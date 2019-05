ANGIE KIM: "Miracle Creek." 7 p.m. Mon. Excelsior Bay Books, 36 Water St., Excelsior.

BETH DOOLEY: "In Winter's Kitchen." 7 p.m. Tue. Le Center Library, 10 W. Tyrone St., Le Center, Minn.

MARCIE R. RENDON: "Girl Gone Missing." 7 p.m. Tue. Once Upon a Crime, 604 W. 26th St., Mpls.

QUEER VOICES READING: 7 p.m. Tue. Open Book, 1011 Washington Av. S., Mpls.

UPON WAKING POETRY ANTHOLOGY READING: 7 p.m. Tue. SubText Bookstore, 6 W. 5th St., St. Paul.

JAMES SILAS ROGERS: "The Collector of Shadows." 7 p.m. Wed. Sweeney's Saloon & Cafe, 96 N. Dale St., St. Paul.

SA LELCHUK: "Save Me From Dangerous Men." 7 p.m. Wed. Once Upon a Crime, 604 W. 26th St., Mpls.

BEN GOLDFARB: "Eager: The Surprising, Secret Life of Beavers and Why They Matter." 7:30 p.m. Wed. Open Book, 1011 Washington Av. S., Mpls.

BRIDGES READING SERIES: With Hayley Morrow, Ashley Gross, Randi Jenkins and more. 7 p.m. Thu. Blue Harbor Center for the Arts, 559 Humboldt Av., St. Paul.

NORM MITCHELL: "The Hidden One." 7 p.m. Thu. SubText Bookstore, 6 W. 5th St., St. Paul.

ROBERT RORKE: "Car Trouble." 7 p.m. Thu. Magers & Quinn, 3038 Hennepin Av. S., Mpls.

PHYLLIS ROOT AND BETSY BOWEN: "The Lost Forest." 5 p.m. next Sun. Magers & Quinn, 3038 Hennepin Av. S., Mpls.