THURSDAY

Basketball • BOYS

MCAA

• Spectrum 74, Eagle Ridge 37

NORTHWEST SUBURBAN

• Maple Grove 57, Rogers 44

WRIGHT COUNTY

• Rockford 68, Hutchinson 59

METROPOLITAN AREA

• Becker 56, Dassel-Cokato 37

• Big Lake 97, Zimmerman 85

• Blake 71, Southwest Christian 58

• Brooklyn Center 52, St. Paul Harding 37

• Chaska 63, Lakeville North 51

• Community of Peace 78, Groves Academy 46

• Eden Prairie 69, Eastview 61

• Edina 64, Apple Valley 48

• Fridley 85, St. Paul Highland Park 77

• Holy Angels 69, Cristo Rey Jesuit 60

• Hopkins 56, St. Louis Park 47

• Lakeville South 65, Woodbury 63

• Liberty Classical 75, Nova Classical 46

• Litchfield 48, Paynesville Area 47

• Minn. Transitions 66, St. Paul Prep 46

• Minn. Valley Lutheran 65, West Lutheran 28

• New Ulm Cathedral 67, Mayer Lutheran 64

• North Branch 82, Duluth Denfeld 66

• Rosemount 81, Benilde-St. Margaret’s 54

• St. Paul Humboldt 61, New Life Academy 39

• Watertown-Mayer 59, Providence Academy 57

basketball • GIRLS

MINNEAPOLIS CITY

• Southwest 62, Roosevelt 26

• Washburn 50, North 47

MCAA

• North Lakes 51, PACT 38

• Spectrum 82, Eagle Ridge 24

MINNESOTA RIVER

• Belle Plaine 67, Mayer Lutheran 59

• Jordan 73, Le Sueur-Henderson 44

• Norwood YA 71, Southwest Christian 54

• Tri-City United 66, Sibley East 55

MISSISSIPPI 8

• Cambridge-Isanti 52, Chisago Lakes 39

METROPOLITAN AREA

• Annandale 52, Maple Lake 42

• Becker 90, St. Cloud Apollo 41

• Big Lake 74, Zimmerman 64

• Blake 62, Watertown-Mayer 57

• CHOF 71, St. Paul Central 65

• Coon Rapids 47, Duluth East 34

• Farmington 70, Edina 38

• Hopkins 85, St. Louis Park 48

• Minnetonka 47, Benilde-St. Margaret’s 41

• Mounds Park Academy 51, St. Paul Harding 47

• New Life Academy 59, South St. Paul 47

• Princeton 70, Delano 29

• Rockford 64, Breck 24

• St. Croix Prep 62, Hope Academy 39

• St. Paul Academy 56, Nova Classical 13

• Shakopee 71, Holy Angels 47

• Wayzata 55, Elk River 45

GYMNastics • girls

LAKE

• Edina 134.425, Buffalo 133.40. All-around: Kelsey Neff, Edina, 34.75.

• Wayzata 143.375, Minnetonka 131.00. All-around: Grace Treanor, Wayzata, 37.225.

METRO EAST

• Hastings 120.625, Henry Sibley 117.20. All-around: Rachel Hughes, Hastings, 30.40.

• Simley 119.85, South St. Paul 109. All-around: Amie Willenbring, Simley, 26.750.

MISSISSIPPI 8

• Monticello 140.75, North Branch 131.875. All-around: Shae Anderson, Monticello, 35.975.

NORTHWEST SUBURBAN

• Anoka 139.3425, Elk River 138.225. All-around: Adreanna Willodson, Anoka, 36.275.

• Osseo 110.85, Champlin Park 136.575. All-round: Emma Saksa, Champlin Park, 35.35.

SUBURBAN EAST

• Forest Lake 139.275, Roseville 130.250. All-around: Sydney Nenn, Forest Lake, 35.775.

• Park of Cottage Grove 128.125, White Bear Lake 134.45. All-around: Grace Squires, White Bear Lake, 35.6.

hockey • BOYS

METRO EAST

• Hill-Murray 8, South St. Paul 0

MISSISSIPPI 8

• Chisago Lakes 5, Becker/Big Lake 2

• Monticello 10, Cambridge-Isanti 0

• North Branch 5, St. Francis 3

NORTHWEST SUBURBAN

• Andover 9, Osseo 0

• Centennial 5, Champlin Park 3

• Elk River/Z. 3, Armstrong/Cooper 1

• Maple Grove 8, Anoka 1

• Totino-Grace 8, Coon Rapids 2

SOUTH SUBURBAN

• Eastview 1, Shakopee 0

• Farmington 2, Eagan 1, OT

• Lakeville North 4, Lakeville South 1

• Prior Lake 8, Burnsville 2

• Rosemount 5, Apple Valley 1

SUBURBAN EAST

• Cretin-Derham Hall 10, Irondale 4

• Forest Lake 1, Park of CG 1, OT

• Mounds View 3, Roseville 2, OT

• Stillwater 4, Woodbury 3, OT

• White Bear Lake 6, East Ridge 0

WRIGHT COUNTY

• Mound Westonka 4, Hutchinson 2

• Orono 5, Delano 1

METROPOLITAN AREA

• Faribault 4, Simley 2

• Gentry Academy 5, Tartan 4, OT

• Holy Angels 5, Breck 2

• New Prague 5, Hopkins 2

• Northfield 3, Rochester Mayo 1

• Rochester Century 10, Red Wing 0

• St. Paul Academy 8, Rochester Lourdes 1

• SW Christian/Richfield 6, Bl. Kennedy 5

• Wayzata 4, Blake 3

hockey • GIRLS

METRO EAST

• Simley 5, North St. Paul/Tartan 2

SUBURBAN EAST

• Cretin-Derham Hall 4, Irondale/SA 2

WRIGHT COUNTY

• Litchfield/D-C 6, Waconia 3

• Mound Westonka 3, Hutchinson 2, OT

METROPOLITAN AREA

• Andover 3, Forest Lake 1

• Eden Prairie 3, Farmington 1

• Edina 4, Benilde-St. Margaret’s 0

• Hudson (Wis.) 8, Red Wing 1

• Minneapolis 10, Minnehaha United 0

• Minnesota River 5, Waseca 3

• Minnetonka 3, Chaska/Chanhassen 1

• North Wright County 2, Elk River/Zimmerman 0

• Northfield 11, Rochester Mayo 0

• Park of CG 5, Bloomington Jefferson 1

• Princeton 9, Morris Area/Benson Area 2

nordic SKIING • BOYS

TWIN CITIES

At Elm Creek

• St. Paul Highland Park 489, St. Paul Central 457, Holy Family 376, Mound Westonka 360.5, St. Paul Como Park 349, Orono 278.5, Liberty Classical 182. Medalist (5K): Calvin Boone, St. Paul Highland Park, 13:06.

nordic SKIING • GIRLS

TWIN CITIES

At Elm Creek

• St. Paul Highland Park 490, Orono 415, Visitation 408, Mound Westonka 300.5, St. Paul Central 242.5, St. Paul Como Park 227, Holy Family 122. Medalist (5K): Molly Moening, St. Paul Highland Park, 14:11.

SWIMMING • boys

METRO EAST

• Hastings 97, Henry Sibley 84

NORTHWEST SUBURBAN

• Andover 100, Park Center 64

• Spring Lake Park 98, Blaine 82

ST. PAUL CITY

• Highland Park/St. Paul Academy 108, Johnson 61

METROPOLITAN AREA

• Northfield 95, Mankato West 85

Wrestling

NORTHWEST SUBURBAN

• Andover 55, Champlin Park 15

SOUTH SUBURBAN

• Farmington 32, Apple Valley 31

SUBURBAN EAST

• Forest Lake 70, Roseville 12

METROPOLITAN AREA

• Edina 53, Chaska/Chanhassen 25

• Northfield 60, Mankato West 12

FRIDLEY TRIANGULAR

• Fridley 70, Col. Heights/DeLaSalle 3

• Fridley 63, Mpls. Roosevelt 18

• Mpls. Roosevelt 55, Col. Heights/DeLaSalle 15

Mound Westonka invitational:

• Benilde-SM 36, Rockford 6

• Glencoe-Silver Lake/LP 60, Benilde-SM 18

• Glencoe-Silver Lake/LP 45, Rockford 12

• Mound Westonka 70, Benilde-SM 12

• Mound Westonka 48, Glencoe-Silver Lake/LP 33

• Mound Westonka 33, Rockford 4

WHITE BEAR LAKE TRIANGULAR

• Cambridge-Isanti 72, White Bear Lake 10

• Woodbury 48, Cambridge-Isanti 27

• Woodbury 56, White Bear Lake 19

SUMMARIES

BASKETBALL • BOYS

Becker 56, Dassel-Cokato 37

Becker 28 28-56

Dassel-Cokato 15 22-37

Becker: Callahan 19, Lindbom 12, Mittelstaedt 6, Seavert 5, Callahan 4, Hietala 4, Berglund 3, Fobbe 3. Dassel-Cokato: Asplin 14, Jorgensen 12, Smock 4, Mayer 3, Woetzel 3, Gillman 1.

Blake 71, Southwest Christian 58

Blake 28 43-71

Southwest Christian 26 32-58

Blake: Ganz 21, Grace IV 19, Liu 19, Deignan 5, Okoronkwo 5, Bix 2. Southwest Christian: Sandness 15, Harris 11, Harrison 10, Zimmerman 8, Anderson 5, Morland 5, Manley 4.

Brooklyn Center 52, St. Paul Harding 37

Brooklyn Center 34 18-52

St. Paul Harding 27 10-37

Brooklyn Center: Chavis 10, Rich 10, Smith 9, Sewonou 7, Johnson 5, Larkins 5, Ring 4, Retic 2. St. Paul Harding: Addai 15, Sharp 11, Ahmed 5, Lane 4, Xiong 2.

Chaska 63, Lakeville North 51

Chaska 30 33-63

Lakeville North 27 24-51

Chaska: Goetz 17, Strazzanti 12, Frick 9, Lea 9, Nicholson 7, Connelly 6, Faisal 3. Lakeville North: Blascziek 10, Patterson 7, Kamara 6, Koshiol 6, Frechette 5, Laufenburger 5, Nephew 5, Wall 4, Miller 2, Melin 1.

Eden Prairie 69, Eastview 61

Eden Prairie 31 38-69

Eastview 32 29-61

Eden Prairie: Christensen 19, Andrews 16, Dobbs 15, Henry 8, Foster 7, Frisch 3, Tiran 1. Eastview: Thissen 23, Crowl 15, Machacek 9, Purcell 9, Scales 3, Spann 2.

Edina 64, Apple Valley 48

Apple Valley 24 24-48

Edina 38 26-64

Apple Valley: Klett 10, Hosea 8, Friedt 6, Johnsen 6, Warner 6, Deluca 5, Kone 5, Gardner 2. Edina: Hutson 14, Helgren 13, Omar 11, Presthus 8, Crawford 6, Tully 6, Reeck 4, Koelbl 2.

Hopkins 56, St. Louis Park 47

Hopkins 33 23-56

St. Louis Park 20 27-47

Hopkins: Gray 15, Nnaji 15, Richardson 13, Lee 6, White 5, Shrake 2. St. Louis Park: Johnson 17, Ewald 7, Dvorak 6, Piehl 5, Ross 5, Jackson 4, Ellingson 3.

Lakeville South 65, Woodbury 63

Lakeville South 42 23-65

Woodbury 27 36-63

Lakeville South: Patterson 19, Mahlman 13, Bachinski 11, Mast 8, Fliehe 4, Leland 4, Bloomquist 3, Unke 2, Alipate 1. Woodbury: Cimperman 14, West 14, Rohrer 12, McMorrow 10, Padelford 8, Culpepper 3, Lockner 2.

Liberty Classical 75, Nova Classical 46

Nova Classical 22 24-46

Liberty Classical 37 38-75

Nova Classical: Taha 13, Frost 10, Parsonage 8, Borell 6, Cousin 5, Brown 2, Kleingarn 2. Liberty Classical: Conroy 25, Pedro 20, Smith 13, Lacy 11, Pelton 5, Horn 1.

Litchfield 48, Paynesville Area 47

Litchfield 26 22-48

Paynesville Area 24 23-47

Litchfield: Michels 21, Liestman 12, Graphenteen 7, Alsleben 3, Ziegenhagen 3, Nelson 2. Paynesville Area: Fuchs 18, Froelich 10, Uhlenkamp 9, Bast 5, Wessel 3, Spanier 2.

Maple Grove 57, Rogers 44

Rogers 21 23-44

Maple Grove 24 33-57

Rogers: Simpson 21, Glad 10, Belka 5, Barkley 4, Hemann 2, Maurer 2. Maple Grove: Parker 19, Williams 17, Dillard 8, Haakenson 5, Bergstrom 4, Boettcher 2, O’Dwyer 2.

Minnesota Transitions 66, St. Paul Prep 46

St. Paul Prep 20 26-46

Minnesota Transitions 22 44-66

St. Paul Prep: Fondera 20, Trapps 11, Sunzone 8, Calvin 5, McQuiller 2. Minnesota Transitions: Brown 17, Patterson 16, Key 11, Whitson 11, Hammick 4, Jones 4, Robertson 3.

Minnesota Valley Lutheran 65, W. Lutheran 28

West Lutheran 16 12-28

Minnesota Valley Lutheran 37 28-65

West Lutheran: Johnson 6, Hahn 5, Kokkinen 5, Schmidt 5, Bjorlin 2, Tesmer 2, Thomforde 2, Paul 1. Minnesota Valley Lutheran: Omot 25, Marotz 11, Harrison 8, Cox 5, Norris 4, Sexton 4, Birkholz 2, Brau 2, Carlovsky 2, Harrison 2.

New Ulm Cathedral 67, Mayer Lutheran 64

New Ulm Cathedral 34 33-67

Mayer Lutheran 33 31-64

New Ulm Cathedral: Knowles 22, Zinniel 21, Gillis 12, Goblirsch 6, Geiger 3, Wilfahrt 3. Mayer Lutheran: Neitzel 21, Krueger 12, Buchanan 10, Johnson 9, Hoese 5, Harnung 3, Crown 2, Olsen 2.

Rockford 68, Hutchinson 59

Hutchinson 37 22-59

Rockford 30 38-68

Hutchinson: Kuseske 12, Corrigan 10, Marquardt 10, Klinker 8, Verhasselt 8, Rensch 7, Hutton 3, Elliott 1. Rockford: L. Pepin 21, Sisk 12, Boysen 10, Kulavik 8, D. Pepin 7, Hall 4, Traen 3, Zilmer 3.

Rosemount 81, Benilde-St. Margaret’s 54

Rosemount 44 37-81

Benilde-St. Margaret’s 21 33-54

Rosemount: Siwek 26, Loehr 12, Sullivan 9, Gerke 9, Princl 6, Wenthe 6, N 5, Leenderts 4, Rudoll 2. Benilde-St. Margaret’s: Ijadimbola 12, Best 9, Kinsey 7, Standifer 7, Birkeland 6, Johnson 6, Allen 4, Briscoe 3.

St. Paul Humboldt 61, New Life Academy 39

St. Paul Humboldt 24 37-61

New Life Academy 14 25-39

St. Paul Humboldt: Pippens 22, Lugo 13, Williams 10, Young III 6, Hobday 5, Casas 3, Behnke 2. New Life Academy: Ware 14, Reader 9, Hullett 5, St. Cyr 5, Hoien 3, Briggs 2, Reader 1.

Watertown-Mayer 59, Providence Academy 57

Watertown-Mayer 25 34-59

Providence Academy 23 34-57

Watertown-Mayer: McBee 25, Wabbe 10, Tang 9, Anderson 7, Mueller 5, Ritter 3. Providence Academy: Halek 17, Fafinski 11, Carney 8, Rocheford 6, Pellgrene 5, McCarthy 3, Ongori 3, Luedke 2, Villafana 2.

BASKETBALL • GIRLS

Annandale 52, Maple Lake 42

Maple Lake 27 15-42

Annandale 25 27-52

Maple Lake: Elsenpeter 10, Lind 9, Heying 7, Kiebel 6, Latour 6, Pribyl 3, Wassermann 1. Annandale: Helget 10, Neutz 10, Burd 8, Meidinger 8, Campbell 4, Jones 4, Lillehaug 4, Henson 2, Reimer 2.

Belle Plaine 67, Mayer Lutheran 59

Mayer Lutheran 32 27-59

Belle Plaine 28 39-67

Mayer Lutheran: Chmielewski 15, Schermann 14, Karels 8, Lade 8, Paulsrud 4, Wachholz 4, Guetzkow 3, Tjernagel 3. Belle Plaine: Lenz 16, Johnson 13, Ziemke 12, Schmidt 8, Struck-Schmitz 8, Lenz 7, Herrmann 3.

Big Lake 74, Zimmerman 64

Big Lake 30 44-74

Zimmerman 25 39-64

Big Lake: Huberty 18, Sternquist 15, Cichy 11, Millam 10, Tighe 9, Moen 6, Steen 5. Zimmerman: Paulsen 15, Hagstrom 13, Olerich 13, Miller 8, Larson 6, Williams 3, Giffen 2, Weber 2, Wiley 2.

Blake 62, Watertown-Mayer 57

Watertown-Mayer 26 31-57

Blake 20 42-62

Watertown-Mayer: Czinano 17, Mueller 16, Killian 10, Bumeister 8, Heilman 5, Barden 1. Blake: Mack 25, Moe 13, Minde 12, Hardy 6, Winkey 6.

Cambridge-Isanti 52, Chisago Lakes 39

Chisago Lakes 19 20-39

Cambridge-Isanti 31 21-52

Chisago Lakes: Gillach 16, Bjelland 6, Erickson 6, Hempel 6, Godden 2, Wille 2, Gamble 1. Cambridge-Isanti: Sheforgen 15, Olander 14, Swanson 14, Brooger 6, Larkin 2, Hennen 1.

Coon Rapids 47, Duluth East 34

Duluth East 22 12-34

Coon Rapids 27 20-47

Duluth East: Hermanson 13, White 10, Guenther 5, DeRosier 2, Hagen 2, Hoyza 2. Coon Rapids: Henneman 10, Giorgi 9, Ntambwe 9, Kehr 6, Holland 4, Post 4, Thom 3, Hettwer 2.

Farmington 70, Edina 38

Edina 12 26-38

Farmington 42 28-70

Edina: Campbell 11, Murphy 6, Murray 6, Stotts 5, Flemming 3, Wulf 3, Dawson 2, Goetzmann 2. Farmington: Mohr 15, Blandin 13, Hart 13, Kindseth 11, Mogensen 7, Wille 7, Scott 4.

Jordan 73, Le Sueur-Henderson 44

Le Sueur-Henderson 21 23-44

Jordan 35 38-73

Le Sueur-Henderson: Gregersen 15, Goettlicher 10, Bemmels 7, Thomson 5, Fritz 3, Jones 2, Borchardt 1, Samora 1. Jordan: Johnson 19, Hagen 13, Ehrp 9, Helgerson 7, Kluxdal 7, Kes 6, Mahto 5, Vogel 5, Duis 2.

Mpls. Southwest 62, Mpls. Roosevelt 26

Minneapolis Roosevelt 14 12-26

Minneapolis Southwest 34 28-62

Minneapolis Roosevelt: Walker 8, Brown 5, Mitchell 4, Reichert-Giron 3, Horstman 2, Maly 2, Wren 2. Minneapolis Southwest: Green 16, Igherighe 15, Murphy 14, Johnson 6, Bartholomew 5, Schiltz 2, Spanier 2, Youngdahl 2.

Mpls. Washburn 50, Mpls. North 47

Minneapolis North 24 23-47

Minneapolis Washburn 26 24-50

Minneapolis North: McNeill 17, Jamison-Travis 12, Tidwell-Bennett 8, White 5, Jackson 3, Bynum 2. Minneapolis Washburn: Stevens 21, White 12, Johnson 11, Twomey 4, Jackson 2.

Minnetonka 47, Benilde-St. Margaret’s 41

Benilde-St. Margaret’s 18 23-41

Minnetonka 21 26-47

Benilde-St. Margaret’s: Olson 20, Coleman 12, Wolf 8, Swann 1. Minnetonka: Ware 14, Terry 11, Durkee 6, Dasovich 5, Haydon 5, Oehme 4, Murray 2.

Mounds Park Academy 51, St. Paul Harding 47

St. Paul Harding 18 29-47

Mounds Park Academy 20 31-51

St. Paul Harding: Chavez 12, Reed 12, Dixon 7, Gasterlin 6, Johnson 6, Cardoor 2, Humphrey 2. Mounds Park Academy: Kunze-Hoeg 18, Jakway 12, McCluusky 8, Goodbo 5, Pederson 4, Moore 2, Mulvihill 2.

New Life Academy 59, South St. Paul 47

New Life Academy 41 18-59

South St. Paul 17 30-47

New Life Academy: Hager 18, Groeneweg 14, Brocker 13, Montgomery 7, Moseman 7. South St. Paul: Rosebur 14, Podgorski 13, Dillion 7, Bauer 4, Youngstrom 4, Mclaughlin 3, Kipples 2.

North Lakes 51, PACT 38

North Lakes 25 26-51

PACT 24 14-38

North Lakes: Jensen 13, Johnson 11, Timm 9, Beimert 7, Thoma 5, Peterson 4, Merrick 2. PACT: Erickson 11, Churchill 8, Moran 7, Willems 6, Moran 3, Spiess 2, Tessum 1.

Norwood YA 71, Southwest Christian 54

Southwest Christian 24 30-54

Norwood Young America 31 40-71

Southwest Christian: Brunsberg 15, Schwen 9, Czech 8, Schwartz 7, Jones 4, Lohrenz 4, Schwarz 4, Wilson 3. Norwood Young America: Erickson 20, Strickfaden 10, Conser 9, Fritz 9, Herrmann 9, Kamps 5, Zellmann 5, Wischnack 4.

Princeton 70, Delano 29

Princeton 45 25-70

Delano 17 12-29

Princeton: James 19, Bjurman 16, Kostanshek 11, Lupkes 9, Tennison 9, McGowan 2, Romann 2, Strube 2. Delano: K. Peterson 11, Brinkmann 6, Stowman 6, Jaunich 3, Wegman 2, T. Peterson 1.

Rockford 64, Breck 24

Rockford 33 31-64

Breck 13 11-24

Rockford: Cusciotta 14, Manthana 11, Byers 10, Graunke 8, Robran 8, Larson 5, El. Sather 4, Lark 2, Em. Sather 2. Breck: Murray 6, Welsh 5, Oden 4, Raffel 4, Aafedt 2, Agyeman-Mensah 2, Nelson 1.

St. Croix Prep 62, Hope Academy 39

Hope Academy 22 17-39

St. Croix Prep 37 25-62

Hope Academy: Hovis 15, Carlisle 14, Irving 10. St. Croix Prep: Schutz 18, Doely 17, Ylonen 14, Peterson 10, Christienson 3.

St. Paul Academy 56, Nova Classical 13

Nova Classical 4 9-13

St. Paul Academy 30 26-56

Nova Classical: Adelsman 6, Arco 5, Colestock 2. St. Paul Academy: Straub 12, Kalugden 10, Hooley 6, Kempcke 6, Saavedra-Weis 6, Browne 4, Raveendran 4, Thompson 4, Baron 2, Christakos 2.

Shakopee 71, Holy Angels 47

Shakopee 42 29-71

Holy Angels 24 23-47

Shakopee: Jossart 17, Cordes 15, Holte 13, Hale 9, Broze 8, Mitchell 7, Giese 2. Holy Angels: Massaquoi 16, Vascellaro 12, I. Henry 10, E. Henry 3, Caron 2, Kawiecki 2, Little 2.

Wayzata 55, Elk River 45

Elk River 26 19-45

Wayzata 28 27-55

Elk River: Haack 20, Langbehn 10, Engebretson 8, Maass 4, Kanenwisher 2, Bahr 1. Wayzata: Johnson 19, Stewart 17, Braun 10, Arnebeck 8, Hay 1.

HOCKEY • BOYS

Andover 9, Osseo 0

Andover 3 4 2-9

Osseo 0 0 0-0

First: A-Schifsky (Jones, Kaiser), 10:36, pp. A-Clough (Zinda), 15:50, sh. A-VanderMey (Zinda), 16:29, sh. Second: A-Kaiser, 2:28. A-DeBettignies (Kaiser, VanderMey), 3:20. A-VanderMey (Wolfe), 11:53. A-Bauer (Zinda), 15:30. Third: A-Bauer, 8:15, sh. A-DeBettignies, 8:55, sh. Saves: Andover: Larson 2-2-2-6. Osseo: Pfannenstein 15-14-10-39.

Chisago Lakes 5, Becker/Big Lake 2

Chisago Lakes 3 0 2-5

Becker/Big Lake 1 0 1-2

First: BBL-Keo, :36. CL-Johnson (Kimlinger), 1:22. CL-Roy (Kimlinger, Helland), 6:05. CL-Kimlinger, 8:25. Third: BBL-Schmitt, :56, pp. CL-Overgaard, 3:40. CL-Helland (Kimlinger), 15:33. Saves: Chisago Lakes: Wilmer 7-11-3-21. Becker/Big Lake: Anderson 13-10-8-31.

Eastview 1, Shakopee 0

Shakopee 0 0 0-0

Eastview 0 1 0-1

Second: E-Quaintance (Johnson, Eernisse), 3:34. Saves: Shakopee: Pederson 9-10-8-27. Eastview: Weestrand 13-7-10-30.

Farmington 2, Eagan 1, OT

Farmington 0 0 1 1-2

Eagan 0 1 0 0-1

Second: E-Gibson (Meekin, Wilary), 8:05. Third: F-Weierke (Gruber), 10:09. Overtime: F-Berg, 5:05. Saves: Farmington: Trewick 5-8-7-3-23. Eagan: Manzella 10-3-11-3-27.

Forest Lake 1, Park of Cottage Grove 1, OT

Park of Cottage Grove 1 0 0 0-1

Forest Lake 0 0 1 0-1

First: P-Wohnoutka (Folsom, Janski), 4:39. Third: FL-Makelke (Speidel, Osterberg), 5:32, pp. Saves: Park of Cottage Grove: Nelsen 5-4-13-4-26. Forest Lake: Sauve 6-5-4-3-18.

Gentry Academy 5, Tartan 4, OT

Gentry Academy 3 0 1 1-5

Tartan 1 2 1 0-4

First: GA-Furuseth (Hall, Furuseth), :25. GA-Furuseth, 10:28. T-Bertelsen (Strecker), 12:08. GA-Furuseth (Hall, Norlin), 14:23, pp. Second: T-Kissner (Bertelsen), 1:49, pp. T-Ahn (Cashin), 11:53, sh. Third: GA-Furuseth (Geyer), 7:11. T-Ahn (Bertelsen, Olssen), 13:07. Overtime: GA-Geyer, 7:27. Saves: Gentry Academy: Fellows 9-6-8-2-25. Tartan: Kulevich 17-11-8-10-46.

Hill-Murray 8, South St. Paul 0

Hill-Murray 5 3 0-8

South St. Paul 0 0 0-0

First: HM-Pierre (Palodichuk, Eischen), 1:01. HM-Strobel (Pierre, Eischen), 3:47. HM-Fleischhacker (Pierre), 9:38. HM-Mountain (Hause, Hardy), 10:58. HM-Eischen (Pierre, Fleischhacker), 13:33, pp. Second: HM-Fleischhacker (Pierre, Strobel), 3:21, sh. HM-Strobel (Pierre), 12:01. HM-Mountain (Tabucol, Palodichuk), 13:14, pp. Saves: Hill-Murray: Keopple 1-2-2-5. South St. Paul: Lissick 9-13-11-33.

Holy Angels 5, Breck 2

Holy Angels 2 2 1-5

Breck 1 0 1-2

First: B-Morgan (Courneya, Kern), 3:25. HA-Syverson (Zabinski, Schaffer), 6:54. HA-Hermanson (Neuharth), 16:41, sh. Second: HA-Griswold (Blauert, Neuharth), 2:32, pp. HA-Padilla, 13:23. Third: B-Courneya (Blake), 4:34, pp. HA-Neuharth (Hermanson), 16:39. Saves: Holy Angels: Syverson 7-12-9-28. Breck: Reiling 8-9-7-24.

Maple Grove 8, Anoka 1

Maple Grove 2 4 2-8

Anoka 0 1 0-1

First: MG-Gunderson (Thomas, Kukkonen), 9:41. MG-Giuliani (Klitz), 16:40. Second: MG-Kukkonen (Gunderson, Nelson), 4:11. MG-Nelson (Kukkonen, Oakland), 5:34, pp. MG-Giuliani (Oakland), 8:15. A-Erickson, 9:23. MG-Barbour (Nelson, Kukkonen), 13:31, pp. Third: MG-Skanson (Gunderson, Thomas), 1:11. MG-Oakland (Kukkonen, Elias), 10:50, pp. Saves: Maple Grove: Wieneke 7-2-4-13. Anoka: Simon 13-12-9-34.

Monticello 10, Cambridge-Isanti 0

Monticello 5 3 2-10

Cambridge-Isanti 0 0 0- 0

First: M-Dahlheimer (Hinz, Brooks), 6:26. M-Sibley (Henrikson, Opatz), 7:22. M-Cornelius (Brooks), 11:34. M-Cornelius (Bocken, Sorensen), 13:30, pp. M-Bocken (Dahlheimer), 13:58. Second: M-Cornelius (Wilson), 8:46. M-Miller, 13:13. M-Sibley (Opatz, Sorensen), 13:47. Third: M-Brooks (Cornelius, Miller), 10:52. M-Brooks (Sibley), 14:10, pp. Saves: Monticello: Wilson 5-5-5-15. Cambridge-Isanti: Gibb 13-x-x-13, Ziebarth x-14-15-29.

Mound Westonka 4, Hutchinson 2

Hutchinson 0 0 1-2

Mound Westonka 1 2 1-4

First: MW-Nobs (Krebsbach, Krebsbach), 7:59, pp. Second: MW-Krebsbach (Studebaker), 5:03. MW-Nobs (Dominy, Studebaker), 9:15. Third: H-Knorr (Piehl), 11:24. MW-Krebsbach (Krebsbach), 13:02. H-Jensen (Jozwick, Hoppe), 14:26, pp. Saves: Hutchinson: Huls 4-4-4-12. Mound Westonka: Goetz 6-11-13-30.

Mounds View 3, Roseville 2, OT

Roseville 0 2 0 0-2

Mounds View 1 0 1 1-3

First: MV-Claridge (DeMay, McAlpine), 8:46. Second: R-Leahy (Anderson), 6:12. R-O’Neil (Leahy, Goodwin), 8:03, pp. Third: MV-McAlpine (DeMay), 11:55. Overtime: MV-Claridge (Collins, Morrisette), 1:03, pp. Saves: Roseville: Carlson 9-6-10-1-26. Mounds View: Ortloff 8-9-9-0-26.

New Prague 5, Hopkins 2

Hopkins 0 1 1-2

New Prague 0 2 3-5

Second: H-DeGiulio (Gretsch, Wright), 3:30. NP-Dorzinski (Peterson), 3:41. NP-WIlmes (Picka), 7:31. Third: NP-Peterson (Lee, Kreutzian), 8:34, pp. H-Gretsch (Junker), 10:30, pp. NP-Lee, 15:17, sh. NP-Peterson, 16:10. Saves: Hopkins: Hayes 12-7-4-23. New Prague: Schmidt 9-13-10-32.

Northfield 3, Rochester Mayo 1

Northfield 0 1 2-3

Rochester Mayo 0 1 0-1

Second: R-Weick (Hodge, Norman), 7:09, pp. N-VanZuilen (Nelson), 12:33. Third: N-Kruger (Klotz, Royle), 9:50, pp. N-Klotz (Kruger), 13:54, sh. Saves: Northfield: Frank 9-12-6-27. Rochester Mayo: Cothern 9-6-7-22.

Orono 5, Delano 1

Delano 0 0 1-1

Orono 0 4 1-5

Second: O-Simon (Walker, Hendrickson), 3:02. O-Simon (Mohs-Messerli, Hendrickson), 4:22. O-Gherardi (Simon, Hendrickson), 6:08. O-Walker (Simon, Mohs-Messerli), 15:22. Third: D-Weber (Brown), :25. O-Bazil (Stephenson, Simon), 14:02. Saves: Delano: Lommel 10-15-5-30. Orono: Grandy 5-5-5-15.

Rochester Century 10, Red Wing 0

Rochester Century 4 6 0-10

Red Wing 0 0 0- 0

First: RC-Malugani (Gunderson), 3:31. RC-Corrigan, 5:05. RC-Bielenberg-Howarth (MacDonald), 9:36. RC-Trageser, 10:15. Second: RC-Gunderson (Williams), 2:27. RC-Olson (Bielenberg-Howarth), 3:05. RC-Williams (Bielenberg-Howarth), 5:08, pp. RC-Gunderson (Williams, Bielenberg-Howarth), 5:40, pp. RC-Olson (Williams), 9:33, pp. RC-Swee (MacDonald, Trageser), 13:04. Saves: Rochester Century: Pundt 3-6-3-12. Red Wing: Coyle 18-18-11-47.

Rosemount 5, Apple Valley 1

Apple Valley 0 1 0-1

Rosemount 3 2 0-5

First: R-Bade (Horsager), 2:04. R-Horsager (Levandowski, Sabo), 5:37. R-Levandowski (Sabo), 16:26. Second: AV-Rogers (Bonin), 5:57. R-Levandowski (Brumm), 6:29. R-Levandowski (Sabo, Brumm), 13:53. Saves: Apple Valley: Melville 12-9-10-31. Rosemount: Dosan 4-5-2-11.

St. Paul Academy 8, Rochester Lourdes 1

Rochester Lourdes 0 1 0-1

St. Paul Academy 2 4 2-8

First: SPA-Johnson (Sheridan), 12:30. SPA-Tsiouvaras (Bagnoli), 13:04. Second: SPA-Tsiouvaras (Fleming), 1:14, sh. SPA-Schavee (Rathmanner, Becker), 2:58. SPA-Tsiouvaras (Fleming, Bagnoli), 13:48. RL-Kleinschmidt (Mahoney), 15:20. SPA-Bagnoli (Fleming, Tsiouvaras), 16:13. Third: SPA-Hosszu (Bagnoli), 8:17, pp. SPA-Hingsberger (Karelitz, Anderson), 13:00, pp. Saves: Rochester Lourdes: Decker 13-11-12-36. St. Paul Academy: Hicks 3-7-5-15.

SW Christian/Richfield 6, Bl. Kennedy 5

Bloomington Kennedy 1 2 2-5

Southwest Christian/Richfield 4 0 2-6

First: S-Olimb (Odefey, Gustafson), 2:24. B-Jost (Beacom), 5:15. S-Hardacre (Odefey, Anderson), 8:14. S-O’Connell (Gustafson), 11:21. S-Gustafson (Odefey, Olimb), 15:51. Second: B-Lane (Herman, Beacom), 1:49. B-Martin (Dosan, Thenary), 6:54, pp. Third: S-Yuhas (Sommerness, Michelizzi), 1:45. S-Olimb (Gustafson, Odefey), 3:13. B-Herman (Lane, Beacom), 15:34. B-Jost (Lansdale, Herman), 16:52. Saves: Bloomington Kennedy: Vodovnik 10-10-9-29. Southwest Christian/Richfield: Lavin 10-8-6-24.

Stillwater 4, Woodbury 3, OT

Stillwater 1 1 1 1-4

Woodbury 2 1 0 0-3

First: W-Tschida (Fotopoulos, Krueger), 2:01. S-Stengl (Wylie, Lawrence), 4:58. W-Danielson (Krueger), 12:29. Second: S-Wylie (Sweetland, Manning), 4:33, pp. W-Craven (Schuyler), 13:57. Third: S-Murr (Tussey, Wylie), 16:25. Overtime: S-Tussey (O’Brien), 5:46. Saves: Stillwater: Pearson 8-3-11-3-25. Woodbury: Davis 6-11-12-4-33.

Totino-Grace 8, Coon Rapids 2

Totino-Grace 2 5 1-8

Coon Rapids 0 1 1-2

First: TG-Delzer (Thelen, Moore), 14:54. TG-Gnos (Heffron, Moore), 16:19. Second: TG-Smith (Moore, Golden), 1:33. TG-Heffron (Golden, Gnos), 4:33. TG-Burnevik (Heffron), 8:53. TG-Heffron, 10:20, sh. CR-Kouri (Acker), 10:40, pp. TG-Thelen (Golden), 14:16, sh. Third: CR-Van Hulzen (Kouri), 1:47, pp. TG-Smith (Moore), 16:01. Saves: Totino-Grace: Kaiser 3-3-6-12. Coon Rapids: Wise 9-15-15-39.

Wayzata 4, Blake 3

Blake 0 1 2-3

Wayzata 1 0 3-4

First: W-Ness (O’Connell), 9:01. Second: B-Sabre (Svenddal), 16:30. Third: W-Davison (Keller), 2:13. W-Lewis (Ness, Kimlinger), 5:34, pp. W-Davison (Carlson, Mortenson), 6:09. B-Miller (Svenddal), 8:19, pp. B-Miller, 14:06. Saves: Blake: Reid 10-7-7-24. Wayzata: Bonello 4-4-8-16.

White Bear Lake 6, East Ridge 0

White Bear Lake 0 5 1-6

East Ridge 0 0 0-0

Second: WBL-Roed (Rose), 1:00. WBL-Rose (Newpower, Roed), 1:08. WBL-Roed (Rose, Hofeld), 12:31, pp. WBL-Rose (Hofeld, Roed), 14:53. WBL-Johnson (Rose, Kuyava), 16:14. Third: WBL-O’Brien (Verkerke, Moerke), 1:36. Saves: White Bear Lake: Steffens 6-4-1-11. East Ridge: Kochendorfer 13-7-x-20, Bierwerth x-x-5-5.

HOCKEY • GIRLS

Andover 3, Forest Lake 1

Forest Lake 0 1 0-1

Andover 1 2 0-3

First: A-Kaiser (Turner), 7:55. Second: A-Krause (Nelson, Hemp), 2:45. FL-Parent, 11:15. A-Hemp (Nelson, Krause), 12:11. Saves: Forest Lake: Goehner 9-15-10-34. Andover: Pelkey 3-6-5-14.

Cretin-Derham Hall 4, Irondale/St. Anthony 2

Irondale/St. Anthony 1 1 0-2

Cretin-Derham Hall 3 0 1-4

First: CDH-Barrett (Bonfe), :59. CDH-Garrity (Barrett, Ryan), 3:06. ISA-Fagerlee, 6:57. CDH-Bonfe (Dolan), 10:26. Second: ISA-Rupp (Hutchison), 14:48. Third: CDH-Anderson (Geist, Sherry), 11:57, pp. Saves: Irondale/St. Anthony: Rupp 7-3-3-13. Cretin-Derham Hall: Fritz 15-14-5-34.

Eden Prairie 3, Farmington 1

Eden Prairie 0 1 2-3

Farmington 0 0 1-1

Second: EP-Bauer (Benson, Wagner), 8:36, pp. Third: F-Lancaster (Auge, Long), 2:53, pp. EP-Byrnes (Bullis, Spanier), 3:04. EP-Byrnes (Langseth, Bauer), 16:29. Saves: Eden Prairie: Goergen 5-5-5-15. Farmington: Furlong 8-5-6-19.

Edina 4, Benilde-St. Margaret’s 0

Benilde-St. Margaret’s 0 0 0-0

Edina 1 1 2-4

First: E-Davis (Bowlby, Kuehl), 0:21. Second: E-Roberts (Jungels), 13:56. Third: E-Conner (Jungels, Chorske), 4:10, pp. E-Lindborg (Roberts, Greeley), 8:08. Saves: Benilde-St. Margaret’s: Beeman 5-4-14-23. Edina: Corniea 9-4-10-23.

Minneapolis 10, Minnehaha United 0

Minneapolis 4 3 3-10

Minnehaha United 0 0 0- 0

First: M-Helmstetter (Elsie), 5:44. M-Hamel (Pham), 9:22. M-Stevens (Miller), 13:53. M-Miller (Helmstetter), 16:57. Second: M-Helmstetter (Midtbo, Peterson), 3:59. M-Elsie (Miller), 9:37. M-Garton (Stevens), 15:52. Third: M-Stevens (Midtbo), 3:06, pp. M-Garton (Stevens), 4:31. M-Helmstetter (Midtbo), 7:03. Saves: Minneapolis: Taylor 4-4-1-9. Minnehaha United: Wasserman 7-19-9-35.

Minnesota River 5, Waseca 3

Waseca 1 1 1-3

Minnesota River 1 3 1-5

First: W-Benson, 0:42. M-Seaver (Olness), 6:22. Second: W-Johnson (Pederson), 7:37, pp. M-McCabe (Pavlo), 9:56. M-Olness (McCabe), 12:39. M-Olness, 14:01. Third: W-Benson (Pederson), 7:47. M-McCabe (Mass), 7:47. Saves: Waseca: Volkmer 13-6-4-23. Minnesota River: Kisor 8-8-4-20.

Minnetonka 3, Chaska/Chanhassen 1

Minnetonka 1 0 2-3

Chaska/Chanhassen 0 1 0-1

First: M-Sadura (Melz, Nicholson), 14:05. Second: CC-Velasco (Langley, Perlich), 10:19, pp. Third: M-Nicholson (Guilday, Alvarez), 6:37. M-Bayless, 15:57. Saves: Minnetonka: Dulac 2-7-4-13. Chaska/Chanhassen: Rinzel18-16-16-50.

Mound Westonka 3, Hutchinson 2, OT

Mound Westonka 1 0 1 1-3

Hutchinson 0 0 2 0-2

First: MW-Leonard (Davis), 12:56, pp. Third: H-Seifert (Jensen, Johnson), 2:46. MW-Leonard (Pioske), 10:41, pp. H-Hantge, 13:59, sh. Overtime: MW-Pioske (Peterson, Davis), 7:14. Saves: Mound Westonka: Nelson 3-16-8-2-29. Hutchinson: Ladwig 11-11-13-1-36.

Northfield 11, Rochester Mayo 0

Rochester Mayo 0 0 0- 0

Northfield 5 4 2-11

First: N-Sorenson, :26. N-Puppe (Boland), 1:13. N-Boland (Stanchina), 4:31. N-Boland (Monson, Puppe), 8:26. N-Boland (Fox, Monson), 13:26, pp. Second: N-Sorenson, 3:34. N-Puppe (Boland, Fox), 8:20, pp. N-Fossum (Boland, Stanchina), 10:57. N-Boland (Monson), 12:39, sh. Third: N-Fossum (Monson), :40. N-Braun (Monson, Sorenson), 15:25. Saves: Rochester Mayo: Ruprecht 10-10-4-24. Northfield: Malecha 3-12-8-23.

Park of CG 5, Bloomington Jefferson 1

Bloomington Jefferson 0 0 1-1

Park of Cottage Grove 1 3 1-5

First: P-Husaby (Fragola, Hansen), 14:35. Second: P-Miller (Finn), 1:21. P-Miller (Steinke), 6:44. P-Miller, 14:34, sh. Third: B-Longhenry, 14:16, pp. P-Fragola (Oberding, Hansen), 16:42. Saves: Bloomington Jefferson: Anderson 4-5-5-14. Park of Cottage Grove: Veary 7-10-7-24.

Princeton 9, Morris Area/Benson Area 2

Morris Area/Benson Area 0 2 0-2

Princeton 2 2 5-9

First: P-Meland (Abrahamson, Eckert), :58. P-Noehre, 9:06. Second: P-Smith (Abrahamson, Isaacson), 3:58. MABA-Picht (Pendill), 5:15. MABA-Picht, 7:34. P-Smith (Abrahamson, Meland), 10:14. Third: P-Abrahamson (Smith, Meland), :59. P-Abrahamson, 9:15, sh. P-Leitold (Haverinen), 10:45. P-Smith, 13:16. P-Ostlund, 16:09. Saves: Morris Area/Benson Area: Thompson 20-16-11-47. Princeton: Dembinski 3-11-6-20.