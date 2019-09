1 6 furlongs. Open. 3-year-olds and up. Maiden special weight. Purse: $28,000.

5 • Sermon by the Sea (Butler) 6.20 3.20 2.40

2 • Eastside Boy (Evans) 3.00 2.20

1 • Smart Warrior (Mojica) 2.60

Time: 1:10.78. Exacta: 5-2, $6.70. Trifecta: 5-2-1, $8.10. Superfecta: 5-2-1-3, $2.52.

2 About 7½ furlongs on turf. Fillies and mares. 3-year-olds and up. Maiden claiming: $16,000. Purse: $15,500.

6 • Stella Sweeper (Mojica) 9.20 3.80 3.00

7 • Heffington (Harr) 4.00 2.60

8 • Vagary (Hernandez) 3.40

Time: 1:32.23. Scratched: Queen Isabella. Exacta: 6-7, $15.80. Trifecta: 6-7-8, $30.95. Superfecta: 6-7-8-5, $20.39. Daily Double: 5-6, $12.70.

3 About 5 furlongs on turf. Fillies and mares. 3-year-olds and up. Claiming: $16,000. Purse: $20,000.

2 • Some Say So (Williams) 3.40 2.80 2.20

6 • Brenda’s an I Full (Hamilton) 5.40 3.00

4 • Sharp Holiday (Mojica) 3.60

Time: 0:57.21. Exacta: 2-6, $8.10. Trifecta: 2-6-4, $18.95. Superfecta: 2-6-4-5, $59.12. Pick 3: 5-6-2, $14.00. Daily Double: 6-2, $10.90.

4 6½ furlongs. State bred. Open. 3-year-olds and up. Claiming: $7,500. Purse: $11,500.

8 • Candy Wompus (Lindsay) 30.60 11.60 5.00

9 • Ima Harley Too (Eikleberry) 4.20 2.60

5 • Son of Poseiden (Arrieta) 2.60

Time: 1:20.81. Exacta: 8-9, $79.70. Trifecta: 8-9-5, $129.25. Superfecta: 8-9-5-4, $134.64. Pick 3: 6-2-8, $78.00. Daily Double: 2-8, $25.00.

5 6½ furlongs. Open. 3-year-olds and up. Maiden claiming: $4,000. Purse: $10,000.

5 • Buxterhooter (Velazquez) 7.60 3.80 3.60

1 • Brysons Confession (Lindsay) 4.00 5.60

3 • Smooth Criminal (Roman) 2.80 3.00

Time: 1:17.43. Exacta: 5-1, $15.80. Exacta: 5-3, $10.10. Trifecta: 5-3-1, $29.60. Trifecta: 5-1-3, $34.25. Superfecta: 5-1-3-6, $30.08. Superfecta: 5-3-1-6, $23.37. Pick 3: 2-8-5, $77.80. Pick 4: 6-2-8-5, $486.90. Daily Double: 8-5, $77.10.

6 2 furlongs. Open. 3-year-olds and up. Claiming: $20,000. Purse: $22,000.

7 • Smart Prospector (Hamilton) 5.40 2.80 2.20

4 • World Famous Sam T (Lindsay) 6.00 3.00

2 • Skylas Gold (Eikleberry) 2.20

Time: 0:22.11. Scratched: J P Rocker. Exacta: 7-4, $17.10. Trifecta: 7-4-2, $18.15. Superfecta: 7-4-2-3, $9.39. Pick 3: 8-5-7, $103.95. Daily Double: 5-7, $15.60.

7 5½ furlongs. Fillies and mares. 3-year-olds and up. Claiming: $5,000. Purse: $11,500.

1 • Just Splendid (Mojica) 4.00 3.00 2.20

2 • Western Attire (Harr) 8.20 6.60

4 • Altered Dream (Roman) 3.00

Time: 1:05.61. Scratched: Just Audacious. Exacta: 1-2, $25.00. Trifecta: 1-2-4, $46.75. Superfecta: 1-2-4-6, $14.56. Pick 3: 5-7-1/5, $16.95. Daily Double: 7-1, $4.80.

8 5½ furlongs. State bred. Open. 3-year-olds and up. Claiming: $15,000. Purse: $13,500.

3 • Blue Eclipse (Hernandez) 5.60 3.60 2.80

2 • Ever On Cowboy (Martin Jr.) 9.80 5.80

1 • Notte Oscura (Velazquez) 3.60

Time: 1:05.32. Exacta: 3-2, $18.00. Trifecta: 3-2-1, $39.40. Superfecta: 3-2-1-6, $39.30. Pick 3: 7-1/5-3, $8.85. Daily Double: 1-3, $6.00.

9 1 mile. Open. 3-year-olds and up. Maiden claiming: $5,000. Purse: $12,000.

4 • No Mo Itch (Roman) 10.40 3.80 2.60

5 • Sweet Idi (Canchari) 4.60 2.80

2 • Dreamer’s Point (Mojica) 2.20

Time: 1:39.56. Exacta: 4-5, $18.10. Trifecta: 4-5-2, $25.70. Superfecta: 4-5-2-1, $22.95. Pick 3: 1/5-3-4, $31.00. Pick 4: 7-1/5-3-4, $67.75. Pick 5: 5-7-1/5-3-4, $215.80. Daily Double: 3-4, $18.80.

Attendance: 3,778. Total handle: $944,551. Live handle: $171,811.

Johnny Love’s results: Friday: 1-9 (.111). Totals: 171-557 (.307). Best bet: 20-58 (.345).