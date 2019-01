Share on Pinterest

TUESDAY

ALPINE SKIING • BOYS

LAKE

At Buck Hill

• Minnetonka 337, Edina 316, Eden Prairie 218. Medalist: Adam Berghult, Edina, 45.58.

ALPINE SKIING • GIRLS

LAKE

At Buck Hill

• Minnetonka 335, Edina 322, Orono 273. Medalist: Becca Divine, Eden Prairie, 43.98.

BASKETBALL • BOYS

INDEPENDENT METRO ATHLETIC

• Breck 57, Blake 51

• St. Paul Academy 75, Mounds Park 53

MCAA

• Legacy Christian 69, PACT 57

• Maranatha 79, Heritage Christian 22

• New Life Acad. 71, Lester Prairie/HT 52

• Spectrum 64, St. Croix Prep 58

• Trinity 64, West Lutheran 47

METRO EAST

• Hastings 69, Hill-Murray 64

• Mahtomedi 90, Henry Sibley 41

• North St. Paul 87, South St. Paul 54

• Tartan 84, Simley 42

METRO WEST

• Bl. Jefferson 81, Richfield 74

• Chaska 64, Chanhassen 54

• Cooper 79, Bl. Kennedy 77

• St. Louis Park 72, Benilde-SM 57

MINNESOTA RIVER

• Belle Plaine 56, Tri-City United 49

• Jordan 85, LeSueur-Henderson 53

• Mayer Lutheran 46, SW Christian 44

• Norwood YA 63, Sibley East 61

MISSISSIPPI 8

• Rogers 84, Cambridge-Isanti 74

NORTHWEST SUBURBAN

• Armstrong 67, Elk River 53

• Cham. Park 46, Totino-Grace 41, OT

• Centennial 72, Irondale 62

• Maple Grove 91, Anoka 35

• Osseo 73, Coon Rapids 58

• Park Center 82, Blaine 53

• Spring Lake Park 76, Andover 54

SOUTH SUBURBAN

• Apple Valley 69, Rosemount 66

• Farmington 59, Eagan 57

• Lakeville North 77, Prior Lake 68

• Lakeville South 58, Burnsville 56

• Shakopee 77, Eastview 72

ST. PAUL CITY

• Harding 72, Humboldt 45

• Johnson 61, Highland Park 56

SUBURBAN EAST

• Cretin-Derham Hall 87, Roseville 55

• East Ridge 81, White Bear Lake 70

• Park of CG 69, Mounds View 54

• Stillwater 80, Forest Lake 60

TRI-METRO

• DeLaSalle 82, Fridley 49

• St. Anthony 51, Concordia Academy 40

• St. Croix Lutheran 84, St. Agnes 51

TWIN CITIES ATHLETIC

• Christian Life 67, Comm. of Peace 56

• North Lakes 64, Sciences & Ag. 26

• Nova Classical 85, Hope Academy 71

WRIGHT COUNTY

• Annandale 52, Dassel-Cokato 39

• Delano 64, Hutchinson 37

• Glencoe-SL 84, New London-Spicer 69

• Litchfield 62, Rockford 56

• Mound Westonka 63, Watertown-Mayer 42

• New Prague 66, Waconia 64

METROPOLITAN AREA

• Big Lake 66, Zimmerman 39

• Chisago Lakes 78, Cloquet 69

• Eden Prairie 75, Columbia Heights 47

• Edina 84, Woodbury 55

• Mankato West 57, Red Wing 55

• Minnetonka 74, St. Cloud Tech 50

• Rocori 77, Becker 58

• Sartell-St. Stephen 73, Monticello 68

• Wayzata 75, St. Michael-A. 60

BASKETBALL • GIRLS

INDEPENDENT METRO ATHLETIC

• Blake 48, Breck 23

• Minnehaha 53, Providence Academy 52

• St. Paul Academy 55, Mounds Park 53

MCAA

• Legacy Christian 51, PACT 41

• Lester Prairie/HT 55, New Life Acad. 39

• Maranatha 58, Heritage Christian 46

• Spectrum 33, St. Croix Prep 30

METRO EAST

• Henry Sibley 66, Mahtomedi 52

• Hill-Murray 74, Hastings 26

• Simley 62, Tartan 50

• South St. Paul 64, North St. Paul 13

METRO WEST

• Chaska 74, Chanhassen 61

• Richfield 57, Bl. Jefferson 51

• St. Louis Park 81, Benilde-SM 45

MINNEAPOLIS CITY

• Henry 51, Roosevelt 49

• South 62, North 59

• Washburn 64, Edison 48

NORTHWEST SUBURBAN

• Champlin Park 63, Totino-Grace 57

• Elk River 55, Armstrong 46

• Maple Grove 57, Anoka 28

• Osseo 60, Coon Rapids 59

• Park Center 79, Blaine 58

• Spring Lake Park 53, Andover 52

SOUTH SUBURBAN

• Apple Valley 50, Rosemount 39

• Burnsville 52, Lakeville South 41

• Farmington 67, Eagan 29

• Lakeville North 83, Prior Lake 76

• Shakopee 60, Eastview 52

ST. PAUL CITY

• Como Park 91, Central 14

• Harding 69, Humboldt 60

• Highland Park 64, Johnson 39

SUBURBAN EAST

• Cretin-Derham Hall 58, Roseville 57

• Mounds View 50, Park of CG 46

• Stillwater 72, Forest Lake 58

• White Bear Lake 57, East Ridge 38

TRI-METRO

• Concordia Academy 76, St. Anthony 73

• DeLaSalle 77, Fridley 39

• St. Croix Lutheran 60, St. Agnes 28

• Visitation 42, Columbia Heights 36

WRIGHT COUNTY

• Annandale 70, Dassel-Cokato 46

• Holy Family 54, Orono 40

• Hutchinson 64, Delano 52

• Litchfield 47, Rockford 39

• New Prague 60, Waconia 57

• NL-Spicer 49, Glencoe-SL 25

• Watertown-M. 53, Mound Westonka 35

METROPOLITAN AREA

• Becker 86, Milaca 68

• Big Lake 60, Zimmerman 42

• Cambridge-Isanti 69, St. Cloud Tech 34

• Edina 48, Woodbury 45

• Hopkins 87, Holy Angels 43

• Howard Lake-W-W 65, Maple Lake 38

• Monticello 60, Sauk Rapids-Rice 46

• North Branch 54, Staples-Motley 53

• Red Wing 84, Mankato West 68

• Wayzata 69, St. Michael-A. 64

GYMNASTICS

METRO WEST

• Chaska/Chanhassen 133.15, St. Louis Park 119.275. All-around: Kylie Schendel, Chaska/Chanhassen, 33.425.

SOUTH SUBURBAN

• Apple Valley/Eastview 134.075, Prior Lake 133.125. All-around: Abbie Swanson, Apple Valley/Eastview, 34.575.

• Lakeville South 139.375, Eagan 138.425. All-around: Hannah Maccarone, Eagan, 36.675.

• Rosemount 140.6, Farmington 140.5. All-around: Kinsley Taylor, Farmington, 35.1.

HOCKEY • BOYS

INDEPENDENT METRO ATHLETIC

• Blake 4, Breck 1

• St. Paul Academy 2, Minnehaha Academy 1

MISSISSIPPI 8

• Monticello 5, Rogers 2

SOUTH SUBURBAN

• Eagan 3, Prior Lake 1

• Eastview 2, Lakeville North 1

• Lakeville South 4, Farmington 1

• Rosemount 2, Burnsville 0

• Shakopee 5, Apple Valley 3

WRIGHT COUNTY

• Holy Family 6, New Prague 1

• Orono 7, Delano 3

• Waconia 3, Litchfield/D-C 2

METROPOLITAN AREA

• Anoka 6, Providence Academy 2

• Blaine 10, Roseville 1

• Centennial 3, Chaska 2

• Champlin Park 6, St. Michael-A. 3

• Chanhassen 5, Owatonna 2

• Duluth East 8, Forest Lake 3

• Hastings 6, Red Wing 1

• Hopkins 4, St. Louis Park 3

• Minnesota River 6, New Ulm 4

• SP Highland Park 4, Moose Lake 2

• St. Thomas Academy 4, Bl. Jefferson 2

• Superior (Wis.) 4, North Branch 3, OT

• Southwest Christian/R. 3, St. Francis 1

• Totino-Grace 5, Mahtomedi 1

HOCKEY • GIRLS

LAKE

• Edina 6, Hopkins/St. Louis Park 1

METRO WEST

• Benilde-St. Margaret’s 4, Minneapolis 1

• Chaska/Chanhassen 4, Holy Angels 1

MISSISSIPPI 8

• Chisago Lakes 7, Princeton 1

• North Wright County 5, St. Francis/NB 0

NORTHWEST SUBURBAN

• Andover 8, Osseo/Park Center 1

• Anoka 3, Armstrong/Cooper 2

• Blaine 4, Spring Lake Park 2

• Centennial 8, Irondale 2

• Maple Grove 7, Totino-Grace 0

SUBURBAN EAST

• Cretin-Derham Hall 3, East Ridge 1

• Park of CG 3, Woodbury 2

WRIGHT COUNTY

• Holy Family 5, New Prague 2

• Litchfield/D-C 3, Waconia 2

• Orono 3, Delano/Rockford 2

METROPOLITAN AREA

• Apple Valley 3, Simley 1

• Buffalo 2, Champlin Park/CR 1

• Elk River/Z. 3, Cambridge-Isanti 2, OT

• Hill-Murray 4, Farmington 1

• Mounds View 4, No. St. Paul/Tartan 1

SWIMMING • BOYS

NORTHWEST SUBURBAN

• Andover 97, Blaine 88

• Anoka 90, Park Center 69

SOUTH SUBURBAN

• Apple Valley 81, Burnsville 72

• Lakeville North 98, Farmington 87

• Prior Lake 94.5, Lakeville South 88.5

METROPOLITAN AREA

• Elk River 97, Duluth East 89

• Spring Lake Park 90, St. Anthony 77

WRESTLING

METROPOLITAN AREA

• Hutchinson 60, New London-Spicer 10

• Princeton 53, Milaca 25

RANKINGS

SWIMMING • BOYS

BY THE COACHES ASSOCIATION

• Class 2A: 1. Edina; 2. Stillwater; 3. Minnetonka; 4. Chaska/Chanhassen; 5. Eden Prairie; 6. Wayzata; 7. Shakopee; 8. Rochester Mayo; 9. Lakeville North; 10. Farmington.

• Class 1A: 1. Breck/Blake; 2. Northfield; 3. Sartell-St. Stephen; 4. St. Thomas Academy; 5. Alexandria; 6. Sauk Rapids-Rice; 7. Winona; 8. Simley; 9. Grand Rapids; 10. Hibbing.

SUMMARIES

BASKETBALL • BOYS

Annandale 52, Dassel-Cokato 39

Annandale 30 22-52

Dassel-Cokato 17 22-39

Annandale: Meyer 19, Purcell 18, Howard 8, Spaulding 5, Lano 2. Dassel-Cokato: Krick 9, Jorgensen 8, Jenkins 6, Ortquist 6, Mayer 5, Woetzel 5.

Apple Valley 69, Rosemount 66

Rosemount 30 36-66

Apple Valley 40 29-69

Rosemount: Siwek 20, Wenthe 16, Gerke 12, Reuter 10, McDonald 4, Sullivan 4. Apple Valley: Possis 20, Davis 16, Deluca 7, Wetzel 7, Friedt 5, Brown 3, Christiansen 3, Ewald 3, Klett 3, Hosea 2.

Armstrong 67, Elk River 53

Elk River 19 34-53

Armstrong 37 30-67

Elk River: Fruth 17, Carr 11, Wyse 6, Hultberg 5, Melchior 4, Roberts 4, Burdine 3, Erickson 3. Armstrong: Iyawe 16, Biewen 12, Frye 10, Breitbach 9, Priem 8, Everson 5, Schlotthauer 3, Inniger 2, Peterson 2.

Belle Plaine 56, Tri-City United 49

Tri-City United 19 30-49

Belle Plaine 33 23-56

Tri-City United: Feddema 19, Sladek 11, Miland 6, Budin 4, Rabenberg 4, McCrady 3, Vargo 2. Belle Plaine: Gregory 19, Kahle 10, Meger 10, Otto 6, Schumacher 6, Taylor 5.

Big Lake 66, Zimmerman 39

Zimmerman 19 20-39

Big Lake 33 33-66

Zimmerman: Schottenbauer 14, Carlin 12, Mceachern 10, Behl 1, Hagstrom 1, Wellman 1. Big Lake: Ireland 19, Nagorski 18, Harris 10, Iverson 6, Josewski 6, Hinrichs 3, Harris 2, Morehead 2.

Bloomington Jefferson 81, Richfield 74

Bloomington Jefferson 27 54-81

Richfield 37 37-74

Bloomington Jefferson: Kendall 22, Bechtold 15, Montgomery 15, Watts 13, Rasmussen 7, Holland 3, Burgess 2, Larson 2, Mann 2. Richfield: Quint 23, January 18, Miles 13, Wollmuth 9, Moore 6, Hammond 5.

Breck 57, Blake 51

Blake 17 34-51

Breck 26 31-57

Blake: Grace IV 21, Bix 10 Liu 10, , Ganz 6, Deignan 4. Breck: Roddy 24, Ganley 13, Koch 7, Ott 6, Morton 4, Peterson 2, Zackery 1.

Centennial 72, Irondale 62

Irondale 31 31-62

Centennial 40 32-72

Irondale: Ejiofor 17, Price 14, Glodek 12, Roberts 8, Crooks 7, Herzog 4. Centennial: Van Buskirk 25, Wyffels 19, Waldvogel 11, Eason 10, Hemric 3, Carlson 2, Larson 2.

Champlin Park 46, Totino-Grace 41, OT

Totino-Grace 17 19 5-41

Champlin Park 16 20 10-46

Totino-Grace: Burger 15, Krieger 10, Akpati 5, Burton 4, Wolla 4, Weierke 3. Champlin Park: Otto 18, John 8, Johnson 8, Nwaokorie 8, Olson 2, Seley 2.

Chaska 64, Chanhassen 54

Chanhassen 28 26-54

Chaska 26 38-64

Chanhassen: Gitzen 13, Tollefson 10, Hollowaty 7, Conklin 6, Manuel 6, Miller 6, Hansen 4, Carver 2. Chaska: Lea 20, Nicholson 18, Krenos 16, Foss 7, Kallman 3.

Chisago Lakes 78, Cloquet 69

Chisago Lakes 33 45-78

Cloquet 33 36-69

Chisago Lakes: Tinjum 26, Thompson 18, Koehler 14, Backes 8, Paulsen 4, Sanvik 4, Hawkinson 2, Koehler 2. Cloquet: Schneider 18, Pokornowski 16, Gallup 14, Flynn 13, Leslie 4, Turnbull 4.

Cooper 79, Bl. Kennedy 77

Bloomington Kennedy 30 47-77

Cooper 32 47-79

Bloomington Kennedy: Williams 21, Mormont 15, Barber 12, Hanspard 10, Subah 10, Husting 5, Gkekle 4. Cooper: Snoddy 21, Vaughn 17, Powell Jr. 15, Bankhead 12, Adams 7, Murphy 4, Miller 3.

Cretin-Derham Hall 87, Roseville 55

Roseville 19 36-55

Cretin-Derham Hall 38 49-87

Roseville: Nath 12, Walker 9, Dukes 8, Ruth 5, Peterson 4, Adams 3, Briggs 3, Burns 3, Gebeyehu 3, Rettke 3, Weber 2. Cretin-Derham Hall: King 22, Jones 15, Carter 12, Gallaher 6, McGraw 5, Akoh 4, Griffin 4, Holloman 4, Flemming 3, Garcia 3, Schilling 3, Broadley 2, Burke 2, Tauer 2.

Delano 64, Hutchinson 37

Delano 31 33-64

Hutchinson 19 18-37

Delano: Techam 25, Longstreet 15, O’Neill 12, Otto 6, Kern 2, Smith 2, Wiest 2. Hutchinson: Corrigan 17, Elliott 8, Rensch 8, Kuseske 2, Weisenberger 2.

DeLaSalle 82, Fridley 49

DeLaSalle 49 33-82

Fridley 20 29-49

DeLaSalle: Travis 19, Givens 17, Terry 17, Battle 15, Whitlock 6, Wright 4, Hart 2, Irvin 2. Fridley: Burns 21, Couwenhoven 8, Shaw 6, Niewald 5, Kamara 5, Blum 2, Crockett 2.

East Ridge 81, White Bear Lake 70

East Ridge 38 43-81

White Bear Lake 31 39-70

East Ridge: Carlson 22, K. Brown 21, C. Brown 18, Zebrowski 14, Lynott 4, Kriesel 2. White Bear Lake: Tessier 26, Beckler 24, Schwartz 12, Beck 6, Kleist 2.

Eden Prairie 75, Columbia Heights 47

Columbia Heights 23 24-47

Eden Prairie 35 40-75

Columbia Heights: Jones 11, Williams 10, Ogul 7, Burton 6, Wright 6, Davis 3, Alvarez 2, Garner 2. Eden Prairie: Henry 19, Christensen 11, Dobbs 11, Andrews 10, Donohue 7, Bland 3, Frisch 3, Gothman 3, Dunford 2, Edwards 2, Frazzini 2, Hedlund 2.

Edina 84, Woodbury 55

Edina 51 33-84

Woodbury 20 35-55

Edina: Middleton 35, Hutson 19, Kloos 8, Denn 7, O’Brien 4, Harrell 3, Enck 2, Helgren 2, Reeck 2, Tully 2. Woodbury: Lockner 18, Robertson 12, Rohrer 6, Cimperman 5, Padelford 5, Wilson 3, Glunz 2, McMorrow 2, Erickson 1, Mazur 1.

Farmington 59, Eagan 57

Eagan 34 23-57

Farmington 25 34-59

Eagan: House 14, Kozemzak 12, O’Malley 11, Ohlhues 7, Carlson 6, Schmidt 4, Hillesheim 3. Farmington: Mendes 13, Bormann 11, Ask 10, Shrum 10, Huschka 7, Baata 4, Cochnauer 2, Hertaus 2.

Hastings 69, Hill-Murray 64

Hill-Murray 21 43-64

Hastings 27 42-69

Hill-Murray: Larmie 21, Schoenecker 18, Chambers 12, Moore 5, Behr 2, Gutknecht 2, Juarbe 2, McKinley 2. Hastings: Schlottman 20, Levos 11, Rabaey 11, Nielsen 9, Arnold 7, Kullmann 5, Sampson 4, Kazmierczak 2.

Jordan 85, Le Sueur-Henderson 53

Jordan 51 34-85

Le Sueur-Henderson 23 30-53

Jordan: Gutzmer 25, Samuelson 16, Dietel 10, Friedges 9, Keiser 7, Koch 3, Powell 3, Anderson 2, Barnett 2, Kloettel 2, McDermid 2, Schmitt 2, Sievers 2. Le Sueur-Henderson: Nesbit 15, Maczkowicz 12, Drent 9, Arnold 4, Pengilly 4, Luna 3, Berndt 2, Kahlow 2, Stolley 2.

Lakeville North 77, Prior Lake 68

Lakeville North 46 31-77

Prior Lake 30 38-68

Lakeville North: Wahl 22, Jensen 18, E. Mostaert 13, Staloch 12, W. Mostaert 4, Rusch 4, Kamara 2, Patterson 2. Prior Lake: Nissen 25, Garcia 20, Jones 13, Ihenacho 10.

Lakeville South 58, Burnsville 56

Burnsville 25 31-56

Lakeville South 33 25-58

Burnsville: Rosenber 20, Johnson 14, Hassan 8, Allgood 5, Quiroz-Hutchinson 5, Shepley 4. Lakeville South: Patterson 19, Mahlman 16, Leland 8, Bachinski 7, Strader 5, Doty 3.

Legacy Christian 69, PACT 57

Legacy Christian 30 39-69

PACT 31 26-57

Legacy Christian: Demars 21, Sperl 11, Franze 10, Hill 8, Harrison 6, Kendall 5, Sharp 5, Holcomb 3. PACT: Cowden 17, Johnson 16, Stone 12, Maahs 5, Olson 4, Churchill 2, Oquendo 1.

Mahtomedi 90, Henry Sibley 41

Mahtomedi 57 33-90

Henry Sibley 19 22-41

Mahtomedi: Hadley 25, Centers 23, Melzer 14, Chapman 11, Ricker 8, Bell 3, Bjork 2, Russell 2, Schulte 2. Henry Sibley: Spearman 12, Lone Tree 11, Loucks 8, Christiansen 5, Zubulake 5.

Maple Grove 91, Anoka 35

Anoka 26 9-35

Maple Grove 51 40-91

Anoka: Lake 8, Bengtson 6, Yego 6, Cooper 5, Lindenberg 5, Lombard 3, Madyun 2. Maple Grove: Adams 18, Williams 17, Parker 9, Dreyer 8, Walljasper 7, Born 6, Rainey 6, Bergstrom 5, Fahnbulleh 5, Dillard 2, Boettcher 2, Dahm 2, Haakenson 2, McGinnis 2.

Maranatha 79, Heritage Christian 22

Maranatha 44 35-79

Heritage Christian 14 8-22

Maranatha: Davis 18, C. Daniels 16, H. Daniels 11, Mason 9, Harut 6, Carter 4, LaVelle 4, Ross 4, Bruce 3, Lee 2, Ricks-Wessah 2. Heritage Christian: Donlin 5, Grove 5, Guggenberger 3, Richards 3, Boyle 2, Brodersen 2, Wicht 2.

Mayer Lutheran 46, SW Christian 44

Southwest Christian 19 25-44

Mayer Lutheran 27 19-46

Southwest Christian: Czoch 18, Steensland 9, Sandness 6, Schwarz 6, Wight 5. Mayer Lutheran: Noennig 25, Flucas 9, Johnson 6, Martin 2, Pallas 2.

New Life Academy 71, Lester Prairie/HT 52

New Life Academy 36 35-71

Lester Prairie/Holy Trinity 26 26-52

New Life Academy: Reader 28, Wall 19, Ware 10, St. Cyr 9, Kaemingk 5. Lester Prairie/Holy Trinity: Bayerl 14, Lee 10, Schuette 10, Jackson 6, Hausladen 5, Scheevel 3, Heimerl 2, Niesen 2.

New Prague 66, Waconia 64

Waconia 21 43-64

New Prague 21 45-66

Waconia: Hayes 22, Schwob 21, Nelson 11, Groeneveld 4, Biehn 2, Olson 2, Swanson 2. New Prague: Johnson 23, Nielsen 20, Brusseau 14, Kemp 6, Callahan 3.

Norwood YA 63, Sibley East 61

Sibley East 25 36-61

Norwood Young America 38 25-63

Sibley East: In 11, Knacke 9, Bates 8, Tesch 8, Deis 5, Lundstrom 5, Bullert 4, Dose 4, Flieth 4, Dose 3. Norwood Young America: Molva 20, Sudheimer 12, Fahey 11, T. Smith 7, Glander 4, Will 4, Jensen 3, A. Smith 2.

Nova Classical 85, Hope Academy 71

Nova Classical 39 46-85

Hope Academy 32 39-71

Nova Classical: LaFrombois 30, Nelson 26, Solon 13, Miller 5, Monroe 5, Parsonage 4, Abdullahi 2. Hope Academy: Hoilien 25, Wade 16, Dube 9, Ojebode 8, Brown 6, Irving 4, Davis 3.

Park Center 82, Blaine 53

Blaine 25 28-53

Park Center 30 52-82

Blaine: Kaul 13, Strand 10, Giles 6, Williams 6, Larson 5, Aamodt 3, Johnson 3, Perrault 3, Becker 2, Strand 2. Park Center: Frierson 24, Chatman 17, Brown 13, Broadway 9, Ijadimbola 5, Clay-Traczyk 4, Tamba 4, Ware 3, Parker 2, Lewis 1.

Rogers 84, Cambridge-Isanti 74

Cambridge-Isanti 25 49-74

Rogers 35 49-84

Cambridge-Isanti: Abraham 35, Malamisuro 12, Ladd 8, Williams 8, Chromy 6, Cox 3, Braaten 2. Rogers: Glad 21, VanEyll 18, Dorr 15, Simpson 12, Stull 10, Hemann 8.

St. Anthony 51, Concordia Academy 40

St. Anthony 25 26-51

Concordia Academy 27 13-40

St. Anthony: Nelson 24, Hergenrader 16, Kachman 6, Forsline 5. Concordia Academy: Hagos 10, Preble 9, Raymond 9, TerHaar 6, Paul 4, Legvold 2.

St. Louis Park 72, Benilde-St. Margaret’s 57

St. Louis Park 31 41-72

Benilde-St. Margaret’s 26 31-57

St. Louis Park: Ewald 23, Kietzmann 14, Odens 12, Howard 9, Piehl 5, Houts 3, Lyons 3, Ellingson 2, McClain 1. Benilde-St. Margaret’s: Drees 19, Peterson 12, Carden 10, Smith 7, Johnson 4, Struwe 4, Standifer 1.

St. Paul Academy 75, Mounds Park 53

Mounds Park Academy 23 30-53

St. Paul Academy 35 40-75

Mounds Park Academy: Nippolt 17, Paulson 12, Madar 9, Wilkens 7, Erickson 4, Fruchterman 3, Mahamoud 1. St. Paul Academy: Holod 26, Moore 19, Christakos 9, Johnson 6, Will 6, Thissen 5, Baskerville 2, Dyar 2.

SP Harding 72, SP Humboldt 45

St. Paul Harding 27 45-72

St. Paul Humboldt 26 19-45

St. Paul Harding: Davis 25, Christian 18, Addai 14, Sharp 9, Huerta 5, Lindstrom 1. St. Paul Humboldt: Williams 15, Lugo 11, Hobday 9, Fouther 6, Pippins 2, Trapp 2.

Shakopee 77, Eastview 72

Eastview 33 39-72

Shakopee 37 40-77

Eastview: Crowl 23, Scales 15, Raspberry 13, Machacek 12, Thissen 9. Shakopee: Druvenga 20, Bosley 17, Koenen 14, Cordes 10, Katona 9, Allen 5, Lockwood Jr. 2.

Spring Lake Park 76, Andover 54

Andover 31 23-54

Spring Lake Park 39 37-76

Andover: Brodeur 15, Garcia 8, Barten 6, Eldien 6, Schannauer 6, Foy 4, Belschner 3, Learned 3, Mallet 3. Spring Lake Park: Myren 24, Remme 19, Johnson 9, Philips 6, Say 6, Johnston 4, Steward 4, Ojile 2, Skelly 2.

Stillwater 80, Forest Lake 60

Forest Lake 32 28-60

Stillwater 39 41-80

Forest Lake: Young 20, Damon 17, Ngimukua 8, Boysen 6, Lund 4, Perron 3, Peterson 2. Stillwater: Recksiedler 27, Shikenjanski 17, Attwood 15, King 7, Smalley 6, Hasan 3, Parker 3, Moore 2.

Tartan 84, Simley 42

Simley 28 14-42

Tartan 44 40-84

Simley: Jioklow 16, Robinson 14, Erickson 6, Tschida 3, Vujovich 3. Tartan: Binns 20, Kimmons 13, Kearney 12, Weems 10, Wells 9, Singer 5, Aganmwonyi 4, Miggler 3, Sagdalen 3, Whalen 3, Keumogne 2.

Trinity 64, West Lutheran 47

Trinity 24 40-64

West Lutheran 28 19-47

Trinity: Rumpza 27, Maslow 20, Ennis 12, Wessel 3, Cudd 2. West Lutheran: Kokkinen 15, Bjorlin 12, Charlson 7, Johnson 7, Thomforde 3, Vollrath 3.

Wayzata 75, St. Michael-Albertville 60

Wayzata 33 42-75

St. Michael-Albertville 25 35-60

Wayzata: C. Heide 18, Paulson 15, J. Beeninga 11, Williams 10, Wildermuth 7, Bjerke 5, K. Heide 5, E. Beeninga 2, Hale 2. St. Michael-Albertville: Chea 17, Hoselton 14, Jentzen 13, McLean 6, Wieker 5, Buchanan 3, Breuer 2.

BASKETBALL • GIRLS

Annandale 70, Dassel-Cokato 46

Dassel-Cokato 26 20-46

Annandale 38 32-70

Dassel-Cokato: Lee 21, Lee 12, Mayfield 4, Patten 4, Quern 3, Quern 2. Annandale: Lillehaug 17, Purcell 14, Neutz 13, Medvec 6, Meidinger 6, Reimer 6, Helget 4, Marquette 3, Canesi 1.

Apple Valley 50, Rosemount 39

Apple Valley 18 32-50

Rosemount 18 21-39

Apple Valley: Parham 15, Young 11, Myers 9, Nyblom 8, Reed 5, Baer 1, Nyblom 1. Rosemount: Janssen 18, Ratzlaff 6, Staley 6, Tauer 6, Finley 3.

Becker 86, Milaca 48

Milaca 6 42-48

Becker 41 45-86

Milaca: Broberg 16, Westling 11, Ploeger 10, Gerking 4, Kohlgraf 4, Kragt 2, Taylor 1. Becker: Bengtson 27, Nuest 17, Kent 15, Gamble 8, Masog 7, Nuest 5, Lindquist 4, Yoerg 2, Goebel 1.

Big Lake 60, Zimmerman 42

Zimmerman 18 24-42

Big Lake 37 23-60

Zimmerman: Hagstrom 12, Daugherty 9, Wiley 6, Giffen 5, Weber 4, Williams 4, Kuker 2. Big Lake: Huberty 23, Hintz 11, Stockham 9, Sternquist 6, Watkins 6, Tighe 5.

Burnsville 52, Lakeville South 41

Lakeville South 22 19-41

Burnsville 14 38-52

Lakeville South: Harvey 10, Guentzel 8, Wheeler 8, Cuddigan 6, Schultz 3, Brown 2, Coultas 2, Steinhaus 2. Burnsville: Diggan 11, Krumwiede 11, Thompson 11, Servais 7, Harden 6, Lake 6.

Cambridge-Isanti 69, St. Cloud Tech 34

St. Cloud Tech 18 16-34

Cambridge-Isanti 37 32-69

St. Cloud Tech: Murray 11, Kaczor 10, Harris 6, Borchert 3, Christiansen 2, Indieke 2. Cambridge-Isanti: Sheforgen 17, Brogger 13, Swanson 9, Larkin 8, Clement 6, Olander 6, Aumer 4, Hennen 4, Terwilliger 2.

Champlin Park 63, Totino-Grace 57

Champlin Park 25 38-63

Totino-Grace 35 22-57

Champlin Park: Fitzpatrick 18, Valentino 11, Counce 10, Dubose 9, Jenkins 4, Johnson 4, Doree 3, Crymble 2, Quick 2. Totino-Grace: Glynn 20, Meyer 19, Miller 8, LaPanta 7, Caspers 3.

Chaska 74, Chanhassen 61

Chaska 38 36-74

Chanhassen 35 26-61

Chaska: Heyer 21, VanEps 17, Willems 8, Bursch 6, Lenzen 6, Sanders 6, Grothe 4, Quinn 3, Rief 3. Chanhassen: Hake 21, Gronholz 18, Tollefson 12, Brastad 3, Laube 3, Queen 2, Sapp 2.

Concordia Academy 76, St. Anthony 73

Concordia Academy 41 35-76

St. Anthony 33 40-73

Concordia Academy: Tensaie 23, Lecher 16, Romay 14, Landvik 7, Hackett 6, Pelzer 4, Schiller 4, Siglin 2. St. Anthony: Sibbet 32, Goldsmith 10, Zmuda 8, Nogosek 7, Thomas 7, Dahls 4, Grosz 4, Sutton 1.

Cretin-Derham Hall 58, Roseville 57

Cretin-Derham Hall 37 21-58

Roseville 33 24-57

Cretin-Derham Hall: Hottinger 25, Martinez-Stewart 14, Cullen 7, Jackson 5, Hilton-Adams 3, Reding 2, Schuster 2. Roseville: Johnston 17, Ugass 16, Haug 8, Hood 7, Meadows 5, Nelson 4.

DeLaSalle 77, Fridley 39

Fridley 19 20-39

DeLaSalle 46 31-77

Fridley: Frazier 9, Yancy 8, Hansen 5, Chalmers 4, Dean 4, Johnson 3, Morben 3, Smith 2, Harris 1. DeLaSalle: Weems 32, Williams 16, Francois 14, Claire Francois 12, Dengerud 1, Salaam 1, Stevenson 1.

Edina 48, Woodbury 45

Edina 22 26-48

Woodbury 15 30-45

Edina: Nilsen 17, Campbell 11, McHugh 9, Murray 6, Oyalo 3, Diaby 2. Woodbury: West 19, Paulson 10, Mundahl 8, Dodge 4, Amusan 2, Vaske 2.

Elk River 55, Armstrong 46

Armstrong 20 26-46

Elk River 22 33-55

Armstrong: Mutanda 24, Krsul 15, Bloom 3, Fisher 3, James 1. Elk River: Haack 17, Langbehn 15, Barschdorf 8, Engebretson 6, Kanenwisher 4, Maass 3, Berg 2.

Henry Sibley 66, Mahtomedi 52

Henry Sibley 38 28-66

Mahtomedi 23 29-52

Henry Sibley: Nelson 18, Burks 14, Orth 14, Bosworth 8, Anderson 5, Korte 5, Rosga 2. Mahtomedi: Underwood 13, Salmen 11, Hoffman 8, Raney 7, Centers 3, Cummins 3, Maule 3, Hronski 2, Washington 2.

Hill-Murray 74, Hastings 26

Hastings 10 16-26

Hill-Murray 53 21-74

Hastings: Nuytten 6, Tietjen 6, Fritz 4, Levos 4, Biscoe 2, Amundson 2, Mattson 2. Hill-Murray: D. Runyon 17, E. Runyon 15, Hartzel 11, Sutherland 10, Mackley 9, Prokosch 4, Omoyeni 2, Pearson 2, Pults 2, Wren 2.

Holy Family 54, Orono 40

Holy Family 31 23-54

Orono 15 25-40

Holy Family: Steiner 19, Conroy 9, Geurs 9, Bowlin 8, Vakulskas 8, Jansen 1. Orono: Johnson 10, Knudson 10, Challgren 6, Carlson 5, Gunderson 4, VanBuren 3, Case 2.

Hopkins 87, Holy Angels 43

Hopkins 48 39-87

Holy Angels 20 23-43

Hopkins: Bueckers 20, Chakolis 14, Adams 13, Woodson 9, Battle 7, Agara 6, Maher 5, Contreras 4, Boyle 3, Buchanan 2, Davis 2, Salberg-Thornton 2. Holy Angels: I. Henry 15, Caron 13, Mastre 5, E. Henry 4, Walker 3, Zent 3.

Hutchinson 64, Delano 52

Hutchinson 37 27-64

Delano 16 36-52

Hutchinson: Wortz 12, Beffert 10, Ellis 10, Stamer 10, Korson 8, Olberg 7, Rhoda 3, Stamer 2, Starke 2. Delano: Deters 13, Brinkmann 8, Frank 6, Jaunich 6, Norling 5, Youngs 5, Peterson 4, Dreger 3, Larson 2.

Lakeville North 83, Prior Lake 76

Prior Lake 41 35-76

Lakeville North 50 33-83

Prior Lake: Hofschild 32, Trachsel 14, Kulstad 11, Pitsch 6, Schnackenberg 6, Brostrom 5, Dahl 2. Lakeville North: Jensen 26, Kuma 15, Tschida 14, Mattis 9, Ruhland 7, Fossey 5, McNulty 5, Jones 2.

Lester Prairie/HT 55, New Life Academy 39

Lester Prairie/Holy Trinity 29 26-55

New Life Academy 15 24-39

Lester Prairie/Holy Trinity: Radtke 22, Ebert 16, Anderson 6, Rademacher 5, Dolezal 4, Lee 2. New Life Academy: Erickson 19, Brocker 8, Groeneweg 3, Hager 3, Montgomery 3, Salgado 3.

Litchfield 47, Rockford 39

Litchfield 26 21-47

Rockford 23 16-39

Litchfield: Huhner 14, McCann 13, Shoultz 7, Hansen 4, Lara 4, Olson 4, Cruze 1. Rockford: Manthana 21, Cusciotta 9, Palmer 7, London 2.

Maple Grove 57, Anoka 28

Maple Grove 37 20-57

Anoka 15 13-28

Maple Grove: Gordon 12, Schulte 12, Lamker 9, Baranick 5, Carroll 5, Kloncz 4, Albers 2, Brant 2, Hanson 2, Hoag 2, Kanz 2. Anoka: Torgerson 9, McAlpine 5, Tonsager 5, Anderson 4, Huelsnitz 2, Josephson 2, Baumgartner 1.

Maranatha 58, Heritage Christian 46

Maranatha 30 28-58

Heritage Christian 18 28-46

Maranatha: Smestad 15, Smith 15, Davis 8, Jarnot 7, Klick 4, Florey 3, Barth-Lofton 2, Bellward 2, Erickson 2. Heritage Christian: Scott 22, Allen 9, Schuck 6, Robbins 5, Millar 2, Tostenson 2.

Mpls. Henry 51, Mpls. Roosevelt 49

Minneapolis Roosevelt 20 29-49

Minneapolis Henry 18 33-51

Minneapolis Roosevelt: Wright 12, Johnson 9, Reichert-Giron 8, Smith 7, Mitchell 6, Taylor 6, Mali 1. Minneapolis Henry: Braxton 21, Washington 13, Murphy 11, Johnson 4, Neal 2.

Mpls. South 62, Mpls. North 59

Minneapolis North 28 31-59

Minneapolis South 34 28-62

Minneapolis North: Pettis 21, T. McNeill 16, A. McNeill 12, Smith 9, Jackson 1. Minneapolis South: J. Hill 22, Benjamin 10, A. Hill 10, Mullins-Carlson 10, Cushing 8, Buchanan 2.

Mpls. Washburn 64, Mpls. Edison 48

Minneapolis Edison 21 27-48

Minneapolis Washburn 30 34-64

Minneapolis Edison: Morrow 28, Easton 8, Page 6, Novack 4, Carpenter 2. Minneapolis Washburn: York 25, Clauss 20, Johnson 10, Hillmer 5, Bolig 2, Jackson 2.

Minnehaha 53, Providence Academy 52

Minnehaha Academy 22 31-53

Providence Academy 37 15-52

Minnehaha Academy: Curtis 17, Rhoades 11, New 10, Galloway 7, Gallo 3, Pryor 3, Graham 2. Providence Academy: Murphy 18, Hohenecker 11, Anderson 8, Counts 8, Mahowald 3, Kettler 2, Stewart 2.

Monticello 60, Sauk Rapids-Rice 46

Monticello 34 26-60

Sauk Rapids-Rice 27 19-46

Monticello: Olson 20, Zwack 12, Spears 12, Cordell 10, Terres 6. Sauk Rapids-Rice: Roscoe 17, Reberg 9, Payonk 8, Schloe 5, Evans 4, Felchle 3.

Mounds View 50, Park of CG 46

Mounds View 24 26-50

Park of Cottage Grove 18 28-46

Mounds View: Ban 15, Becher 13, Whalen 10, Hanson 7, Dolton 3, Manecke 2. Park of Cottage Grove: Schuletter 12, Blumberg 9, Satcher 8, Croker 7, Boykin 6, Jameson 2, Theurer 2.

New Prague 60, Waconia 57

New Prague 32 28-60

Waconia 29 28-57

New Prague: Russo 18, Vasecka 17, Giesen 14, Seymour 9, Anderson 2. Waconia: Olson 18, Stier 10, Freeberg 8, Johnson 8, Salzer 8, Meath 3, Lenz 2.

St. Croix Lutheran 60, St. Agnes 28

St. Agnes 16 12-28

St. Croix Lutheran 35 25-60

St. Agnes: Boyle 14, Hughes 10, Knapp 2, Plamann 2. St. Croix Lutheran: Hauge 15, Moon 13, Hauge 8, Skrien 8, Mielke 5, Maki 3, Allen 2, Avery 2, Edwards 2, Gislason 2.

St. Paul Academy 55, Mounds Park 53

St. Paul Academy 28 27-55

Mounds Park Academy 26 27-53

St. Paul Academy: Kristal 16, Hedberg 13, Saaverda-Weis 10, Ciresi 6, Hernodon 4, Raveendran 2, Romans 2, Christakos 1, Straub 1. Mounds Park Academy: K. Kunze-Hoeg 24, E. Kunze-Hoeg 8, Moore 8, Fruchterman 6, Hudock 4, Goodno 3.

SP Harding 69, SP Humboldt 60

St. Paul Humboldt 30 30-60

St. Paul Harding 30 39-69

St. Paul Humboldt: DeLaRosa 19, Mapp 16, Flemming 9, Hobday 6, Wright 5, Behnke 2, Santiago 2, Randle 1. St. Paul Harding: Rodgers-Neely 27, Gasterland 17, Davis Chavez 14, Lee 6, Dixon 3, Davis 2.

Spectrum 33, St. Croix Prep 30

Spectrum 17 16-33

St. Croix Prep 15 15-30

Spectrum: Thompson 11, Elrod 7, Gleason 7, Schreifels 3, Voiss 3, Foell 2. St. Croix Prep: Whitman 16, Ylonen 6, Christenson 2, Hangge 2, Klingsporn 2, White 2.

Stillwater 72, Forest Lake 58

Stillwater 37 35-72

Forest Lake 20 38-58

Stillwater: S. Scalia 26, Pratt 19, Fultz 11, Karlen 8, A. Scalia 6, Wagner 2. Forest Lake: Hultman 17, Groeneweg 11, Leach 11, Stumne 8, Anderson 4, Rice 3, Johnson 2, Krieger 2.

Visitation 42, Columbia Heights 36

Visitation 16 26-42

Columbia Heights 16 20-36

Visitation: Hinkemeyer 18, Fenlon 12, Johanns 4, Miller 4, Groppoli 3, Zauha 1. Columbia Heights: Bergen 9, Laryea 8, Vaughan 8, Howard Reynolds 6, Wigley 5.

Watertown-Mayer 53, Mound Westonka 35

Mound Westonka 11 24-35

Watertown-Mayer 23 30-53

Mound Westonka: Schiable 10, Otto 6, Shelton 6, White 5, Drill 4, Wanner 4. Watertown-Mayer: Barden 16, Czinano 10, Killian 10, Mueller 7, Maas 6, Foley 4.

Wayzata 69, St. Michael-Albertville 64

Wayzata 30 39-69

St. Michael-Albertville 22 42-64

Wayzata: Johnson 21, Theisen 17, Braun 13, Stewart 11, Schrader 7. St. Michael-Albertville: Hanson 19, Johnson 11, Kramer 11, Cox 9, Alexander 6, Tennyson 4, Coulson 2, Miller 2.

White Bear Lake 57, East Ridge 38

White Bear Lake 30 27-57

East Ridge 18 20-38

White Bear Lake: Sanders 15, Jancki 12, Adebisi 8, Crouch 8, Anderson 4, Hughes 4, Corey 2, Grisim 2, Eckerle 1, Keller 1. East Ridge: Carlson 13, Burns 12, Stoehr 5, Stegeman 3, Dorf 2, Slavin 2, Wukawitz 1.

HOCKEY • BOYS

Blaine 10, Roseville 1

Roseville 0 1 0- 1

Blaine 3 3 4-10

First: B-Scheibe (Brazinsky, Reimann), 6:17, pp. B-Brodzinski (Hansen), 10:43, pp. B-Richels, 16:06. Second: B-Buzick (Streeter, Hauck), 2:09. R-Martin (Boss), 3:37. B-Buzick (Hillman, Streeter), 3:37. B-Hillman (Brodzinski, Richels), 10:12, pp. Third: B-Brodzinski (Richels), 1:24. B-Buzick (Streeter, Reimann), 2:02. B-Buzick (Reimann, Schweiger), 4:44, pp. B-Richels (Caldeen, Lindsay), 11:19. Saves: Roseville: Roy 17-16-16-49. Blaine: Daninger 6-x-x-6, Simonson x-6-4-10.

Blake 4, Breck 1

Blake 0 2 2-4

Breck 0 1 0-1

Second: Br-Conroy, 3:48. Bl-Broz (Svenddal, Miller), 11:31. Bl-Broz (Miller), 13:43. Third: Bl-Miller (Broz), 15:09. Bl-Best (Sabre), 15:47. Saves: Blake: Reid 7-6-1-14. Breck: Reiling 12-18-22-52.

Centennial 3, Chaska 2

Chaska 1 1 0-2

Centennial 1 2 0-3

First: Ce-Hermes, 6:26. Ch-Pitlick, 12:31. Second: Ce-Bartle (Brouillet), 1:00. Ch-Pitlick (Koster), 6:45. Ce-Bartle (Thompson, Nelson), 16:52. Saves: Chaska: Stark 5-6-5-16. Centennial: Coppersmith12-10-18-40.

Champlin Park 6, St. Michael-Albertville 3

St. Michael-Albertville 3 0 0-3

Champlin Park 1 3 2-6

First: S-Laylin (Swenson, Flammang), 3:49. S-Laylin (Flammang, Swenson), 5:01, pp. C-Roberts (Karges), 7:20. S-Olhoff (Flammang, Marhula), 11:22, sh. Second: C-Johnson (Thompson), 1:34. C-Anderson (Lawler), 9:38. C-Roberts (Karges, Grant), 14:25. Third: C-Thompson (Sullivan), 1:30. C-Sullivan (Johnson), 7:19. Saves: St. Michael-Albertville: Marhula 15-7-6-28. Champlin Park: Boynton 10-15-9-34.

Chanhassen 5, Owatonna 2

Chanhassen 1 3 1-5

Owatonna 1 1 0-2

First: O-Valento (Pederson), 7:14. C-Willis (Clauson), 8:02. Second: O-Johnson (Kubicek), :59, pp. C-Woelfel (Willis), 9:00. C-Severson (Davidson), 11:35, pp. C-Willis (Clauson), 12:31, pp. Third: C-Hudnut, 16:46. Saves: Chanhassen: Amrhein 8-7-7-22. Owatonna: Wiese 10-5-10-25.

Duluth East 8, Forest Lake 3

Forest Lake 1 1 1-3

Duluth East 4 1 3-8

First: D-Erickson (Donovan, Lyle), 2:28. F-Johnson (Kemplin), 3:00, pp. D-Paine (Donovan, Holliday), 6:04, pp. D-Donovan (Paine, FitzGerald), 14:49, pp. D-FitzGerald (Ziemski, Cummings), 15:52. Second: F-Rice (Oberholtzer, Palmer), 2:22. D-FitzGerald (Donovan), 4:54. Third: F-Carpenter (Zowin, Johnson), :49. D-FitzGerald (Paine, Donovan), 4:54, pp. D-Fellman (Anderson, Locker), 8:13. D-Jeannette (McGillivray, Johnson), 12:10. Saves: Forest Lake: Soukkala 19-x-x-19, Bothun x-9-16-25. Duluth East: Rabold 1-6-4-11.

Eagan 3, Prior Lake 1

Eagan 0 3 0-3

Prior Lake 1 0 0-1

First: P-Jutting (Kashmark, Emerson), 2:32. Second: E-Meekin (Johnson, Byrne), 7:22. E-Gibson (Reiff, Myhre), 11:01. E-Myhre (Mason, Gibson), 15:49. Saves: Eagan: Manzella 10-11-11-32. Prior Lake: Kujawski 7-7-3-17.

Eastview 2, Lakeville North 1

Lakeville North 0 1 0-1

Eastview 1 0 1-2

First: E-Dauk (Espinda Banick, Kratz), 12:33, pp. Second: L-Kranz (Schneider, Griffin), 12:49. Third: E-Eernisse (Carlson, Anderson), 2:44. Saves: Lakeville North: Johnson 10-7-3-20. Eastview: Weestrand 10-12-9-31.

Hastings 6, Red Wing 1

Hastings 2 3 1-6

Red Wing 1 0 0-1

First: H-Boogren (Kendall), 5:08. H-Schauer, 8:50. R-Luhman (Zucker), 12:37. Second: H-Schauer (Kendall, Boogren), 10:03. H-Klimek, 14:03. H-Schauer (Kendall, Peine), 14:27, pp. Third: H-Schauer (Vieth), 5:17. Saves: Hastings: McCarville 7-5-10-22. Red Wing: Ehlers 13-19-13-45.

Hopkins 4, St. Louis Park 3

St. Louis Park 1 1 1-3

Hopkins 0 2 2-4

First: S-Wandmacher (Young), 15:31, pp. Second: S-Pittman (Young), 2:45. H-Halligan (Sweeney, Martin), 10:59, pp. H-Sweeney (Stuessi, Valentini), 16:47. Third: S-Johnson (Amelse), 5:46. H-Sweeney, 9:48, sh. H-Sweeney (Valentini, Martin), 16:25. Saves: St. Louis Park: Pinney 10-10-3-23. Hopkins: Hayes 14-14-12-40.

Lakeville South 4, Farmington 1

Lakeville South 2 1 1-4

Farmington 1 0 0-1

First: L-Boche (Harvey, Steinhagen), :45. F-Rudrud (Kadrlik, Dahms), 10:45, pp. L-Steinhagen (Boche), 13:24. Second: L-Oelrich (Malinski, Aguilera), :54. Third: L-Elasky (Aguilera), 14:59, pp. Saves: Lakeville South: Welsch 11-11-12-34. Farmington: Modjeski 8-10-12-30.

Minnesota River 6, New Ulm 4

New Ulm 0 1 3-4

Minnesota River 4 1 1-6

First: M-Wilmes (Sowder), 7:02. M-Ringler (Schwarz), 7:54. M-Wilmes (Weick, Sowder), 11:55, pp. M-Ringler (Throldahl, Reicks), 14:31, pp. Second: N-Esser (O’Connor, Strong), :43, pp. M-Sowder (Weick), 10:04. Third: N-Seidl, 3:06. N-Seidl (Schugel, Esser), 6:35. M-Wilmes, 16:10. N-Seidl (Schugel, Strong), 16:45. Saves: New Ulm: Raymond 9-9-8-26. Minnesota River: Regner 5-10-6-21.

Monticello 5, Rogers 2

Rogers 1 0 1-2

Monticello 1 0 4-5

First: R-Timm (Jenson), 8:46. M-Henrikson, 10:28, sh. Third: M-Hinz (Sibley, Brooks), 9:09. M-Henrikson (Holme), 9:23. R-Weiss (Streeter), 13:56. M-Hinz (Holme, Dahlheimer), 15:48. M-Foldesi, 16:53. Saves: Rogers: Johnston 5-9-3-17. Monticell: Wilson 9-8-9-26.

Orono 7, Delano 3

Orono 2 1 4-7

Delano 2 1 0-3

First: O-Walz (Eiss, Adams), 1:52. D-Selstad (Pinoniemi, Peterson), 8:11. O-Simon (Adams), 9:36. D-Durst (Truax), 14:46. Second: D-Williams (Blanchard, Peterson), 3:49, pp. O-Kubitz (Eiss, Eckerline), 14:46, pp. Third: O-Bazil (Adams, Mohs-Messerli), 1:57. O-Olsen (Kubitz), 4:41. O-Mohs-Messerli (Carlson), 10:07. O-Mohs-Messerli (Simon), 11:23. Saves: Orono: Carlson 4-6-6-16. Delano: Kruse 12-11-4-27.

Rosemount 5, Burnsville 0

Rosemount 2 2 1-5

Burnsville 0 0 0-0

First: R-Berg, 15:17. R-Horsager (Campbell, Sabo), 15:58. Second: R-King (Carter), :40. R-Sabo (Berg), 16:04. Third: R-Berg (Campbell, Horsager), 13:36, pp. Saves: Rosemount: Tollefson 6-6-5-17. Burnsville: Hayden 12-12-4-28.

SP Highland Park 4, Moose Lake Area 2

Moose Lake Area 0 1 1-2

St. Paul Highland Park 0 2 2-4

Second: S-Hamlin (Skovholt, Staloch), 3:13, pp. S-Lindstrom (Staloch, Jacobson), 7:15. M-Anderson (Olson), 15:18, pp. Third: M-Oswald (Anderson, Fjosne), 8:58. S-Staloch, 11:23. S-Landon (Bell, Hamlin), 16:01, pp. Saves: Moose Lake Area: Whited 7-7-7-21. St. Paul Highland Park: Dell’Osbel 8-10-15-33.

St. Thomas Academy 4, Bl. Jefferson 2

St. Thomas Academy 2 1 1-4

Bloomington Jefferson 0 2 0-2

First: S-Hallum (Boemer, Wright), 9:08. S-Vega (Boemer, Herzog), 14:40. Second: B-Eha (Hight), 8:10. B-Eha (Jungwirth, Hight), 8:22. S-O’Neill (Vega), 15:04. Third: S-O’Neill (Herzog, Hallum), 16:05. Saves: St. Thomas Academy: Donohue 6-11-5-22. Bloomington Jefferson: Kamsheh 15-6-9-30.

Shakopee 5, Apple Valley 3

Apple Valley 1 1 1-3

Shakopee 0 3 2-5

First: A-Prouty, 8:57. Second: S-Ostertag (Roder, McNeil), :14. S-Roder, :27. S-McNeil (Williams), :35. A-Kasner (Bonin), 8:01. Third: A-Cloutier (Bonin, Kasner), 1:16, pp. S-McNeil (Dose, Williams), 12:00. S-Schmitz (Bigaouette), 16:18. Saves: Apple Valley: Melville 13-8-9-30. Shakopee: Pederson 3-8-7-18.

SW Christian/Richfield 3, St. Francis 1

St. Francis 0 0 1-1

Southwest Christian/Richfield 1 0 2-3

First: SCR-Gustafson (Konkel, Hardacre), 5:55, sh. Third: SCR-Gustafson (Sommerness, Konkel), 10:37. SF-Hassel (Mann, Linson), 10:55. SCR-Konkel, 16:17. Saves: St. Francis: White 4-4-6-14. Southwest Christian/Richfield: Haugen 14-12-15-41.

Totino-Grace 5, Mahtomedi 1

Totino-Grace 1 1 3-5

Mahtomedi 0 1 0-1

First: T-Delzer, 6:40. Second: T-Bonfe (Thelen, Johnson), :49, pp. M-Paradise (Pilarski, Stoker), 9:13. Third: T-Heffron (Bonfe), :12. T-Heffron (Wacek, Sticha), 4:22. T-Delzer (Moore, Thelen), 9:07, pp. Saves: Totino-Grace: Howe 7-7-15-29. Mahtomedi: Dardis 8-16-11-35.

Waconia 3, Litchfield/Dassel-Cokato 2

Litchfield/Dassel-Cokato 1 0 1-2

Waconia 1 1 1-3

First: L-Pedersen (Schutz), 2:43. W-Leivermann, 11:56, pp. Second: W-Norling, 5:33. Third: L-Schutz (Raisanen), 6:25. W-Yanik, 9:46. Saves: Litchfield/Dassel-Cokato Halonen 9-4-3-16. Waconia: Behring 11-9-18-38.

HOCKEY • GIRLS

Anoka 3, Armstrong/Cooper 2

Anoka 1 1 1-3

Armstrong/Cooper 0 0 2-2

First: A-Neumann (Tollette), 6:16. Second: A-Mashuga, 15:21. Third: AC-Loidolt (Kriesel, O’Brien), 6:59, pp. AC-Mattson (Loidolt), 10:55, pp. A-Neumann (Ramstad, Blomker), 11:36. Saves: Anoka: Cameron 2-3-7-12. Armstrong/Cooper: Harnett 7-9-12-28.

Apple Valley 3, Simley 1

Apple Valley 1 2 0-3

Simley 1 0 0-1

First: A-Johnson (Martinson), 5:59. S-Schwark (Johnson, Tuccitto), 10:32, pp. Second: A-Losby (Johnson), 8:14. A-Losby (Ford), 11:32. Saves: Apple Valley: Allen 7-7-10-24. Simley: Patnode 6-x-x-6, Ries x-9-2-11.

Benilde-St. Margaret’s 4, Minneapolis 1

Benilde-St. Margaret’s 1 2 1-4

Minneapolis 0 1 0-1

First: B-Juckniess (Podein), 1:40. Second: B-Juckniess, 1:33. B-Rich, 3:42, pp. M-Lieske, 15:19, sh. Third: B-Haag, 16:23. Saves: Benilde-St. Margaret’s: Greene 6-4-13-23. Minneapolis: Tallman 7-9-8-24.

Blaine 4, Spring Lake Park 2

Blaine 2 0 2-4

Spring Lake Park 0 2 0-2

First: B-Blesi (Fussy), 7:02. B-Blesi (Parent), 12:26. Second: S-Carmean, 8:02. S-Albers (Symynkywicz), 12:40, pp. Third: B-Andrle (Blesi), 14:35. B-Fussy (Brunette, Ronn), 15:35. Saves: Blaine: Hansen 6-14-8-28. Spring Lake Park: Thomas 8-7-5-20.

Buffalo 2, Champlin Park/CR 1

Champlin Park/Coon Rapids 0 1 0-1

Buffalo 1 1 0-2

First: B-Limke (Borsky, Carlson), 4:17. Second: B-Habisch (Carothers), 5:00, pp. C-Johnson (Beczkalo, Delcastilo), 6:00. Saves: Champlin Park/Coon Rapids: Shuck 13-7-8-28. Buffalo: Sohler 5-10-11-26.

Centennial 8, Irondale 2

Centennial 2 3 3-8

Irondale 0 2 0-2

First: C-Elliott (Francis, Almich), 4:41, pp. C-Francis (Griefenhagen, Eichelberger), 14:29. Second: I-Krahn (Rodefeld, Fagerlee), :15. C-Goodreau (Crowley, Eichelberger), 2:08. C-Harthorn, 2:32. I-Fagerlee (DeGiacomo), 11:08. C-Pitlick (Griefenhagen, O’Hearn), 15:18. Third: C-Almich (Pitlick, Prato), 3:41. C-Gulner, 4:54. C-Pitlick (Harthorn, Griefenhagen), 10:51. Saves: Centennial: Gilgosch 3-3-3-9. Irondale: Rupp 13-20-10-43.

Chaska/Chanhassen 4, Holy Angels 1

Chaska/Chanhassen 1 1 2-4

Holy Angels 1 0 0-1

First: C-Dixey (Anderson), 3:20. H-Clow (Bercich, McGuire), 6:09, pp. Second: C-Willier, 2:11. Third: C-Pawlyshyn (Anderson), 6:28. C-Gerebi (Willier), 16:58. Saves: Chaska/Chanhassen: Hanson 10-5-4-19. Holy Angels: Lood 5-19-10-34.

Chisago Lakes 7, Princeton 1

Princeton 1 0 0-1

Chisago Lakes 5 2 0-7

First: C-Devries (Anderson, Devries), 1:30. P-Peterson (Smith, Abrahamson), 4:52. C-Lawry, 6:30. C-Anderson, 7:28, sh. C-Burgen (Boyle), 11:33. C-Lawry (Burgen), 12:51. Second: C-Lawry (Bluhm, Mckinnon), 8:36. C-Bye (Burgen, Devries), 9:28. Saves: Princeton: Pangerl 13-7-5-25. Chisago Lakes: Lerfald 4-8-6-18.

Cretin-Derham Hall 3, East Ridge 1

Cretin-Derham Hall 0 1 2-3

East Ridge 1 0 0-1

First: E-Flynn (Werner), 15:59. Second: C-Ryan (Ziegler), 6:24. Third: C-Hausman, 12:46. C-King (Ryan, Willier), 14:25, pp. Saves: Cretin-Derham Hall: Smith 15-12-11-38. East Ridge: Kelley 8-12-8-28.

Edina 6, Hopkins/St. Louis Park 1

Edina 2 2 2-6

Hopkins/St. Louis Park 0 1 0-1

First: E-Davis (C. Bowlby, Jungels), 10:57, pp. E-C. Bowlby (Adams), 16:16. Second: E-Davis (Uihlein, C. Bowlby), 2:28, pp. E-Uihlein (Kuehl), 11:30. H-Hoschka, 14:21. Third: E-Maxwell, 4:07. E-C. Bowlby (L. Bowlby), 13:14. Saves: E: Swann 2-5-1-8. H: Bosch 10-11-15-36.

Elk River/Z. 3, Cambridge-I./Mora/PC 2, OT

Cambridge-Isanti/Mora/PC 2 0 0 0-2

Elk River/Zimmerman 0 2 0 1-3

First: C-Skelton (Fix, Nelson), 7:16. C-Skelton, 16:14. Second: E-King (Korinek, Fischer), 1:51, pp. E-Christian (Johnson), 15:57. Overtime: E-King (Christian, Johnson), :11. Saves: Cambridge-Isanti/Mora/Pine City: Kotila 5-15-8-0-28. Elk River/Zimmerman: Jung 14-8-14-0-36.

Hill-Murray 4, Farmington 1

Farmington 1 0 0-1

Hill-Murray 1 0 3-4

First: F-Zimmer, 2:44. H-Kaufman (Brown), 10:06. Third: H-Greeder (Belde), 3:53. H-Brown (Kaufman, Blinkhorn), 8:30. H-Steigauf (Blinkhorn), 16:24, pp. Saves: Farmington: Furlong 11-10-8-29. Hill-Murray: Kennedy 9-4-5-18.

Holy Family 5, New Prague 2

New Prague 0 2 0-2

Holy Family 1 3 1-5

First: H-Hickey (Paulsen, Kelly), 3:41. Second: H-Hickey, 1:28. N-Bjerke (Madsen, Skaja), 3:28, pp. N-Bjerke (Sabol, Skaja), 5:24. H-Hickey, 11:57. H-Paidosh (Hickey, Paulsen), 16:48. Third: H-Koeppl (Long, Rock), 4:38. Saves: New Prague: Marek 13-14-11-38. Holy Family: Pellicci 3-4-14-21.

Litchfield/Dassel-Cokato 3, Waconia 2

Waconia 1 0 1-2

Litchfield/Dassel-Cokato 1 2 0-3

First: L-Hillmann (Olson), 5:31. W-Vacek (Erenstein), 9:16. Second: L-Walsh (Foley), 2:20. L-Walsh (Carlson), 7:56. Third: W-Lindstrom (Ickert), 9:11. Saves: Waconia: Elvebak 8-7-12-27. Litchfield/Dassel-Cokato: Stilwell 14-3-7-24.

Maple Grove 7, Totino-Grace 0

Maple Grove 3 2 2-7

Totino-Grace 0 0 0-0

First: M-Corbin (Tatur), :31. M-Tatur (Nordstrom), 2:25. M-Rice, 8:48. Second: M-Tatur (Corbin), :57. M-McMahon (McMahon, Timm), 14:32. Third: M-McMahon (Stenslie), 2:24. M-Goetsch (Timm, Morgan), 3:30. Saves: Maple Grove: Morgan 2-5-4-11. Totino-Grace: Vowels 10-12-8-30.

Mounds View 4, No. St. Paul/Tartan 1

Mounds View 1 1 2-4

North St. Paul/Tartan 1 0 0-1

First: N-Meeder (Thompson), 10:53. M-Jackson, 11:49, pp. Second: M-Jackson, 12:33. Third: M-Jackson, 1:00, pp. M-Jackson, 3:43. Saves: Mounds View: Thompson 11-5-8-24. North St. Paul/Tartan: Barber 5-5-7-17.

North Wright County 5, St. Francis/NB 0

St. Francis/North Branch 0 0 0-0

North Wright County 3 0 2-5

First: N-Bourgerie (Allen), 1:22. N-Lemke (Bourgerie), 9:17. N-Petersen (Johnson, Boutet), 11:05. Third: N-Bourgerie (Martin, Lemke), 5:29. N-Finnerty (Lemke, Bourgerie), 5:42. Saves: St. Francis/North Branch: Miller 13-11-8-34. North Wright County: LaRose 5-4-3-12.

Orono 3, Delano/Rockford 2

Delano/Rockford 1 0 1-2

Orono 0 1 2-3

First: D-Olson (Keranen, Kivisto), 10:28. Second: O-Gustafson (Ryskamp, DeCubellis), 10:00. Third: O-Ryskamp, 8:02, sh. O-Kostial (Reder), 9:39. D-Kivisto (Kuechle), 12:08. Saves: Delano/Rockford: Glasrud 9-9-8-26. Orono: Dahl 7-5-3-15.

Park of Cottage Grove 3, Woodbury 2

Woodbury 0 1 1-2

Park of Cottage Grove 0 2 1-3

Second: P-Fragola (Bloedel, Morris), 4:38. W-Roepke (Karelitz, Johnson), 14:32. P-Stienke (Fragola, Morris), 16:28. Third: W-Roepke (Johnson, Decker), :25. P-Stienke, 14:53. Saves: Woodbury: Julius 5-11-11-27. Park of Cottage Grove: Veary 3-8-7-18.