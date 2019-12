Share on Pinterest

Share on LinkedIn

Share on:

more

MONDAY

basketball • BOYS

METROPOLITAN AREA

• Hudson (Wis.) 77, St. Paul Highland Park 53

AUGSBURG HOLIDAY CLASSIC

Third round

• Hopkins 70, Mpls. North 62

• Mpls. Southwest 66, Mpls. Roosevelt 55

• South St. Paul 82, St. Paul Central 76

TRINITY TOURNAMENT

Seventh place

• New Life Academy 49, Trinity 45

Fifth place

• St. Paul Harding 109, St. Paul Washington 106

Third place

• Mpls. Washburn 80, Anoka 60

Championship

• Cannon Falls 62, St. Anthony 54

basketball • GIRLS

ROSEVILLE HOLIDAY TOURNAMENT

Seventh place

• Mpls. South 67, Hastings 55

Fifth place

• Cooper 71, Woodbury 56

Third place

• Andover 57, Roseville 43

Championship

• Centennial 65, Rogers 49

ST. OLAF HOLIDAY CLASSIC

Third round

• Beaver Dam (Wis.) 67, Cretin-DH 34

• Farmington 69, Grand Rapids 28

SW MINNESOTA STATE INVITATIONAL

First round

• Lac qui Parle Valley 71, St. Clair 50

• Marshall 67, Brandon Valley 53

• S. Falls O’Gorman (S.D.) 77, Benilde-SM 44

GYMNASTICS • girls

METROPOLITAN AREA

• Rosemount 140.45, Bloomington Jefferson 126.4. All-around: Avery Doman, Rosemount, 37.675.

hockey • BOYS

METROPOLITAN AREA

• Red Wing 8, La Crescent-Hokah 2

PREMIER TOURNAMENT

Semifinals

• Bloomington Jefferson 6, Hastings 2

• Eagan 4, Hopkins 0

Consolation semifinals

• St. Paul Johnson 3, New Prague 1

• Woodbury 2, South St. Paul 0

hockey • GIRLS

BURNSVILLE TOURNAMENT

Third round

• Apple Valley 8, Hastings 3

• Burnsville 2, Park of Cottage Grove 1

HERB BROOKS HOLIDAY CLASSIC

Gold Division • Quarterfinals

• Andover 5, Holy Family 1

• Centennial 4, St. Paul United 1

• Proctor/Hermantown 5, Hill-Murray 1

• Rogers 5, Blake 3

Silver Division • Quarterfinals

• Bloomington Jefferson 4, Duluth 4, OT

(Bloomington Jefferson wins shootout, 1-0)

• Buffalo 5, Minneapolis 2

• Chisago Lakes 6, Delano/Rockford 0

• Mahtomedi 4, Cambridge-I./M/PC 0

Bronze Division • Quarterfinals

• Eveleth-Gilbert 2, St. Francis/NB 1

• River Lakes 9, Irondale/SA 1

• Waconia 3, Marshall 1

• Western Wisconsin 5, North Shore 4

Open Division • First round

• Luverne 3, Moose Lake Area 1

• Milwaukee U. (Wis.) 3, Arrowhead (Wis.) 0

• Northern Lakes 6, Albert Lea 0

RANKINGS

NORDIC SKIING • BOYS

BY SKINNYSKI.COM

Teams

• 1. Forest Lake; 2. Wayzata; 3. Ely; 4. St. Cloud Cathedral/Sartell-St. Stephen; 5. Minneapolis Southwest; 6. St. Paul Highland Park; 7. Prior Lake; 8. Champlin Park; 9. Mora; 10. Mounds Park Academy.

Individuals

• 1. Cooper Lennox, Mora; 2. James Schneider, Wayzata; 3. Roger Anderson, Armstrong; 4. Colin Freed, Wayzata; 5. William Nemeth, St. Cloud Cathedral/Sartell-St. Stephen; 6. Victor Sparks, Minneapolis Southwest; 7. Zach Nemeth, St. Cloud Cathedral/Sartell-St. Stephen; 8. Henry Snider, Mounds Park Academy; 9. CJ Young, Maple Grove; 10. Isak Nightingale, Mounds Park Academy.

NORDIC SKIING • GIRLS

BY SKINNYSKI.COM

Teams

• 1. St. Paul Highland Park; 2. Stillwater; 3. Forest Lake; 4. Duluth East; 5. Edina; 6. Wayzata; 7. Minneapolis Southwest; 8. Eastview; 9. Mesabi East; 10. Maple Grove.

Individuals

• 1. Libby Tuttle, Stillwater; 2. Molly Moening, St. Paul Highland Park; 3. Lauren McCollor, Wayzata; 4. Jordan Parent, Forest Lake; 5. Ingrid Halverson, Wayzata; 6. Gretchen Haggenmiller, Duluth East; 7. Celeste Alden, St. Paul Highland Park; 8. Sydney Peterson, Stillwater; 9. Linnea Urban, Hastings; 10. Kaisa Bosek, Alexandria.

SUMMARIES

BASKETBALL • BOYS

Cannon Falls 62, St. Anthony 54

Cannon Falls 37 25-62

St. Anthony 30 24-54

Cannon Falls: Sjoquist 14, Dicke 12, Otte 9, Mech 8, Safe 6, Schaefer 5, Banks 4, Buttena 4. St. Anthony: Nelson 21, Kachman 11, Omodt 10, Lucas 6, Manning 6.

Hopkins 70, Mpls. North 62

Hopkins 35 35-70

Minneapolis North 34 28-62

Hopkins: Walton 22, Nnaji 10, Richardson 9, White 8, Chisley 5, Gray 5, Treml 5, Shrake 4, Merritt 2. Minneapolis North: Wilson 19, Townley 12, Anderson 10, Sanders 9, Jamison-Teaves 7, Butler 3, Brown 2.

Mpls. Southwest 66, Mpls. Roosevelt 55

Minneapolis Roosevelt 26 29-55

Minneapolis Southwest 35 31-66

Minneapolis Roosevelt: Booth 22, Ladd 13, Holte 7, Moore 6, Salad 4, Brown 3. Minneapolis Southwest: Polydorou 18, Mattox 13, Senseman-Cassidy 12, Holter 10, Reed 8, Wolfe 3, Ford 2.

Mpls. Washburn 80, Anoka 60

Minneapolis Washburn 33 47-80

Anoka 28 32-60

Minneapolis Washburn: Rogers 36, Worman 16, Wheeler 13, Nelson 11, Kuelbs 4. Anoka: Tinnell 15, Kamanda 13, Nyamari 7, Ayeni 6, Yego 6, Deitchman 4, Rodriguez 4 Stewart 3, Wilson 2.

New Life Academy 49, Trinity 45

New Life Academy 20 29-49

Trinity 24 21-45

New Life Academy: Kaemingk 17, Reader 9, Ware 9, Briggs 8, St. Cyr 6. Trinity: Showalter 15, Erickson 9, Martin 9, Knippel 6, Carlson 4, Rudquist 2.

St. Paul Harding 109, St. Paul Washington 106

St. Paul Harding 48 61-109

St. Paul Washington 49 57-106

St. Paul Harding: Sharp 58, Addai 27, Ahmed 9, Lane 7, Watson 6, Adam 2. St. Paul Washington: Smith 43, White 24, Green 17, Ajayi 9, Cogshell 4, Ware 4, Reed 3, Jordan 2.

South St. Paul 82, St. Paul Central 76

South St. Paul 40 42-82

St. Paul Central 36 40-76

South St. Paul: Dodd 22, Gleb 16, Wilson 13, Brown 12, Harmon 9, Nieman-Burnett 8, Moore-King 2. St. Paul Central: Doram 20, Crowe 18, Gothard 15, Preston 13, Musabyimana 8, Cardenas 2.

BASKETBALL • GIRLS

Beaver Dam (Wis.) 67, Cretin-DH 34

Beaver Dam (Wis.) 45 22-67

Cretin-Derham Hall 19 15-34

Beaver Dam (Wis.): Jens 14, Yagodinski 12, Wittnebel 11, Hodgson 7, Wilke 5, Donaldson 4, Ashley 3, Stonewall 3, Streblow 3, Wendt 3, Burchardt 2. Cretin-Derham Hall: Caruso 8, Jackson 7, Allen 5, Martinez Stewart 5, Mader 4, Mason 3, Ostrom 2.

Centennial 65, Rogers 49

Rogers 25 24-49

Centennial 39 26-65

Rogers: Buzzelle 19, Brenning 11, Fuller 9, Glad 7, Maciej 2, Heinen 1. Centennial: Guyer 19, Anderson 18, Han. Herzig 8, Kubes 8, Cummings 6, Claire 2, Hai. Herzig 2, Johnson 2.

Farmington 69, Grand Rapids 28

Grand Rapids 9 19-28

Farmington 46 23-69

Grand Rapids: McKinney 8, Bowman 6, Hamling 6, Roberts 3, Kaldahl 2, Markovich 2, Hanson 1. Farmington: Mogensen 21, Hart 12, Kindseth 10, Blandin 6, Krebs 5, Krei 3, Mohr 3, Wille 3, Ebel 2, Lund 2, Scott 2.

Mpls. South 67, Hastings 55

Minneapolis South 29 38-67

Hastings 30 25-55

Minneapolis South: J. Hill 37, Benjamin 11, Mullins-Carlson 8, A. Hill 7, Cox 4. Hastings: Brake 33, Nuytten 10, Levos 5, Schultz 3, Daley 2, Hanson 2.

HOCKEY • BOYS

Eagan 4, Hopkins 0

Eagan 0 3 1-4

Hopkins 0 0 0-0

Second: E-Delmonico (Krahn), 2:14. E-Meiers (Meekin), 12:44. E-White, 16:07. Third: E-Meiers, 6:00. Saves: Eagan: Manzella 1-5-6-12. Hopkins: Hayes 22-23-18-63.

Red Wing 8, La Crescent-Hokah 2

Red Wing 3 4 1-8

La Crescent-Hokah 0 2 0-2

First: R-Lampe (Rikli, Luhman), :58, pp. R-Lampe (Rikli), 3:02. R-Petersmeyer (Borgen), 4:42. Second: L-Haffner (Farrell), 3:02, pp. R-Rikli, 8:39. R-Lampe (Quade), 9:57. L-Farrell (DeBoer), 14:40. R-Larson (Petersmeyer), 15:04. R-Peterson (French, Borgen), 15:31. Third: R-Ahern (Petersmeyer), 2:44. Saves: Red Wing: Coyle 5-10-13-28. La Crescent-Hokah: Booth 18-14-x-32, Yehle x-x-11-11.

St. Paul Johnson 3, New Prague 1

St. Paul Johnson 1 0 2-3

New Prague 0 1 0-1

First: S-Wilebski (Smith, McMahon), 2:02. Second: N-Picka (Lee), 9:31. Third: S-Jablonic (Pogreba), 9:20. S-Pogreba (Wilebski), 13:04. Saves: St. Paul Johnson: Florhaug 9-7-14-30. New Prague: Schmidt 11-7-9-27.

Woodbury 2, South St. Paul 0

Woodbury 1 1 0-2

South St. Paul 0 0 0-0

First: W-Schuyler (Zimmerman), 13:32. Second: W-Hooley (Tarlton, Danielson), 13:27, pp. Saves: Woodbury: Davis 8-6-10-24. South St. Paul: Sitar 11-9-11-31.

HOCKEY • GIRLS

Andover 5, Holy Family 1

Holy Family 0 1 0-1

Andover 2 2 1-5

First: A-Jurgensen (Mumm, Turner), 3:28, pp. A-Krause (Kaiser, Nelson), 14:30. Second: A-Turner (Clough, Kaiser), 7:23, pp. A-Turner (Boerger, Berg), 13:02. HF-Kelly (Limke, Koeppl), 16:21, pp. Third: A-Nelson, 13:44. Saves: Holy Family: Blair 13-3-6-22. Andover: Pelkey 5-10-5-20.

Apple Valley 8, Hastings 3

Hastings 2 0 1-3

Apple Valley 3 3 2-8

First: H-Radant (Petrich), 1:09. A-Dougan (Kierzek, Losby), 6:22. A-Johnson, 9:39. A-Leong (Mueller, Hoff), 10:18. H-Petrich (Klaren, Hubbart), 15:01, pp. Second: A-Mar. Moran, 2:15. A-Kierzek (Ryan, Losby), 6:11. A-Johnson, 9:05. Third: A-Mak. Moran (Man. Moran, Johnson), :51. A-Johnson (Kierzek, Lankas), 8:48, pp. H-Larson (Bernard, Ramsbacher), 13:48. Saves: Hastings: Steinke 16-14-5-35. Apple Valley: Allen 5-2-3-10, Klym x-x-2-2.

Bloomington Jefferson 4, Duluth 4, OT

Duluth 1 1 2 0-4

Bloomington Jefferson 3 0 1 0-4

First: B-Johnson, 6:31. B-Longhenry (Jungwirth), 9:48. D-Martin (Henderson, Lindgren), 11:08. B-Bartsh (Johnson, Schuck), 14:45, sh. Second: D-Horvat (Clark), 1:17. Third: B-Lesch, 1:09. D-Henderson (Lindgren), 4:09, pp. D-Horvat (Schooler, Martin), 7:58, pp. Saves: Duluth: Spencer 7-4-5-2-18. Bloomington Jefferson: George 5-6-5-1-17.

Buffalo 5, Minneapolis 2

Minneapolis 0 1 1-2

Buffalo 1 3 1-5

First: B-Wurm, 6:37. Second: B-Habisch (Wurm, Wurm), 6:22. B-Wurm (Habisch, Wurm), 8:50. M-Schmiesing (Peterson, Garton), 10:28. B-Habisch (McAlpin, Wurm), 16:48, pp. Third: M-Midtbo (Davis, Stevens), 4:23, pp. B-Stenson (Wurm, Wilson), 15:49. Saves: Minneapolis: Taylor 8-8-12-28. Buffalo: Varner 5-7-9-21.

Burnsville 2, Park of Cottage Grove 1

Park of Cottage Grove 0 1 0-1

Burnsville 0 0 2-2

Second: P-Miller (Hansen, Steinke), 1:20. Third: B-Nelvin (Gromacki, Bowlby), :51. B-Benfer (Procko), 1:24. Saves: Park of Cottage Grove: Veary 10-10-13-33. Burnsville: Widen 2-7-7-16.

Centennial 4, St. Paul United 1

St. Paul United 0 0 1-1

Centennial 0 2 2-4

Second: C-Pitlick (Griefenhagen), 10:04. C-Goodreau (Griefenhagen, Pitlick), 16:22. Third: S-Hoops (Killian), 5:26. C-O’Hara (Griefenhagen), 5:56. C-Goodreau, 15:50. Saves: St. Paul United: Emerson 10-12-11-33. Centennial: Gilgosch 4-8-13-25.

Chisago Lakes 6, Delano/Rockford 0

Chisago Lakes 2 2 2-6

Delano/Rockford 0 0 0-0

First: C-McKinnon (Lawry), 8:23. C-Lawry, 16:41, pp. Second: C-McKinnon (Lawry, Bye), 5:17, pp. C-Bye (Lawry, Devries), 12:43, pp. Third: C-Devries, 9:19. C-Bye (Lawry, Devries), 14:15, pp. Saves: Chisago Lakes: Hanson 8-10-11-29. Delano/Rockford: Glasrud 11-15-9-35.

Eveleth-Gilbert 2, St. Francis/NB 1

Eveleth-Gilbert 1 1 0-2

St. Francis/North Branch 0 0 1-1

First: E-Seitz (Baranzelli), :31. Second: E-Krause (Rosati), 9:13. Third: S-Stearns (Anderson), 15:07. Saves: Eveleth-Gilbert: Woods 8-7-9-24. St. Francis/North Branch: Johnson 7-8-13-28.

Mahtomedi 4, Cambridge-I./M/PC 0

Mahtomedi 0 0 4-4

Cambridge-Isanti/Mora/PC 0 0 0-0

Third: M-Miller (Jerylo, Whitmore), 3:58. M-Jerylo, 7:25. M-Nelson (Dornseif), 7:48. M-Dornseif, 14:20. Saves: Mahtomedi: Hamme 6-6-5-17. Cambridge-Isanti/Mora/Pine City: Millam 7-8-12-27.

Proctor/Hermantown 5, Hill-Murray 1

Proctor/Hermantown 3 1 1-5

Hill-Murray 0 0 1-1

First: P-Opsahl (High), 6:48. P-Phinney (Opsahl), 16:00. P-Opsahl (Skorich, Kauppinen), 16:22. Second: P-Sieger (Watkins, Sieger), 11:06. Third: H-Steigauf (Belde), 14:12. P-Winklesky (Sieger), 15:05. Saves: Proctor/Hermantown: Pajari 4-6-10-20. Hill-Murray: Kennedy 6-5-6-17.

Rogers 5, Blake 3

Rogers 0 3 2-5

Blake 0 1 2-3

Second: R-Rooks (Bolster), :48. R-Vreeman (Scherling), 6:40. R-Rooks (Vreeman), 11:05. B-NA (Delianedis, Abraham), 12:13. Third: B-Delianedis (Gage, Burton), 2:23, pp. R-Patin (Hatcher, Farrell), 4:03. B-Burton (Pettygrove), 13:47. R-Vreeman (Farrell), 13:53. Saves: Rogers: Hartlage 8-9-15-32. Blake: Haag 8-9-5-22.

Waconia 3, Marshall 1

Marshall 0 0 1-1

Waconia 1 2 0-3

First: W-Vacek (Kelley, Miller), 9:34. Second: W-Sullivan (Vacek), 4:13. W-Wozniak (Mielke, Lindstrom), 15:20. Third: M-Schaefer (Gannott), 15:49. Saves: Marshall: Klenken 13-11-11-35. Waconia: Elvebak 6-5-8-19.