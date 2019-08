1 300 Yards. Open. 2-year-olds. Allowance. Purse: $14,000.

5 • Valiant Lota (Goodwin) 12.40 3.20 2.20

3 • Favorit Shake (Torres) 2.40 2.10

6 • Have It My Way (Ramires) 2.20

Time: :15.92. Exacta: 5-3, $10.90. Trifecta: 5-3-6, $12.60. Scratched: Undrafted.

2 350 yards. Open. 3-year-olds and up. Optional claiming: $10,000. Purse: $15,000.

10 • Full Power Eagle (E. Esqueda) 45.20 19.80 8.60

4 • Lil Quick Wagon (Torres) 7.00 4.40

11 • One Famous Ocean (C. Esqueda) 2.80

Time: :17.99. Exacta: 10-4, $214.70. Trifecta: 10-4-11, $232.80. Superfecta: 10-4-11-5, $583.19. Scratched: Jess Great, The Bald Eagle.

3 About 1 mile on turf. Open. 3-year-olds and up. Allowance optional claiming: $15,000. Purse: $30,000.

6 • Drop of Golden Sun (Bedford) 28.40 13.20 8.00

8 • Broken Key (Eikleberry) 6.60 4.00

4 • Kid Frostie (Butler) 5.40

Time: 1:37.95. Exacta: 6-8, $91.70. Trifecta: 6-8-4, $244.75. Superfecta: 6-8-4-9, $286.42. Pick 3: 5-10-6, $1,638.35. Daily Double: 10-6, $261.20. Scratched: Bandit Point.

4 About 7½ furlongs on turf. State bred. Fillies and mares. 3-year-olds and up. Claiming: $25,000. Purse: $16,000.

5 • Starfest (Butler) 19.00 10.40 5.00

12 • Carriage (Mojica) 13.20 6.00

6 • Steal the Thunder (Eikleberry) 2.60

Time: 1:34.01. Exacta: 5-12, $93.00. Trifecta: 5-12-6, $179.60. Superfecta: 5-12-6-8, $373.95. Pick 3: All-6-5, $59.95; 10-6-All, $59.95; 10-All-5, $59.95. Daily Double: 6-5, $219.10. Scratched: Anniesfirstdance, Diva de Kela, Lil’ Red Devil.

5 About 1 mile on turf. Open. 3-year-olds and up. Waiver claiming: $7,500. Purse: $14,500.

4 • Sweet Stuff (Meche) 42.60 13.40 11.60

6 • Knights Nation (Mawing) 8.00 4.40

3 • Two Chance (Bell) 7.40

Time: 1:38.46. Exacta: 4-6, $172.40. Trifecta: 4-6-3, $562.45. Superfecta: 4-6-3-2, $1,380.69. Pick 3: All-5-4, $47.10; 6-5-All, $47.10; 6-All-4, $47.10. Daily Double: 5-4, $329.80. Scratched: Bentley’s Show, Buymeabond.

6 6 furlongs. State bred. Open. 3-year-olds and up. Claiming: $7,500. Purse: $11,500.

3 • May We All (Roman) 5.20 3.80 3.00

10 • Moment of Magic (Eikleberry) 20.60 12.00

1 • Marco’s Tribute (Butler) 11.00

Time: 1:12.34. Exacta: 3-10, $45.10.. Trifecta: 3-10-1, $407.50. Superfecta: 3-10-1-4, $581.59. Pick 3: 5-4-3, $525.65. Pick 4: 6-5-4-3, $13,738.95. Daily Double: 4-3, $70.10.

7 1 mile. Open. 3-year-olds and up. Starter optional claiming: $5,000. Purse: $17,000.

2 • Mr. Benz (Gonzlaez) 4.40 2.80 2.60

5 • Jonny’s Choice (Mojica) 2.80 2.40

3 • Stephen’s Answer (Hamilton) 7.60

Time: 1:37.84. Exacta: 2-5, $4.60. Trifecta: 2-5-3, $21.25. Superfecta: 2-5-3-1, $11.88. Pick 3: 4-3-2/4, $118.75. Daily Double: 3-2, $7.50. Sratched: Spirit Mission.

8 6½ furlongs. State bred. Fillies and mares. 3-year-olds and up. Claiming: $15,000. Purse: $14,000.

2 • Blackberry Brandi (Hernandez) 25.40 5.80 4.40

7 • Kandy Sweep (Gonzalez) 2.20 2.10

4 • Somerset Allie (Butler) 2.10

3 • Andrea’s Halo (Meche) 2.80

Time: 1:20.19. Exacta: 2-7, $22.40. Trifecta: 2-7-4, $13.30; 2-7-3, $56.00. Superfecta: 2-7-4-3, $22.55; 2-7-3-4, $48.76. Pick 3: 3-2/4-2, $62.80. Daily Double: 2-2, $29.90. Scratched: Devil Lady.

9 6½ furlongs. Fillies and mares. 3-year-olds and up. Claiming: $4,000. Purse: $10,000.

1 • Papa’s Isla Doll (Mojica) 5.20 3.60 2.60

5 • Seynatawnee (Eikleberry) 3.80 3.00

3 • Reconciling (Arrieta) 2.80

Time: 1:19.26. Exacta: 1-5, $10.20. Trifecta: 1-5-3, $13.00. Superfecta: 1-5-3-4, $20.95. Pick 3: 2/4-2-1, $58.75. Daily Double: 2-1, $29.30.

10 1 mile. Fillies and mares. 3-year-olds and up. Waiver claiming: $10,000. Purse: $14,000.

5 • Harper Bee (Mojica) 11.40 4.80 3.00

2 • Bendi Blu (Loveberry) 4.80 2.80

1 • Angelina’s Heaven (Gonzalez) 2.80

Time: 1:40.93. Exacta: 5-2, $22.30. Trifecta: 5-2-1, $27.00. Pick 3: 2-1-5, $95.20. Pick 4: 2/4-2-1-5, $391.05. Pick 5: 3-2/4-2-1-5, $568.70. Daily Double: 1-5, $13.60. Scratched: Stylist.

Attendance: 6,872. Total handle: $1,092,563. Live handle: $172,885.

Johnny Love’s results: Thursday: 2-9 (.222). Totals: 116-391 (.297). Best bet: 12-40 (.300).