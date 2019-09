1 5½ furlongs. Fillies. 2-year-olds. Maiden special weight. Purse: $28,000.

1 • Baby Leche (Gonzalez) 7.00 3.80 2.40

4 • Pokegama (Loveberry) 3.20 2.20

2 • Pretti Xtreme (Canchari) 2.40

Time: 1:05.35. Exacta: 1-4, $11.90. Trifecta: 1-4-2, $14.90. Superfecta: 1-4-2-5, $13.68.

2 6 furlongs. State bred. Open. 3-year-olds and up. Allowance. Purse: $35,000.

4 • May We All (Harr) 16.40 5.60 3.60

3 • Ray’s Angel (Loveberry) 3.00 2.20

6 • Water Patrol (Gonzalez) 2.60

Time: 1:10.54. Exacta: 4-3, $22.10. Trifecta: 4-3-6, $33.20. Superfecta: 4-3-6-7, $28.52. Daily Double: 1-4, $42.90.

3 6½ furlongs. Open. 3-year-olds and up. Claiming: $5,000. Purse: $12,000.

1 • Tiz Meow (Arrieta) 5.60 4.60 2.40

4 • Splash for Gold (Canchari) 8.00 2.80

6 • Overanalyzfakenews (Mojica) 2.10

Time: 1:17.72. Scratched: Champsachamp. Exacta: 1-4, $24.00. Trifecta: 1-4-6, $20.65. Superfecta: 1-4-6-5, $13.10. Pick 3: 1-4-1, $59.80. Daily Double: 4-1, $31.10.

4 About 1 mile on turf. Fillies and mares. 3-year-olds and up. Claiming: $7,500. Purse: $14,500.

8 • Gattaia (Arrieta) 16.20 8.80 3.80

2 • Deputy Dora (Evans) 20.40 5.80

4 • First Hunter (Canchari) 2.20

Time: 1:35.73. Exacta: 8-2, $235.50. Trifecta: 8-2-4, $268.30. Superfecta: 8-2-4-7, $194.59. Pick 3: 4-1-8, $237.45. Daily Double: 1-8, $48.60.

5 6 furlongs. Fillies and mares. 3-year-olds and up. Allowance optional claiming: $15,000. Purse: $30,000.

5 • Mizzen Air (Eikleberry) 10.40 4.60 3.40

3 • Sierrita (Lindsay) 5.20 3.40

1 • Savvy Ally (Canchari) 2.60

Time: 1:11.24. Exacta: 5-3, $23.10. Trifecta: 5-3-1, $32.65. Superfecta: 5-3-1-7, $84.71. Pick 3: 1-8-5, $104.35. Pick 4: 4-1-8-5, $1,034.95. Daily Double: 8-5, $52.10.

6 About 7½ furlongs on turf. Fillies and mares. 3-year-olds and up. Claiming: $16,000. Purse: $16,000.

10 • Extra Gorgeous (Meche) 23.40 8.80 5.00

8 • Gio Angel (Gonzalez) 5.60 3.60

9 • Zee Ro Drop (Arrieta) 2.40

Time: 1:29.57. Scratched: Lil’ Red Devil, Trappiza. Exacta: 10-8, $54.50. Trifecta: 10-8-9, $59.15. Superfecta: 10-8-9-6, $28.96. Pick 3: 8-5-10, $155.20. Daily Double: 5-10, $70.00. Daily Double: 5-7, $4.70.

7 6½ furlongs. Open. 3-year-olds and up. Allowance optional claiming: $15,000. Purse: $30,000.

4 • Awesome Emmit (Goncalves) 14.80 5.60 4.00

5 • Unleash the Beast (Gonzalez) 3.00 2.60

6 • Jerrys Pridenjoy (Hernandez) 5.00

Time: 1:16.20. Exacta: 4-5, $17.60. Trifecta: 4-5-6, $55.05. Superfecta: 4-5-6-1, $74.40. Pick 3: 5-10-4, $256.90. Daily Double: 10-4, $59.10.

8 About 5 furlongs on turf. Open. 3-year-olds and up. Claiming: $10,000. Purse: $13,500.

1 • Samurai Mike (Eikleberry) 4.00 2.60 2.20

6 • Cape Rosso (Roman) 3.60 2.80

3 • Ready to Forgive (Hernandez) 3.00

Time: 0:56.91. Scratched: One Bet From Even. Exacta: 1-6, $6.00. Trifecta: 1-6-3, $18.70. Pick 3: 10-4-1/4, $62.85. Daily Double: 4-1, $17.70. Daily Double: 4-4, $4.60.

9 1 mile. Fillies and mares. 3-year-olds and up. Claiming: $10,000. Purse: $13,500.

6 • Pretty Savi (Canchari) 3.80 2.20 2.10

3 • Summer Lovin (Hernandez) 2.10 2.10

4 • Shine on Me (Arrieta) 2.40

Time: 1:39.73. Exacta: 6-3, $2.70. Trifecta: 6-3-4, $2.50. Superfecta: 6-3-4-5, $2.57. Pick 3: 4-1/4-6, $18.00. Pick 4: 10-4-1/4-6, $225.25. Pick 5: 5-10-4-1/4-6, $646.60. Daily Double: 1-6, $5.00.

Attendance: 4,798. Total handle: $456,823. Live handle: $141,567.

Johnny Love’s results: Saturday: 1-8 (.125). Totals: 163-536 (.304). Best bet: 20-56 (.357).