheeler 31, Sorensen 13, Montgomery 13, DeBacker 11, Kim 8, Sopcinski 3, Hentges 2, Gebhardt 2. Woodbury: Padelford 12, Cimperman 10, McMorrow 10, Lockner 8, Culpepper 6, Rohrer 6, West 6.

North Branch 77, Mora 66

Mora 29 37-66

North Branch 37 40-77

Mora: Steffen 15, Rasmusson 9, Wright 8, Nelson 7, Sampson 7, Anderson 6, Lillienthal 5, Honstrom 5, Athey 4. North Branch: Whitman 16, VanEerden 14, Murphy 12, Klein 11, Rehm 7, Johnson 6, Riley 5, Thauwald 3, Young 3.

Park Center 79, Osseo 62

Osseo 33 29-62

Park Center 36 43-79

Osseo: Omooria 27, Spencer 13, Henry 8, Ola-Joseph 7, Kamara 5, Barhayiga 2. Park Center: Dainja 25, Brown 12, Frierson 12, Parker 12, Ijadimbola 11, Cook 5, Grigsby 2.

Princeton 100, Zimmerman 77

Zimmerman 40 37- 77

Princeton 47 53-100

Zimmerman: McEachern 26, Spence 15, Hagstrom 14, Aanonsen 10, Rivers 5, Dipprey 2, Wellman 2, Wilson 2, Nelson 1. Princeton: Stay 23, Laabs 17, Miller 12, Bebeau 11, Flicek 10, Alickson 8, Arseneau 8, O’Neil 6, Berning 3, Nowak 2.

St. Croix Prep 95, SP Washington 84

St. Croix Prep 52 43-95

St. Paul Washington 31 53-84

St. Croix Prep: Metcalf 34, McCarrell 21, Doely 21, Howard 12, Reimann 4, Benson 2, Silvernale 1. St. Paul Washington: White 39, Smith 25, Ajayi 6, Ware 6, Green 5, McDaniels 3.

St. Francis 60, Anoka 53

St. Francis 26 34-60

Anoka 19 34-53

St. Francis: Schroeder 26, Hylen 14, Pennebaker 12, Bothun 4, Scardigli 4. Anoka: Nyamari 17, Wilson 14, Ayeni 11, Yego 5, Lake 4, Deutschman 2.

St. Michael-Albertville 72, Andover 64

Andover 30 34-64

St. Michael-Albertville 34 38-72

Andover: Aune 12, Foy 12, Learned 10, Shannauer 10, Sharon 9, Alexander 7, Feine 4. St. Michael-Albertville: Tennyson 14, Blakstvedt 13, Hoselton 12, Wieker 12, Olson 10, Carroll 8, Culhane 2, Merila 1.

St. Paul Humboldt 51, Trinity 34

Trinity 16 18-34

St. Paul Humboldt 27 24-51

Trinity: Erickson 10, Carlson 6, Knippel 5, Martin 4, Showalter 4, Rudquist 3, Bormann 2. St. Paul Humboldt: Lugo 14, Hobday 9, Parker 8, Urbina 7, Williams 6, Pippens 5, Fouther 2.

Tartan 60, Elk River 52

Elk River 31 21-52

Tartan 25 35-60

Elk River: Eng 23, Melchior 12, O’ Connor 11, Behne 4, Behne 2. Tartan: Binns 25, Kearney 15, Singer 11, Favors 3, Vukomanovich 2, Dowd 2, Keita 2.

Watertown-Mayer 69, New Ulm 55

New Ulm 28 27-55

Watertown-Mayer 34 35-69

New Ulm: Melby 31, Wenninger 11, Miller 6, Geariety 4, Osborne 2, Slette 1. Watertown-Mayer: McBee 25, Wabbe 16, Tang 12, Hedtke 6, Mueller 6, Anderson 4.

White Bear Lake 62, Roseville 54

Roseville 21 33-54

White Bear Lake 28 34-62

Roseville: Payne 18, Burns 16, Adams 8, Del Rosario 7, Watson 2, Weber 2, Anderson 1. White Bear Lake: Janicki 23, Peters 20, Hancock 6, Raheem 6, Lockwood 2, Russ 2, Steiner 2, Garza 1.

BASKETBALL • GIRLS

Apple Valley 58, Lakeville North 52

Lakeville North 28 24-52

Apple Valley 26 32-58

Lakeville North: Jensen 25, Kuma 17, Glomstad 4, Robison 3, Westerman 2. Apple Valley: Myers 16, Young 15, Reed 13, Jensen 7, Thomas 3, Nyblom 2, Murray 2.

Benilde-St. Margaret’s 51, Visitation 19

Visitation 8 11-19

Benilde-St. Margaret’s 21 30-51

Visitation: Johanns 8, Kem 3, Slawin 3, Grunau 2, Hinkemeyer 2, Fenlon 1. Benilde-St. Margaret’s: Coleman 13, Olson 12, Wolf 10, Swann 7, Reliford 4, Davison 2, Layton 2, Stanley 1.

Blaine 60, Anoka 46

Anoka 18 28-46

Blaine 34 26-60

Anoka: Anderson 14, Stangle 12, Josephson 9, Tommerdahl 4, Youngquist 4, Quire 2, McAlpine 1. Blaine: Bohr 22, Garfield 12, Hoehne 10, Smith 4, Terry 4, Friedrich 4, Schmidt 3, Bryant 1.

Blake 70, St. Croix Prep 29

Blake 36 34-70

St. Croix Prep 13 16-29

Blake: Mack 21, Moe 16, Minde 10, Hardy 8, Winkey 7, Deignan 6, Michael-Crushshon 2. St. Croix Prep: Doely 22, Peterson 5, Ylonen 2.

Centennial 66, Totino-Grace 53

Centennial 34 32-66

Totino-Grace 30 23-53

Centennial: Anderson 17, Han. Herzig 17, Cummings 11, Guyer 8, Hai. Herzig 6, Kubes 4, Johnson 3. Totino-Grace: Meyer 19, Dengerud 8, Caspers 7, Miller 6, Sikkink 5, Mraz 4, Hall 2, LaPanta 2.

Chaska 56, Minnetonka 36

Chaska 32 24-56

Minnetonka 16 20-36

Chaska: Heyer 19, Sanders 10, VanEps 8, Schuelke 8, Williems 5, Karrmann 4, Lenzen 2. Minnetonka: Haydon 10, Durkee 7, Terry 7, Murray 4, Hamdorf 2, Ware 2, Miller 2, Dasovich 2.

Chisago Lakes 62, Cloquet 33

Cloquet 17 16-33

Chisago Lakes 28 34-62

Cloquet: Snesrud 11, Young 8, Paro 5, Owens 4, Genita 3, Meagher 2. Chisago Lakes: Hempel 11, Gillach 10, Godden 10, Erickson 8, Wille 5, Saueressig 4, Wille 2, Dircks 2, Barrett 1.

Columbia Heights 68, SP Humboldt 56

St. Paul Humboldt 30 26-56

Columbia Heights 38 30-68

St. Paul Humboldt: Mapp 19, Hobday 16, Willis 10, Randle 6, DeLaRosa 3, Wilson 1, Wright 1. Columbia Heights: Bergan 25, Howard-Reynolds 14, Laryea 13, Howard-Reynolds 6, Rockwell 5, Bloodsaw 3, Awaleh 2.

Cristo Rey Jesuit 50, Mpls. Washburn 46

Minneapolis Washburn 23 23-46

Cristo Rey Jesuit 25 25-50

Minneapolis Washburn: White 15, Stevens 12, Jackson 9, Johnson 8, Twomey 2. Cristo Rey Jesuit: Pritchard 20, Nolen 12, Hoskin 9, Fallah 6, Knights 3.

East Ridge 63, Park of Cottage Grove 38

Park of Cottage Grove 17 21-38

East Ridge 30 33-63

Park of Cottage Grove: Jameson 13, Satcher 6, Boykin 4, Blumberg 4, Samson 3, Olson 3, Walton 3, Ambroz 2. East Ridge: Burns 17, Stegeman 10, Ritzer 9, Christenson 9, Carlson 7, Slavin 3, Peterson 3, Knupp 2, Arnold Jones 2, Bennett 1.

Eastview 65, Lakeville South 64

Lakeville South 37 27-64

Eastview 34 31-65

Lakeville South: Brown 15, Guentzel 14, Wheeler 13, Schultz 12, Ostrowski 7, Ohnstad 3. Eastview: Carson 31, Schwanz 13, Plitzkow 7, Smith 5, Han 5, Schaefer 4.

Eden Prairie 87, Chanhassen 40

Chanhassen 14 26-40

Eden Prairie 57 30-87

Chanhassen: Gronholz 7, Murray 6, Tollefson 5, Hicks 5, Sawyer 4, Brastad 3, Maus 3, Drury 3, Laube 2, Sweester 2. Eden Prairie: Lenz 24, Mazurek 12, Holloway 10, Fritz 8, Miranda 8, Bursch 7, Jones 7, Moorjani 6, Smith 5.

Edina 53, Hill-Murray 46

Hill-Murray 23 23-46

Edina 27 26-53

Hill-Murray: Mackley 15, Hartzel 11, Runyon 9, Pearson 6, Perkins 3, Rymal 2. Edina: Campbell 12, Stotts 11, Wulf 10, Murphy 10, Kratz 5, Murray 3, Diaby 2.

Elk River 78, Osseo 35

Osseo -35

Elk River -78

Osseo: Choi 11, Wilson 7, Hughes 6, Holman 6, Walters 2, Brack 2, Tuazama 1. Elk River: Langbehn 14, Haack 13, Engebretson 12, Maass 10, Bahr 8, Barschdorf 5, Johnson 5, Tobin 4, Kanenwisher 3, Kanenwisher 2, Hill 2.

Farmington 78, Shakopee 34

Farmington 48 30-78

Shakopee 14 20-34

Farmington: Hart 19, Mohr 15, Blandin 14, Kindseth 10, Mogensen 9, Swanson 3, Ebel 3, Wille 2, Krebs 2, Buesgens 1. Shakopee: Brennan 12, Holte 9, Mitchell 7, Broze 5, McClellon 1.

Hastings 65, Hudson (Wis.) 44

Hudson (Wis.) 13 31-44

Hastings 36 29-65

Hudson (Wis.): Hatfield 11, Jonas 10, Boily 8, Lewis 6, O’Brien 4, Young 3, Johnson 2. Hastings: Brake 38, Levos 9, Nuytten 7, Biscoe 4, Hanson 4, Daley 3.

Hermantown 51, Cambridge-Isanti 40

Hermantown 29 22-51

Cambridge-Isanti 18 22-40

Hermantown: Schmotz 20, Kukowski 11, Asgaard 10, Birkeland 5, Hill 3, Christianson 2. Cambridge-Isanti: Swanson 12, Sheforgen 11, Olander 8, Brooger 4, Terwillger 3, Hennen 2.

Hopkins 93, DeLaSalle 48

DeLaSalle 24 24-48

Hopkins 49 44-93

DeLaSalle: White 14, Lockett 11, Weems 8, Runsewe 6, Klick 3, Williams 3, Salaam 2, Barnes 1. Hopkins: Nnaji 25, Bueckers 20, Woodson 19, Adams 10, Maher 6, Agara 5, Bates 4, Bozicevich 2, Ensminger 2.

Hutchinson 57, Jordan 46

Jordan 19 27-46

Hutchinson 20 37-57

Jordan: Kes 12, Ehrp 11, Johnson 11, Mahto 10, Kluxdal 2. Hutchinson: Olberg 12, Ellis 11, A. Stamer 11, M. Stamer 10, Korson 4, Beffert 3, Brunkhorst 3, Peterson 3.

Lester Prairie/HT 90, Eagle Ridge 23

Lester Prairie/Holy Trinity 63 27-90

Eagle Ridge 14 9-23

Lester Prairie/Holy Trinity: Radtke 25, Schuette 17, Anderson 11, Rademacher 10, Hoof 7, Ebert 6, Lorentz 6, Lee 3, Heimerl 2, Wolter 2, Hentges 1. Eagle Ridge: Willcock 19, McEwan 4.

Mahtomedi 68, St. Croix Lutheran 67

St. Croix Lutheran 29 38-67

Mahtomedi 41 27-68

St. Croix Lutheran: Avery 20, Hauge 14, Hauge 13, Skrien 10, Moon 9, Maki 1. Mahtomedi: Hronski 17, Washington 17, Salmen 14, Schimnowski 8, Centers 4, Underwood 4, Gile 2, Raney 2.

Maple Grove 53, Armstrong 19

Armstrong 11 8-19

Maple Grove 29 24-53

Armstrong: Hanson 6, McGowan 4, Brugnoli 3, Beugen 2, Brigham 2, Hanley 2. Maple Grove: Schulte 15, Lamker 11, Baranick 9, Albers 6, Gordon 4, Kormann 4, Brant 3, Kanz 1.

Mayer Lutheran 70, Maranatha 51

Maranatha 32 19-51

Mayer Lutheran 33 37-70

Maranatha: Jarnot 20, Dehler 12, Erickson 10, Hill 6, White 3. Mayer Lutheran: Schermann 18, Chmielewski 16, Guetzkow 11, Wachholz 9, Lade 7, Tjernagel 5, Paulsrud 4.

Mpls. Roosevelt 56, North St. Paul 38

North St. Paul -38

Minneapolis Roosevelt -56

North St. Paul: Thomas 18, Nwankpa 7, Anibogu 4, Guenther 3, Jones 2, Horton 2, Warner 2. Minneapolis Roosevelt: Walker 11, Johnson 9, Maly 8, Reichert-Giron 8, Brown 8, Wren 5, Horstman 5, Davis 2.

Mpls. Southwest 61, Breck 38

Minneapolis Southwest 33 28-61

Breck 15 23-38

Minneapolis Southwest: Johnson 20, Igherighe 10, Green 10, Murphy 8, Bartholomew 3, Stewart 2, Spanier 2, Youngdahl 2, London 2, Kramer 1, Schiltz 1. Breck: McGee 10, Aafedt 9, Oden 7, Raffel 4, Welsh 3, Walker 3, Nelson 2.

Minnehaha Academy 77, SP Highland Park 38

Minnehaha Academy 33 44-77

St. Paul Highland Park 18 20-38

Minnehaha Academy: Curtis 28, Graham 14, Gallo 11, Pryor 9, Suggs 5, Leiner 4, Sedgwick 4, Theisen 2. St. Paul Highland Park: Ellis 15, Jones 15, Bade 6, Grundhoefer 2.

New Life Academy 65, SP Johnson 30

New Life Academy 35 30-65

St. Paul Johnson 17 13-30

New Life Academy: Hager 17, Montgomery 12, Brocker 9, Groeneweg 9, Moseman 6, Hamil 4, Martins 4, Slettedahl 4. St. Paul Johnson: Hostetier 8, Thomas 6, McCaster 5, Jordan 4, Anderson 3, Hummel 2, Mays 2.

New Prague 72, Bloomington Kennedy 38

Bloomington Kennedy 25 13-38

New Prague 43 29-72

Bloomington Kennedy: Kopka 9, Green 6, Buchanan 4, Burchette 4, Cox 3, A. Fierro 3, Miller 3, Brown 2, Dismukes 2, Farrell 1, I. Fierro 1. New Prague: Giesen 18, E. Russo 16, B. Vasecka 15, R. Russo 10, K. Vasecka 7, Morris 2, Seymour 2, Wedeking 2.

Orono 83, Mound Westonka 47

Mound Westonka 26 21-47

Orono 40 43-83

Mound Westonka: Shelton 20, Wanner 10, Hollins 10, Hatelstad 3, Eidsness 2, Otto 2. Orono: Knudson 14, Knudson 13, Gunderson 12, Youngs 11, Kallenbach 9, Carlson 8, Johnson 5, Valene 3, Cuthberson 2, Knooihuizen 2, Kapsner 2, Singleton 2.

Park Center 71, Andover 50

Park Center 33 38-71

Andover 18 32-50

Park Center: McKenzie 37, Griffin 14, Ragulen 8, McGill 7, Frost 5. Andover: White 19, Gerth 12, Diemer 5, Donner 4, Elynck 4, White 3, Scowcroft 2, Feine 1.

Red Wing 77, Faribault 31

Red Wing 42 35-77

Faribault 18 13-31

Red Wing: K. Nelson 23, S. Nelson 11, H. Roschen 11, Chandler 8, Thorson 7, Deming 6, Befort 3, Kosek 2, So. Rahn 2, Sy. Rahn 2, B. Roschen 2. Faribault: Esenabhalu 12, Hart 6, Vettrus 5, DeMars 2, Herda 2, Hunt 2, Fronk 1, Leichtnam 1.

Rosemount 62, Burnsville 56

Burnsville 31 25-56

Rosemount 35 27-62

Burnsville: Sevais 18, Krumwiede 8, Harden 8, Thompson 6, Lake 6, Islam 4, Diggan 4, McMahon 2. Rosemount: Leenderts 25, Janssen 16, Finley 10, O’Neil 6, Tauer 3, O’Neil 2.

Stillwater 91, Cretin-Derham Hall 47

Cretin-Derham Hall 24 23-47

Stillwater 54 37-91

Cretin-Derham Hall: Moeschter 11, Mason 10, Jackson 5, Lewis 5, Caruso 4, Markoe 4, Martinez Stewart 4, Allen 2, Cullen 2. Stillwater: Karlen 34, Pratt 20, Cote 15, Scalia 11, Fultz 5, Carr 2, Holder 2, Scheel 2.

Woodbury 57, Mounds View 39

Woodbury 19 38-57

Mounds View 19 20-39

Woodbury: Paulson 20, Grant 12, Mundahl 9, Hurley 6, Buckhalton 5, West 3, LeBow 2. Mounds View: Becher 18, Ban 7, Manecke 4, Hanson 4, Haake 4, Kothlow 2.

HOCKEY • BOYS

Breck 6, St. Paul Academy 1

St. Paul Academy 1 0 0-1

Breck 2 0 4-6

First: B-Courneya (Hogan), :53. B-Courneya (O’Neill), 12:23. S-Tsiouvaras (Appert, Fleming), 12:42. Third: B-Courneya (Theissen), 4:33. B-Sinople (Johnson), 6:28. B-Blake (Courneya, Mikan), 8:27, pp. B-McNally (Sinople), 14:23, sh. Saves: St. Paul Academy: Kuriscak 7-2-4-13. Breck: Reiling 9-10-4-23.

Eastview 6, Bloomington Jefferson 3

Bloomington Jefferson 1 2 0-3

Eastview 2 1 3-6

First: E-Schoonover (Malloy, EspindaBanick), 8:43. B-Goedderz (Hight, Jacobs), 10:16, pp. E-Quaintance (Johnson, EspindaBanick), 13:14. Second: B-Jacobs (Rathsabandith, Goedderz), 3:51. E-Eernisse (Quaintance), 4:43. B-Jacobs (Hight, Olson), 15:31, pp. Third: E-Quaintance, 6:04, sh. E-Tritschler (Carroll), 15:48. E-Eernisse, 16:26. Saves: Bloomington Jefferson: Kamsheh 13-4-11-28. Eastview: Weestrand 7-14-14-35.

Holy Family 7, Mound Westonka 3

Holy Family 5 1 1-7

Mound Westonka 1 2 0-3

First: H-Limke (Blood, Rahn), 3:10. H-Reddan, 9:10. H-Roelofs (McPartland, Cameron), 10:39. H-Roelofs (Jorgenson, Fechko), 12:25, pp. H-Cameron (Rahn), 12:48. M-Nobs (Bowe), 15:34. Second: H-Blood, 6:44. M-Doshan (Harmer), 12:34. M-Krebsbach (Krebsbach, Bowe), 16:42. Third: H-Cameron (Rahn, Anderson), 5:55, pp. Saves: Holy Family: Pellicci 4-8-7-19. Mound Westonka: Goetz 7-11-9-27, Miller 5-x-x-5.

Mahtomedi 3, Monticello 0

Mahtomedi 1 1 1-3

Monticello 0 0 0-0

First: Mah-Hagstrom (Peterson, Dulak), 2:08, pp. Second: Mah-Dulak (Berglund, Buttermore), 7:56. Third: Mah-Dulak (Buttermore), 16:12. Saves: Mahtomedi: Dardis 10-6-6-22. Monticello: Wilson 10-9-10-29.

Minneapolis 5, St. Louis Park 3

Minneapolis 2 2 1-5

St. Louis Park 0 3 0-3

First: M-Evenson (Lindgren, Zoia), 4:44. M-Pitts (Lindgren), 16:14. Second: S-Boyum (Pittman, Johnson), 3:19. M-Pearson (Lindgren, Grimm), 4:29. S-Townsend (Johnson, Pittman), 7:01. M-Zoia, 14:42. S-Pittman (Boyum, Townsend), 15:11. Third: M-Pearson, 16:22. Saves: Minneapolis: Lamont 6-10-4-20. St. Louis Park: Pinney 4-4-10-18.

Mounds View 2, Totino-Grace 0

Totino-Grace 0 0 0-0

Mounds View 0 1 1-2

Second: M-McAlpine (Claridge, DeMay), 3:28. Third: M-McAlpine (Claridge), 0:27. Saves: Totino-Grace: Kaiser 12-4-7-23. Mounds View: Ortloff 6-11-15-32.

Orono 3, Chaska 2, OT

Chaska 0 1 1 0-2

Orono 1 1 0 1-3

First: O-Tichy (Bazil), 10:31. Second: O-Mohs-Messerli (Simon), 15:09, sh. C-Seltun (Barry, Snuggerud), 15:32, pp. Third: C-Thomas (Goodrich), 10:18. Overtime: O-Bazil (Tichy, Anderson), :54. Saves: Chaska: Wishart 4-8-8-2-22. Orono: Grandy 13-9-5-0-27.

Providence Academy 3, Anoka 1

Anoka 1 0 0-1

Providence Academy 0 0 3-3

First: A-Orr (Lang, Andrea), :14. Third: P-O’Brien (Mogeni, Vos), 9:12. P-Smith (Cruz, Peterson), 9:50. P-Cruz (Jamison, Peterson), 16:07, pp. Saves: Anoka: Moen 3-8-1-12. Providence Academy: Koskie 8-16-7-31.

HOCKEY • GIRLS

Andover 5, Rogers 1

Andover 0 3 2-5

Rogers 0 0 1-1

Second: A-Goettl (Turner, Jurgensen), 7:01. A-Hemp (Turner, Jurgensen), 15:11, pp. A-Hemp, 16:17. Third: R-Bolster (Farrell, Parent), 5:10. A-Goettl (Kaiser), 14:37, pp. A-Hemp (Kaiser), 15:04. Saves: Andover: Pelkey 4-5-5-14. Rogers: Hartlage 9-12-3-24.

Apple Valley 5, Rosemount 3

Apple Valley 2 1 2-5

Rosemount 1 2 0-3

First: A-Lankas (Leong, Ford), 10:19, pp. R-Tuttle (Hutchins), 12:39. A-Hoff (Dougan), 15:02. Second: R-Edgar (Shandorf, Browning), 4:01. A-Mueller (Ryan, Kierzek), 9:09. R-Tuttle (Shandorf), 16:56. Third: A-Kierzek (Lankas, Bergerson), 4:12. A-Kierzek (Hoff), 5:47. Saves: Apple Valley: Allen 11-18-6-35. Rosemount: Heffron 11-11-6-28.

Blaine 1, Armstrong/Cooper 0

Robbinsdale Armstrong/Cooper 0 0 0-0

Blaine 0 0 1-1

Third: B-Brunette (Parent), 8:08. Saves: Robbinsdale Armstrong/Cooper: Batz 21-7-14-42. Blaine: Hansen 1-11-3-15.

Blake 1, Benilde-St. Margaret’s 0

Benilde-St. Margaret’s 0 0 0-0

Blake 1 0 0-1

First: B-Wethington (Johnson, Abraham), 9:21. Saves: Benilde-St. Margaret’s: Greene 9-10-5-24. Blake: Haag 5-11-8-24.

Buffalo 7, Hopkins/St. Louis Park 0

Hopkins/St. Louis Park 0 0 0-0

Buffalo 2 4 1-7

First: B-Habisch, 3:42, sh. B-Wurm (Kubu), 13:23, pp. Second: B-Carothers (Wurm, Habisch), 4:25. B-Habisch (Wurm, Carothers), 8:12. B-Habisch, 11:18, pp. B-Kubu (McAlpin), 13:36. Third: B-Swartzer (Charpentier, Altman), 5:09. Saves: Hopkins/St. Louis Park: Bosch 17-21-3-41. Buffalo: Varner 3-3-5-11.

Burnsville 4, Prior Lake 1

Prior Lake 0 1 0-1

Burnsville 0 1 3-4

Second: P-Pavlish (Reed), 4:13. B-Bowlby (Urlaub), 13:01. Third: B-Mazanec (Gromacki, Howard), :41. B-Distad (Chadwick, Procko), 11:41. B-Gromacki (Nelvin), 16:42, pp. Saves: Prior Lake: Elbon 5-9-9-23. Burnsville: Widen 4-9-7-20.

Cambridge-Isanti/M/PC 5, Princeton 1

Cambridge-Isanti/Mora/PC 1 3 1-5

Princeton 0 1 0-1

First: C-Sibell (Nelson), 11:30. Second: C-Nelson (Olson, Sibell), :46. P-Eckert, 6:10. C-Nelson (Hari), 7:36. C-Fix (Olson, Nelson), 15:24. Third: C-Nelson (Olson), 3:54. Saves: Cambridge-Isanti/Mora/Pine City: Millam 8-8-12-28. Princeton: Dembinski 12-12-18-42.

Champlin Park/CR 4, Centennial 1

Centennial 0 1 0-1

Champlin Park/Coon Rapids 2 1 1-4

First: CPCR-Johnson (Scott), 3:30. CPCR-Ness, 7:20. Second: C-Pitlick (O’Hara), 3:44, pp. CPCR-Bolander, 8:58, pp. Third: CPCR-Ness (Johnson), 6:54. Saves: Centennial: Gilgosch 9-7-6-22. Champlin Park/Coon Rapids: Johnson 6-7-5-18.

Chisago Lakes 7, St. Francis/NB 2

Chisago Lakes 3 2 2-7

St. Francis/North Branch 0 0 2-2

First: C-Mckinnon (Lawry, Burgen), 2:30. C-Lawry (Burgen, Mckinnon), 6:57. C-Burgen (Lawry, Hansen), 14:25. Second: C-Devries, 8:10. C-Burgen (Lawry), 9:12. Third: S-Stearns (Kurkowski), 6:23. S-Stearns (Kurkowski, Spitzer), 6:41. C-Burgen (Lawry, Devries), 7:22. C-Devries, 12:55. Saves: Chisago Lakes: Kittleson 3-7-11-21. St. Francis/North Branch: Boersma 19-14-12-45.

Eastview 2, Shakopee 2, OT

Shakopee 0 1 1 0-2

Eastview 1 1 0 0-2

First: E-Stepan (Kelley, Chesek), 11:13. Second: S-Bachelor (Grabianowski), 1:39, pp. E-Chesek (Kelley), 8:50. Third: S-Grabianowski (McNeil, Bachelor), 7:51. Saves: Shakopee: Hearn 8-6-10-1-25. Eastview: Johnson 3-8-5-4-20.

Edina 5, Wayzata 1

Wayzata 0 0 1-1

Edina 3 2 0-5

First: E-Roberts (Jungels), 2:59. E-Conner (Chorske, Davis), 8:50. E-Conner (Chorske, Jungels), 15:04, pp. Second: E-Bowlby, 6:38. E-Bowlby, 6:38. Third: W-Branton (Urban, Hackley), 15:33, pp. Saves: Wayzata: Kimlinger 2-10-9-21. Edina: Corniea 6-5-9-20.

Elk River/Z. 4, Anoka/SLP 3

Elk River/Zimmerman 1 2 1-4

Anoka/Spring Lake Park 1 0 2-3

First: A-Albers (Northquest), 11:19, sh. E-Sullivan (Fischer, Christian), 13:29. Second: E-Coz (Christian), 1:17, pp. E-Sullivan (Christian), 14:13. Third: A-Mashuga (Northquest), 3:07, sh. E-Coz (Fischer), 7:53. A-Roof (Mashuga, Carmean), 8:39. Saves: Elk River/Zimmerman: Langton 4-10-10-24. Anoka/Spring Lake Park: Cameron 7-9-7-23.

Farmington 3, Eagan 2

Farmington 1 2 0-3

Eagan 1 1 0-2

First: E-Cooper (McKinnon), 10:58. F-Moehle (Seifert, Helleson), 11:51, pp. Second: F-Seifert, 1:51. E-Ruiz (Barger), 13:06. F-Gehrke (Wood), 14:32. Saves: Farmington: Furlong 24-10-9-43. Eagan: Kawlewski 12-10-9-31.

Forest Lake 10, White Bear Lake 0

White Bear Lake 0 0 0- 0

Forest Lake 2 2 6-10

First: F-Parent (Golnitz, Walesheck), 14:03. F-Peterson (Parent, Golnitz), 16:13, pp. Second: F-Parent (Walesheck, Remington), 1:31, pp. F-Golnitz (Parent, Peterson), 16:14. Third: F-Walesheck (Remington, Nelson), 1:13. F-Nelson (Muntifering, O’Donovan), 5:33. F-Nelson, 8:45. F-Mills (Rydel, Peterson), 9:30. F-Muntifering, 13:50, sh. F-Remington (Nelson), 15:50. Saves: White Bear Lake: Martson 19-9-8-36. Forest Lake: Goehner 7-1-1-9.

Hill-Murray 4, Simley 0

Hill-Murray 1 1 2-4

Simley 0 0 0-0

First: H-Steigauf, 10:01. Second: H-Fabian (Vlaisavljevich, Bever), 14:31. Third: H-Steigauf (Kaufman), 6:35. H-Kaufman (Steigauf, Boyer), 16:40. Saves: Hill-Murray: Kennedy 3-4-6-13. Simley: Ries 8-8-2-18.

Holy Family 5, Mound Westonka 2

Mound Westonka 1 1 0-2

Holy Family 1 0 4-5

First: M-Peterson (Davis), 4:46. H-Limke (Cronin, Kelly), 7:36. Second: M-Peterson, 14:33. Third: H-Valentini (Cronin), 1:41. H-Paidosh, 3:21. H-Hickey (Paulsen, Kelly), 12:13, pp. H-Kamp, 16:17. Saves: Mound Westonka: Nelson 7-8-6-21. Holy Family: Blair 6-6-7-19.

Hutchinson 8, Minnesota River 2

Minnesota River 0 0 2-2

Hutchinson 5 2 1-8

First: H-Tracy (Hantge), 2:42. H-Piehl (Jensen), 4:12. H-Hantge (Johnson), 10:22. H-Seifert (Campbell), 11:52. H-Johnson (Jensen), 13:08. Second: H-Hantge (Tracy, Harlander), 5:08. H-Johnson (Hantge, Tracy), 15:11. Third: H-Hantge (Johnson), 2:10. M-McCabe (Olness), 6:12. M-Mueller, 7:42. Saves: Minnesota River: Kisor 15-13-10-38. Hutchinson: Ladwig 4-4-1-9, Docken x-x-4-4.

Maple Grove 7, Totino-Grace 1

Maple Grove 4 1 2-7

Totino-Grace 0 1 0-1

First: M-Stenslie (Corbin), 5:25. M-Tatur (Rice, Oakland), 6:43. M-Tatur, 8:13. M-Stenslie (Retrum, Tatur), 12:05, pp. Second: T-Wahlin (McDonald, Gray), 7:59. M-Tatur (Retrum, Oakland), 10:32. Third: M-Goetsch (Tatur), 4:56. M-Nordstrom (Retrum, Oakland), 13:23. Saves: Maple Grove: Strom 3-2-x-5, Fowler x-x-5-5. Totino-Grace: Schmaltz 20-17-18-55.

Minneapolis 8, Henry Sibley/St. Paul 0

Henry Sibley/St. Paul 0 0 0-0 Minneapolis 3 4 1-8

First: M-Midtbo (Miller, Davis), 1:27, pp. M-Christman, 8:15. M-Midtbo (Hamel), 11:35. Second: M-Garton (Helmstetter, Davis), :59. M-Stevens (Helmstetter), 7:46, pp. M-Stevens (Davis), 16:00. M-Stevens (Helmstetter), 16:46. Third: M-Pham (Stevens), 8:23. Saves: Henry Sibley/St. Paul: Morse 14-15-11-40. Minneapolis: Taylor 1-5-1-7.

Orono 8, Waconia 1

Orono 0 5 3-8

Waconia 0 1 0-1

Second: W-Sullivan (Charbonneau), :49. O-Ryskamp (Bickett, DeCubellis), 1:34. O-Norris (Ryskamp), 1:46. O-Hansen (Raiche, Lopez), 10:16. O-Ryskamp (Norris, Bickett), 12:26, pp. O-Ryskamp (Martini), 14:50. Third: O-Martini (Norris), 9:52. O-Koopman (Kostial), 15:04. O-Ryskamp (Cook), 16:55. Saves: Orono: Dahl 2-6-2-10. Waconia: Elvebak 12-6-21-39.

Rochester Lourdes 10, Red Wing 0

Rochester Lourdes 2 6 2-10

Red Wing 0 0 0- 0

First: RL-Dravis (Smith, Hanzel), 7:25, pp. RL-Schmitz (Wick, Dravis), 15:48. Second: RL-Dravis (Wick), 6:02. RL-Hanzel (Wick), 6:42. RL-Wick (Schmitz), 8:58. RL-Fleming (Smith, Dravis), 10:36. RL-Schmitz (Smith, Fleming), 15:44, pp. RL-Fleming (Erickson, Heim), 16:53, pp. Third: RL-Dravis (Hanzel), 10:08. RL-Smith (Fleming, Kraling), 16:12, pp. Saves: Rochester Lourdes: Hanson 4-3-1-8. Red Wing: Ehlers 23-10-9-42.

St. Paul United 2, North St. Paul/Tartan 1

North St. Paul/Tartan 1 0 0-1

St. Paul United 2 0 0-2

First: N-Martinez (Roesler, Schwantes), 1:31. S-Hoops (Hoppe), 6:17. S-Hoppe (Sabin), 13:58. Saves: North St. Paul/Tartan: Barber 8-9-4-21. St. Paul United: Audette 6-10-7-23.

South St. Paul 6, Hastings 1

South St. Paul 2 3 1-6

Hastings 0 0 1-1

First: S-Madigan (Ramirez, Sexauer), 5:38. S-Vesper (Deering), 15:58. Second: S-Reynolds, 4:17. S-Deering (Matuzak), 4:26. S-Ramirez, 6:33. Third: S-Rambaum (Jerikovsky), 1:44, pp. H-Petrich (Larson), 7:46. Saves: South St. Paul: Norman 1-2-6-9. Hastings: Dubej 15-16-12-43.