NHRA Lucas Oil Nationals

What, Where: The 17th of 24 stops on the National Hot Rod Association circuit at the Brainerd International Raceway

When: Thursday-Saturday qualifying, Sunday finals. Eliminations begin Sunday at 11 a.m.

TV: FS1 (2-5 p.m. Sunday) • Website: brainerdraceway.com

2018 winners: Billy Torrence (Top Fuel), Jack Beckman (Funny Car), Deric Kramer (Pro Stock), Eddie Krawiec (Pro Stock Motorcycle)

Top fuel points leaders: 1. Steve Torrence, 1,587; 2. Antron Brown, 966; 3. Clay Millican, 955; 4. Brittany Force, 953; 5. Doug Kalitta, 940

Funny car points leaders: 1. Robert Hight, 1,341; 2. John Force, 1,155; 3. Tommy Johnson Jr., 1,117; 4. Ron Capps, 1,057; 5. Jack Beckman, 1,039

Pro stock points leaders: 1. Bo Butner, 815; 2. Greg Anderson, 769; 3. Alex Laughlin, 742; 4. Matt Hartford, 679; 5. Jason Line, 644

Pro stock motorcycle points leaders: 1. Andrew Hines, 967; 2. Eddie Krawiec, 770; 3. Matt Smith, 712; 4. Hector Arana Jr., 658; 5. Karen Stoffer; 452