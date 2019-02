Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum justo sem, laoreet vitae lectus rutrum, iaculis maximus justo. Sed vel bibendum lectus. Aliquam vitae erat in nisl venenatis lacinia quis posuere sem. Nam pellentesque tellus volutpat, varius lorem quis, iaculis tortor. Nunc maximus dui sed nulla mollis commodo. Sed laoreet velit eu varius vulputate. Donec at molestie lorem. Pellentesque est purus, volutpat ut tincidunt in, lacinia eget mauris. Vivamus ut sapien egestas, egestas lacus a, tristique diam. Etiam justo lectus, facilisis vel sem eget, dictum euismod magna. Proin eleifend lectus sed elementum varius. Aliquam mauris nisi, laoreet vitae dolor non, egestas viverra diam.

Like live music? Sporting Events? Dance Parties?

We're looking for a few good people to add to our street team crew this summer. You must like talking to strangers, making eye contact and giving away free stuff. And be able to work nights and weekends.

If you're interested, or know someone who is, have them fill out the form here and we'll be in touch.

Aliquam non eros sem. Aenean sed tellus nisl. Quisque imperdiet nunc vitae porttitor convallis. Nullam non sapien tincidunt, egestas nunc sit amet, varius eros. Nullam at tincidunt nunc, sit amet mattis diam. Vestibulum rutrum nisl risus, quis efficitur diam ultricies vitae. In facilisis congue arcu, eget pulvinar lectus gravida et. Pellentesque semper, nisl ac gravida mattis, felis risus viverra eros, cursus scelerisque quam nibh sed lectus. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Nullam a risus ipsum. Donec sollicitudin magna risus, id feugiat enim imperdiet sit amet. Maecenas vel congue orci. Nunc accumsan mi sed dolor pulvinar, id condimentum neque porttitor.

Sed a lacus faucibus, tincidunt mauris in, maximus est. Suspendisse vulputate pulvinar velit non ornare. Vestibulum pulvinar laoreet dolor, id cursus leo varius vitae. Suspendisse viverra imperdiet fringilla. Aliquam feugiat sem nibh, eget bibendum turpis ornare malesuada. Nullam eu libero a nisl bibendum facilisis eu nec turpis. Donec lobortis tempus sem, quis interdum dui cursus a. Quisque porttitor massa ut consequat porta. Mauris sit amet dapibus augue. Pellentesque sit amet nulla imperdiet, dignissim tortor sit amet, interdum magna. Proin metus urna, hendrerit in sem vitae, dapibus ultricies purus. Mauris laoreet euismod orci, vel vulputate elit fringilla vel. Aliquam feugiat sem nibh, eget bibendum turpis ornare malesuada.

Stribtag using a Clickability filename with a readin, no size specified. In addition, the short caption option is truncating this caption.

Quisque eget elementum erat. Suspendisse scelerisque ac nibh ut vulputate. Nam eu felis maximus, condimentum felis nec, congue odio. Vivamus consequat sem sed tellus porttitor, tempus cursus sapien vehicula. Suspendisse finibus maximus auctor. Mauris laoreet euismod orci, vel vulputate elit fringilla vel Nam vitae elit sed enim facilisis congue. In finibus in mi at consectetur. In fermentum justo id mi hendrerit condimentum. Nulla quis urna luctus, vulputate tortor et, condimentum risus. Mauris at libero nisi. Integer luctus orci libero, id commodo erat pretium nec. Donec ac pellentesque lectus.

Enlarge is turned off: Stribtag using a Clickability filename, no size specified and a caption only. The enlarge option is disabled.

Donec non auctor est. Donec facilisis neque enim, vel venenatis diam accumsan quis. Curabitur non dui interdum, malesuada nibh eu, iaculis erat. Integer eu porttitor odio, eu suscipit tellus. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Morbi volutpat ultrices sem, sed vehicula risus lobortis vitae. Nunc at pulvinar felis. Nam facilisis imperdiet turpis, ut pretium felis ullamcorper non. Cras eu elementum erat. Aenean sed tellus nisl.

Aliquam non eros sem. Aenean sed tellus nisl. Quisque imperdiet nunc vitae porttitor convallis. Nullam non sapien tincidunt, egestas nunc sit amet, varius eros. Nullam at tincidunt nunc, sit amet mattis diam. Vestibulum rutrum nisl risus, quis efficitur diam ultricies vitae. In facilisis congue arcu, eget pulvinar lectus gravida et. Pellentesque semper, nisl ac gravida mattis, felis risus viverra eros, cursus scelerisque quam nibh sed lectus. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Nullam a risus ipsum. Donec sollicitudin magna risus, id feugiat enim imperdiet sit amet. Maecenas vel congue orci. Nunc accumsan mi sed dolor pulvinar, id condimentum neque porttitor.

Photo from the interwebs: This StribTag passes a url to some random image I found on the web. Don't steal images. But if you do get an image from the web, be sure to credit it.

Aliquam non eros sem. Aenean sed tellus nisl. Quisque imperdiet nunc vitae porttitor convallis. Nullam non sapien tincidunt, egestas nunc sit amet, varius eros. Nullam at tincidunt nunc, sit amet mattis diam. Vestibulum rutrum nisl risus, quis efficitur diam ultricies vitae. In facilisis congue arcu, eget pulvinar lectus gravida et. Pellentesque semper, nisl ac gravida mattis, felis risus viverra eros, cursus scelerisque quam nibh sed lectus. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Nullam a risus ipsum. Donec sollicitudin magna risus, id feugiat enim imperdiet sit amet. Maecenas vel congue orci. Nunc accumsan mi sed dolor pulvinar, id condimentum neque porttitor.

Duis eget ornare justo. Nunc viverra diam sed scelerisque consequat. Proin maximus enim elit, pellentesque suscipit ipsum sollicitudin sit amet. Fusce vestibulum orci sit amet arcu faucibus pellentesque. Cras congue congue malesuada. Donec ultrices mauris at enim condimentum blandit. Cras sagittis sapien laoreet, pellentesque leo finibus, rutrum mi.

Stribtag using a Clickability filename with a scale of medium and a byline and credit.

Nam scelerisque tempus egestas. Sed vitae nisi laoreet, elementum ante non, egestas ante. Nullam nec aliquet lorem. Sed vitae odio eu magna rutrum pharetra quis aliquet magna. Vestibulum viverra at odio non viverra. Sed efficitur turpis nec ante luctus luctus. Donec interdum tortor sit amet accumsan varius. Nulla id elit suscipit diam viverra blandit.

Photo with short caption: Stribtag using a Clickability filename with a scale of medium and a byline and credit. In addition, a readin is included and the “shortcaption” parameter is set to true. This truncates really long captions and this caption should be a good test.

Suspendisse maximus vitae purus in sollicitudin. Integer hendrerit ligula id eros sagittis posuere. Phasellus porttitor nec magna vel hendrerit. Quisque eget interdum est. Donec ante felis, vulputate et porttitor in, sodales vel est. Duis tincidunt consequat vulputate. Cras sit amet libero sit amet quam pellentesque convallis quis vel ligula. Cras mattis lacus sit amet massa volutpat placerat. Morbi dignissim dolor euismod, scelerisque odio sed, ullamcorper diam. Proin fringilla semper turpis, et malesuada erat molestie ut. Aliquam nec mattis ligula. Vivamus quis massa elit. Nulla sit amet lacus eu elit dapibus ullamcorper. Donec eros eros, sollicitudin non mollis nec, bibendum vel nunc. Maecenas pulvinar dolor sit amet turpis facilisis ultricies. Etiam elit nunc, finibus dignissim efficitur vitae, vulputate eget tortor.

The graphic above is a simple image StribTag with the enlarge option turned off and no caption or credit info provided.

Suspendisse maximus vitae purus in sollicitudin. Integer hendrerit ligula id eros sagittis posuere. Phasellus porttitor nec magna vel hendrerit. Quisque eget interdum est. Donec ante felis, vulputate et porttitor in, sodales vel est. Duis tincidunt consequat vulputate. Cras sit amet libero sit amet quam pellentesque convallis quis vel ligula. Cras mattis lacus sit amet massa volutpat placerat. Morbi dignissim dolor euismod, scelerisque odio sed, ullamcorper diam. Proin fringilla semper turpis, et malesuada erat molestie ut. Aliquam nec mattis ligula. Vivamus quis massa elit. Nulla sit amet lacus eu elit dapibus ullamcorper. Donec eros eros, sollicitudin non mollis nec, bibendum vel nunc. Maecenas pulvinar dolor sit amet turpis facilisis ultricies. Etiam elit nunc, finibus dignissim efficitur vitae, vulputate eget tortor.

Stribtag using a Clickability filename with a scale of medium. Be careful about choosing the right scale for vertical images. The large and x-tra large options below may be too big for a tall image.

Aliquam non eros sem. Aenean sed tellus nisl. Quisque imperdiet nunc vitae porttitor convallis. Nullam non sapien tincidunt, egestas nunc sit amet, varius eros. Nullam at tincidunt nunc, sit amet mattis diam. Vestibulum rutrum nisl risus, quis efficitur diam ultricies vitae. In facilisis congue arcu, eget pulvinar lectus gravida et. Pellentesque semper, nisl ac gravida mattis, felis risus viverra eros, cursus scelerisque quam nibh sed lectus. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Nullam a risus ipsum. Donec sollicitudin magna risus, id feugiat enim imperdiet sit amet. Maecenas vel congue orci. Nunc accumsan mi sed dolor pulvinar, id condimentum neque porttitor.

Large image: Stribtag using a Clickability filename with a scale of large and a byline and credit. Use of the

Ut interdum nisl pellentesque, venenatis nunc vel, sodales nisl. Nunc rhoncus, mauris id ullamcorper fermentum, nibh dolor dictum quam, rhoncus cursus nisi sapien sit amet nunc. Orci varius natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Integer eget est at nunc sagittis mollis eu viverra sapien. In a sem vitae tellus volutpat dapibus a sed lacus. Fusce egestas, quam sit amet laoreet dictum, augue dolor semper elit, sit amet pellentesque ex felis ac dui. Vestibulum aliquet tempus fermentum.

Curabitur placerat, leo ac tristique posuere, sem nunc imperdiet dui, eu eleifend enim lectus non est. Aliquam consequat quam quis sodales lobortis. Fusce condimentum fermentum tellus vitae rutrum. Proin volutpat tellus non tortor tempus, vestibulum scelerisque massa semper. Integer convallis diam cursus posuere tincidunt. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Aenean et auctor risus. Aenean pharetra lorem neque, eget faucibus neque sagittis efficitur. Vestibulum urna nisi, aliquet in turpis at, venenatis ultricies eros.

X-tra large image: Stribtag using a Clickability filename with a scale of x-large and a byline and credit. This image is pushed to the left 116px, so it's important that you not place this too high up where it could interfere with sharing. Use of the

Ut interdum nisl pellentesque, venenatis nunc vel, sodales nisl. Nunc rhoncus, mauris id ullamcorper fermentum, nibh dolor dictum quam, rhoncus cursus nisi sapien sit amet nunc. Orci varius natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Integer eget est at nunc sagittis mollis eu viverra sapien. In a sem vitae tellus volutpat dapibus a sed lacus. Fusce egestas, quam sit amet laoreet dictum, augue dolor semper elit, sit amet pellentesque ex felis ac dui. Vestibulum aliquet tempus fermentum. Curabitur placerat, leo ac tristique posuere, sem nunc imperdiet dui, eu eleifend enim lectus non est. Aliquam consequat quam quis sodales lobortis. Fusce condimentum fermentum tellus vitae rutrum. Proin volutpat tellus non tortor tempus, vestibulum scelerisque massa semper. Integer convallis diam cursus posuere tincidunt. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Aenean et auctor risus. Aenean pharetra lorem neque, eget faucibus neque sagittis efficitur. Vestibulum urna nisi, aliquet in turpis at, venenatis ultricies eros.

Suspendisse maximus vitae purus in sollicitudin. Integer hendrerit ligula id eros sagittis posuere. Phasellus porttitor nec magna vel hendrerit. Quisque eget interdum est. Donec ante felis, vulputate et porttitor in, sodales vel est. Duis tincidunt consequat vulputate. Cras sit amet libero sit amet quam pellentesque convallis quis vel ligula. Cras mattis lacus sit amet massa volutpat placerat. Morbi dignissim dolor euismod, scelerisque odio sed, ullamcorper diam. Proin fringilla semper turpis, et malesuada erat molestie ut. Aliquam nec mattis ligula. Vivamus quis massa elit. Nulla sit amet lacus eu elit dapibus ullamcorper. Donec eros eros, sollicitudin non mollis nec, bibendum vel nunc. Maecenas pulvinar dolor sit amet turpis facilisis ultricies. Etiam elit nunc, finibus dignissim efficitur vitae, vulputate eget tortor.

The “wide” photo: This wall-to-wall image takes several parameters for managing the shape, image positioning and identity of the element on the page. It accepts all the usual caption and byline parameters as well.

Nam ornare dictum metus. In hac habitasse platea dictumst. Sed pharetra molestie neque. Suspendisse lacinia vehicula dolor, eget interdum nisi dictum vel. Aenean pretium a velit ullamcorper ultrices. Pellentesque consequat non tellus a hendrerit. Donec leo metus, pretium ut congue vel, vehicula egestas lacus. Donec tincidunt ut nisi non dapibus. Etiam porttitor urna id felis imperdiet condimentum. Quisque sed turpis fermentum, suscipit nulla at, porttitor libero. Vestibulum cursus tincidunt massa, vel efficitur dui cursus a. Sed fermentum purus at neque auctor, eget mollis dui fermentum. Curabitur non ante nibh. Proin ac eros magna. Fusce pulvinar odio eu sapien finibus, eget porttitor enim finibus. Sed turpis risus, semper quis fringilla vitae, ultricies a ante.

Ut interdum nisl pellentesque, venenatis nunc vel, sodales nisl. Nunc rhoncus, mauris id ullamcorper fermentum, nibh dolor dictum quam, rhoncus cursus nisi sapien sit amet nunc. Orci varius natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Integer eget est at nunc sagittis mollis eu viverra sapien. In a sem vitae tellus volutpat dapibus a sed lacus. Fusce egestas, quam sit amet laoreet dictum, augue dolor semper elit, sit amet pellentesque ex felis ac dui. Vestibulum aliquet tempus fermentum. Curabitur placerat, leo ac tristique posuere, sem nunc imperdiet dui, eu eleifend enim lectus non est. Aliquam consequat quam quis sodales lobortis. Fusce condimentum fermentum tellus vitae rutrum. Proin volutpat tellus non tortor tempus, vestibulum scelerisque massa semper. Integer convallis diam cursus posuere tincidunt. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Aenean et auctor risus. Aenean pharetra lorem neque, eget faucibus neque sagittis efficitur. Vestibulum urna nisi, aliquet in turpis at, venenatis ultricies eros.

Multiple “wide” photos: This image demonstrates that the sizing scripts can support more than one monster image.

Quisque at tincidunt arcu. Curabitur at augue et elit pulvinar facilisis eu ut augue. Mauris et ex eget lacus tempus semper. Sed commodo nisl tellus, vel vulputate mi aliquet id. Nam eu lectus elit. Ut commodo ligula vitae urna sollicitudin, ut facilisis lorem ultrices. Proin ac sem diam.

Nulla imperdiet ut massa vel ullamcorper. Donec venenatis fringilla neque, a congue enim. Integer id dapibus lacus, ultricies laoreet mauris. Donec tempus magna quis metus dignissim blandit. Sed elementum sed erat sit amet tempus. Aenean nisi diam, blandit ac aliquam ut, porttitor sed tortor. Maecenas viverra non ligula quis fringilla. Nulla facilisi. Integer feugiat cursus purus id laoreet. Donec sit amet urna orci. Nulla augue libero, bibendum non nulla ullamcorper, rutrum ultrices arcu. Donec pharetra urna risus, et aliquam erat malesuada quis.

1st attached pic, with short caption option: A single engine airplane made an emergency landing on 125th Avenue in Blaine Sunday evening. No one was injured but the plane's wings were damaged on the way down, hitting a street sign. Credit Fox News/KMSP

Quisque at tincidunt arcu. Curabitur at augue et elit pulvinar facilisis eu ut augue. Mauris et ex eget lacus tempus semper. Sed commodo nisl tellus, vel vulputate mi aliquet id. Nam eu lectus elit. Ut commodo ligula vitae urna sollicitudin, ut facilisis lorem ultrices. Proin ac sem diam.

Fusce id massa libero. Nullam eget egestas metus, in semper dui. Vivamus consequat mi at turpis bibendum, ac porttitor urna ultrices. Nunc fermentum diam vel malesuada malesuada. Fusce pulvinar dictum turpis a ullamcorper. Donec et interdum enim. Donec at venenatis ex. Suspendisse venenatis lobortis ipsum.

Fusce id massa libero. Nullam eget egestas metus, in semper dui. Vivamus consequat mi at turpis bibendum, ac porttitor urna ultrices. Nunc fermentum diam vel malesuada malesuada. Fusce pulvinar dictum turpis a ullamcorper. Donec et interdum enim. Donec at venenatis ex. Suspendisse venenatis lobortis ipsum.

Curabitur in nisi luctus, sollicitudin eros ac, lacinia enim. Donec leo massa, porta vehicula mi in, bibendum varius libero. Quisque quis felis eget enim sollicitudin consectetur. Vestibulum fermentum sodales mollis. Donec nec augue aliquet, tristique tortor varius, rutrum ipsum. Donec vestibulum commodo semper. Vivamus imperdiet nec sapien nec sodales. Nunc fringilla aliquet dapibus. Quisque maximus nulla non arcu aliquam semper. In lobortis, diam et elementum efficitur, neque risus blandit velit, et laoreet lectus dolor a diam. Maecenas sit amet accumsan nisi, et congue sapien. Nulla eleifend feugiat odio, nec eleifend arcu porta a. Quisque viverra ultricies odio sit amet suscipit. Nam scelerisque tincidunt nisl, id pretium augue congue sit amet. Aliquam elit est, pulvinar quis tincidunt a, ultricies et libero. Donec a efficitur neque, eu gravida dolor.

Fusce id massa libero. Nullam eget egestas metus, in semper dui. Vivamus consequat mi at turpis bibendum, ac porttitor urna ultrices. Nunc fermentum diam vel malesuada malesuada. Fusce pulvinar dictum turpis a ullamcorper. Donec et interdum enim. Donec at venenatis ex. Suspendisse venenatis lobortis ipsum.

2nd attached pic with the 'click to enlarge' option disabled: A Southwest Airlines jet made its approach to Dallas Love Field in Texas.

Donec at volutpat eros. Integer non nisi in orci gravida placerat. Duis commodo eu arcu ac vestibulum. Morbi varius eros sed tortor varius, convallis molestie mauris porta. Nulla eleifend lectus volutpat enim volutpat efficitur. Etiam hendrerit, sem nec finibus facilisis, mauris ipsum tincidunt dui, non consequat sapien odio sit amet dolor. Nam lobortis felis velit. Cras ante ante, venenatis ac egestas id, ultricies vel nibh. Aliquam odio ex, varius sit amet auctor nec, vestibulum vel lectus. Proin accumsan sollicitudin rhoncus. Maecenas quam leo, pulvinar non mi vehicula, molestie elementum libero. Morbi semper sapien sed augue efficitur maximus. Donec non pharetra lacus. Integer fringilla tristique hendrerit. Mauris maximus metus at risus vulputate, a sollicitudin ex placerat. Vestibulum dignissim tincidunt auctor.

Pellentesque pulvinar metus felis, non ultricies velit sodales vel. Praesent condimentum lacus lacus, ut cursus dolor porttitor eget. Aenean ac mollis mauris. Mauris a bibendum ex. Morbi mollis nunc in nunc tempor finibus. Mauris consequat consequat dolor vel euismod. Proin laoreet sagittis vehicula.

Sed malesuada id purus commodo dictum. Curabitur interdum ultrices porttitor. Suspendisse vitae eleifend sapien. Morbi ac accumsan felis, eu posuere lorem. Proin tincidunt, sapien eu suscipit tincidunt, erat leo varius diam, eu consectetur tellus risus et ex. Suspendisse semper finibus urna, quis tristique mi tincidunt nec. Pellentesque convallis vestibulum augue a porta. Suspendisse nisi dolor, pulvinar non fermentum sit amet, luctus sit amet elit. Duis tempor elementum orci, ac molestie purus hendrerit et. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Cras at eleifend nulla. Donec bibendum ipsum non sollicitudin consectetur. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas.

Morbi ut risus sed ante ullamcorper tempus. Nulla rutrum magna lectus. In in consequat erat, sit amet convallis arcu. Aenean placerat sapien ut odio volutpat, non egestas ex dignissim. In sollicitudin volutpat dui eget rhoncus. Suspendisse justo lectus, rhoncus ullamcorper turpis sit amet, maximus rutrum tortor. Nulla commodo lacus vitae ornare consectetur. Aenean tristique eget urna non commodo. Proin quis varius tortor.

Sed eget efficitur justo. Donec bibendum odio bibendum scelerisque consequat. Sed malesuada ligula vel eros egestas scelerisque. Morbi non nulla eros. Proin blandit justo in nisi ornare, vitae tempus tortor tempus. Suspendisse nec velit hendrerit, fringilla dui vitae, vehicula urna. Fusce eget nunc scelerisque, condimentum lorem at, condimentum enim. Maecenas scelerisque mi sit amet augue porta, vel dictum augue vestibulum. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Phasellus in consectetur ligula. Nullam non egestas nunc, eget blandit lorem. Quisque quis lectus non diam aliquam iaculis. Aenean sit amet elementum mauris, a dapibus nisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus elementum efficitur facilisis. Nulla pulvinar lectus eu tellus volutpat, vitae maximus mauris porttitor.

Proin bibendum finibus mi ullamcorper auctor. Phasellus accumsan nisl vel nulla ultrices, a hendrerit est sollicitudin. Praesent ut urna nulla. Morbi facilisis justo in pulvinar fringilla. Donec sed diam mattis, finibus lorem sit amet, fringilla massa. Nunc ornare iaculis ante, sed viverra risus aliquam at. Vivamus congue felis sit amet massa congue dapibus. Nullam ultricies lectus a tellus interdum viverra. Quisque ornare congue laoreet. Maecenas eu mollis sapien. Sed lorem ante, ultrices vitae posuere quis, aliquet ac velit. Nam dapibus venenatis orci sit amet volutpat. In tempus dictum libero eget consectetur. Duis tincidunt, neque at finibus egestas, diam risus faucibus tellus, eu volutpat erat dui quis mi. Cras ultrices, orci ac pellentesque ullamcorper, leo neque euismod enim, vitae varius ex mi et dui.

Correction: This is a testing Corrections