Share on Pinterest

Share on LinkedIn

Share on:

more

1 250 yards. Fillies. 2-year-olds. Maiden. Purse: $11,500.

7 • Pr Tough Corona (Swiontek) 21.20 7.80 3.60

3 • Capshaw Coronado (Torres) 5.20 3.00

1 • Mighty B Nice (Romero) 2.10

Time: 0:13.71. Exacta: 7-3, $67.70. Trifecta: 7-3-1, $49.20. Superfecta: 7-3-1-6, $47.39.

2 400 yards. Open. 3-year-olds and up. Optional Claiming: $16,000. Purse: $16,000.

3 • Bout Tree Fiddy (Goodwin) 10.80 5.80 3.60

7 • Faster Than Hasta (Jasso) 3.00 2.00

2 • Olivias Jett (Torres) 2.00

Time: 0:19.80. Exacta: 3-7, $16.80. Trifecta: 3-7-2, $94.20. Superfecta: 3-7-2-5, $22.11. Daily Double: 7-3, $54.80.

3 6 furlongs. State bred. Fillies and mares. 3-year-olds and up. Maiden Claiming: $7,500. Purse: $11,000.

4 • Hanalei Sun (Hamilton) 12.40 5.60 6.20

3 • Stellatide (Harr) 22.40 9.60

6 • Dot’s Vow (Escobar) 5.00

Time: 1:14.84. Exacta: 4-3, $151.90. Trifecta: 4-3-6, $416.20. Superfecta: 4-3-6-7, $1,249.07. Pick 3: 7-3-4, $108.60. Daily Double: 3-4, $37.60.

4 7½ furlongs. Open. 3-year-olds and up. Maiden claiming: $25,000. Purse: $19,000.

6 • Familiar Dream (Butler) 5.40 3.20 2.20

5 • Second Guess (Roman) 3.20 2.60

2 • Kiwitahi (Arrieta) 2.40

Time: 1:41.37. Scratched: Red Hot Candy, Red Pants. Exacta: 6-5, $9.10. Trifecta: 6-5-2, $7.60. Superfecta: 6-5-2-4, $3.19. Pick 3: 3-4-3/6/7, $91.15. Daily Double: 4-6, $29.60.

5 7½ furlongs on turf. State bred. Open. 3-year-olds and up. Allowance. Purse: $35,000.

1 • Minnesota Miracle (Hamilton) 7.40 4.80 2.60

8 • Harry the Hitman (Roman) 7.80 3.80

6 • Lovanskol (Loveberry) 3.20

Time: 1:41.87. Exacta: 1-8, $34.70. Trifecta: 1-8-6, $72.90. Superfecta: 1-8-6-2, $295.79. Pick 3: 4-3/6/7-1/5, $76.70. Daily Double: 6-1, $23.70.

6 5 furlongs on turf. Open. 3-year-olds and up. Waiver claiming: $10,000. Purse: $34,000.

7 • Outrun the Posse (Ordaz) 14.00 4.80 3.80

6 • Luckynsuccessful (Roman) 4.80 4.40

1 • Fusaichi Kid (Butler) 4.40

Time: 0:58.27. Scratched: A Place Remembered, Alpha and Omega. Exacta: 7-6, $25.40. Trifecta: 7-6-1, $47.05. Pick 3: 3/6/7-1/5-7, $42.65. Pick 4: 4-3/6/7-1/5-7, $582.65. Daily Double: 1-7, $23.70.

7 6½ furlongs. Open. 3-year-olds and up. Allowance optional claiming: $15,000. Purse: $30,000.

1 • Ender (Hamilton) 9.80 4.00 3.40

3 • Got Even Smarter (Butler) 3.00 2.40

7 • Awesome Emmit (Goncalves) 4.40

Time: 1:17.98. Scratched: Forze Mau. Exacta: 1-3, $12.20. Trifecta: 1-3-7, $34.30. Superfecta: 1-3-7-4, $31.71. Pick 3: 1/5-7-1, $54.80. Daily Double: 7-1, $24.80.

8 5½ furlongs. State bred. Fillies and mares. 3-year-olds and up. Claiming: $25,000. Purse: $16,500.

6 • Cabloosie Bay (Loveberry) 4.00 3.00 2.00

1 • Alotta Soul (Eikleberry) 3.00 2.00

4 • Devil Lady (Hamilton) 2.00

Time: 1:06.77. Scratched: Sidasta. Exacta: 6-1, $6.90. Trifecta: 6-1-4, $7.05. Superfecta: 6-1-4-5, $3.21. Pick 3: 7-1-6, $69.75. Daily Double: 1-6, $12.90.

9 6½ furlongs. Open. 3-year-olds and up. Allowance. Purse: $30,000.

3 • Northcut (Mawing) 37.20 10.80 3.60

7 • Fearless Will (Arrieta) 8.80 4.20

2 • Kenai Bob (Eikleberry) 2.80

Time: 1:17.86. Scratched: Trumpence, Bruder Bob. Exacta: 3-7, $168.90. Trifecta: 3-7-2, $205.50. Superfecta: 3-7-2-6, $104.65. Pick 3: 1-6-3, $136.30. Daily Double: 6-3, $42.40.

10 5½ furlongs. State bred. Open. 3-year-olds and up. Maiden claiming: $40,000. Purse: $23,000.

6 • Beyond Streetsmart (Escobar) 6.20 3.00 2.60

3 • Phantom Threeonine (Mawing) 2.80 2.10

4 • Brave One (Roman) 2.40

Time: 1:06.81. Exacta: 6-3, $6.30. Trifecta: 6-3-4, $7.15. Superfecta: 6-3-4-2, $2.76. Pick 3: 6-3-6, $82.25. Pick 4: 1-6-3-6, $709.55. Pick 5: 7-1-6-3-6, $30,811.20. Daily Double: 3-6, $50.60.

Attendance: 3,751. Total handle: $492,255. Live handle: $90,558.

Johnny Love’s results: Thursday: 2-10 (.200). Totals: 56-192 (.292). Best bets: 7-20 (.350).