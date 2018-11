GREEN BAY PACKERS at SEATTLE SEAHAWKS — PACKERS: OUT: S Kentrell Brice (ankle), WR Randall Cobb (hamstring), CB Kevin King (hamstring), LB Nick Perry (knee). DOUBTFUL: G Lucas Patrick (concussion). QUESTIONABLE: CB Bashaud Breeland (groin), LB Blake Martinez (ankle). DNP: S Kentrell Brice (ankle), WR Randall Cobb (hamstring), CB Kevin King (hamstring), G Lucas Patrick (concussion), LB Nick Perry (knee). LIMITED: LB Blake Martinez (ankle). FULL: T David Bakhtiari (knee), CB Bashaud Breeland (groin), T Bryan Bulaga (knee), TE Jimmy Graham (knee), QB Aaron Rodgers (knee). SEAHAWKS: DOUBTFUL: LB K.J. Wright (knee). QUESTIONABLE: S Maurice Alexander (elbow), S Delano Hill (quadricep), DE Dion Jordan (knee), CB Neiko Thorpe (groin). DNP: LB K.J. Wright (knee). LIMITED: S Delano Hill (quadricep), CB Neiko Thorpe (groin). FULL: S Maurice Alexander (elbow), RB Chris Carson (hip), G D.J. Fluker (calf), DE Dion Jordan (knee), S Bradley McDougald (knee), G Jordan Simmons (calf), DT Shamar Stephen (foot).

CAROLINA PANTHERS at DETROIT LIONS — PANTHERS: DNP: WR Torrey Smith (knee). LIMITED: C Ryan Kalil (ankle), QB Cam Newton (right shoulder), TE Greg Olsen (foot). LIONS: DNP: WR Marvin Jones (knee), TE Michael Roberts (shoulder), DT A'Shawn Robinson (ankle). LIMITED: DE Ezekiel Ansah (shoulder), LB Eli Harold (shoulder), DT Damon Harrison (shoulder), LB Jalen Reeves-Maybin (neck), CB Darius Slay (knee), TE Luke Willson (shoulder).

CINCINNATI BENGALS at BALTIMORE RAVENS — BENGALS: DNP: LB Preston Brown (knee), WR A.J. Green (toe), CB Dre Kirkpatrick (concussion), TE Tyler Kroft (foot), WR Josh Malone (hamstring), LB Nick Vigil (knee), DT Adolphus Washington (knee). LIMITED: LB Vontaze Burfict (hip), CB Darqueze Dennard (sternoclavicular), G Alex Redmond (hamstring), LB Vincent Rey (groin), WR John Ross (groin). RAVENS: DNP: QB Joe Flacco (right hip), G James Hurst (back), S Tony Jefferson (thigh). LIMITED: T Ronnie Stanley (ankle), LB Tim Williams (ankle). FULL: CB Tavon Young (ankle).

DALLAS COWBOYS at ATLANTA FALCONS — COWBOYS: DNP: WR Tavon Austin (groin), DE Taco Charlton (shoulder), DT Maliek Collins (knee), DE David Irving (ankle), LB Sean Lee (hamstring), G Zack Martin (knee), DT Daniel Ross (calf), T Tyron Smith (back), DT Antwaun Woods (concussion). LIMITED: LB Joe Thomas (foot), G Connor Williams (knee). FULL: DE Randy Gregory (knee), TE Geoff Swaim (knee). FALCONS: DNP: K Matt Bryant (right hamstring), WR Mohamed Sanu (hip), DE Derrick Shelby (groin). LIMITED: LB De'Vondre Campbell (calf), LB Bruce Carter (knee), LB Deion Jones (foot), S Damontae Kazee (shoulder). FULL: LB Foyesade Oluokun (elbow).

DENVER BRONCOS at LOS ANGELES CHARGERS — BRONCOS: DNP: LB Brandon Marshall (knee), S Dymonte Thomas (ankle). LIMITED: RB Royce Freeman (ankle), WR DaeSean Hamilton (knee), LB Joseph Jones (foot), CB Bradley Roby (ankle). FULL: S Darian Stewart (neck). CHARGERS: DNP: TE Antonio Gates (knee), CB Trevor Williams (knee). LIMITED: DE Joey Bosa (foot). FULL: LB Kyle Emanuel (hip), DE Chris Landrum (hip), DT Darius Philon (ankle).

HOUSTON TEXANS at WASHINGTON REDSKINS — TEXANS: LIMITED: CB Aaron Colvin (ankle), WR Keke Coutee (hamstring), LB Zach Cunningham (knee), LB Duke Ejiofor (shoulder), S Andre Hal (shoulder), WR DeAndre Hopkins (foot), CB Johnathan Joseph (ankle, knee). FULL: LB Brian Peters (ankle). REDSKINS: DNP: WR Jamison Crowder (ankle), CB Quinton Dunbar (shin), K Dustin Hopkins (right groin), S Montae Nicholson (illness), RB Chris Thompson (rib), T Trent Williams (thumb). LIMITED: T Morgan Moses (knee), T Ty Nsekhe (ankle), DT Da'Ron Payne (shoulder), RB Adrian Peterson (shoulder). FULL: RB Kapri Bibbs (shoulder), TE Vernon Davis (ribs), QB Colt McCoy (right thumb).

OAKLAND RAIDERS at ARIZONA CARDINALS — RAIDERS: No Report. CARDINALS: No Report.

PHILADELPHIA EAGLES at NEW ORLEANS SAINTS — EAGLES: DNP: CB Ronald Darby (knee), CB Jalen Mills (foot), DT Haloti Ngata (knee), TE Joshua Perkins (knee), RB Darren Sproles (hamstring). LIMITED: T Lane Johnson (knee), CB Sidney Jones (hamstring). SAINTS: DNP: T Terron Armstead (shoulder), DE Marcus Davenport (toe). LIMITED: G Jermon Bushrod (not injury related), WR Austin Carr (knee), DT Tyeler Davison (hand), T Andrus Peat (hip), T Ryan Ramczyk (knee), C Max Unger (not injury related), G Larry Warford (not injury related).

PITTSBURGH STEELERS at JACKSONVILLE JAGUARS — STEELERS: DNP: T Marcus Gilbert (knee), QB Ben Roethlisberger (not injury related), DE Stephon Tuitt (elbow). FULL: RB James Conner (concussion). JAGUARS: DNP: DT Eli Ankou (calf), CB Quenton Meeks (knee), G Josh Walker (foot, ankle). LIMITED: CB A.J. Bouye (calf), DT Marcell Dareus (triceps), T Ereck Flowers (knee), DE Lerentee McCray (hamstring). FULL: S Tashaun Gipson (wrist), LB Telvin Smith (shoulder).

TAMPA BAY BUCCANEERS at NEW YORK GIANTS — BUCCANEERS: DNP: DE Vinny Curry (ankle), LB Lavonte David (knee), T Demar Dotson (knee, shoulder), S Justin Evans (toe), WR Chris Godwin (ankle), DE Carl Nassib (elbow), CB M.J. Stewart (foot). LIMITED: DT Beau Allen (foot), RB Peyton Barber (ankle, shoulder), RB Ronald Jones (hamstring). GIANTS: DNP: RB Elijhaa Penny (back), S Curtis Riley (shoulder). LIMITED: CB Antonio Hamilton (hip), LB Alec Ogletree (rib).

TENNESSEE TITANS at INDIANAPOLIS COLTS — TITANS: DNP: RB David Fluellen (knee), C Corey Levin (illness), G Quinton Spain (ankle), WR Taywan Taylor (foot). LIMITED: T Jack Conklin (concussion), S Dane Cruikshank (knee), LB Derrick Morgan (shoulder). COLTS: DNP: S Clayton Geathers (knee), TE Ryan Hewitt (ankle), S Malik Hooker (hip), RB Marlon Mack (not injury related), CB Chris Milton (not injury related), S Michael Mitchell (calf), TE Erik Swoope (knee), LB Anthony Walker (neck). LIMITED: CB Nate Hairston (ankle). FULL: T Denzelle Good (not injury related), G Quenton Nelson (back), DE Kemoko Turay (neck).

MINNESOTA VIKINGS at CHICAGO BEARS — VIKINGS: DNP: LB Anthony Barr (hamstring), TE David Morgan (knee), S Andrew Sendejo (groin). LIMITED: G Tom Compton (knee), G Mike Remmers (back), CB Xavier Rhodes (foot), WR Adam Thielen (back, calf). FULL: WR Stefon Diggs (rib), DT Linval Joseph (ankle, shoulder). BEARS: DNP: TE Dion Sims (concussion).

KANSAS CITY CHIEFS at LOS ANGELES RAMS — CHIEFS: No Report. RAMS: No Report.