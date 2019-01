BASKETBALL

TIMBERWOLVES STATISTICS

(Through Saturday)

PLAYER G Min Pts Reb Ast

Towns 45 33.2 22.2 12.2 2.9

Rose 35 29.4 18.9 2.8 4.8

Wiggins 41 34.2 17.7 4.2 2.2

Covington 22 34.7 14.5 5.7 1.5

Teague 30 30.5 11.8 2.3 8.1

Gibson 44 25.6 10.5 6.9 1.3

Saric 31 23.1 10.0 5.4 1.4

Okogie 37 21.5 7.1 2.9 1.2

Dieng 45 13.9 5.5 4.1 0.8

Jones 43 20.3 5.4 1.7 4.0

Deng 6 8.5 4.7 2.2 0.3

Tolliver 30 15.1 4.5 2.0 0.6

Nunnally 13 4.9 2.1 0.3 0.4

Bayless 8 9.8 2.0 0.8 1.4

Williams 6 8.8 1.7 0.3 0.5

Bates-Diop 3 8.3 1.3 0.7 0.7

Terrell 3 8.7 1.3 1.3 0.0

Team 45 241.1 111.5 44.4 24.4

Opponents 45 241.1 112.0 45.9 25.8

HOCKEY

WILD STATISTICS

(Through Friday)

PLAYER GP G A PTS +/- PIM

Parise 46 19 22 41 2 14

Granlund 47 12 27 39 0 16

Staal 46 14 16 30 0 24

Suter 47 5 25 30 -6 25

Koivu 42 6 21 27 -3 20

Spurgeon 47 7 20 27 -1 8

Zucker 46 13 11 24 -3 18

Coyle 47 7 15 22 -2 14

Dumba 32 12 10 22 -5 21

Greenway 46 8 6 14 -6 16

Brodin 47 4 8 12 -7 20

Fehr 41 5 5 10 -5 22

Foligno 47 3 6 9 -4 31

Eriksson Ek 33 2 4 6 -7 8

Kunin 18 1 4 5 -6 9

Brown 34 1 3 4 -5 22

Seeler 45 1 2 3 -5 41

Hendricks 18 0 2 2 0 12

Bartkowski 2 1 0 1 2 0

Pateryn 46 0 1 1 -9 29

Aberg 1 0 0 0 -1 0

Murphy 2 0 0 0 1 0

Prosser 15 0 0 0 1 2

Read 5 0 0 0 0 2

Totals 47 130 225 355 -80 408

Opponents 47 136 235 371 63 432

GOALIES W L OT SO Sv% GAA

Dubnyk 17 16 3 1 .912 2.64

Stalock 6 5 0 0 .894 2.91

Totals 23 21 3 1 .902 2.87

Opponents 24 20 3 4 .912 2.74

PRO • WOMEN

NWHL W L OL Pts GF GA

Whitecaps 9 4 0 18 38 32

Boston 8 3 0 16 41 27

Buffalo 7 4 0 14 38 15

Connecticut 2 7 2 6 17 37

Metropolitan 3 9 0 6 24 47

RESULT SATURDAY

Whitecaps 2, Connecticut 0

GAMES SUNDAY

Connecticut at Whitecaps, 2 pm

Boston at Metropolitan, ppd.

WHITECAPS LINESCORE

Whitecaps 2, Connecticut 0

Connecticut0 0 0 — 0

Whitecaps0 1 1 — 2

First: No scoring. Penalties: Pezon, Whitecaps (tripping), 5:18; Rodgers, Connecticut (body checking), 18:35.

Second: 1. Whitecaps—Thunstrom (White-Lancette, Rosenthal), 16:08. Penalties: Schipper, Whitecaps (interference), 7:41.

Third: 2. Whitecaps—Brandt (Menke, Schofield), 3:53. Penalties: None.

Shots: Connecticut 7-3-9—19, Whitecaps 12-16-12—40. Power plays: Connecticut 0 for 2, Whitecaps 0 for 1. Officials: Alicia Hanrahan, Sarma Ozmen, Sarah Buckner, Taylor Willert.

COLLEGE • MEN

MIAC

Gustavus 3, Augsburg 1

Hamline 2, St. Olaf 2, OT

St. John's 4, Concordia 2

St. Thomas 6, Bethel 0

COLLEGE • WOMEN

WCHA W L T SW Pts GF GA

Gophers 12 3 1 0 37 58 30

Wisconsin 11 3 0 0 33 42 16

Ohio State 9 7 0 0 27 35 37

Minn. Duluth 7 7 2 2 25 42 40

Bemidji State 5 8 1 0 16 23 37

MSU Mankato 3 10 2 1 12 21 34

St. Cloud State 3 12 0 0 9 25 52

Overall: Gophers 22-3-1, Wisconsin 21-3-0, Ohio State 15-9-0, MSU Mankato 9-11-4, Minn. Duluth 10-10-2, Bemidji State 8-15-1, St. Cloud State 8-16-2.

RESULTS SATURDAY

Gophers 3, Wisconsin 1

Minn. Duluth 6, Ohio State 3

MSU Mankato 2, Bemidji St. 1

MIAC

Gustavus 2, Augsburg 2, OT

Hamline 5, St. Olaf 1

St. Thomas 5, Bethel 2

St. Benedict 2, Concordia 1

St. Mary's 1, St. Catherine 0

Soccer

ENGLAND • Premier League

GP W D L GF GA Pts

Liverpool 23 19 3 1 54 13 60

Man City 22 17 2 3 59 17 53

Tottenham 22 16 0 6 46 22 48

Chelsea 23 14 5 4 40 19 47

Arsenal 23 13 5 5 48 32 44

Man United 23 13 5 5 46 33 44

Watford 23 9 6 8 32 32 33

Wolverhampton 23 9 5 9 27 31 32

Leicester 23 9 4 10 29 29 31

West Ham 23 9 4 10 30 34 31

Everton 23 8 6 9 34 33 30

Bournemouth 23 9 3 11 33 42 30

Brighton 23 7 5 11 25 32 26

Crystal Palace 23 6 4 13 23 32 22

Southampton 23 5 7 11 25 40 22

Burnley 23 6 4 13 23 43 22

Newcastle 23 5 6 12 19 31 21

Cardiff 23 5 4 14 19 44 19

Fulham 22 3 5 14 20 49 14

Huddersfield 22 2 5 15 13 37 11

results Saturday

Arsenal 2, Chelsea 0

Bournemouth 2, West Ham 0

Liverpool 4, Crystal Palace 3

Man United 2, Brighton 1

Newcastle 3, Cardiff 0

Southampton 2, Everton 1

Watford 0, Burnley 0

Wolverhampton 4, Leicester 3

GAMES SUNDAY

Huddersfield vs. Man City, 7:30 am

Fulham vs. Tottenham, 10 am

Spain • La Liga

GP W D L GF GA Pts

Barcelona 19 13 4 2 53 20 43

Atletico 20 11 8 1 30 13 41

Madrid 20 11 3 6 30 24 36

Sevilla 20 9 6 5 31 22 33

Alaves 20 9 5 6 22 23 32

Getafe 20 8 7 5 25 16 31

Valencia 20 5 11 4 19 18 26

Betis 19 7 5 7 22 23 26

Sociedad 19 7 4 8 23 22 25

Girona 19 5 9 5 21 23 24

Espanyol 19 7 3 9 21 27 24

Levante 19 6 5 8 30 35 23

Valladolid 19 5 7 7 17 21 22

Leganes 19 5 7 7 17 21 22

Athletic Bilbao 19 4 10 5 20 25 22

Eibar 19 5 7 7 21 28 22

Celta Vigo 20 5 6 9 32 34 21

Rayo Vallecano 19 5 4 10 22 34 19

Villarreal 19 3 8 8 20 25 17

Huesca 20 2 5 13 17 39 11

RESULTS Saturday

Atletico 3, Huesca 0

Madrid 2, Sevilla 0

Valencia 2, Celta Vigo 1

GAMES Sunday

Betis vs. Girona, 5 am

Villarreal vs. Athletic Bilbao, 9:15 am

Levante vs. Valladolid, 11:30 am

Rayo Vallecano vs. Sociedad, 11:30 am

Barcelona vs. Leganes, 1:45 pm

GAME Monday

Eibar vs. Espanyol, 2 pm

Tennis

AUSTRALIAN OPEN • MEN

THIRD ROUND • SATURDAY

• Novak Djokovic (1) def.

Denis Shapovalov (25), 6-3, 6-4, 4-6, 6-0.

• Daniil Medvedev (15) def.

David Goffin (21), 6-2, 7-6 (3), 6-3.

• Pablo Carreno-Busta (23) def.

Fabio Fognini (12), 6-2, 6-4, 2-6, 6-4.

• Kei Nishikori (8) def.

Joao Sousa, 7-6 (6), 6-1, 6-2.

• Alexander Zverev (4) def.

Alex Bolt, 6-3, 6-3, 6-2.

• Milos Raonic (16) def.

Pierre-Hugues Herbert, 6-4, 6-4, 7-6 (6).

• Borna Coric (11) def.

Filip Krajinovic, 2-6, 6-3, 6-4, 6-3.

• Lucas Pouille (28) def.

Alexei Popyrin, 7-6 (3), 6-3, 6-7 (10), 4-6, 6-3.

• Frances Tiafoe def. Grigor Dimitrov (20), 7-5, 7-6 (6), 6-7 (1), 7-5

AUSTRALIAN OPEN • WOMEN

FOURTH ROUND • SUNDAY

• Petra Kvitova (8) def.

Amanda Anisimova, 6-2, 6-1.

• Ashleigh Barty (15) def.

Maria Sharapova (30), 4-6, 6-1, 6-4.

• Danielle Collins def

Angelique Kerber (2), 6-0, 6-2.

THIRD ROUND • SATURDAY

• Simona Halep (1) def.

Venus Williams, 6-2, 6-3.

• Serena Williams (16) def.

Dayana Yastremska, 6-2, 6-1.

• Garbine Muguruza (18) def.

Timea Bacsinszky, 7-6 (5), 6-2.

• Karolina Pliskova (7) def.

Camila Giorgi (27), 6-4, 3-6, 6-2.

• Naomi Osaka (4) def.

Su-Wei Hsieh (28), 5-7, 6-4, 6-1.

• Anastasija Sevastova (13) def.

Qiang Wang (21), 6-3, 6-3.

• Madison Keys (17) def.

Elise Mertens (12), 6-3, 6-2.

• Elina Svitolina (6) def.

Shuai Zhang, 4-6, 6-4, 7-5.

WRESTLING

COLLEGE

NSIC

Augustana 28, SW Minnesota St. 9

TRANSACTIONS

FOOTBALL

National Football League

Indianapolis: Signed TE Gabe Holmes to a reserve-future contract.

Jacksonville: Re-signed S Jarrod Wilson to a three-year contract.

Washington: Named Nate Kaczor special teams coordinator.

HOCKEY

National Hockey League

Anaheim: Recalled C Sam Carrick from San Diego (AHL).

New Jersey: Placed F Miles Wood on injured reserve, retroactive to Jan. 14. Assigned Fs Kevin Rooney and Blake Pietila; D Egor Yakovlev and G Mackenzie Blackwood to Binghamton (AHL). Recalled Fs Kurtis Gabriel from Binghamton. Activated G Cory Schneider off injured reserve. Recalled and assigned F Nathan Bastian from and to Binghamton (AHL).

American Hockey League

AHL: Suspended Bakersfield D Keegan Lowe one game for a cross-checking incident in a Jan. 18 game against Stockton. Suspended Cleveland D Adam Clendening three games for his actions in a Jan. 18 game at Laval.

SOCCER

Major League Soccer

New York City FC: Acquired M Keaton Parks on loan from Benfica for the 2019 season.

TODAY'S LINE

COLLEGE Men's BASKETBALL

FAVORITE LINE UNDERDOG

SUNDAY

Florida St 6½ BOSTON COLL.

MARQUETTE OFF Providence

IOWA OFF Illinois

Duquesne 2½ GEORGE WASH.

DRAKE 4½ Missouri St

S. ILLINOIS 8 Bradley

UTAH 4 Colorado

NBA

FAVORITE LINE (O/U) UNDERDOG

SUNDAY

WOLVES 10½ (227½) Phoenix

INDIANA 7½ (219) Charlotte

SAN ANTONIO OFF (OFF) LA Clippers

NFL PLAYOFFS

FAVORITE LINE (O/U) UNDERDOG

Sunday

NEW ORLEANS 3 (56½) LA Rams

KANSAS CITY 3 (56) New England

NHL

FAVORITE LINE UNDERDOG

SUNDAY

Washington -172/+160 CHICAGO

NY ISLANDERS OFF/OFF Anaheim

VANCOUVER OFF/OFF Detroit

TORONTO -250/+220 Arizona

Carolina -111/+101 EDMONTON

Note: Home team in CAPS.